Как Куравлёв украсил «Ивана Васильевича» и прикололся над Гайдаем

Счастье вдруг, в тишине... постучалось в двери
Не знаю как вы, а я люблю пересмотреть в сотый раз какую-нибудь советскую комедию.
Вот, например, «Иван Васильевич». Знаете, что Гайдай всерьёз думал снять Миронова в роли Милославского? И в пару ему поставить Никулина. Мог получиться проверенный в «Бриллиантовой руке» тандем.
Но Никулин отказался. Некоторые считают, что он побоялся, что фильм ляжет на полку, ведь это Булгаков. Другие, что просто был занят. Точного ответа нет.
Гайдай не захотел ставить Миронова с Яковлевым и выбрал Куравлёва.
И Куравлёв раскрасил фильм своими личными фишками!
Вот, например, «Иван Васильевич». Знаете, что Гайдай всерьёз думал снять Миронова в роли Милославского? И в пару ему поставить Никулина. Мог получиться проверенный в «Бриллиантовой руке» тандем.
Но Никулин отказался. Некоторые считают, что он побоялся, что фильм ляжет на полку, ведь это Булгаков. Другие, что просто был занят. Точного ответа нет.
Гайдай не захотел ставить Миронова с Яковлевым и выбрал Куравлёва.
И Куравлёв раскрасил фильм своими личными фишками!
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Пение в пачку Мальборо — его задумка. Он хотел подколоть Гайдая, любителя иностранных сигарет.
Сцена с ручкой — тоже его прикол, жаль, что саму женщину вырезали. Интересно, что такое изображение показалось цензорам аморальным. Сегодня можно показывать всё что угодно, главное, чтобы герои не курили.
Сцена с ручкой — тоже его прикол, жаль, что саму женщину вырезали. Интересно, что такое изображение показалось цензорам аморальным. Сегодня можно показывать всё что угодно, главное, чтобы герои не курили.
По сценарию Куравлёв должен был взять пачку денег Шпака и сказать: «Храните деньги в сберегательной кассе».
Но актёру захотелось приколоться. Так что он добавил: «Если они у вас, конечно, есть».
За свою роль Куравлёв получил 2312 рублей - зарплата инженера за полтора года.
А вот Миронов в фильмах Гайдая уже так больше и не появился. Иногда мне даже интересно представлять его в роли Милославского, но всё же Куравлёв сыграл свою роль идеально.
Но актёру захотелось приколоться. Так что он добавил: «Если они у вас, конечно, есть».
За свою роль Куравлёв получил 2312 рублей - зарплата инженера за полтора года.
А вот Миронов в фильмах Гайдая уже так больше и не появился. Иногда мне даже интересно представлять его в роли Милославского, но всё же Куравлёв сыграл свою роль идеально.
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