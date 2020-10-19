Как Куравлёв украсил «Ивана Васильевича» и прикололся над Гайдаем

По сценарию Куравлёв должен был взять пачку денег Шпака и сказать: «Храните деньги в сберегательной кассе».



Но актёру захотелось приколоться. Так что он добавил: «Если они у вас, конечно, есть».



За свою роль Куравлёв получил 2312 рублей - зарплата инженера за полтора года.



А вот Миронов в фильмах Гайдая уже так больше и не появился. Иногда мне даже интересно представлять его в роли Милославского, но всё же Куравлёв сыграл свою роль идеально.