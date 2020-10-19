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Как Куравлёв украсил «Ивана Васильевича» и прикололся над Гайдаем

Как Куравлёв украсил «Ивана Васильевича» и прикололся над Гайдаем (2 фото)

Автор:
19 октября 2020 16:56
Сообщество : Кино
Метки: Гайдай   Иван Васильевич меняет профессию   Куравлев   СССР   кино   советское кино   яавтор   
1960
2
Счастье вдруг, в тишине... постучалось в двери
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Метки: Гайдай   Иван Васильевич меняет профессию   Куравлев   СССР   кино   советское кино   яавтор   
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8  комментариев
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1k
Том Сойер 4 часа назад
Это настоящие все актёры - Куравлёв, Яковлев, Миронов, Никулин - таланты, не то что нонешние Петровы, Козловские, Шаракоисы и прочий хлам....
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7k
HUBLOT 6 минут назад
Можете кидать в меня камни, но по моему мнению, Миронов артист одной роли - он всегда играл Андрея Миронова. Есть и другие артисты одной роли, например, чувак в шляпе.
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95
сергей Час назад
Главное, что бы сейчас никому не пришла в голову мысль сделать ремейк этого фильма. Хватит "Кавказской пленницы".
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9k
Сергей Час назад
Как Куравлёв украсил «Ивана Васильевича» и прикололся над ГайдаемПосмотреть
Как Куравлёв украсил «Ивана Васильевича» и прикололся над Гайдаем
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27k
LEPA Час назад
Как Куравлёв украсил «Ивана Васильевича» и прикололся над ГайдаемПосмотреть
Как Куравлёв украсил «Ивана Васильевича» и прикололся над Гайдаем
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26k
parallax 2 часа назад
В этом фильме все актеры на своём месте. Просто не представляю кого-то другого на месте Куравлёва, Яковлева, Демьяненко и Этуша...
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41
Bender Rodriguez parallax Час назад
Может быть царя хорошо бы сыграл Евстигнеев. А в роли управдома его легко представить - в образе тов. Дынина

Может быть царя хорошо бы сыграл Евстигнеев. А в роли управдома его легко представить - в образе тов. Дынина
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2k
Raf 2 часа назад
Думаю профессионализм Гайдая позволил бы создать пусть другую, но безусловно великолепную комедию хоть с Мироновым, хоть с другим артистом!
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Kinoakula
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