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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (30 фото)

Автор:
17 октября 2020 20:29
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
1311
30
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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46  комментариев
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800
Ясный Пень Час назад
Комментарий к фото
Что за козёл вместо кота влез ?!!
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25k
АнтонПолднев Минуту назад
Комментарий к фото
Она такая же египетская, как я якут.
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25k
АнтонПолднев 3 минуты назад
Комментарий к фото
Чёт маловато деталей...
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13k
Alex 3 минуты назад
Комментарий к фото
Прикольные и смешные картинкиПосмотреть
Прикольные и смешные картинки
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30k
Элек Мек 7 минут назад
Комментарий к фото
Да,когда больно причёсывают.
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30k
Элек Мек 8 минут назад
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Прикольные и смешные картинки
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15k
Алексей Маков 10 минут назад
Про мать-одиночку - "свежачок", ага.

Про мать-одиночку - "свежачок", ага.
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30k
Элек Мек 10 минут назад
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Телевизор,магнитофон,ёлочные гирлянды,фильмоскоп и фотоглянцеватель,цветомузыку,выжигательный аппарат и электропроигрыватель отдал на выходные другу)))
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669
Sergey Pankratov 12 минут назад
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Это стихотворение Юрия Коваля, забавное и поучительное.

Висел замок,
Никто не мог
Открыть замок ключом
На сундуке висел замок
Железным калачом.
А в сундуке
С ключом в руке
Иван Петров сидел
И много лет
На белый свет
Он в дырочку глядел.
То в щелочку,
То в дырочку
На белый свет глядел.
...

Только озабоченному малолетнему дебилу могут прийти в голову пошлые ассоциации.
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22
Владимир Е 16 минут назад
Димон тебе респект.. отдыхаешь иногда?... судя по количеству постов - ты ИИ))).. приезжай в Симферополь.. Крым... встретим.. отдохнешь..
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30k
Элек Мек 22 минуты назад
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А что не так если ты в учебке?
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30k
Элек Мек 23 минуты назад
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Прикольные и смешные картинки
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13k
Ego sum qui sum Элек Мек 2 минуты назад
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Прикольные и смешные картинки
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30k
Элек Мек Полчаса назад
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Если ошибаюсь поправьте,ржаной 18 копеек,что на фото 22,а 25 стоил батон.
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36k
doker Элек Мек 9 минут назад
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У нас ржаной - 14 коп, пшеничный 1 сорт - 16коп, высший - 22 коп. Но вес буханок - 900гр. Сейчас такой вес и не встречал.
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33k
Андрей Бертон Полчаса назад
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А ещё эти волосы - везде, а ещё волосы в лицо лезут, если у меня щетина, это ппц полный.
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15k
Мойша Полчаса назад
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Прикольные и смешные картинки
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2k
Евгений 38 минут назад
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Делал у себя кап.ремонт в трешке. Заменил всю проводку на медь 4мм2 и розеток 27 штук двойных понаделал. Все равно не хватает. В каждой комнате по 2-3 сетевых фильтра.
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30k
Элек Мек 39 минут назад
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Ёлки-палки,вам чЁ ? Дотянуться сложно?
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30k
Элек Мек 43 минуты назад
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К своему стыду-НЕТ.
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44k
Albert GER 43 минуты назад
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можете вместе с куем откусить.
шоб не размножались.
можете вместе с куем откусить. шоб не размножались.
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33k
Андрей Бертон Albert GER 37 минут назад
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Хороший инструмент, качественный.
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44k
Albert GER Андрей Бертон Полчаса назад
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хз... говорят двенадцать сушек держит
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33k
Андрей Бертон Albert GER Полчаса назад
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Я про Книпекс.
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44k
Albert GER Андрей Бертон 22 минуты назад
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30k
Элек Мек 46 минут назад
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Египетская сила!!!
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30k
Элек Мек 47 минут назад
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Ничего не надо,угостишь подруг сушками новым способом.