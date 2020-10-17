Почему Сталин не наградил участников Нюрнбергского трибунала и часть из них обвинили в предательстве

Сталин проигнорировал списки для награждения
По итогам Нюрнбергского процесса Генеральный прокурор СССР К. П. Горшенин подготовил список с 57 фамилиями тех, кого предлагал отметить государственными наградами за проведенную работу в Нюрнберге.
Сталин посмотрел список и молча отложил в сторону. Ему подали еще один документ от американской стороны с предложением отметить наградами США судей и обвинителей с советской стороны. Сталин этот документ также проигнорировал. Задавать вопросы или решать этот вопрос, минуя Сталина, никто не рискнул.
Сталин был крайне недоволен тем, как советская делегация отработала на процессе. Окончательный вариант обвинительного заключения, по его мнению, содержал в себе существенные недоработки, которые будут использованы против СССР в будущем.
Судить, но в рамках международного права
По замыслу Сталина, над фашистами должен был состояться международный суд с оглаской всех преступлений фашизма на территории СССР и в соответствии с нормами закона стран, которые будут их судить.
Показательный процесс в Харькове
По приказу Сталина в декабре 1943 году в Харькове состоялся первый в мире открытый суд над нацистскими преступниками. На скамье подсудимых было трое немецких офицеров, которых обвинили в организации и проведении массовых казней гражданского населения на территории Украины. Материалы этого уникального процесса хранятся в архивах ФСБ России. Те, кто имел возможность с ними ознакомиться, утверждают, что бросается в глаза скрупулезность подготовки доказательной базы - трофейные документы, судебно-медицинская экспертиза, показания военнопленных и свидетельства выживших.
Все по закону, вплоть до адвокатов
Обвиняемым назначили адвокатов из советских кадров, которых нашли с огромным трудом. Убедили, что необходимо соблюсти все нормы международного права и не дать возможности в будущем дать хоть малую зацепку, чтобы объявить суд несостоятельным.
Наблюдать за процессом также пригласили иностранных журналистов «Нью-Йорк таймс», «Таймс», «Дейли экспресс».
Американский подход
Несмотря на твердость позиции СССР, у союзников было другое мнение. Американцы вообще считали, что высшая мера без суда и следствия - самое то и нечего возиться с преступниками. Американцев пришлось урезонивать после того, как они предлагали просто расстрелять тысяч пятьдесят и не заморачиваться с судами, формулировками обвинений, доказательствами и устранением разночтений в судопроизводствах стран-участниц будущего процесса. Министр финансов США Генри Моргентау-младший открыто выступил с предложением массового показательного расстрела нацистов без суда и следствия, мол, все и так очевидно.
А как же тост Сталина в Тегеране
Вспоминают тост Сталина на Тегеранской конференции в 1943 году «за то, чтобы над всеми германскими военными преступниками как можно скорее свершилось правосудие и чтобы они все были казнены».
На этом основании некоторые делают вывод, что и Сталин поддерживал казнь по американскому сценарию. Эту точку зрения опровергает проведение Харьковского суда по всем правилам международного судопроизводства в декабре 1943. А тост был произнесен в ноябре и означал одно - наказание должно быть неотвратимым, но в рамках закона.
Англичане темнят
Черчилль негодовал от неистовой жестокости высказываний представителей США. Такую реакцию Черчилль считал уместной скорее со стороны русских, чем от американцев. Неопределенность ситуации усиливалась тем, что у англичан уже находился в плену Гесс и СССР неоднократно критиковал союзника за то, что те устроили его как на курорте, вместо того, чтобы судить, не дожидаясь окончания войны.
На Квебекской конференции в августе 1944 года англичане спод напором американцев сдались.
Опасения американцев и англичан
В СССР отлично понимали, почему союзники юлят: чего доброго, подсудимые, которые не дураки и языки у них подвешены, могут использовать публичные выступления и прессу для "перевода стрелок" и обсуждения, например, бомбардировок японских городов американцами в конце войны. У многих в мире это вызывало возмущение и воспринималось как акт неоправданной агрессии в целях устрашения. Бомбардировка Дрездена также вызывала немало вопросов своей целесообразностью и масштабом.
Сталин настаивает на международном трибунале
Когда Черчилль и Рузвельт поняли, что Сталин от идеи трибунала не отступится, они "включились в игру".
Выбрали Нюрнберг
Сталин уделял особое внимание символичным деталям и атрибутам и потому хотел, чтобы все происходило в поверженном Берлине. Но город был сильно разрушен и найти подходящее место не удалось. В итоге сошлись на Нюрнберге - здание Дворца правосудия и внутренняя тюрьма отвечали всем требованиям.
"Адвокаты дьяволов"
Вопрос возник и по поводу защиты. Это казалось абсурдным, но Сталин настаивал, чтобы все и это тоже было по законам международного права.
- Иначе это будет не суд, а расправа. В будущем этим обязательно воспользуются и найдут "смягчающие обстоятельства". Пусть ищут им адвокатов, где хотят.
Проблема с адвокатами затягивала дело. Пока не догадались обратиться к немцам. Адвокаты нашлись и самые лучшие.
Адвокат гроссадмирала и главнокомандующего военно-морскими силами нацистской Германии Карла Дёница, Кранцбюллер, имел более чем десятилетнюю судебную практику в области морского права. Дениц, несмотря на то, что отдал приказ не спасать моряков с потопленных судов, за исключением капитанов и механиков, сумел избежать высшей меры. Адвокат Деница напирал на то, что у противника была такая же практика и этот довод подтвердила американская сторона. Дениц уцелел.
Версия превентивного удара.
Йодля защищал профессор уголовного права, доктор Экснер. Именно Экснер использовал тактику нападения, объяснив нападение Германии на СССР превентивной мерой. Экснер напирал на то, что СССР, якобы, готовился первым нанести удар по Германии и этим объясняется сосредоточение военных складов у западных границ и сосредоточение войск. Об этом ходе Экснера сообщили Сталину:
- Пусть это послушают те, кто обвинял меня в недооценке намерений противника. Вот и Паулюс пригодился. Надеюсь, он хорошо себя чувствует? Сюрприз будет этим крючкотворам.
Ценный свидетель
За доставку Паулюса в Нюрнберг и за его охрану отвечал офицер ГРУ Энвер Мамедов. С его слов известны подробности истории появления Паулюса в Нюрнберге и роли, которую он там сыграл. Отрезвление Паулюса началось после того, как он узнал, что участники заговора против Гитлера в Германии были казнены. Но выступать в международном суде он категорически отказывался и изменил решение после того, как ему пообещали встречу с женой.
Доставка Паулюса в Нюрнберг была сопряжена с немалыми трудностями. Он был ценным свидетелем по важнейшему вопросу, который, как Сталин и предвидел, был использован против СССР - вопрос о превентивном ударе Германии. Представить СССР агрессором было выгодно и могло быть использовано для политического давления на СССР. Этого нельзя было допустить. Доставка Паулюса держалась в тайне от членов советской делегации тоже.
Паулюс в Нюрнберге
Когда советская сторона сообщила о том, что у нее есть свидетель, который готов обвинение Экснера опровергнуть, тот усмехнулся.
Председательствующий на процессе лорд Джеффри Лоуренс попросил назвать имя свидетеля.
- Пожалуйста. Это фельдмаршал Паулюс, теперь уже бывший фельдмаршал.
В зале зашумели.
- И где же он? Насколько нам известно, фельдмаршала Паулюс нет в живых.
- У вас ошибочные сведения. Он жив и будет здесь через 30 минут.
Когда Паулюс вошел в зал, у Геринга, Кейтеля, Розенберга произошел нервный срыв.
Главный обвинитель с Советской стороны Р.А. Руденко попросил Паулюса подтвердить или опровергнуть сказанное адвокатом Йодля, Экснера. И началось.
Вспоминает Секретарь советской делегации в Международном военном трибунале А. И. Полторак:
"- тогда (осенью 1940 года, когда разрабатывался план «Барбаросса») ничего не было известно про какие-нибудь приготовления со стороны России. — При моем поступлении на службу в ОКВ 3 сентября 1940 года,— продолжал Паулюс,— я застал там еще незаконченный предварительный оперативный план нападения на Советский Союз, известный под условным обозначением «Барбаросса». Этот план генерал-полковник Гальдер передал мне с заданием проанализировать возможности наступательных операций с учетом условий местности, использования сил, потребности силы и т. д. при наличии 130— 140 дивизий..."
"Р. А. Руденко: Кто из подсудимых являлся активным участником в развязывании агрессивной войны против Советского Союза?
Паулюс: Из числа подсудимых, насколько я их здесь вижу, я хочу здесь назвать следующих важнейших советников Гитлера: Кейтеля, Йодля, Геринга... "
От этого удара адвокаты нацистов уже не смогли оправиться и в дальнейшем занимали уже скорее оборонительную позицию, понимая, что дело проиграно и единственное, что они могли - это смягчить наказание. И во многом преуспели, надо отдать должное, хотя и не без помощи.
Недоверие судей
Недоразумение возникло на одном из заседаний, когда представитель Чрезвычайной государственной комиссии СССР начал зачитывать свидетельства обвинения. Судья Паркер прервал выступающего и выразил сомнение, что все, о чем говорится - правда и предположил, что преступления преувеличены и в этом попытка оказать давление на суд. После этих слов Паркеру показали 45-минутный документальный фильм. Посмотреть его судья смог только до половины. Паркеру стало плохо и он не мог участвовать в процессе трое суток - приходил в себя после увиденного.
Эпизоды трибунала
Трибунал начал свою работу 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. 16 октября приговоры были приведены в исполнение.
В общей сложности было проведено свыше 400 открытых заседаний суда, подготовлено и рассмотрено огромное количество документов. Работа была проведена колоссальная.
Грязная работа
Когда обсуждался вопрос о том, кто возьмет на себя исполнение приговора, США согласились взять эту миссию на себя. СССР не стал возражать.
Татьяна Ступникова, которая работала переводчиком на суде, вспоминала забавный случай. В общей столовой она подсела на свободное место за столик, где уже сидел симпатичный и добродушный сержант -американец. Он принес ей несколько порций мороженного и много улыбался. Коллеги делали Ступниковой знаки, но она подумала, что над ней просто подшучивают. Потом ей сказали, что это был Джон Вудз - американский палач, которого пригласили на заседание для знакомства с будущими "клиентами". Его посчитали самым опытным специалистом в своем деле - на счету Вудса к тому времени было 347 успешных "дел".
Преступники и наказание
Из финального списка обвиняемых, в который включили 24 фамилии: Геринг(высшая мера), Риббентроп(высшая мера), Гесс(пожизненно), Кальтенбруннер(высшая мера), Розенберг(высшая мера), Франк(высшая мера), Борман(высшая мера заочно), Фрик(высшая мера), Лей, Заукель(высшая мера), Шпеер(20 лет), Функ(пожизненно), Шахт(оправдан), Папен(оправдан), Крупп(по состоянию здоровья не участвовал, умер в 1950 в заключении), Нейрат(15 лет), Ширах (20 лет), Зейсс-Инкварт(высшая мера), Штрайхер(высшая мера), Кейтель(высшая мера) , Йодль(высшая мера), Редер(пожизненно), Дениц(10 лет) и Фриче(оправдан).
Геринг ухитрился покончить с собой. Хотя до сих пор нет единого мнения, как ему это удалось. Скорее всего ампулу передала жена с поцелуем во время прощания.
Невиновны?!
Для Шахта, Папена и Фриче после вынесения оправдательного приговора устроили пресс-конференцию, на которой американцы и англичане угощали их сигаретами и кофе. Американский прокурор Додд не скрывая своей симпатии к Паппену, передал ему в подарок коробку гаванских сигар в знак извинения за проведенный допрос, когда Паппен был еще обвиняемым.
Лояльность к нацистским пособникам со стороны американцев, разделяли не все. Советские журналисты от участия в этой пресс-конференции воздержались, оставшись в зале суда.
Фриче, Паппен и Шахт опасались самосуда и отказались покидать тюрьму, требуя особой защиты для себя. Освобождение Паппена, Фриче и Шахта называли судебной ошибкой. Но американцы употребили все свое влияние, чтобы ее не исправить.
Вопрос к американцам
Интересный нюанс. Один из адвокатов, Людингхаузен, который выступил от имени других своих коллег с предложением - вынести на обсуждение преступления, которые шокировали и их - это бомбардировки Дрездена и ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки. Союзники почувствовали себя очень неуютно в этот момент и приложили все свое влияние, чтобы эти вопросы не были включены в повестку.
Спорная Катынь
При этом когда советская сторона выступила с требованием включить в обвинительное заключение эпизод с Катынским расстрелом польских офицеров под Смоленском, представленные доказательства и выводы Чрезвычайной государственной комиссии посчитали недостаточными и потребовали дополнительных доказательств, перекрестных допросов, вызова свидетелей и т.д. и т.п. И это также была работа нацистских адвокатов, которые сумели посеять сомнение в том, что это не преступление Третьего рейха и судьи это обвинение не засчитали.
Катынь? Да. Хиросима, Нагасаки? Нет, конечно.
Именно этот эпизод в скором времени стал использоваться в антисоветской пропаганде для дискредитации СССР. При этом вопрос о ядерных бомбардировках США, во время которых в Японии погибло около 300 тысяч и более 200 тысяч человек (в основном мирное население) умерло в последствии в том числе и от лучевой болезни, практически не обсуждался.
P.S. Последствия Нюрнберга для целого ряда участников процесса в составе советской делегации были крайне неприятными. "Судья Никитченко вернулся на свою должность в Верховном суде СССР, но попал под следствие — в том числе и в связи с обвинениями в неподобающем поведении в Нюрнберге". Другие были арестованы по обвинению в измене.
Сокращение числа подсудимых, мягкость наказания, лояльность судей по отношению к нацистским преступникам, невключение в обвинительное заключение Катынского эпизода, освобождение ряда преступников, а также недостаточное освещение хода и результатов процесса в мире и среди населения, прежде всего Германии дали основания Сталину считать результаты Нюрнбергского процесса недостаточными (для искоренения фашизма) и не отвечающими целям и задачам, которые перед трибуналом были поставлены. Будущее показало, что Сталин был прав.
Источник:
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"КАК ПРИНИМАЛОСЬ РЕШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ АТОМНОГО ОРУЖИЯ В 1945 ГОДУ"
"Хотя на бумаге не было ничего зафиксировано, окончательно решение было принято в Потсдаме 24 июля на встрече американского и английского руководства. В тот же день Трумэн сообщил о решении Сталину. Как вспоминал Трумэн, он упомянул в разговоре со Сталиным о том, что США обладают оружием необычайной разрушительной силы. Сталин в ответ сказал лишь, что он рад этому и высказал надежду, что новое оружие будет эффективно применено против Японии. Американцы были удивлены невозмутимостью Сталина - о существовании знаменитых впоследствии "атомных шпионов" они, естественно, не догадывались. В тот же вечер Сталин распорядился послать Курчатову телеграмму с указанием ускорить работу над советским атомным оружием."