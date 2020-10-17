Почему Сталин не наградил участников Нюрнбергского трибунала и часть из них обвинили в предательстве

Паулюс: Из числа подсудимых, насколько я их здесь вижу, я хочу здесь назвать следующих важнейших советников Гитлера: Кейтеля, Йодля, Геринга... "



От этого удара адвокаты нацистов уже не смогли оправиться и в дальнейшем занимали уже скорее оборонительную позицию, понимая, что дело проиграно и единственное, что они могли - это смягчить наказание. И во многом преуспели, надо отдать должное, хотя и не без помощи.



Недоверие судей

Недоразумение возникло на одном из заседаний, когда представитель Чрезвычайной государственной комиссии СССР начал зачитывать свидетельства обвинения. Судья Паркер прервал выступающего и выразил сомнение, что все, о чем говорится - правда и предположил, что преступления преувеличены и в этом попытка оказать давление на суд. После этих слов Паркеру показали 45-минутный документальный фильм. Посмотреть его судья смог только до половины. Паркеру стало плохо и он не мог участвовать в процессе трое суток - приходил в себя после увиденного.



Эпизоды трибунала

Трибунал начал свою работу 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. 16 октября приговоры были приведены в исполнение.



В общей сложности было проведено свыше 400 открытых заседаний суда, подготовлено и рассмотрено огромное количество документов. Работа была проведена колоссальная.



Грязная работа

Когда обсуждался вопрос о том, кто возьмет на себя исполнение приговора, США согласились взять эту миссию на себя. СССР не стал возражать.



Татьяна Ступникова, которая работала переводчиком на суде, вспоминала забавный случай. В общей столовой она подсела на свободное место за столик, где уже сидел симпатичный и добродушный сержант -американец. Он принес ей несколько порций мороженного и много улыбался. Коллеги делали Ступниковой знаки, но она подумала, что над ней просто подшучивают. Потом ей сказали, что это был Джон Вудз - американский палач, которого пригласили на заседание для знакомства с будущими "клиентами". Его посчитали самым опытным специалистом в своем деле - на счету Вудса к тому времени было 347 успешных "дел".



Преступники и наказание

Из финального списка обвиняемых, в который включили 24 фамилии: Геринг(высшая мера), Риббентроп(высшая мера), Гесс(пожизненно), Кальтенбруннер(высшая мера), Розенберг(высшая мера), Франк(высшая мера), Борман(высшая мера заочно), Фрик(высшая мера), Лей, Заукель(высшая мера), Шпеер(20 лет), Функ(пожизненно), Шахт(оправдан), Папен(оправдан), Крупп(по состоянию здоровья не участвовал, умер в 1950 в заключении), Нейрат(15 лет), Ширах (20 лет), Зейсс-Инкварт(высшая мера), Штрайхер(высшая мера), Кейтель(высшая мера) , Йодль(высшая мера), Редер(пожизненно), Дениц(10 лет) и Фриче(оправдан).



Геринг ухитрился покончить с собой. Хотя до сих пор нет единого мнения, как ему это удалось. Скорее всего ампулу передала жена с поцелуем во время прощания.



Невиновны?!

Для Шахта, Папена и Фриче после вынесения оправдательного приговора устроили пресс-конференцию, на которой американцы и англичане угощали их сигаретами и кофе. Американский прокурор Додд не скрывая своей симпатии к Паппену, передал ему в подарок коробку гаванских сигар в знак извинения за проведенный допрос, когда Паппен был еще обвиняемым.



Лояльность к нацистским пособникам со стороны американцев, разделяли не все. Советские журналисты от участия в этой пресс-конференции воздержались, оставшись в зале суда.



Фриче, Паппен и Шахт опасались самосуда и отказались покидать тюрьму, требуя особой защиты для себя. Освобождение Паппена, Фриче и Шахта называли судебной ошибкой. Но американцы употребили все свое влияние, чтобы ее не исправить.



Вопрос к американцам

Интересный нюанс. Один из адвокатов, Людингхаузен, который выступил от имени других своих коллег с предложением - вынести на обсуждение преступления, которые шокировали и их - это бомбардировки Дрездена и ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки. Союзники почувствовали себя очень неуютно в этот момент и приложили все свое влияние, чтобы эти вопросы не были включены в повестку.



Спорная Катынь

При этом когда советская сторона выступила с требованием включить в обвинительное заключение эпизод с Катынским расстрелом польских офицеров под Смоленском, представленные доказательства и выводы Чрезвычайной государственной комиссии посчитали недостаточными и потребовали дополнительных доказательств, перекрестных допросов, вызова свидетелей и т.д. и т.п. И это также была работа нацистских адвокатов, которые сумели посеять сомнение в том, что это не преступление Третьего рейха и судьи это обвинение не засчитали.



Катынь? Да. Хиросима, Нагасаки? Нет, конечно.

Именно этот эпизод в скором времени стал использоваться в антисоветской пропаганде для дискредитации СССР. При этом вопрос о ядерных бомбардировках США, во время которых в Японии погибло около 300 тысяч и более 200 тысяч человек (в основном мирное население) умерло в последствии в том числе и от лучевой болезни, практически не обсуждался.



P.S. Последствия Нюрнберга для целого ряда участников процесса в составе советской делегации были крайне неприятными. "Судья Никитченко вернулся на свою должность в Верховном суде СССР, но попал под следствие — в том числе и в связи с обвинениями в неподобающем поведении в Нюрнберге". Другие были арестованы по обвинению в измене.



Сокращение числа подсудимых, мягкость наказания, лояльность судей по отношению к нацистским преступникам, невключение в обвинительное заключение Катынского эпизода, освобождение ряда преступников, а также недостаточное освещение хода и результатов процесса в мире и среди населения, прежде всего Германии дали основания Сталину считать результаты Нюрнбергского процесса недостаточными (для искоренения фашизма) и не отвечающими целям и задачам, которые перед трибуналом были поставлены. Будущее показало, что Сталин был прав.