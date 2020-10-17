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Почему Сталин не наградил участников Нюрнбергского трибунала и часть из них обвинили в предательстве

Почему Сталин не наградил участников Нюрнбергского трибунала и часть из них обвинили в предательстве (7 фото)

Автор:
17 октября 2020 13:17
Метки: война   нюрнбергский процесс   факты   
523
7

Сталин проигнорировал списки для награждения
По итогам Нюрнбергского процесса Генеральный прокурор СССР К. П. Горшенин подготовил список с 57 фамилиями тех, кого предлагал отметить государственными наградами за проведенную работу в Нюрнберге.

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Метки: война   нюрнбергский процесс   факты   
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118
Oleg 2 часа назад
Прочитал с интересом, благодарю.
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6
Sergey Guralnik Полчаса назад
http_forum.civru.com_index.php?action=vthread&forum=34&topic=10850

"КАК ПРИНИМАЛОСЬ РЕШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ АТОМНОГО ОРУЖИЯ В 1945 ГОДУ"

"Хотя на бумаге не было ничего зафиксировано, окончательно решение было принято в Потсдаме 24 июля на встрече американского и английского руководства. В тот же день Трумэн сообщил о решении Сталину. Как вспоминал Трумэн, он упомянул в разговоре со Сталиным о том, что США обладают оружием необычайной разрушительной силы. Сталин в ответ сказал лишь, что он рад этому и высказал надежду, что новое оружие будет эффективно применено против Японии. Американцы были удивлены невозмутимостью Сталина - о существовании знаменитых впоследствии "атомных шпионов" они, естественно, не догадывались. В тот же вечер Сталин распорядился послать Курчатову телеграмму с указанием ускорить работу над советским атомным оружием."
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6k
Михалыч 56 минут назад
Надо было всех расстрелять. Пособников в том числе. Видим сейчас последствия этого гуманизма...
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