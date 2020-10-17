Советский Союз на фотографиях из одного небольшого западного архива

Догадываюсь, что как всегда в подписях много неточностей (вот и первая не сильно походит на советские времена), но что тут поделаешь.
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2.современный вид на Баилова( во времена СССР был 23 воензавод и ВМБ каспийской флотилии
Собственно, там даже развевающийся финский флаг виден.
Действительно, некоторые комментарии явно не соответствуют...
у меня тесть по такой защищался в своем лесотехническом: "посадка деревьев вверх корнями"