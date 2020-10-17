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Советский Союз на фотографиях из одного небольшого западного архива

Советский Союз на фотографиях из одного небольшого западного архива (27 фото)

Автор:
17 октября 2020 10:44
Метки: СССР   история   фото   
362
27
Догадываюсь, что как всегда в подписях много неточностей (вот и первая не сильно походит на советские времена), но что тут поделаешь.
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Метки: СССР   история   фото   
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12  комментариев
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804
Lana Krasnovska 3 часа назад
Много было хорошего, много было плохого, но это Родина. Это детство и зрелость наших предков, это кого-то из нас собственная юность... Любимые и близкие были молодыми и здоровыми. Всё хорошее было впереди, поскольку сама долгая жизнь предоставляла такую возможность. Жаль лишь только насчёт одного - падаль, что виновна в развале Державы, так и не получила заслуженного наказания... До сих пор кровоточит Нагорным Карабахом и Донбассом, да чудовищным бесправием неграждан в Прибалтике и бесовщиной маргинально-марионеточных кухарок в Белоруссии...
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15k
бат св Полчаса назад
1.из поста
2.современный вид на Баилова( во времена СССР был 23 воензавод и ВМБ каспийской флотилии
1.из поста 2.современный вид на Баилова( во времена СССР был 23 воензавод и ВМБ каспийской флотилии
1.из поста 2.современный вид на Баилова( во времена СССР был 23 воензавод и ВМБ каспийской флотилии
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57
Атомный Крот 36 минут назад
С хрена ли это Баку? Это - Хельсинки.

Собственно, там даже развевающийся финский флаг виден.
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71
Васёк Л. 2 часа назад
половина подписей ботва голимая
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13k
Александр 3 часа назад
Хм... Киев освободили где-то в ноябре, а на фото лето, и явно "сотрудники ОРУДа"...

Действительно, некоторые комментарии явно не соответствуют...
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31k
kalinser 3 часа назад
В 1943-м,Киев выглядел иначе...

В 1943-м,Киев выглядел иначе...
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48k
stabskapitan 3 часа назад
На первой фотке никак не 1929, скорее 1909. На мужике в белом кителе погоны, на вагоне имперский орел.
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7k
Александр 3 часа назад

Советский Союз на фотографиях из одного небольшого западного архива
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1k
Алексей Александр 3 часа назад
Больше похоже на 1941-42 гг. и рытьё противотанкового рва.
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9k
Енот Полиграфович Алексей 3 часа назад
тогда деревья были большими...
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30k
Опаньки Александр 3 часа назад
секретный проект просто

у меня тесть по такой защищался в своем лесотехническом: "посадка деревьев вверх корнями"
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7k
Александр Алексей 2 часа назад
Скорее на силосную яму похоже, землю кидают на обе стороны.
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