От «Бриллиантовой руки» до «Криминального чтива»: художник заменил актеров милыми котами

Представляем вам художника из Петрозаводска Михаила Соловьёва.
Михаил специализируется на иллюстрациях для детских книжек.
В его работах можно встретить знакомых героев, таких как Баба Яга, Снегурочка и Дед Мороз. Ещё у него есть забавная серия иллюстраций-пародий на знаменитые фильмы.
Михаил заменил актёров котами и зарисовал самые популярные сцены.
Он наглядно показал, что коты могут заменить кого угодно и будут гармонично смотреться в любом фильме.
Михаил специализируется на иллюстрациях для детских книжек.
В его работах можно встретить знакомых героев, таких как Баба Яга, Снегурочка и Дед Мороз. Ещё у него есть забавная серия иллюстраций-пародий на знаменитые фильмы.
Михаил заменил актёров котами и зарисовал самые популярные сцены.
Он наглядно показал, что коты могут заменить кого угодно и будут гармонично смотреться в любом фильме.
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Метки: живопись иллюстрации интересно красиво художник
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