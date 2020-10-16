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От «Бриллиантовой руки» до «Криминального чтива»: художник заменил актеров милыми котами

От «Бриллиантовой руки» до «Криминального чтива»: художник заменил актеров милыми котами (22 фото)

Автор:
16 октября 2020 21:15
Метки: живопись   иллюстрации   интересно   красиво   художник   
551
22
Представляем вам художника из Петрозаводска Михаила Соловьёва.
Михаил специализируется на иллюстрациях для детских книжек.
В его работах можно встретить знакомых героев, таких как Баба Яга, Снегурочка и Дед Мороз. Ещё у него есть забавная серия иллюстраций-пародий на знаменитые фильмы.
Михаил заменил актёров котами и зарисовал самые популярные сцены.
Он наглядно показал, что коты могут заменить кого угодно и будут гармонично смотреться в любом фильме.
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Метки: живопись   иллюстрации   интересно   красиво   художник   
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CHYCMYMPUK 9 часов назад
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27k
winergy2012 7 часов назад
Шикарно.
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4k
Вячеслав 9 часов назад
А это что за фильм? Единственный не опознал.
А это что за фильм? Единственный не опознал.
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601
алексей светов Вячеслав 9 часов назад
"Красотка",там Д. Робертс в ванной пела под плеер.
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9k
Хью́берт алексей светов 7 часов назад
Блин, точно, я тоже одну не угадал.
Блин, точно, я тоже одну не угадал.
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