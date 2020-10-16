От «Бриллиантовой руки» до «Криминального чтива»: художник заменил актеров милыми котами

Представляем вам художника из Петрозаводска Михаила Соловьёва.

Михаил специализируется на иллюстрациях для детских книжек.

В его работах можно встретить знакомых героев, таких как Баба Яга, Снегурочка и Дед Мороз. Ещё у него есть забавная серия иллюстраций-пародий на знаменитые фильмы.

Михаил заменил актёров котами и зарисовал самые популярные сцены.

Он наглядно показал, что коты могут заменить кого угодно и будут гармонично смотреться в любом фильме.

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9. 0 Ещё малость душевных картинок от Михаила...

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