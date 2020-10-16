Водитель, ОСТАНОВИСЬ! 5 признаков того, что дальше ехать нельзя

Дело в том, что утомлённый мозг отключается не сразу, а постепенно. Примерно как перегруженный компьютер, который в нормальном состоянии работает на все 100%, потом на 50%, затем на 25% а в итоге ррраз – и завис. Если знать на что обращать внимание, диагностировать этот скачок со 100% на 50% вполне реально, и делать это нужно каждому водителю!



Вот сформулированные Олегом пять объективных признаков того, что водитель вот-вот заснёт за рулём:



- Ты начинаешь замечать момент моргания



Наиболее явный и однозначный признак. В нормальном состоянии человек моргает быстро и автоматически, совершенно не обращая на это внимание – не верите, попытайтесь вспомнить момент, когда вы последний раз это сделали! А вот когда это действие становится явным, оно свидетельствует о начале отключения мозга – немедленно отправляйтесь на обочину!



- Обманы зрения



Объекты на дороге издалека кажутся чем-то одним, а по мере приближения либо превращаются во что-то совершенно другое, либо же и вовсе исчезают. Это признак наступления пограничного состояния мозга: глаза ещё открыты, однако разум уже не поспевает обрабатывать поступающие данные – он уже практически спит. Минута-другая, и сознание отключится полностью.



- Глаза не успевают сфокусироваться



Проделайте простое действие: переведите взгляд с трассы на приборную панель и сразу же верните его назад на дорогу. Помните, какой была скорость движения? Повторите: взгляд на приборы, и обратно на дорогу. В нормальном состоянии ваше зрение успеет перестроиться и зафиксировать требуемую информацию. Однако при засыпании взгляд стекленеет и глаза не успевают считать данные беглым взором – скоро они закроются.



- Лень напрягать мозг и концентрировать мысли



Попытайтесь умножить 17 на 4. В нормальном, бодром состоянии такая задачка решается без проблем. А вот когда ты засыпаешь, это не то что бы сложно … это попросту нафиг не упало. Лень даже пробовать. По этой же причине становится впадло разговаривать, ведь для этого необходимо концентрироваться, постоянно удерживать в уме нить разговора, соответствующим образом подбирать слова.



Между прочим, обычная болтовня – отличная нагрузка для мозга! Из этого можно сделать два вывода: во-первых, говорящий не уснёт; во-вторых, если в салоне автомобиля повисла тишина, вероятней всего, вскоре все вырубятся. Конечно, речь идёт о дальнем непрерывном путешествии, когда все долго не спали. В этот момент нужно делать привал, даже если кажется, что ещё можно продолжать ехать.



У погибших ребят именно так и произошло. Когда из их искорёженного автомобиля извлекли запись с регистратора, стало отчётливо понятно, что в какой-то момент все в машине окончательно затихли. Через короткое время джип на всей скорости, не тормозя, впечатался в припаркованный на обочине грузовик…



Кстати, наиболее бодрящей является не пустая болтовня, а разговоры на волнующие собеседников темы: политика, секс или ещё какой жаркий «холивар».



- Мелкие нарушения



Несколько раз подряд не переключился на ближний? Ступай отдыхать! Не помнишь последний дорожный знак? А который был до него? Спать! И иже с ним.



Вместо эпилога



Если вы пассажир, подозревающий водителя в скорой отключке, ненавязчиво проверьте его на предмет переутомления. Сделать это довольно просто: нужно всего лишь озадачить его какими-то вопросами, ответы на которые требуют внимательности или обдумывания. Скажем, «А где мы сейчас находимся?», или «А сколько осталось ехать до пункта Х»? Если последуют слишком простые либо неадекватные ответы, вам пора меняться либо останавливаться на отдых. Если же ещё не всё так плохо, и есть возможность немного проехать – затевайте жаркий спор на любую тему, во время которого заснуть невозможно чисто физически – проверено неоднократно. Главное, чтобы не дошло до драки на ходу…