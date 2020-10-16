Водитель, ОСТАНОВИСЬ! 5 признаков того, что дальше ехать нельзя

Олег Радул – путешественник со стажем, потерявший друзей в автокатастрофе. Написанная им после этого памятка-предупреждение уже давно гуляет по просторам Интернета, однако считаю нелишним очередной раз донести этот жизненно важный текст до водителей, проводящих много времени за рулём. Возможно, это спасёт чьи-то жизни.
Олег Радул – путешественник со стажем, потерявший друзей в автокатастрофе. Написанная им после этого памятка-предупреждение уже давно гуляет по просторам Интернета, однако считаю нелишним очередной раз донести этот жизненно важный текст до водителей, проводящих много времени за рулём. Возможно, это спасёт чьи-то жизни.
Друзья Олега разбились насмерть по пути в горы по трагически-банальной причине: все в автомобиле уснули, включая водителя – на фото их машина после ДТП. Все они были опытными автопутешественниками, на протяжении последних 10-15 лет едва ли не ежемесячно наматывавшими тысячи километров без остановок.
Друзья Олега разбились насмерть по пути в горы по трагически-банальной причине: все в автомобиле уснули, включая водителя – на фото их машина после ДТП. Все они были опытными автопутешественниками, на протяжении последних 10-15 лет едва ли не ежемесячно наматывавшими тысячи километров без остановок.
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Все водили предельно аккуратно, и внимательно контролировали своё состояние зная, когда уровень усталости становится критичным и приходит пора меняться за рулём. Тем не менее, факт остаётся фактом: в этот раз сон оказался сильней, и этот единственный раз стал для всех роковым. От подобного трагического сценария не застрахован никто, стало быть, каждому надо знать, как действовать в таких ситуациях. Забегая наперёд скажу, что гарантировать безопасность не способны ни кофе, ни энергетики, ни обливание холодной водой – главное, вовремя остановиться!
При этом простая народная мудрость: «Устал – остановись и отдохни» хоть и верна, но нуждается в дополнении рядом объективных критериев, позволяющих безошибочно распознать критическую степень усталости, наступление которой не допускает возможности дальнейшего движения. Если вы заметили за собой хотя бы один из приведённых далее «симптомов», немедленно останавливайтесь на отдых – даже на глухой обочине среди поля или леса. Счёт идёт на минуты, а то и на секунды, потеря которых очень часто чревата трагедией, как в случае с вышеупомянутыми путешественниками.
Дело в том, что утомлённый мозг отключается не сразу, а постепенно. Примерно как перегруженный компьютер, который в нормальном состоянии работает на все 100%, потом на 50%, затем на 25% а в итоге ррраз – и завис. Если знать на что обращать внимание, диагностировать этот скачок со 100% на 50% вполне реально, и делать это нужно каждому водителю!
Вот сформулированные Олегом пять объективных признаков того, что водитель вот-вот заснёт за рулём:
- Ты начинаешь замечать момент моргания
Наиболее явный и однозначный признак. В нормальном состоянии человек моргает быстро и автоматически, совершенно не обращая на это внимание – не верите, попытайтесь вспомнить момент, когда вы последний раз это сделали! А вот когда это действие становится явным, оно свидетельствует о начале отключения мозга – немедленно отправляйтесь на обочину!
- Обманы зрения
Объекты на дороге издалека кажутся чем-то одним, а по мере приближения либо превращаются во что-то совершенно другое, либо же и вовсе исчезают. Это признак наступления пограничного состояния мозга: глаза ещё открыты, однако разум уже не поспевает обрабатывать поступающие данные – он уже практически спит. Минута-другая, и сознание отключится полностью.
- Глаза не успевают сфокусироваться
Проделайте простое действие: переведите взгляд с трассы на приборную панель и сразу же верните его назад на дорогу. Помните, какой была скорость движения? Повторите: взгляд на приборы, и обратно на дорогу. В нормальном состоянии ваше зрение успеет перестроиться и зафиксировать требуемую информацию. Однако при засыпании взгляд стекленеет и глаза не успевают считать данные беглым взором – скоро они закроются.
- Лень напрягать мозг и концентрировать мысли
Попытайтесь умножить 17 на 4. В нормальном, бодром состоянии такая задачка решается без проблем. А вот когда ты засыпаешь, это не то что бы сложно … это попросту нафиг не упало. Лень даже пробовать. По этой же причине становится впадло разговаривать, ведь для этого необходимо концентрироваться, постоянно удерживать в уме нить разговора, соответствующим образом подбирать слова.
Между прочим, обычная болтовня – отличная нагрузка для мозга! Из этого можно сделать два вывода: во-первых, говорящий не уснёт; во-вторых, если в салоне автомобиля повисла тишина, вероятней всего, вскоре все вырубятся. Конечно, речь идёт о дальнем непрерывном путешествии, когда все долго не спали. В этот момент нужно делать привал, даже если кажется, что ещё можно продолжать ехать.
У погибших ребят именно так и произошло. Когда из их искорёженного автомобиля извлекли запись с регистратора, стало отчётливо понятно, что в какой-то момент все в машине окончательно затихли. Через короткое время джип на всей скорости, не тормозя, впечатался в припаркованный на обочине грузовик…
Кстати, наиболее бодрящей является не пустая болтовня, а разговоры на волнующие собеседников темы: политика, секс или ещё какой жаркий «холивар».
- Мелкие нарушения
Несколько раз подряд не переключился на ближний? Ступай отдыхать! Не помнишь последний дорожный знак? А который был до него? Спать! И иже с ним.
Вместо эпилога
Если вы пассажир, подозревающий водителя в скорой отключке, ненавязчиво проверьте его на предмет переутомления. Сделать это довольно просто: нужно всего лишь озадачить его какими-то вопросами, ответы на которые требуют внимательности или обдумывания. Скажем, «А где мы сейчас находимся?», или «А сколько осталось ехать до пункта Х»? Если последуют слишком простые либо неадекватные ответы, вам пора меняться либо останавливаться на отдых. Если же ещё не всё так плохо, и есть возможность немного проехать – затевайте жаркий спор на любую тему, во время которого заснуть невозможно чисто физически – проверено неоднократно. Главное, чтобы не дошло до драки на ходу…
Вот сформулированные Олегом пять объективных признаков того, что водитель вот-вот заснёт за рулём:
- Ты начинаешь замечать момент моргания
Наиболее явный и однозначный признак. В нормальном состоянии человек моргает быстро и автоматически, совершенно не обращая на это внимание – не верите, попытайтесь вспомнить момент, когда вы последний раз это сделали! А вот когда это действие становится явным, оно свидетельствует о начале отключения мозга – немедленно отправляйтесь на обочину!
- Обманы зрения
Объекты на дороге издалека кажутся чем-то одним, а по мере приближения либо превращаются во что-то совершенно другое, либо же и вовсе исчезают. Это признак наступления пограничного состояния мозга: глаза ещё открыты, однако разум уже не поспевает обрабатывать поступающие данные – он уже практически спит. Минута-другая, и сознание отключится полностью.
- Глаза не успевают сфокусироваться
Проделайте простое действие: переведите взгляд с трассы на приборную панель и сразу же верните его назад на дорогу. Помните, какой была скорость движения? Повторите: взгляд на приборы, и обратно на дорогу. В нормальном состоянии ваше зрение успеет перестроиться и зафиксировать требуемую информацию. Однако при засыпании взгляд стекленеет и глаза не успевают считать данные беглым взором – скоро они закроются.
- Лень напрягать мозг и концентрировать мысли
Попытайтесь умножить 17 на 4. В нормальном, бодром состоянии такая задачка решается без проблем. А вот когда ты засыпаешь, это не то что бы сложно … это попросту нафиг не упало. Лень даже пробовать. По этой же причине становится впадло разговаривать, ведь для этого необходимо концентрироваться, постоянно удерживать в уме нить разговора, соответствующим образом подбирать слова.
Между прочим, обычная болтовня – отличная нагрузка для мозга! Из этого можно сделать два вывода: во-первых, говорящий не уснёт; во-вторых, если в салоне автомобиля повисла тишина, вероятней всего, вскоре все вырубятся. Конечно, речь идёт о дальнем непрерывном путешествии, когда все долго не спали. В этот момент нужно делать привал, даже если кажется, что ещё можно продолжать ехать.
У погибших ребят именно так и произошло. Когда из их искорёженного автомобиля извлекли запись с регистратора, стало отчётливо понятно, что в какой-то момент все в машине окончательно затихли. Через короткое время джип на всей скорости, не тормозя, впечатался в припаркованный на обочине грузовик…
Кстати, наиболее бодрящей является не пустая болтовня, а разговоры на волнующие собеседников темы: политика, секс или ещё какой жаркий «холивар».
- Мелкие нарушения
Несколько раз подряд не переключился на ближний? Ступай отдыхать! Не помнишь последний дорожный знак? А который был до него? Спать! И иже с ним.
Вместо эпилога
Если вы пассажир, подозревающий водителя в скорой отключке, ненавязчиво проверьте его на предмет переутомления. Сделать это довольно просто: нужно всего лишь озадачить его какими-то вопросами, ответы на которые требуют внимательности или обдумывания. Скажем, «А где мы сейчас находимся?», или «А сколько осталось ехать до пункта Х»? Если последуют слишком простые либо неадекватные ответы, вам пора меняться либо останавливаться на отдых. Если же ещё не всё так плохо, и есть возможность немного проехать – затевайте жаркий спор на любую тему, во время которого заснуть невозможно чисто физически – проверено неоднократно. Главное, чтобы не дошло до драки на ходу…
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Я себя однажды на этом поймал возвращаясь по ночной работы. От греха подальше остановился у первого придорожного кафе с мыслью подремать часик и выпить кофе. Ага, часик.. отрубился почти на пять часов едва заглушив двигатель и опустив сиденье
Причем использовал недорогие, типа таких
Намотал больше 100 тысяч только за последние пару-тройку лет.
Если один едет, другой спит, и если есть возможность, нужно отправить спящего в задние ряды.
Теперь выезжаем всегда с утра до 11 часов, чтобы спокойно доехать. Всем ни гвоздя, ни жезла.