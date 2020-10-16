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Водитель, ОСТАНОВИСЬ! 5 признаков того, что дальше ехать нельзя

Водитель, ОСТАНОВИСЬ! 5 признаков того, что дальше ехать нельзя (5 фото)

Автор:
16 октября 2020 13:09
Сообщество : Автомир
Метки: автомобили   безопасность движения   безопасность дорожного движения   безопасность за рулем   
2044
5
Олег Радул – путешественник со стажем, потерявший друзей в автокатастрофе. Написанная им после этого памятка-предупреждение уже давно гуляет по просторам Интернета, однако считаю нелишним очередной раз донести этот жизненно важный текст до водителей, проводящих много времени за рулём. Возможно, это спасёт чьи-то жизни.
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Метки: автомобили   безопасность движения   безопасность дорожного движения   безопасность за рулем   
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4k
MadShark 14 часов назад
Подтверждаю все сказанное. Могу добавить еще один критический признак - ты едешь нормально, ты все понимаешь и вполне, как кажется, внимателен, но не можешь вспомнить детали поездки даже несколько минут назад.
Я себя однажды на этом поймал возвращаясь по ночной работы. От греха подальше остановился у первого придорожного кафе с мыслью подремать часик и выпить кофе. Ага, часик.. отрубился почти на пять часов едва заглушив двигатель и опустив сиденье
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4k
Вячеслав 5 часов назад
Открыл для себя в этом году очки с желтыми стеклами. Реально помогают. И глаза меньше устают, и спать меньше хочется. Меня всегда перед рассветом и в его начале в сон клонило в дороге. Причем неважно, выспался я перед дорогой или нет (на дальняк выезжаю с вечера обычно). А в таких очках реально за 20 часовую дорогу ни разу в сон не клонило.
Причем использовал недорогие, типа таких
Открыл для себя в этом году очки с желтыми стеклами. Реально помогают. И глаза меньше устают, и спать меньше хочется. Меня всегда перед рассветом и в его начале в сон клонило в дороге. Причем неважно, выспался я перед дорогой или нет (на дальняк выезжаю с вечера обычно). А в таких очках реально за 20 часовую дорогу ни разу в сон не клонило. Причем использовал недорогие, типа таких
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2k
LET 6 часов назад
Я спокойно переношу дальние расстояния за рулём. Рекорд - 33 часа одной ходкой.
Намотал больше 100 тысяч только за последние пару-тройку лет.
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751
Карл Такойто 7 часов назад
За рулём засыпают при монотонной езде,когда выставил автопилот и шуршишь себе по трассе монотонно-это 100%)) Никто не засыпает на извилистых серпантинах,ибо водитель работает с дорогой и машиной,это его бодрит и если хотите развлекает,а когда он тошнит 90-100 по шоссе на автопилоте-тогда да.
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26k
a.fey 9 часов назад
Останавливаться надо, когда "зайчики" дорогу начали перебегать.
Если один едет, другой спит, и если есть возможность, нужно отправить спящего в задние ряды.
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4k
Дмитрий 12 часов назад
Ехали с друзьями в троем с рыбалки из Саратова в МСК. Стартанули что-то около 16 часов, соответственно приехать должны были глубокой ночью. Когда меня начало вырубать первый раз начали играть в города. Блин! я и не знал, что их так много))). Играли, что-то около трех часов, на ответ максимум 30 секунд. Перебрали все, что только есть (оба футбольные болельщики), а третий в инете проверял. Что-то около 2-3 часов ночи выехали из Бронниц и меня просто так сильно потянуло в сон, что сил не было. Доехали до Варшавки только на морально волевых, причем друзья просто сидели и смотрели на меня, чтобы не уснул.
Теперь выезжаем всегда с утра до 11 часов, чтобы спокойно доехать. Всем ни гвоздя, ни жезла.
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4k
Letar Дмитрий 7 часов назад
На самом деле ночью проще едется, ездили месяц назад в Ставрополь в 2 водителя, по 8 часов нормально можно ехать, главное перед поездкой один спит, а другой нет. В итоге тот что спал за руль, а кто нет - спать в машине. И так менялись 3 раза, по примерно 8 часов и немного под конец.
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2k
LET Дмитрий 6 часов назад
Из Саратов всегда выезжаю в 5 утра. Чтобы как раз к вечеру быть уже
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7k
Uron 12 часов назад
если нет возможности остановится для отдыха - массирую уши, прилив крови хоть немного, но будит + переключение внимания.
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5k
Михаил Абель 12 часов назад
Как всё знакомо, сколько раз в ночную смену мозг отключался буквально на 5-10 секунд. Хорошо, что поезд никуда из колеи не денется плюс есть автоведение (УСАВПП) и системы безопасности.
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114
Дмитрий Т 13 часов назад
Засыпал за рулём 2 раза, ехал 1. Реально не замечаешь как переходишь в сон. Например из радио доносились звуки пианино, так мне снится, как я еду по клавиатуре, вписываясь в повороты. Или едешь ночью в лесу, а снится город, дворники подметают дорогу, объезжаешь их плавно... но когда просыпаешься получаешь мощный укол адреналина от осознания произошедшего. С тех пор чувствую, что устал - остановился, 20-30 минут поспал и опять в путь.
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1k
Дмитрий Дмитрий Т 13 часов назад
тоже ловил такие глюки. еще и динозавров видел. сейчас в дальней дороге, если ловлю себя на том что с рулем мы уже не единое целое, сразу на обочину. Один раз заснул за рулем, чуть не ушел под фуру. А еще полезно ночью - когда едешь долго один и ни встречной ни попутной, мигнуть дальним. не знаю почему, но мозг оживает в это время. ну и что-нибудь веселое слушать в дороге. либо любимы песни петь)
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6k
Ysik 14 часов назад
Ехал в автопутешествие в одной машине с хорошими друзьями, останавливался по пути раза 4 передохнуть, подремать и т.д. Ехали весело и дружно. Назад поехал из Таллина до дома в Подмосковье, в машине с бывшей женой. Доехал за 22 часа, за всю поездку ни разу не хотелось спать. Так что совет с "холиваром", реально работает.
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