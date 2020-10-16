Почему не стоит читать классиков научной фантастики

Немного про жанр sci-fi

Научная фантастика — очень своеобразный жанр развлекательной литературы. То, что было фантастикой ещё 20-30 лет назад, сейчас представляет собой обыденность или глупость. Так называемая "твёрдая научная фантастика", в основе которой произведения, уделяющие внимание прежде всего вопросам науки и техники, быстро устаревает.

А теперь персонализировано

Жюль Верн

В детстве я обожал читать приключенческие произведения Жюля Верна. И когда мне в руки попалась книг "С Земли на Луну прямым путём за 97 часов 20 минут", я испытал разочарование. Читать приходилось через силу. В самом начале романа на 15 страницах расписывается преимущество мелкозернистого пороха перед крупнозернистым (или наоборот), а потом рассказывается, почему нужно использовать другой вид пороха. Такое чувство, что ты читаешь какой-то нудный справочник по механике или химии. Скопировал — вставил. Опачки — и часть романа готова. Нудное чтиво. Одолеть не смог. Дальше начал читать произведение "Плавучий остров"… Снова графомания и нуднятина. Тоже не смог одолеть этот роман. Рецепт фантастического романа от Жюля Верна прост — идею, которую можно уместить в короткий рассказ, обязательно следует растянуть до целого романа.

Клиффорд Саймак

У Клиффорда Саймака есть классное произведение под названием "Что может быть проще времени". Также могут понравиться и другие произведения т. н. мягкой научной фантастики Саймака. Остальное, к сожалению, читать невозможно. Сочетания перфокарт и межзвёздных перелётов заставляет дёргаться глаз уже после 10-20 страницы.

Айзек Азимов

Никогда не читайте рассказы "Я, робот". Посмотрите лучше фильм с Уиллом Смитом в главной роли. Все эти позитронные мозги роботов в сочетании с логарифмическими линейками выводят из себя.

Роберт Хайнлайн

Столько политической пропаганды и разжигания ненависти в свои произведения, вероятно, не включал никто из фантастов. Хайнлайну, наверное, доплачивали, чтобы в каждом втором романе выставлять советских людей тупыми дегенератами и злобными уродами. Однозначно минус.

Кого же читать?

Очень понравились в подростковом возрасте книги о "Стальной крысе" и цикл романов "Мир смерти" Гарри Гаррисона. Легко читались произведения Беляева "Человек-амфибия", "Голова профессора Доуэля". Братья Стругацкие также легко зашли. Роберту Шекли тоже можно поставить жирный плюс, хотя чем дольше читаешь Шекли, тем сильнее каждый следующий его роман похож на предыдущий.

Положительное впечатление оставили Джон Уиндем с романами-катастрофами "День триффидов" и "Кракен пробуждается", Пол Андерсон с циклом романов "Патруль времени" и Филип Дик с его "фантастикой под веществами".

Кстати, вы знали, что Гарри Гаррисон написал первый роман о Стальной крысе ради прикола. В первую очередь он высмеивал произведение Хайнлайна "Звёздный десант". И стёб удался на славу: Хайнлайн затаил обиду на Гаррисона, возненавидев шутника. Если будет интересно, то могу написать о современных фантастов, книги которых читаются на одном дыхании.