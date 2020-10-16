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Почему не стоит читать классиков научной фантастики

Почему не стоит читать классиков научной фантастики (1 фото)

Автор:
16 октября 2020 09:58
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Айзек Азимов   Роберт Хайнлайн   жюль верн   книги   литература   произведения   
1327
1

Скажу сразу, что это моё сугубо личное мнение. Своим вы можете поделиться в комментариях.

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Метки: Айзек Азимов   Роберт Хайнлайн   жюль верн   книги   литература   произведения   
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19  комментариев
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6k
Фельдъегерь Полчаса назад
а я считаю, что именно научную фантастику и нужно читать в первую очередь, так как именно в этом жанре авторы не ограничены никакими рамками: хочешь восемь рук? - пожалуйста, хочешь двадцать полов? - не вопрос, хочешь путешествия к другим планетам через червоточину? - разумеется. Что бы делало человечество не будь у него фантазии и воображения?
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264
kvakvakva Минуту назад
У Хайнлайна мне нравятся ранние произведения. Потом он скатился в какую-то порнуху для хиппи.
Что забавляет у фантастов середины прошлого века - сочетание гиперпространственных двигателей, супербиотехнологии и библиотеки перфокарт и микрофильмов на одном корабле.
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14k
Благородный дон 8 минут назад
На вкус и цвет все фломастеры разные!
На самом деле, "читабельность" произведений авторов, которые пишут не на русском языке, во многом зависит от качества перевода. И вообще, все это очень субъективно. Например, лично мне Роберт Хайнлайн очень нравится - роман «Чужак в чужой стране» (англ. Stranger in a Strange Land) стоит очень многого, или "Кукловоды" (англ. The Puppet Masters), или "Двойная звезда" (англ. Double Star).
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13k
Sergey Nike 9 минут назад
Вот этого автора почитай, будешь весьма удивлен!
Вот этого автора почитай, будешь весьма удивлен!
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998
Хаим Каценеленбоген 13 минут назад
Легко, говорите, дуракам?
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11k
Андрей Дядя 13 минут назад
пффффф. дело вкуса конечно , просто читать многих классиков не через призму сцайфай , а как художественное произведение . того же Уэллса , Беляева . на счет Шекли ... ну вот Цивилизация статуса - шикарная и мощная книга . Почему до сих пор не экранизировали - хз.

если говорить о тру сцайфай , чтобы с реализмом - стоит почитать Лю Цисиня и Чэнь Цюфаня . мало кто так круто пишет .
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2
WadDad 17 минут назад
Десять страниц описания пороха, гришь... Вот поэтому в интернете развёрнуто ответить почти никто не может. Сложить мелькающие в голове слова в более чем одно-два предложения, уже каторга. А уж тем более напечатать их, так вообще невыносимый труд. Поэтому многим проще ляпнуть мину или проматюкаться в ответ. Такое скоропостижное мышление приводит к резкости фраз, которую зачастую автор и не вкладывал, но что поделать, объяснить -то он не может. Как тот пёс.
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11k
Андрей Дядя WadDad 11 минут назад
Таинственный остров у Верна зачотная книга . там и нитроглицерина рецептик имеется
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4k
pilgrimnl 19 минут назад
как то перешел на цикл Warhammer 40,000, втянулся, книг не мерено, но авторы далеко не все нравятся, вот некоторые, которых интересно читать Дэн Абнетт, Грэм Макнилл, Бен Каунтер, Джеймс Сваллоу,Аарон Дембски-Боуден
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10k
Элитный тигр 21 минуту назад
А мне вот в детстве наоборот абсолютно не зашли Стругацкие, зато с удовольствием читал Жюля Верна. Ну а уж детская научная фантастика Евгения Велистова про Электроника и Кир Булычев с Алисой- это вообще вне конкуренции.
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17k
BillyBonzz Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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4k
jfk Полчаса назад
Семиевие(1 часть), Контакт, это то, что понравилось из последнего
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2k
CHYCMYMPUK 36 минут назад
Роджер Желязны создавал удивительные миры. Читается на одном дыханье. Френк Герберт "Дюна". Думаю, этот цикл - одна из вещей, которую обязательно нужно прочитать.
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2k
kca-opa CHYCMYMPUK 22 минуты назад
Вот только это не научная фантастика, а смесь фантастики и фэнтези
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2k
KL11 CHYCMYMPUK 13 минут назад
Когда читал "Дюну" реально сушняк ощущал. Так видно хорошо описано. )
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71k
Броненосец Потелкам 47 минут назад
В чем- то соглашусь с автором.
И ещё почитаю.
Как-то получилось, прочитал "пикник на обочине" после всяческих сталкеров......
Стало сразу понятно, откуда идея, и кто плагиатор.....
Как эстрада современная....
Сиськи, письки, безголосье, текста нет, смысла нет, мелодии нет.....но ! Сиськи все лучше и лучше - отдадим должное хирургами.....
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2k
KL11 52 минуты назад
погоди, мил человек. Ведьмака то можно читать или как?
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2k
Voland KL11 51 минуту назад
Это не научная фантастика. И читать не только можно, но и нужно!
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15k
Андрей Иванов Voland 41 минуту назад
Первые две книги. Остальное - мрак
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