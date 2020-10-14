7 ролей, с которыми способен был справиться только один Евгений Леонов

Кадр из х/ф «Полосатый рейс», режиссер Владимир Фетин, 1961 год.

В этой комедии Евгений Леонов сыграл псевдо-укротителя цирка, который на самом деле был обычным буфетчиком. Обаятельная неуклюжесть недотепы Шулейкина, сделала «Полосатый рейс» настоящим шедевром.

Чего стоит одна только сцена, когда Глеб Шулейкин принимает ванну. Евгений Леонов боялся сниматься рядом с хищниками и согласился на съемки в ванной при условии, если его оградят пуленепробиваемым стеклом. Во время съемки стекло бликовало, и пока актер намыливался и нырял, стекло тихонько убрали.

Леонов, открыв глаза и увидев прямо перед собой морду тигра, выдал искреннюю и неподдельную реакцию: от испуга выскочил из ванны, в чем мать родила. Именно эта сцена и вошла в фильм.

Павел Васин в «Слезы капали»