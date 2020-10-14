7 ролей, с которыми способен был справиться только один Евгений Леонов

Один из моих любимых советских актеров, Евгений Павлович Леонов у большинства зрителей ассоциируется с комедийными героями. Однако он всегда стремился к серьезным, драматическим ролям, ибо имел огромный потенциал трагика.
Леонов очень переживал, что его внешность не соответствует такому амплуа. Он сыграл огромное количество ролей, как в театре, так и в кино. Даже роли второго плана, благодаря его безграничному обаянию, он мастерски превращал в ключевые, приковывающие внимание зрителей. Все они сыграны гениально, но есть несколько наиболее любимых.
Глеб Шулейкин в «Полосатом рейсе»
Кадр из х/ф «Полосатый рейс», режиссер Владимир Фетин, 1961 год.
В этой комедии Евгений Леонов сыграл псевдо-укротителя цирка, который на самом деле был обычным буфетчиком. Обаятельная неуклюжесть недотепы Шулейкина, сделала «Полосатый рейс» настоящим шедевром.
Чего стоит одна только сцена, когда Глеб Шулейкин принимает ванну. Евгений Леонов боялся сниматься рядом с хищниками и согласился на съемки в ванной при условии, если его оградят пуленепробиваемым стеклом. Во время съемки стекло бликовало, и пока актер намыливался и нырял, стекло тихонько убрали.
Леонов, открыв глаза и увидев прямо перед собой морду тигра, выдал искреннюю и неподдельную реакцию: от испуга выскочил из ванны, в чем мать родила. Именно эта сцена и вошла в фильм.
Павел Васин в «Слезы капали»
Кадр из х/ф «Слезы капали», режиссер Георгий Данелия, 1982 год.
В этом фильме Евгений Леонов сыграл одну из своих самых сложных ролей - Павла Ивановича Васина. Он душа-человек, «хомячок», «василек», образцовый муж, отец, дед, добрый товарищ и лояльный начальник.
Но как-то раз в трамвае он сидел у открытого окна, и в его глаз залетел осколок волшебного зеркала, изготовленного очень давно злым колдуном. И вот уже Павел Иванович рассыпает повсюду едкие семена злобы, раздражение его не знает пределов, он становится недоверчивым, нетерпимым, злорадным и мстительным.
Яков Шибалок в "Донской повести"
Кадр из х/ф «Донская повесть», режиссер Владимир Фетин, 1964 год.
Режиссер Владимир Фетин первым оценил драматический талант Евгения Павловича, поверил в него и пригласил в фильм «Донская повесть» на роль Якова Шибалка. И не прогадал, Евгений Леонов прекрасно сыграл молодого пулеметчика, который вынужден расправиться со своей женой, признавшейся во время родов, что она шпионка белых.
Леонов прекрасно передал всю гамму чувств Якова: разочарование, любовь, страдание и безысходность.
Трошкин и Доцент в «Джентльменах Удачи»
Кадр из х/ф «Джентльмены удачи», режиссер Александр Серый, 1971 год.
Добрая и душевная комедия, фразы из которой разошлись на цитаты и стали крылатыми. Наблюдать за игрой Леонова в этом фильме одно удовольствие. Он сыграл здесь похожих внешне, но таких разных по характеру и образу жизни людей, что иногда кажется, что играют два разных актера.
Заведующий детсадом Трошкин, чтобы помочь следствию, вынужден прикинуться рецидивистом и уголовником Доцентом. При этом Трошкин берет на себя еще и дополнительную обязанность-старается перевоспитать своих подопечных-членов шайки Доцента.
Леднев в «Большой перемене»
Кадр из т/с «Большая перемена», режиссер Алексей Коренев, 1972 год.
В этой картине Леонову довелось сыграть роль отца, который учится в одном классе с собственной дочерью. Эта роль комедийная, с нотками грусти, которая прекрасно показывает зрителям проблемы отцов и детей, отношения разных поколений.
Уэф в «Кин-дза-дза»
Кадр из х/ф «Кин-дза-дза!», режиссер Георгий Данелия, 1986 год.
Еще одна блестяще сыгранная роль - это инопланетянин Уэф в фантастическом, сатирическом фильме «Кин-дза-дза!». Евгений Леонов очень лаконично влился в эту историю.
Инопланетянин Уэф хитрый, грубый и изворотливый, именно таким проще выжить в этом странном мире. Несмотря на плохое самочувствие (актер перед съемками перенес несколько операций на сердце) и неимоверную жару, Леонов блестяще справился с ролью и, безусловно, украсил этот фильм.
Король в «Обыкновенном чуде»
Кадр из х/ф «Обыкновенное чудо», режиссер Марк Захаров, 1978 год.
В этом фильме Евгений Павлович Леонов неожиданно раскрыл еще одну грань своего таланта.
Склочный и подленький король в его исполнении излучает фантастическое обаяние. Король - без сомнения отрицательный персонаж, но в то же время он очень мил.
Королей могли играть только Короли!!!
Источник:
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- Лупят.
- Значит, мало.