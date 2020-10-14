7 ролей, с которыми способен был справиться только один Евгений Леонов

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Лучшие MMO 2020 года (1 фото+6 видео) Лучшие MMO 2020 года (1 фото+6 видео) 17 непрофессиональных актеров, которые потрясли всех своей блестящей игрой 17 непрофессиональных актеров, которые потрясли всех своей... Как отец из Волгограда стал в одиночку воспитывать ребенка с синдромом Дауна Как отец из Волгограда стал в одиночку воспитывать ребенка с... Послушник монастыря украл 800 тысяч рублей пожертвований и прогулял их в Москве Послушник монастыря украл 800 тысяч рублей пожертвований и... Когда разгон пьяной компании становится похож на истребление вампиров Когда разгон пьяной компании становится похож на истребление вампиров "Вы нас совсем за дебилов держите?": реакция соцсетей на презентацию нового Айфона "Вы нас совсем за дебилов держите?": реакция соцсетей на... "В рукава просунул руки — оказалось, это брюки": всем забывчивым посвящается "В рукава просунул руки — оказалось, это брюки": всем забывчивым... Вооруженное нападение на африканского дальнобойщика Вооруженное нападение на африканского дальнобойщика 18 банальных и клишированных моментов в фильмах 18 банальных и клишированных моментов в фильмах "Вот ведь дуры!": глупые женские выходки, от которых мужики выпадают в осадок "Вот ведь дуры!": глупые женские выходки, от которых мужики... Кот, который терпеть не может ветеринарные клиники Кот, который терпеть не может ветеринарные клиники Курляндский котёл: о немцах, воевавших с Красной армией после капитуляции Германии Курляндский котёл: о немцах, воевавших с Красной армией после... Наблюдавшего за приземлением вертолета парня ждал неприятный сюрприз Наблюдавшего за приземлением вертолета парня ждал неприятный сюрприз Чем кормили солдат-срочников в армии в 80-х: воспоминания бывших военнослужащих Чем кормили солдат-срочников в армии в 80-х: воспоминания бывших... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Самонадеянный водитель "ГАЗели" не проехал под мостом в Санкт-Петербурге Самонадеянный водитель "ГАЗели" не проехал под мостом в... Рыбаки увидели в воде неожиданного "автостопщика" Рыбаки увидели в воде неожиданного "автостопщика" Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Гигантский шар внутри небоскребов удерживает их от колебаний Гигантский шар внутри небоскребов удерживает их от колебаний
7 ролей, с которыми способен был справиться только один Евгений Леонов

7 ролей, с которыми способен был справиться только один Евгений Леонов (8 фото)

Автор:
14 октября 2020 23:44
Метки: актеры   кино   роли   
328
8

Один из моих любимых советских актеров, Евгений Павлович Леонов у большинства зрителей ассоциируется с комедийными героями. Однако он всегда стремился к серьезным, драматическим ролям, ибо имел огромный потенциал трагика.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: актеры   кино   роли   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
534
Никита 3 часа назад
Благодарю за пост о замечательном,просто превосходном Актёре.Иногда его слово произнесённое с экрана значило гораздо больше,чем целая дискуссия.К сожалению теперь слов всё больше и больше а мудрых людей и выдающихся Актёров всё меньше и меньше.Как не хватает Евгения Павловича в нашем кино.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Том Джоуд 22 минуты назад
- Ну что ты за фрукт у меня растешь? Тебя в школе лупят?
- Лупят.
- Значит, мало.
- Ну что ты за фрукт у меня растешь? Тебя в школе лупят? - Лупят. - Значит, мало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Вячеслав Полчаса назад
А меня за душу взяла его роль в "Старшем сыне".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ego sum qui sum 2 часа назад
7 ролей, с которыми способен был справиться только один Евгений Леонов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Седой Бегемот 2 часа назад
Зачем эти школьные рефераты копипастить? О замечательном актере Евгении Леонове можно написать десяток оригинальных интересных постов. Зачем этот тупой пересказ 7 случайных фильмов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
Oleg Седой Бегемот 2 часа назад
У великого Актера Евгения Павловича Леонова более ста прекрасно сыгранных ролей только в кино,это без его замечательных театральных работ,и по моему, по большинству из них можно создать интересный пост.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Прохожий3 3 часа назад
Классный был мужик!! В пионерской юности довелось увидеть вживую и перемолвиться на вечере встречи. Очень обаятельный человек!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
Oleg 3 часа назад
Просто великий Актер.Как говорил Леонид Иович Гайдай Олегу Басилашвили на съёмках ленты "Осенний марафон": "Не пытайтесь переиграть Леонова, бесполезно."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Андрей Иванов 3 часа назад
А Винни Пух?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
figny Андрей Иванов 2 часа назад
кстати, да!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
Oleg Андрей Иванов 8 минут назад
Для придания комичности и мультяшности голос Евгения Павловича Леонова при записи отзвуки "Винни Пуха"ускоряли на 25%.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Лучшие MMO 2020 года (1 фото+6 видео) Лучшие MMO 2020 года (1 фото+6 видео) 12 актеров, которые не получили наград за свои знаковые роли 12 актеров, которые не получили наград за свои знаковые роли Супергерои на съемочной площадке: наша служба и опасна, и трудна Супергерои на съемочной площадке: наша служба и опасна, и трудна 30 актёров, которые кардинально изменились ради роли 30 актёров, которые кардинально изменились ради роли 10 актеров, которые стали заложниками одной роли 10 актеров, которые стали заложниками одной роли Оказывается, эти звездные роли должны были достаться совсем другим актерам! Оказывается, эти звездные роли должны были достаться совсем другим актерам!
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2656590



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Вторыгина VS Моргенштерн. Общественность Архангельска поддерживает своего депутата в Госдуме
0
176
Вторыгина VS Моргенштерн. Общественность Архангельска поддерживает своего депутата в...
"Вы нас совсем за дебилов держите?": реакция соцсетей на презентацию нового Айфона
2
517
"Вы нас совсем за дебилов держите?": реакция соцсетей на презентацию нового Айфона
﻿
Набирающие популярность
Причины деформации ламината после укладки
5
10
Причины деформации ламината после укладки
Toyota Mirai — новый экологичный автомобиль Папы Франциска
0
3
Toyota Mirai — новый экологичный автомобиль Папы Франциска
От Ивана Грозного до Навального: за что и кого вводили санкции против России
От Ивана Грозного до Навального: за что и кого вводили санкции против России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
0
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересно#сша#авария#автомобили#забавно#природа#разное#авария дня
#факты#прикол#интересное#люди#дтп#актеры#медицина#картинки#СССР#в мире
#история#животные#кино#россия#авто авария#дети#позитив#новости#автомир#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться