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"На войне всяко бывает..." Фронтовые истории,рассказанные Ветеранами

"На войне всяко бывает..." Фронтовые истории,рассказанные Ветеранами (3 фото)

Автор:
13 октября 2020 12:51
Метки: война   фронтовые байки   юмор   
1655
3
Разные истории,рассказанные Ветеранами,смешные и не очень...

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Метки: война   фронтовые байки   юмор   
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37k
Войнов 2 часа назад
Мой дед о войне вообще никогда ничего не рассказывал. Я о том, как он воевал и о его наградах узнал только недавно, нашел на сайте "Память народа". Но его уже давно с нами нет.
Кстати, благодаря этому сайту я нашел информацию о мамином старшем брате, которого в семье все считали пропавшим без вести. Оказалось, что он погиб в 1944 на Украине и похоронен там в братской могиле. Похоронку никто не получал. Видимо, потому, что при заполнении различных документов писцы понаделали ошибок в имени, отчестве и названии военкомата призыва - указан Мекенский РВК вместо Микояновский РВК. И даже в Паспорте захоронения есть ошибки в дате рождения и отчестве. Думаю, что такое нередко происходило во время войны.

Мой дед о войне вообще никогда ничего не рассказывал. Я о том, как он воевал и о его наградах узнал только недавно, нашел на сайте "Память народа". Но его уже давно с нами нет. Кстати, благодаря этому сайту я нашел информацию о мамином старшем брате, которого в семье все считали пропавшим без вести. Оказалось, что он погиб в 1944 на Украине и похоронен там в братской могиле. Похоронку никто не получал. Видимо, потому, что при заполнении различных документов писцы понаделали ошибок в имени, отчестве и названии военкомата призыва - указан Мекенский РВК вместо Микояновский РВК. И даже в Паспорте захоронения есть ошибки в дате рождения и отчестве. Думаю, что такое нередко происходило во время войны.
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Олег 11 минут назад
Дед рассказал - был он одно время старшиной хозроты и вот прислали им пополнение из Азии что по русски не понимали. Ну нашли выход, те кто хоть что то кумекали назначались старшими отделений и через них отдавались распоряжения. Как то послали на передовую одного не знающего язык с каким то поручением. День проходит, нет человека, два проходит, нет человека, ну видать или пулю или снаряд поймал. Списали. Когда приходит распоряжение явиться на передовую к такому то командиру. Ну Дед и пополз. Заявляется в блиндаж а там сидит этот голубчик. Скисший, потерянный и несчастный. А вся землянка на полу лежит от хохота. Спрашивают Деда - Твой боец? Дед - Мой. А что случилось то? - Да вот, говорят ему, немцы отдали и табличку на спине повесили. Протягивают ему фанерку а там написано - Такой язык нам не нужен! Когда Дед рассказал я только потом вник в тему - немцы его допросить не смогли! Тот и рад был бы поделиться сведениями но среди немцев не нашлось знатока татарского языка. Вот это действительно облом вышел.
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mtonaka 4 часа назад
Истории порадовали, но... По рации на передовую сообщили... Марку рации можно?
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