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Пуск многоразовой ракеты "Амур" намечен на 2026 год

Пуск многоразовой ракеты "Амур" намечен на 2026 год (2 фото)

Автор:
12 октября 2020 23:00
Сообщество : Космос
Метки: Falcon 9   SpaceX   Роскосмоc   амур спг   многоразовая ракета   
244
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"Роскосмос" и РКЦ "Прогресс" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") заключили госконтракт на эскизное проектирование по созданию на космодроме Восточный космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур".
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Метки: Falcon 9   SpaceX   Роскосмоc   амур спг   многоразовая ракета   
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3k
aleksander 4 часа назад
Даже не смешно
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−64
Андрей Аксаментов 3 минуты назад
На мультик видимо денег не хватило. Так что пока на картинках.
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5k
Bhaal Час назад
Корпус не расписан под хохламу, а значит не полетит.
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742
Леонид 2 часа назад
Как же они зае..ли уже. Если Рогозин лично на ней первый полетит - тогда возможно имеет смысл. Только так.
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3k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
Может пропагандисты все-таки будут рассказывать про то, что СЕГОДНЯ вводится в жизнь и эксплуатацию? А то, зная, кто нами правит - вызывает улыбку все эти плакатики про 2026 год... к которому плакатики с обещаниями, кстати, будут забыты, а дальше можно нарисовать плакатики про перенос "амуров" на 2036, потом на 2056...
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6k
Олег Убийца Прохиндеев 2 часа назад
Да пожалуйста, специально для таких как ты буквально вчера https://old.fishki.net/3442803-prosto-horoshie-i-dobrye-novosti-iz-rossii-za-5-dnej.htmlhttps://old.fishki.net/3442803-prosto-horoshie-i-dobrye-novosti-iz-rossii-za-5-dnej.html
Но там ты скорее всего зашел не читая написал: тупые пропогандоны льют нам в уши, все неправда. Что-то типо этого, потому что такие тупые жабы типа тебя по другому не умеют, все что вы можете это открывать пасть и лить потоки говна на Родину что вас вскормила и выучила, а адекватные люди для вас вата. не вас искренне жаль...
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2k
RALEXXX Убийца Прохиндеев Час назад
Ну не совсем забыты. Помню плакатик, где тот же Рогозин говорит про российскую станцию на Луне к 2015г.
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8k
БарНалей 3 часа назад
На метановых двигателях, говорите...
На метановых двигателях, говорите...
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1k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Пуск многоразовой ракеты "Амур" намечен на 2026 год
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1k
kosterok 4 часа назад
Так долго смеялись над Маском с его макарониной, столько написали, что это экономически не целесообразно, а теперь копируем это решение... Когда-то за нами пытались угнаться, а теперь мы почти все протеряли... Грустно. Сдаем последние высокотехнологичные позиции оставшиеся в наследство от СССР. Осталась только военка и то, от товарищей работающих инженерами в этой отрасли идет информация, что и там не все так здорово, как по телевизору рассказывают, но пока отрасль держится.
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14k
Поручик kosterok 3 часа назад
Технический шпионаж никто не отменял!
Это, вроде как "то, о чём приличные люди не говорят, но вовсю используют" уже под три с лих.уем тысячи лет, минимум (ещё древние финикийцы и греки пытались спереть у египтян секреты "чёрной бронзы", древние греки и римляне у финикийцев - секрет морского маршрута на Оловянные Острова, древние евреи - всеми путями вызнавали карты и описания караванных троп Великого Шелкового Пути у персов и прочих "местных бармалеев"),а шёффены фемгерихтов, преследующие (со смертной казнью в финале) мастеров и подмастерьев, вывезших с "германщины" в чужие земли цеховые секретные рецепты (особенно - кузнечно-оружейные) - вообще были пугалом по всей Европе лет пятьсот: вырезали семьями и мастеров, и заказчиков...

Тут уж "Кто первый успел - того и сапоги!"

Подумаешь, "Маск придумал"?! Ну, "придумал"? Молодец! Медаль ему "во всю грудь, с закруткой на спине"! Полетела в космос его придуманная хрень? Нет? Ну, "кто ж ему доктор"?
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6k
Олег kosterok Час назад
Вам бы недалеким хоть посмотреть бы что за топливо у Маска и здесь. Стоимость запуска. Стартовая масса и т.д., но нет сравнить 2 картиночки это ваш и автора уровень. мозг ведь необязателен в процессе мышления.
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630
yura stenokardin 4 часа назад
Автор, ты не поверишь, но все ракеты похожи на "РАКЕТЫ". Отличие в них - начинка и тип используемого топлива.
А вот космические аппараты и внешне различаются...
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2k
Sam Backet Автор поста yura stenokardin 3 часа назад
нууууу а много ли ты назовёшь первых ступеней с системой реактивной посадки, 4 выдвижными опорами и решётчастыми рулями?
Найди 10 отличий)
нууууу а много ли ты назовёшь первых ступеней с системой реактивной посадки, 4 выдвижными опорами и решётчастыми рулями? Найди 10 отличий)
нууууу а много ли ты назовёшь первых ступеней с системой реактивной посадки, 4 выдвижными опорами и решётчастыми рулями? Найди 10 отличий)
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33k
AE Sam Backet 3 часа назад
ну китайская частная копания небольшую ракету с такой схемой тестирует
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15k
Андрей Иванов 4 часа назад
Роскосмос делает то, что поручает правительство. А правительство - люди тёмные, они инфу с телевизора качают
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Андрей Иванов 4 часа назад
Да не, рогозин идеями фонтанирует. То космический лифт, то лунная база, то многоразовая ракета... А выходит такса, батут и робот Федя.

Уже 10 лет не могут до ума ангару довести (вроде в этом году обещают ещё один пуск), Енисей, орёл, федерация.... Теперь ещё и амур.

Планов громадьё!
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592
sam ☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
Вы про батут еще забыли
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33k
AE ☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
ангару рожают 22 года
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13k
Игорь Хомченко 4 часа назад
Круть. Но кто все же просверлил космическую станцию?
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11k
Yasen_Perec Игорь Хомченко 4 часа назад
Пуск многоразовой ракеты "Амур" намечен на 2026 год
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166
чокнутый 4 часа назад
а что не на 2100 год?
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27k
winergy2012 чокнутый 4 часа назад
Еб.а.нутого спросить забыли.
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