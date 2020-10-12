Пуск многоразовой ракеты "Амур" намечен на 2026 год

Надежность многоразовой ракеты-носителя "Амур" на метане будет доведена до 0,99. Как сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко, для большинства существующих в мире ракет космического назначения показатель надежности не превышает 0,98 (отражает процент нештатных ситуаций от общего числа стартов носителя).



По подсчетам отраслевых институтов, деталей в ракете "Амур" будет минимум в два раза меньше, чем в серии ракет сходного класса "Союз-2" - 2 тыс. деталей в "Амуре" против 4,5 тыс. деталей в "Союзах". "Это важно с точки зрения надежности, а мы бы хотели, чтобы у нас ракета была безотказной, как автомат Калашникова", - отметил Блошенко.



Предполагается наличие форсажного режима для двигателей первой ступени, что позволит реализовать схему так называемого горячего резервирования: при выходе из строя одного из двигателей остальные в автоматическом режиме нарастят свою мощность, чтобы обеспечить продолжение полета". На первой ступени ракеты планируется разместить пять метаново-кислородных двигателей.



Ракета-носитель среднего класса "Амур" будет обладать рядом технических особенностей, наиболее полно отвечающим мировым тенденциям и требованиям разработчиков. В частности, в конструкции ракеты будет проработана возможность применения передовых технических решений и материалов: глубокое дросселирование второй ступени, увеличенный головной обтекатель, топливные баки из композиционных материалов, использование новых сплавов и др.



По предварительным расчетам, создаваемый комплекс может начать проведение летных испытаний уже в 2026 году. Он призван осуществить поэтапную замену действующего семейства ракет-носителей "Союз-2".



Первый пуск многоразовой российской ракеты "Амур", как планируется, будет сразу со спутником.