Пуск многоразовой ракеты "Амур" намечен на 2026 год

"Роскосмос" и РКЦ "Прогресс" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") заключили госконтракт на эскизное проектирование по созданию на космодроме Восточный космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур".
Ранее в тендерной документации, опубликованной на сайте госзакупок, сообщалось, что ракета "Амур" будет двухступенчатой, ее первая ступень сможет использоваться как в многоразовом, так и в одноразовом варианте. Носитель сможет выводить на орбиту до 12 тонн нагрузки на опорную орбиту без спасения первой ступени и 9,5 тонн с многоразовой ступенью. В новой ракете будет при необходимости использоваться разгонный блок "Фрегат" из состава ракет-носителей серии "Союз".
Новая ракета получит взлетную массу около 360 тонн, ее высота будет достигать 55 м, диаметр составит 4,1 м. Себестоимость запуска новой российской метановой ракеты-носителя "Амур" с возвращаемой первой ступенью и без разгонного блока составит 22 млн долларов. Предусматривается, что блок первой ступени будет использоваться до десяти раз.
Себестоимость запуска ракеты "Амур" без посадки блока первой ступени и ее повторного использования и без применения разгонного блока, который позволяет выводить спутники, например, на геостационарную орбиту, должна составлять не более 30 млн долларов. Без возвращения первой ступени, но с разгонным блоком - не более 35 млн долларов. Стоимость пусковой услуги новой ракеты - приоритетный момент при ее разработке. Надо сказать, что коммерческая ракета под заданную стоимость запуска создается в отечественном ракетостроении впервые.
Новая ракета получит взлетную массу около 360 тонн, ее высота будет достигать 55 м, диаметр составит 4,1 м. Себестоимость запуска новой российской метановой ракеты-носителя "Амур" с возвращаемой первой ступенью и без разгонного блока составит 22 млн долларов. Предусматривается, что блок первой ступени будет использоваться до десяти раз.
Себестоимость запуска ракеты "Амур" без посадки блока первой ступени и ее повторного использования и без применения разгонного блока, который позволяет выводить спутники, например, на геостационарную орбиту, должна составлять не более 30 млн долларов. Без возвращения первой ступени, но с разгонным блоком - не более 35 млн долларов. Стоимость пусковой услуги новой ракеты - приоритетный момент при ее разработке. Надо сказать, что коммерческая ракета под заданную стоимость запуска создается в отечественном ракетостроении впервые.
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Надежность многоразовой ракеты-носителя "Амур" на метане будет доведена до 0,99. Как сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко, для большинства существующих в мире ракет космического назначения показатель надежности не превышает 0,98 (отражает процент нештатных ситуаций от общего числа стартов носителя).
По подсчетам отраслевых институтов, деталей в ракете "Амур" будет минимум в два раза меньше, чем в серии ракет сходного класса "Союз-2" - 2 тыс. деталей в "Амуре" против 4,5 тыс. деталей в "Союзах". "Это важно с точки зрения надежности, а мы бы хотели, чтобы у нас ракета была безотказной, как автомат Калашникова", - отметил Блошенко.
Предполагается наличие форсажного режима для двигателей первой ступени, что позволит реализовать схему так называемого горячего резервирования: при выходе из строя одного из двигателей остальные в автоматическом режиме нарастят свою мощность, чтобы обеспечить продолжение полета". На первой ступени ракеты планируется разместить пять метаново-кислородных двигателей.
Ракета-носитель среднего класса "Амур" будет обладать рядом технических особенностей, наиболее полно отвечающим мировым тенденциям и требованиям разработчиков. В частности, в конструкции ракеты будет проработана возможность применения передовых технических решений и материалов: глубокое дросселирование второй ступени, увеличенный головной обтекатель, топливные баки из композиционных материалов, использование новых сплавов и др.
По предварительным расчетам, создаваемый комплекс может начать проведение летных испытаний уже в 2026 году. Он призван осуществить поэтапную замену действующего семейства ракет-носителей "Союз-2".
Первый пуск многоразовой российской ракеты "Амур", как планируется, будет сразу со спутником.
По подсчетам отраслевых институтов, деталей в ракете "Амур" будет минимум в два раза меньше, чем в серии ракет сходного класса "Союз-2" - 2 тыс. деталей в "Амуре" против 4,5 тыс. деталей в "Союзах". "Это важно с точки зрения надежности, а мы бы хотели, чтобы у нас ракета была безотказной, как автомат Калашникова", - отметил Блошенко.
Предполагается наличие форсажного режима для двигателей первой ступени, что позволит реализовать схему так называемого горячего резервирования: при выходе из строя одного из двигателей остальные в автоматическом режиме нарастят свою мощность, чтобы обеспечить продолжение полета". На первой ступени ракеты планируется разместить пять метаново-кислородных двигателей.
Ракета-носитель среднего класса "Амур" будет обладать рядом технических особенностей, наиболее полно отвечающим мировым тенденциям и требованиям разработчиков. В частности, в конструкции ракеты будет проработана возможность применения передовых технических решений и материалов: глубокое дросселирование второй ступени, увеличенный головной обтекатель, топливные баки из композиционных материалов, использование новых сплавов и др.
По предварительным расчетам, создаваемый комплекс может начать проведение летных испытаний уже в 2026 году. Он призван осуществить поэтапную замену действующего семейства ракет-носителей "Союз-2".
Первый пуск многоразовой российской ракеты "Амур", как планируется, будет сразу со спутником.
P.S. от автора поста, но не текста
Да, Вам не показалось, по предоставленным рисункам, ракета внешне и конструктивно очень похожа на Falcon 9... и тут хочется спросить, а не Роскосмос ли до недавнего времени утверждал что многоразовость не выгодна, ракета летает только благодаря дотациям от Пентагона, и такая концепция не будет работать?
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Но там ты скорее всего зашел не читая написал: тупые пропогандоны льют нам в уши, все неправда. Что-то типо этого, потому что такие тупые жабы типа тебя по другому не умеют, все что вы можете это открывать пасть и лить потоки говна на Родину что вас вскормила и выучила, а адекватные люди для вас вата. не вас искренне жаль...
Это, вроде как "то, о чём приличные люди не говорят, но вовсю используют" уже под три с лих.уем тысячи лет, минимум (ещё древние финикийцы и греки пытались спереть у египтян секреты "чёрной бронзы", древние греки и римляне у финикийцев - секрет морского маршрута на Оловянные Острова, древние евреи - всеми путями вызнавали карты и описания караванных троп Великого Шелкового Пути у персов и прочих "местных бармалеев"),а шёффены фемгерихтов, преследующие (со смертной казнью в финале) мастеров и подмастерьев, вывезших с "германщины" в чужие земли цеховые секретные рецепты (особенно - кузнечно-оружейные) - вообще были пугалом по всей Европе лет пятьсот: вырезали семьями и мастеров, и заказчиков...
Тут уж "Кто первый успел - того и сапоги!"
Подумаешь, "Маск придумал"?! Ну, "придумал"? Молодец! Медаль ему "во всю грудь, с закруткой на спине"! Полетела в космос его придуманная хрень? Нет? Ну, "кто ж ему доктор"?
А вот космические аппараты и внешне различаются...
Найди 10 отличий)
Уже 10 лет не могут до ума ангару довести (вроде в этом году обещают ещё один пуск), Енисей, орёл, федерация.... Теперь ещё и амур.
Планов громадьё!