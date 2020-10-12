Почему магнитолы JVC не продавали в Японии

Перебираю в уме все варианты причин этого "неурожая"-ни одна не подходит. Делать нечего, начинаю листать общий список . Где-то на втором десятке объявлений натыкаюсь на знакомую магнитолу "JVC", только на нем красуется надпись "VICTOR".

Точно! На внутреннем рынке JVC продавала свою продукцию под брендом "VICTOR"! Поэтому и нет в Японии магнитол "JVC".