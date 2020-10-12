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Почему магнитолы JVC не продавали в Японии

Почему магнитолы JVC не продавали в Японии (11 фото)

Автор:
12 октября 2020 12:18
Метки: аппаратура   интересно   техника   
3662
11

Тут ко мне обратились с просьбой: нужна магнитола JVC, модель любая из 80х, но точно сделанная в Японии. Ребята похоже решили сделать сюрприз кому-то. Ну а где еще брать настоящую японскую магнитолу-конечно в Японии. Отправил ребятам на почту ссылку на сайт аукциона бытовой техники в Японии: мол, дальше уж сами.

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Метки: аппаратура   интересно   техника   
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13  комментариев
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26k
KiploksAKS 10 часов назад
Почему бы не сказать, что японская корпорация Japan Victor Corporation НЕ продавала за пределы Японии свою продукцию под лейбом Victor из-за того, что этот лейб уже был занят RCA?
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8
Никита 4 часа назад
Японцам надо отдать должное они очень много шикарной аппаратуры выпускали в 80-х годах!
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12k
Владислав Грецов 7 часов назад
хорошие были машинки...сейчас таких нет
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7k
Uron 7 часов назад
именно такая прелесть у родителей стоит, до сих пор всё функционирует и в идеальном состоянии.
именно такая прелесть у родителей стоит, до сих пор всё функционирует и в идеальном состоянии.
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2k
american_buldog 8 часов назад
JVC - Japan Victor Company Ltd.
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2k
american_buldog 8 часов назад
у детей были кассетные плееры jvc. дочь свой расхерачила в хлам, а сына - как новенький, работает. приедет с внуком, отдам. внук, наверное офигеет и не поймет что это
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4k
disevenvis 9 часов назад
На прежней работе начальник коллекционировал старые музыкальные девайсы. В наличии был древний патефон, Victor, логотип интересный - собачка смотрящая в раструб граммофона.
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2k
ваня панкин 9 часов назад
хорошие аппараты были... вот такой был... рабочая лошадка...
хорошие аппараты были... вот такой был... рабочая лошадка...
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15k
Anna 10 часов назад
это не JVC деградировала в Vitek?
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848
! жЫтиЕ мОе ! Anna 7 часов назад
Виктор и Витёк - это разные люди !
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8k
Антон Семёныч Anna 7 часов назад
Для всех Виктор, для своих Витёк
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха Антон Семёныч 7 часов назад
Ссылка youtu.be
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