Почему магнитолы JVC не продавали в Японии

Тут ко мне обратились с просьбой: нужна магнитола JVC, модель любая из 80х, но точно сделанная в Японии. Ребята похоже решили сделать сюрприз кому-то. Ну а где еще брать настоящую японскую магнитолу-конечно в Японии. Отправил ребятам на почту ссылку на сайт аукциона бытовой техники в Японии: мол, дальше уж сами.
Все таки как превратна история. Эту знаменитую фирму создали в 1926 году американцы. Японию выбрали по одной причине- это была бедная страна с низкими зарплатами. Пол- века спустя японские компании начнут массово выводить свои заводы в Малайзию, Корею, Китай по той же самой причине.
Изначально завод JVC производил радиодетали для американских и европейских производителей аппаратуры, но вскоре сам начал выпускать радиоприемники и проигрыватели.
В декабре 1941 года Япония и США вступили во вторую мировую войну. Компания JVC разорвала отношения с американскими учредителями и стала самостоятельной японской компанией.
После войны рабочие завода восстановили разрушенные цеха и возобновили выпуск аппаратуры. Радиоприемники, усилители, акустические колонки, проигрыватели, магнитофоны, телевизоры-JVC выпускал полный спектр бытовой аппаратуры.
Экспортный бум 70х годов поднял объемы продаж до невиданных высот. За такой "жирный доходный пирог" шла мощная конкурентная борьба. Пытаясь привлечь внимание покупателя каких только моделей аппаратуры не выпускали.
Так бы фирма JVC осталась одним из производителей радиоаппаратуры, если бы не поступок Шизуо Такано, подарившего всему миру стандарт видеозаписи VHS в 1976 году.
Хотя фирма JVC в последующем разработала много новых стандартов и интересных технических решений, но всему миру она прежде всего известна как создатель стандарта бытовой кассетной видеозаписи.
Перезванивают мне охотники за магнитолой: "Поискали, но в Японии JVC магнитол нет!" Это звучало практически как: "В России зимой снега нет". Обозвав охотников нехорошими словами, сам захожу на сайт аукциона-вижу сотни предложений винтажных магнитол. Задаю сортировку по производителю "JVC"- ни одного лота!
Перебираю в уме все варианты причин этого "неурожая"-ни одна не подходит. Делать нечего, начинаю листать общий список . Где-то на втором десятке объявлений натыкаюсь на знакомую магнитолу "JVC", только на нем красуется надпись "VICTOR".
Точно! На внутреннем рынке JVC продавала свою продукцию под брендом "VICTOR"! Поэтому и нет в Японии магнитол "JVC".
Перезваниваю ребятам, объясняю как надо искать. Оказалось, их не устраивает магнитола с шильдиком "VICTOR", им надо чтобы было "JVC". Ибо с магнитолой этой марки у юбиляра приятные воспоминания. Впрочем, они уже нашли на Авито подходящий вариант по вполне божеской цене. Мне же, с чувством выполненного долга, осталось только пожелать им успехов.
Так что не повторяйте нашей ошибки-не ищите магнитолы JVC в Японии.
Источник:
- Boston Dynamics начала продажу робособаки Spot
- Яхта с подводной лодкой - для богатых и любопытных
- Первые тостеры: какими они были?
- Что можно сделать со стиральной машиной
- Как выглядел самый большой пассажирский самолет в мире?
Понравилось84