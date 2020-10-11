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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
11 октября 2020 10:05
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
2008
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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28  комментариев
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2k
Pechenegiatakuyt Час назад
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Главное на русском языке и без геев
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500
Мистер Фикс Минуту назад
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Двое набирают мусор дня за три. Вынести - минута времени.
Двое посуды используют мало. Мыть вдвоем - веселей.
Двое в магазин могут ходить раз в неделю. Хлеб и молоко можно купить по пути домой.
Эх, школота... не знает жизни
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2k
ишты 11 минут назад
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Прям статус в Одноклассниках, настолько глубокомысленно...
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13k
Юрий 24 минуты назад
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Ну как бы банки Чумак заряжал, а не Кашпировский.
Ну как бы банки Чумак заряжал, а не Кашпировский.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Комментарий к фото
С учётом того, что это крыса
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17k
сёмик патрик Полчаса назад
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Прикольные и смешные картинки
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29k
Лесли 🥰 42 минуты назад
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Прикольные и смешные картинки
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17k
сёмик патрик 42 минуты назад
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Прикольные и смешные картинки
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19k
hebpat сёмик патрик Полчаса назад
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похоронят тоже в коробке
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24k
Acu900 42 минуты назад
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Когда то была реклама - Макдональдс с адом сравнили...
Ссылка youtu.be
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29k
Лесли 🥰 44 минуты назад
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Вопреки распространенному мнению, Кашпировский никогда не заряжал и воду. Этим занимался Аллан Чумак, называвший себя экстрасенсом. Кашпировский к Чумаку относился крайне негативно.
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30k
Элек Мек Лесли 🥰 Полчаса назад
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А как ему относиться к конкуренту?
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32k
Андрей Бертон 44 минуты назад
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Мотивация 100
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17k
сёмик патрик 44 минуты назад
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Прикольные и смешные картинки
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29k
Лесли 🥰 47 минут назад
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Доктор Маус)))
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24k
Acu900 48 минут назад
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Вообще то в телевизоре Кашпировский. Банки с ним не заряжали. Кашпировский по другой части был. А вот кто зяряжал банки, так это другой чувак, Чумак его фамилия
Вообще то в телевизоре Кашпировский. Банки с ним не заряжали. Кашпировский по другой части был. А вот кто зяряжал банки, так это другой чувак, Чумак его фамилия
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30k
Элек Мек Acu900 Полчаса назад
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Но сжечь надо было обоих.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Элек Мек 24 минуты назад
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Кашпировский вроде в думе сидит. Заколотить вход и Сжечь вместе со зданием?
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24k
Acu900 Элек Мек 5 минут назад
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Кстати Чумака уже сожгли.
Вернее кремировали после смерти...
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24k
Acu900 52 минуты назад
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Неужто в 2020 год вместо Марти отправили Брежнева?
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Acu900 Полчаса назад
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1k
lekha-fil 54 минуты назад
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Кашпировский не "заряжал" воду и крема.
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49k
Андрей 55 минут назад
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В прошлой жизни был психологом.
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986
Афраний Час назад
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Было, только с другой.Эта,по сравнению с той,красотка
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986
Афраний Час назад
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Прикольные и смешные картинки
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29k
Лесли 🥰 Афраний 45 минут назад
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Прикольные и смешные картинки
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6k
Михалыч 2 часа назад
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Вы будете смеяться, но эта забегаловка сейчас - Ресторан, вот и пытаются соответствовать.
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6k
Михалыч 2 часа назад
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секс 24/7, ни чего юноша не сотрёшь?
Да и наскучит быстро девушка так.
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