Ученые показали как могут выглядеть животные в будущем после изменения климата

А вот так может выглядеть гибрид кита-белуги и нарвала. На иллюстрации — всего лишь предположение художника, однако, еще в 1980-ом году, охотники находили черепа, предположительно принадлежащие отпрыску этих двух видов. Существуют и незадокументированные свидетельства очевидцев, утверждающих, что видели подобное животное своими глазами.