Ученые показали как могут выглядеть животные в будущем после изменения климата

В 2006-ом году белый медведь с коричневыми пятнами, который, как предполагают, представлял собой гибрид полярного медведя и медведя гризли, был подстрелен арктическими охотниками. В 2009 году гибрид синего и гренландского китов обнаружили ученые в Беринговом море: эта фотография стала серьезнейшим доказательством возможности продуктивного спаривания двух близких видов животных.
Белуга и нарвал
Ученые полагают, что участившиеся случаи гибридизации являются важным показателем постепенной перемены климата на всей планете. Элин Пирс, видный биолог и популяризатор науки, решил сделать несколько научных предположений на эту тему. Вот, как, по мнению исследователя, будут выглядеть некоторые виды животных уже в самое ближайшее время.
Гибрид
А вот так может выглядеть гибрид кита-белуги и нарвала. На иллюстрации — всего лишь предположение художника, однако, еще в 1980-ом году, охотники находили черепа, предположительно принадлежащие отпрыску этих двух видов. Существуют и незадокументированные свидетельства очевидцев, утверждающих, что видели подобное животное своими глазами.
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Гибрид
По мере таяния морского льда полярные медведи будут проводить больше времени на берегу. Здесь они, по предположениям ученых, должны встретить медведей гризли, которые уже двигаются на север из-за общего повышения температур. Гибрид этих двух видов имеет более тупую форму морды, небольшой горб и раскраску, скомпилированную из шкур обоих видов.
Гибрид
Примерно так, по мнению ученых, может выглядеть гибрид морского котика и кольчатой нерпы. Щенок позаимствовал форму тела от нерпы, а шкуру — от морского котика.
Гибрид
Морские свиньи начинают двигаться на север из умеренных вод Северной Атлантики к северной части Тихого океана. Здесь они наверняка начнут спариваться со своими белокрылыми родственниками. Собственно, уже сейчас рыбаками зарегистрированы несколько встреч с гибридами: звери выглядят темнее обоих видов и отличаются смелостью.
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К примеру лошак и мул - гибрид лошади и осла имеют много преимуществ кроме одного - они стерильны