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Ученые показали как могут выглядеть животные в будущем после изменения климата

Ученые показали как могут выглядеть животные в будущем после изменения климата (12 фото)

Автор:
11 октября 2020 09:26
Сообщество : Животные
Метки: гибриды   животные   факты   фото   
467
12
В 2006-ом году белый медведь с коричневыми пятнами, который, как предполагают, представлял собой гибрид полярного медведя и медведя гризли, был подстрелен арктическими охотниками. В 2009 году гибрид синего и гренландского китов обнаружили ученые в Беринговом море: эта фотография стала серьезнейшим доказательством возможности продуктивного спаривания двух близких видов животных.
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Метки: гибриды   животные   факты   фото   
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7  комментариев
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Вопрос не в единичных гибридах, а в возможности их размножения.

К примеру лошак и мул - гибрид лошади и осла имеют много преимуществ кроме одного - они стерильны
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2k
mtonaka 23 минуты назад
Короче зверюги станут жертвами межрассового секса!
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0
Стас Станиславский 52 минуты назад
Ученым установили на комп фотошоп ))
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1k
Игорь 2 часа назад
Я то ожидал что нибудь с щупальцами и со второй челюстью, как у чужого, а тут просто шкурки подкрасили.
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7k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Автор держит публику за дураков.
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18k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
"Щенки медведя":
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☣️Месть печенегов☣️ Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Ну не котята же
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Сергей

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