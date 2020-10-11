Самое древнее животное, которое до сих пор не вымерло

Впервые щитни были открыты в 1801 году французским натуралистом Луи Боском (Louis Bosc). Сначала он дал им название Apus cancriformis, только вот название рода Apus на тот момент было занято птицами. Споры насчет того, как эти создания должны обозначаться в научной литературе, шли более несколько сотен лет. Окончательное решение было принято только в 1950-е годы. С тех пор крошечные создания именуются как Triops cancriformis и активно изучаются учеными.

За две сотни миллионов лет своего существования, щитни Triops cancriformis практически не изменились. Они представляют собой небольших ракообразных существ, с щитками на спине — отсюда и название. Длина их тела обычно составляет около 12 сантиметров, но некоторые люди выращивают их в домашних условиях, при которых и без того крошечные создания не могут вырасти больше 6 сантиметров. Под прочным панцирем скрывается довольно уязвимое тело с 70 парами конечностей.