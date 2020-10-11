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Самое древнее животное, которое до сих пор не вымерло

Самое древнее животное, которое до сих пор не вымерло (4 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2020 08:46
Метки: животные   история   факты   щитни   
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Большинство животных, которые жили бок о бок с огромными динозаврами, уже вымерли. Однако, на территории Европы, Среднего Востока и Индии до сих пор можно встретить созданий, которые появились на нашей планете как раз во времена возникновения первых динозавров. Речь идет о так называемых щитнях вида Triops cancriformis, которые живут на Земле уже более 200 миллионов лет подряд.

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Метки: животные   история   факты   щитни   
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13k
Юрий 3 часа назад
"Щитни вида Triops cancriformis считаются самыми древними из ныне живущих живых организмов. Они появились на нашей планете около 200 миллионов лет назад"
А как же латимерия? Считается, что этот вид появился в пределах 350 млн. лет назад. И до сих пор плавает.....

"Щитни вида Triops cancriformis считаются самыми древними из ныне живущих живых организмов. Они появились на нашей планете около 200 миллионов лет назад" А как же латимерия? Считается, что этот вид появился в пределах 350 млн. лет назад. И до сих пор плавает.....
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29k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
<<< живут на Земле уже более 200 миллионов лет подряд >>>
А остальные живут с перерывами?
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13k
Александр Сучков 2 часа назад
"Впервые щитни были открыты в 1801 году французским натуралистом Луи Боском..."
"Споры насчет того, как эти создания должны обозначаться в научной литературе, шли более НЕСКОЛЬКО СОТЕН ЛЕТ. Окончательное решение было принято только в 1950-е годы."
150 лет это полторы сотни, а не несколько сотен. Авторы, проверяйте копипасты, чудилы!)))
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6k
sumrаknn 3 часа назад
Такое впечатление, что статью писала школота как домашнюю работу к понедельнику. Ребенок и школота могут использовать термин "животные", но он не подходит для точной статье о биологии. Животные это и царство и класс (млекопитающие/животные) и общее название многоклеточных царства животных и тд. Что из этого автор имел в виду - не ясно. Допустим царство - но одноклеточных - мрак, и они настолько простые, что там и эволюционировать то особо некуда, думаю там найдется несколько тысяч реликтовых видов многократно старее 200млн Может он про класс? но эти "животинки" не относятся к классу млекопитающих. Может он про сложные организмы из царства животных? Ну вот наудачу глянул тихоходок - возраст не нашел, но родственника тихоходки нашли - 500 млн лет - так что тоже есть мнение, что если посмотреть возраст всяких букашечек мелких - там древноты наберется и поболее.
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