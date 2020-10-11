Самое древнее животное, которое до сих пор не вымерло

Большинство животных, которые жили бок о бок с огромными динозаврами, уже вымерли. Однако, на территории Европы, Среднего Востока и Индии до сих пор можно встретить созданий, которые появились на нашей планете как раз во времена возникновения первых динозавров. Речь идет о так называемых щитнях вида Triops cancriformis, которые живут на Земле уже более 200 миллионов лет подряд.
Несмотря на свою живучесть и большую распространенность, они до сих пор досконально не изучены. Зато ученые отлично понимают, каким образом этим созданиям удается оставаться живыми на протяжении настолько длительного времени. Сама по себе длительность их жизни не очень большая, но продолжать свой род они умеют намного лучше, чем многие другие живые организмы. Кажется, что вся цель их существования — пережить всех животных.
Самые древние животные
Щитни вида Triops cancriformis считаются самыми древними из ныне живущих живых организмов. Благодаря своей живучести они даже попали в Книгу рекордов Гиннеса и вот тому подтверждение. Они появились на нашей планете около 200 миллионов лет назад, в триасовом периоде. В те времена не существовало Северной и Южной Америки, Африки и так далее, потому что все материки были объединены в один большой суперконтинент — Пангею. На суше в основном произрастали папоротники, которыми питались одни из самых первых динозавров, насекомых и других живых созданий.
200 миллионов лет назад наша планета выглядела так
200 миллионов лет назад наша планета выглядела так
Впервые щитни были открыты в 1801 году французским натуралистом Луи Боском (Louis Bosc). Сначала он дал им название Apus cancriformis, только вот название рода Apus на тот момент было занято птицами. Споры насчет того, как эти создания должны обозначаться в научной литературе, шли более несколько сотен лет. Окончательное решение было принято только в 1950-е годы. С тех пор крошечные создания именуются как Triops cancriformis и активно изучаются учеными.
За две сотни миллионов лет своего существования, щитни Triops cancriformis практически не изменились. Они представляют собой небольших ракообразных существ, с щитками на спине — отсюда и название. Длина их тела обычно составляет около 12 сантиметров, но некоторые люди выращивают их в домашних условиях, при которых и без того крошечные создания не могут вырасти больше 6 сантиметров. Под прочным панцирем скрывается довольно уязвимое тело с 70 парами конечностей.
За две сотни миллионов лет своего существования, щитни Triops cancriformis практически не изменились. Они представляют собой небольших ракообразных существ, с щитками на спине — отсюда и название. Длина их тела обычно составляет около 12 сантиметров, но некоторые люди выращивают их в домашних условиях, при которых и без того крошечные создания не могут вырасти больше 6 сантиметров. Под прочным панцирем скрывается довольно уязвимое тело с 70 парами конечностей.
Секрет долголетия
Своей живучести щитни обязаны своим уникальным образом жизни. Они обитают исключительно во временных водоемах с пресной водой, вроде луж, канав и оврагов. Каждое поколение щитней закапывает в землю цисты, которые представляют собой покрытых тонкой оболочкой эмбрионов. Они устойчивы к засухам и перепадам температур, а для вылупления им хватает пары дней. Для превращения во взрослых особей им хватает пары дней. А во взрослом состоянии они снова закапывают в землю эмбрионы. Они питаются практически всем, что меньше их, так что от голода они явно не страдают. Как видно, щитни всеми возможными способами пытаются перехитрить природу и не дают себя в обиду.
Вымирание животных
К сожалению, человеческая деятельность, которая сопровождается выбросом вредных веществ и уничтожением естественных сред обитания многих животных, добралась и до этих долгоживущих созданий. Как раз таки из-за разрушения их среды обитания, на данный момент щитни считаются уязвимыми животными в Великобритании и ряде других европейских стран. Впрочем, некоторые ученые утверждают, что встретить этих созданий можно не только в Европе, Среднем Востоке и Индии, но и в других регионах планеты. Кроме холодной Антарктиды, разумеется.
Иногда щитни плаваю вверх тормашками и никто не знает, почему
Иногда щитни плаваю вверх тормашками и никто не знает, почему
Некоторые люди содержат щитней в домашних условиях. Они и многие ученые заметили, что иногда эти создания любят плавать в воде вверх тормашками, обнажив свое тело. Почему они так делают, никому не ясно. Вообще, это очень глупо с их стороны, потому что плавая таким образом в диких условиях, они делают себя заметными для птиц, которые с удовольствием готовы полакомиться ими.
От большинства щитней нет особого толка, но некоторые виды используются в азиатских странах для уничтожения насекомых и сорняков на рисовых полях. Получается, что в этом регионе эти создания оказывают большое влияние на экономику, позволяя собрать больший урожай риса.
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А как же латимерия? Считается, что этот вид появился в пределах 350 млн. лет назад. И до сих пор плавает.....
А остальные живут с перерывами?
"Споры насчет того, как эти создания должны обозначаться в научной литературе, шли более НЕСКОЛЬКО СОТЕН ЛЕТ. Окончательное решение было принято только в 1950-е годы."
150 лет это полторы сотни, а не несколько сотен. Авторы, проверяйте копипасты, чудилы!)))