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Неудачный свадебный трюк, или сокрушительный удар в стиле Mortal Kombat

Неудачный свадебный трюк, или сокрушительный удар в стиле Mortal Kombat (2 фото)

Автор:
11 октября 2020 08:44
Сообщество : Юмор
Метки: видео   жених   невеста   свадебный трюк   свадьба   удар   фото   юмор   
944
2
Когда вы идёте к алтарю перед всеми своими друзьями и семьёй, вполне естественно, что все взгляды будут прикованы именно к вам.

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Метки: видео   жених   невеста   свадебный трюк   свадьба   удар   фото   юмор   
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28k
Azesh 2 часа назад
отличное видео, жаль короткое.
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706
IOON 8 минут назад
https://www.tiktok.com/@ariana_utsler/video/6872357425580608773?referer_url=https://vinegred.ru/neudachnyj-svadebnyj-trjuk-ili-sokrushitelnyj-udar-v-stile-mortal-kombat/&referer_video_id=6872357425580608773https://www.tiktok.com/@ariana_utsler/video/6872357425580608773?referer_url=https://vinegred.ru/neudachnyj-svadebnyj-trjuk-ili-sokrushitelnyj-udar-v-stile-mortal-kombat/&referer_video_id=6872357425580608773
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6k
Сгусток позитива 8 минут назад
лови минус автор! думаю понятно за что
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