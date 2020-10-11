Неудачный свадебный трюк, или сокрушительный удар в стиле Mortal Kombat

Когда вы идёте к алтарю перед всеми своими друзьями и семьёй, вполне естественно, что все взгляды будут прикованы именно к вам.
И хотя нельзя отрицать того, что девочки-цветочницы являются милым дополнением к любой свадебной вечеринке, одна недавняя невеста понятия не имела, что в её важный день именно они обратят на себя всё внимание собравшихся гостей.
Этим чудным роликом, снятым за несколько минут до того, как она пошла к алтарю, невеста из США поделилась в своём TikTok.
Этим чудным роликом, снятым за несколько минут до того, как она пошла к алтарю, невеста из США поделилась в своём TikTok.
В представленном видео изначально всё кажется стандартным и выглядит как любая другая церемония бракосочетания — старшая из двух цветочниц бросает свой букет подружкам невесты.
Однако затем всё начинает идти наперекосяк, когда девочка решается на весьма спонтанный трюк … и всё было бы ничего, если бы ребёнок помладше, следовавший буквально сразу же за ней, находился от неё на чуть большем расстоянии.
В итоге, сотворив сальто назад, старшая цветочница в процессе своего пируэта взяла и огрела малышку ногой по голове, отчего та просто взяла и рухнула на пол.
Однако затем всё начинает идти наперекосяк, когда девочка решается на весьма спонтанный трюк … и всё было бы ничего, если бы ребёнок помладше, следовавший буквально сразу же за ней, находился от неё на чуть большем расстоянии.
В итоге, сотворив сальто назад, старшая цветочница в процессе своего пируэта взяла и огрела малышку ногой по голове, отчего та просто взяла и рухнула на пол.
@ariana_utsler
you think you can hurt my feelings? My flower girl kicked the other one before I walked down ##wedding ##covidbride ##hurtmyfeelings ##2020 ##weddingfail♬ original sound - ariana_utsler
К счастью, в результате этого забавного инцидента никто из девочек не пострадал.
«Думаешь, ты можешь ранить мои чувства? Моя цветочница пнула другую, прежде чем я успела сходить под венец», — подписала свой ролик невеста (по всей вероятности, уже бывшая).
Отметим, что в TikTok это курьёзное видео смогло собрать более 429 тысяч лайков, свыше 5200 комментариев и более 11,6 тысяч репостов.
«Думаешь, ты можешь ранить мои чувства? Моя цветочница пнула другую, прежде чем я успела сходить под венец», — подписала свой ролик невеста (по всей вероятности, уже бывшая).
Отметим, что в TikTok это курьёзное видео смогло собрать более 429 тысяч лайков, свыше 5200 комментариев и более 11,6 тысяч репостов.
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