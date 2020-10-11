Неудачный свадебный трюк, или сокрушительный удар в стиле Mortal Kombat

В представленном видео изначально всё кажется стандартным и выглядит как любая другая церемония бракосочетания — старшая из двух цветочниц бросает свой букет подружкам невесты.

Однако затем всё начинает идти наперекосяк, когда девочка решается на весьма спонтанный трюк … и всё было бы ничего, если бы ребёнок помладше, следовавший буквально сразу же за ней, находился от неё на чуть большем расстоянии.



В итоге, сотворив сальто назад, старшая цветочница в процессе своего пируэта взяла и огрела малышку ногой по голове, отчего та просто взяла и рухнула на пол.