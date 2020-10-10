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Как межрасовый брак супругов Лавинг изменил историю

Как межрасовый брак супругов Лавинг изменил историю (20 фото)

Автор:
10 октября 2020 23:25
Метки: законы   расизм   сша   
543
20

Эта история произошла в те времена, когда еще вовсю процветал расизм во всех штатах Америки. Закон 1924 года о целостности рас гласил, что браки между белыми американцами и людьми других национальностей, куда причисляли и африканцев, и азиатов, и индейцев, и монголов, были запрещены.

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Метки: законы   расизм   сша   
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2k
Варяг 5 часов назад
а адвокаты евреи.
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RALEXXX Варяг 3 часа назад
и?
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3k
Fishki_surfer 2 часа назад
А драматизму-то напустили с переездом.
От места в Вирджинии, где чета жила, до Вашингтона, округ Колумбия, всего 100 миль.
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71k
Я Только спросить. 2 часа назад
Часто бываю в usa - очень, очень мало смешиваются белые и черные.. Не видел ни разу.. Это как вода и масло.. Белые отдельно - черные отдельно..
Часто бываю в usa - очень, очень мало смешиваются белые и черные.. Не видел ни разу.. Это как вода и масло.. Белые отдельно - черные отдельно..
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71k
Я Только спросить. pssst 58 минут назад
Брехня..
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2k
RALEXXX Я Только спросить. 50 минут назад
А я достаточно часто вижу на улицах смешанные пары. А несколько лет назад сам видел в ресторане свадьбу русскоязычной девчонки с чёрным.
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Я Только спросить. RALEXXX Полчаса назад
Думаю ничего хорошего из этого не получится,,
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Я Только спросить. RALEXXX Полчаса назад
Думаю такой брак ничего хорошего не сулит..
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8k
Максим kappaneed 5 минут назад
И сын петушара)
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5k
Дельфин Красивый 6 часов назад
да хороший закон, зря отменили
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96
Timur Дельфин Красивый 2 часа назад
Зря отменили крепостное право - так бы сейчас на конюшне бы высечь тебя вожжами, чтобы не 3,14здел почем зря.
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8k
Максим Timur 3 минуты назад
Вот только секли бы тебя) За то что высечь предложил.
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