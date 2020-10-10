Как межрасовый брак супругов Лавинг изменил историю

Эта история произошла в те времена, когда еще вовсю процветал расизм во всех штатах Америки. Закон 1924 года о целостности рас гласил, что браки между белыми американцами и людьми других национальностей, куда причисляли и африканцев, и азиатов, и индейцев, и монголов, были запрещены.
Мальчик и девочка 50-ые годы
История началась в 50-х годах прошлого века. На момент первой встречи с будущим мужем нашей героине Милдред было всего 11 лет, а Ричард Лавинг был старше её на 6 лет. Подростки росли вместе по соседству в небольшой деревушке в 140 км к югу от Вашингтона.
Тогда на востоке Виргинии, тем более в сельской местности, проживали люди с разным цветом кожи. И хотя дети ходили в разные школы, в обычной жизни в этих краях особого расизма не наблюдалось.
Американская семья 50-ые годы
В крови Милдред, которая родилась в Вирджинии, смешались разные корни. Девушка была афроамериканкой, европейкой и коренной американкой.
Милдред
А вот вся родня Ричарда была белокожими людьми. Вот только различие в цвете кожи не стало препятствием для дружбы двух семейств. Да, дружили не только дети. Дружили и их родители.
Ричард Лавинг
Постепенно дружеские отношения между Милдред и Ричардом переросли в трогательную историю любви. Ричард бросил учёбу в средней школе для белых учеников и устроился на работу. Влюблённые планировали пожениться и завести детей.
Милдред и Ричард на крыльце дома
А в 18 лет Милдред забеременела. И пара срочно уехала в Вашингтон, чтобы там расписаться. Ведь в родной Виргинии такие браки были запрещены. В июне 1958 года Милдред и Ричард поженились.
Милдред и Ричард
Через какое-то время супруги вернулись домой. Буквально через пять недель после их возращения, в дом Лавингов без предупреждения, ночью, ворвались полицейские. Они вытащили мужа и жену из кровати и принялись допрашивать, действительно ли они супруги, и по какой причине спят вместе.
За любой из вариантов ответа грозила тюрьма. Ведь свидетельство о браке в этом штате Америки было недействительным, а отношения без брака также преследовались по закону. И молодожёнов арестовали.
Ричард провел ночь в тюрьме, а беременная Милдред пробыла за решёткой ещё несколько ночей. В конечном итоге супругам пришлось признать себя виновными в нарушении закона Виргинии.
В приговоре было указано, что супруги Лавинг признали себя виновными в «сожительстве в качестве мужа и жены против мира и достоинства Содружества». Их приговорили к году тюремного заключения. Правда, супругам была предоставлена отсрочка на 25 лет.
Милдред и Ричард с друзьями
От мужа и жены требовалось заплатить штраф 302 доллара, покинуть штат Виргиния, и вернуться лишь спустя 25 лет по отдельности.
Милдред и Ричарду предстояло бросить все — родственников, дом, хозяйство — и отправиться неизвестно куда, чтобы выстраивать свою жизнь заново.
Супруги переехали в округ Колумбия, где их пара уже не привлекала столько внимания. За время их пятилетней ссылки в семействе появилось трое детей. Семья периодически совершала поездки в Виргинию, чтобы встретиться с друзьями и семьей. Хотя и понимали, что если их приезд будет предан огласке, их снова арестуют.
Милдред и Ричард Лавинг со своими детьми
В 1963 году терпению Милдред пришел конец. Женщина была очень удручена тем, что приходится жить вдали от родственников и родителей. И она написала письмо министру юстиции Роберту Кеннеди, брату президента США:
У нас трое детей и мы не можем позволить себе адвоката… Если вы можете, пожалуйста, помогите нам! С глубоким уважением, мистер и миссис Лавинг.
Милдред и Ричард Лавинг с дочерью
Им пришёл ответ, чтобы супруги обратились в Американский союз гражданских свобод. Там для них нашли адвокатов Бернарда Коэна и Филиппа Хиршкопа. И молодые профессионалы взялись за дело. Причём правозащитники взялись за неперспективное, с их точки зрения, дело супругов Лавинг без гонорара.
Адвокаты Бернард Коэн и Филипп Хиршкоп
В течение четырех лет адвокаты обжаловали приговор, и каждый раз удача была не в их пользу. Ведь расизм очень прочно укоренился в южных штатах. Но в 1967 году дело «Лавинг против штата Виргиния» благополучно завершилось.
Милдред и Ричард Лавинг в кабинете адвоката
12 июня судья Верховного Суда огласил приговор:
Ричард и Милдред Лавинг имеют право просыпаться утром рядом и засыпать вечером друг с другом в уверенности, что шериф не будет стучать в дверь их спальни или вторгаться в их частную жизнь с карманным фонариком и светить им в лицо.
Адвокаты Бернард Коэн и Филипп Хиршкоп
Это решение единогласно поддержали все члены суда. Но самое главное, суд постановил, что запрет на браки между людьми разных рас нарушает 14-ю поправку Конституции, которая была принята после Гражданской войны в США. И в этой борьбе выиграли не только Лавинги. Выиграли многие люди.
Милдред и Ричард Лавинг на слушании по их делу
Отныне по всей стране межрасовые браки были легализованы. Смешанные супружеские пары могли безнаказанно проживать во всех штатах Америки. Верховный Суд США объявил недействительными все законы, ограничивающие брак и сожительство между людьми разного цвета кожи и расы.
Милдред Лавинг с дочерью
После этого супруги вернулись в Виргинию, где построили прекрасный дом для себя и своих детей.
Но к сожалению, семейное счастье продлилось недолго. В 1975 году пьяный водитель врезался в машину пары. Ричард умер в результате аварии, а Милдред потеряла глаз.
Женщина в 35 лет осталась одна с тремя детьми.
Он заботился обо мне. Он был моей поддержкой, моей скалой.
После смерти мужа, Милдред замуж больше не выходила. Умерла она от пневмонии в возрасте 68 лет. Её окружали внуки и правнуки.
В Соединённых Штатах есть даже праздник «Loving Day». Он проходит 12 июня, в тот день, когда суд вынес решение в пользу супругов Лавинг. Целью этого праздника является борьба с расизмом. А в 2016 году на основе реальных событий режиссер Джеф Николс снял художественный фильм «Лавинг».
Источник:
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От места в Вирджинии, где чета жила, до Вашингтона, округ Колумбия, всего 100 миль.