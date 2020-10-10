Как межрасовый брак супругов Лавинг изменил историю

Мальчик и девочка 50-ые годы



История началась в 50-х годах прошлого века. На момент первой встречи с будущим мужем нашей героине Милдред было всего 11 лет, а Ричард Лавинг был старше её на 6 лет. Подростки росли вместе по соседству в небольшой деревушке в 140 км к югу от Вашингтона.



Тогда на востоке Виргинии, тем более в сельской местности, проживали люди с разным цветом кожи. И хотя дети ходили в разные школы, в обычной жизни в этих краях особого расизма не наблюдалось.