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Место встречи изменить нельзя (реставрация, все серии)

Место встречи изменить нельзя (реставрация, все серии) (3 фото)

Автор:
10 октября 2020 20:20
Метки: Володя Шарапов   Глеб Жеглов   Говорухин   Место встречи изменить нельзя   высоцкий   конкин   
1531
3
Неизданная на дисках реставрация легендарного фильма

Авторский пост

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Метки: Володя Шарапов   Глеб Жеглов   Говорухин   Место встречи изменить нельзя   высоцкий   конкин   
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8k
ss Час назад
Двойственные ощущения от обработки... С одной стороны изображение стало явно чётче, исчезли скачки яркости. С другой - цвета очень яркие, с чем конечно ещё можно мириться. А вот достоверность цветов оставляет желать лучшего. Всё смещено в красный диапазон. Неестественно "распаренные" красные лица. Розовые стены и проч. Да и отношение к деталям тоже хромает. Вот например в кабинете Шарапова стены имеют зелёные панели, что соответствует реалиям того времени. Правда они должны быть темнее. Тогда для окраски панелей внутренних помещений в гос.учреждениях, начиная от школ и заканчивая казармами, использовали краску тёмно-зелёного цвета. А вот стены в нежно-салатный вообще никто не красил. Они должны быть белыми. Как и оконные рамы.
И если бы фильм был новоделом, то на это не стоило бы обращать внимание. Мол режиссёр художник, он так видит. Но это реставрация! А реставрировать любой объект нужно бережно. Так чтобы он обновился, но остался прежним. Стены из белого не превращались в зеленоватые, лица не краснели и не казались присыпанными пудрой и т.п.
Короче неплохо, но до "хорошо" не дотягивает. Недоработочка имеет место быть. А такие фильмы недорабатывать нельзя!
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520
newegg 11 минут назад
Яркость и 4К - это хорошо, но совершенно другая цветовая гамма - это плохо.
Слева оригинал.
Яркость и 4К - это хорошо, но совершенно другая цветовая гамма - это плохо. Слева оригинал.
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19k
Евгений 2 часа назад
Респект автор за работу! Колокол и подписка!
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126
Павел Иванов Автор поста Евгений 2 часа назад
Благодарю за высокую оценку!
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28k
Alex 2 часа назад
Качество - огонь!
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126
Павел Иванов Автор поста Alex 2 часа назад
Спасибо!
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2k
Мефодий 2 часа назад
Спасибо! залип пересматривать "Гостью..." рассказал бы про технологии вкратце...??
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126
Павел Иванов Автор поста Мефодий 2 часа назад
Вкратце: нейросети - искусственный интеллект, определяет более 30 типов объектов в изображении (кадре) и из базы данных самообучения достраивает картинку, требуются мощная видеокарта и куча времени )
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2k
Мефодий Павел Иванов 2 часа назад
а есть для такого ресурсы типа рендер-ферм? заливаешь видос - башляешь, накручиваешь условия - и получаешь результат ссылкой...
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126
Павел Иванов Автор поста Мефодий 2 часа назад
было одно время в бэта-версии, сейчас убрали, это у одного разработчика, у других только обработку фото встречал
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2k
Мефодий Павел Иванов Час назад
тю...)))) фото мы еще в 90-х фотошопой из экранного скриншота VHS в формат "1/4 полосы, 300dpi" во всякую желтопрессу вытягивали. причём скриптами - сами верстаки делали, препресс такой фигнёй не озадачивали.
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989k
Сергей 3 часа назад
@moderator, Реклама!
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19k
Евгений satra Час назад
Повторяю вопрос, и что? Что в этом плохого? Он не казино рекламирует, не букмекерские конторы и не прокладки. Человек купил не дешёвое оборудование, приложил знания и усилия, потратил время. А не просто скопипастил пост со стороннего ресурса.
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126
Павел Иванов Автор поста satra 58 минут назад
В данном случае это полный результат работы не требующий никаких дополнений! То, что пройдя по нескольким ссылкам, вы попадёте на моё объявление о продаже гаража, не является рекламой гаража ) Блин, как в анекдоте: "Граждане, он меня ... обозвал" )
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2k
Мефодий satra 53 минуты назад
в конкретном случае ссылка ведет на х/фильмы, которые не являются объектом рекламирования, формирования или поддержания интереса к нему и его продвижение на рынке.
38-ФЗ О рекламе.
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598
satra Евгений Полчаса назад
Набежали минусующие тараканы :)
"вам про Фому, вы про Ерему"
Если вы русский язык не понимаете - ставьте минус, мне не жалко.
Я еще раз напишу.
Для плохопонимающих.
Не даю и не давал качественных оценок (плохо или хорошо).
Не являюсь модератором или администратором сайта.
На канале Ютуба автора топика, где размещены материалы, есть упоминание о расценках. То есть канал сделан автором для продвижения своей услуги за деньги. Опять же - не пишу правильно/неправильно. Скорее даже правильно - всякий труд должен быть оплачен.
И это реклама канала и услуг, предоставляемых автором.
Для Мефодия персонально - контент канала является его неотъемлемой частью, как и раздел "О канале".
П.С. И конечно осознаю, что лишний треп в этом топике, тоже плюсик в продвижение канала Ютуба. С автора причитается за разожжённый батхерд у некоторых.
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19k
Евгений satra Полминуты назад
Больно надо минусы ставить. Если бы вы не давали качественных оценок (хорошо или плохо) этого разговора бы не было. А так складывается ощущение что вы переживаете, что автор не занёс кому надо.
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Павел Иванов
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