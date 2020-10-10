Место встречи изменить нельзя (реставрация, все серии)

Неизданная на дисках реставрация легендарного фильма
У меня пока нет рейтинга для публикации видео, скрины...
1 серия: https://www.youtube.com/watch?v=Y09Ybm5EEFw
2 серия: https://www.youtube.com/watch?v=Em4VKfofRw8
3 серия: https://www.youtube.com/watch?v=SpFfnYtGOE4
4 серия: https://www.youtube.com/watch?v=AuGcVTm3Eg0
5 серия: https://www.youtube.com/watch?v=3Klypffd8aw
Не изданная на дисках реставрация, засветилась только на канале Россия HD.
Сделано: апскейл до 4K - чтобы ютуб не порезал качество, чистка шума без потери детализации, качество исходника 1080i - запись тв-эфира.
Приятного просмотра!
2 серия: https://www.youtube.com/watch?v=Em4VKfofRw8
3 серия: https://www.youtube.com/watch?v=SpFfnYtGOE4
4 серия: https://www.youtube.com/watch?v=AuGcVTm3Eg0
5 серия: https://www.youtube.com/watch?v=3Klypffd8aw
Не изданная на дисках реставрация, засветилась только на канале Россия HD.
Сделано: апскейл до 4K - чтобы ютуб не порезал качество, чистка шума без потери детализации, качество исходника 1080i - запись тв-эфира.
Приятного просмотра!
Авторский пост
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И если бы фильм был новоделом, то на это не стоило бы обращать внимание. Мол режиссёр художник, он так видит. Но это реставрация! А реставрировать любой объект нужно бережно. Так чтобы он обновился, но остался прежним. Стены из белого не превращались в зеленоватые, лица не краснели и не казались присыпанными пудрой и т.п.
Короче неплохо, но до "хорошо" не дотягивает. Недоработочка имеет место быть. А такие фильмы недорабатывать нельзя!
Слева оригинал.
38-ФЗ О рекламе.
"вам про Фому, вы про Ерему"
Если вы русский язык не понимаете - ставьте минус, мне не жалко.
Я еще раз напишу.
Для плохопонимающих.
Не даю и не давал качественных оценок (плохо или хорошо).
Не являюсь модератором или администратором сайта.
На канале Ютуба автора топика, где размещены материалы, есть упоминание о расценках. То есть канал сделан автором для продвижения своей услуги за деньги. Опять же - не пишу правильно/неправильно. Скорее даже правильно - всякий труд должен быть оплачен.
И это реклама канала и услуг, предоставляемых автором.
Для Мефодия персонально - контент канала является его неотъемлемой частью, как и раздел "О канале".
П.С. И конечно осознаю, что лишний треп в этом топике, тоже плюсик в продвижение канала Ютуба. С автора причитается за разожжённый батхерд у некоторых.