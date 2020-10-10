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Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов

Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов (19 фото)

Автор:
10 октября 2020 06:39
Метки: достопримечательности   интересное   обман   
1762
19
Если вы мечтаете о настоящих путешествиях и о погружении в историю и атмосферу того места, куда направляетесь, стоит избегать этих достопримечательностей. Ведь здесь мало того что круглый год собираются толпы туристов, так еще и легенды, которыми окутаны эти места, имеют мало отношения к действительности. Некоторые из них были созданы для того, чтобы нажиться на популярности какого-либо фильма, а другие — чтобы выгодно использовать искажения в истории.
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Метки: достопримечательности   интересное   обман   
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15k
Мойша 7 часов назад
Ой, дурят нашего брата, ой дурят....
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Максим Т. 2 часа назад
"Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад!"
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1k
Domax3000 4 часа назад
Фальшивые достопримечательности, собирающие толпы туристов
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911
Шурман 5 часов назад
В этом месте 4 раза был , у этой Джульетты сиськи так сверкают как будто их погладило пол мира , ворота в двор усыпаны записками влюбленных . Кстати где надурить могут так это на площади у этого балкона , вам могу и пиццу впарить в 2 раза дороже хотя в меню стоит другая цена , или выставить счет за ложки и вилки которые вам принесли :)
В этом месте 4 раза был , у этой Джульетты сиськи так сверкают как будто их погладило пол мира , ворота в двор усыпаны записками влюбленных . Кстати где надурить могут так это на площади у этого балкона , вам могу и пиццу впарить в 2 раза дороже хотя в меню стоит другая цена , или выставить счет за ложки и вилки которые вам принесли :)
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9k
Хью́берт Шурман 4 часа назад
Как сказал бы Сергей Юрьевич Беляков сисяндры ей отполировали.
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911
Шурман Хью́берт 2 часа назад
Первый раз когда был то жена попросила , отдыхали на лыжах в Майерхофен и с утра рванули в Верону , было еще интересно , второй раз отдыхали 2 недели на Гарда мать уже попросила свозить , а дальше встречи с друзьями , Милан , Верона , Рим . Больше не хочу туда .
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2k
DENIS-KA Шурман 56 минут назад
Вам надо в Кьоджа сгонять, это под венецией. Туда можно возвращаться бесконечно
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1k
Алексей 7 часов назад
Эти прохиндеи на всё готовы, чтобы выманить лишнюю копеечку у бедного туриста.
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