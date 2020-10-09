Российский экзоскелет для военных прошёл испытания

Отмечается, что суставы экзоскелета могут блокироваться для длительного нахождения в одной позе.



В декабре 2019 эксперты ЦНИИточмаш (входит в Ростех), где занимаются разработкой перспективной боевой экипировки "Сотник", сообщили, что в ближайшие два-три года в серийное производство выйдут пассивные экзоскелеты для переноски тяжестей без источников питания, а в пределах четырех-шести лет может начаться производство активных экзоскелетов.



Тогда же в Ростехе напомнили, что уже разработанный образец силового пассивного экзоскелета, помогающий нести тяжести, прошел испытания в боевых условиях, в частности в операции в Сирии. В пресс-службе не исключили, что экзоскелет войдет в боевую экипировку 3-го поколения "Сотник".