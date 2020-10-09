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Российский экзоскелет для военных прошёл испытания

Российский экзоскелет для военных прошёл испытания (5 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 16:58
Метки: армия   россия   экзоскелет   
747
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Ростех продемонстрировал испытания универсальных экзоскелетов для армии и промышленности, разработанных компанией "Ростех - Доверенные платформы Робототехнические комплексы".

Источник:

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Метки: армия   россия   экзоскелет   
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26  комментариев
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9k
alexis 2 часа назад
Мне б на дачку такой. Хотя по стоимости экзотатжики дешевле.
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−161
Mystic Час назад
На али экспресс такой вроде видел для инвалидов, только тут под хаки сделали. Опять Сердюков за старое взялся.
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Яромиръ Mystic 46 минут назад
...тебя родня ждёт
...тебя родня ждёт
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548
arcush Час назад
Это какая-то разгрузка? Где сервоприводы? Нуу... создали лифчик для перевозки больших титек. А на фига? Так бюджет заплатил, а они сперли! А кто сиё изделие сдемиургил? Опять какой петрик? Чё там у нас еще летит и попадает в мультиках? А кто получает за это бабки? За полумаха, но гиперскорости... По гиперскорости карманной тяги!
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10k
Яромиръ arcush 45 минут назад
Российский экзоскелет для военных прошёл испытания
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548
arcush labuda.blog 43 минуты назад
Ты дурак? А пассивный космический корабль? Пассивная сверхзвуковая пуля? Да нет пены, есть блевотина... За враньё и глупость!
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25k
labuda.blog Автор поста arcush 37 минут назад
Да, беда последние дни на фишках! У хомяков осеннее обострение!
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548
arcush labuda.blog 24 минуты назад
А у вас обострение всегда... Ума-то нет... Набирают дураков по объявлениям. Ты хоть Эдиту Пьеху от идите на на ... отличаешь. А Баха от Феербаха? А Шикльгрубер это художник или артист? Не надо в гугль! Ответь!
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25k
labuda.blog Автор поста arcush 6 минут назад
Что тебе непонятно в термине "пассивный экзоскелет"? Или тебя просто колбасит от любых новостей про Россию?
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13k
Александр Сучков 2 часа назад
Кроме рекламы Ростеха и мутного ролика я ничего не увидел. Где испытания? Чувак по лесу пробежал, по дороге, на ящик запрыгнул и тд. Так это и фальш-накладками можно изобразить. Короче- я вижу пока вдувалово и лапшу....
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25k
labuda.blog Автор поста Александр Сучков Час назад
Не такие мультики? Да?
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13k
Александр Сучков labuda.blog Час назад
какие мультики? хорош лизергиновую кислоту употреблять....
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10k
Яромиръ Александр Сучков 43 минуты назад
....дебил, для тебя и м\ф Чебурашка сложно, иди портфельчик собираф
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10k
Яромиръ Александр Сучков 42 минуты назад
...навоз прожуй, картавишь
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1k
V2.Smirnov 3 часа назад
Я так понял, что он пассивный - без моторчиков? А за счёт чего тогда помощь солдату и какая именно помощь?
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25k
labuda.blog Автор поста V2.Smirnov 2 часа назад
Снимает нагрузку с суставов, беря массу на себя. С моторчиками уже на подходе!
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−4
Геннадий Жмернецкий 3 часа назад
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25k
labuda.blog Автор поста Геннадий Жмернецкий 3 часа назад
Ё моё! Это сколько же вы аккаунтов наделали заранее. Вас банят а вы как тараканы снова лезете. Надо в техподдержку предложение внести - убить все аккаунты старше года у которых нет активности!
Ё моё! Это сколько же вы аккаунтов наделали заранее. Вас банят а вы как тараканы снова лезете. Надо в техподдержку предложение внести - убить все аккаунты старше года у которых нет активности!
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63k
Вит Вит Геннадий Жмернецкий 2 часа назад
Вообще то он про арабов так сказал,но к вам это так же относится)))
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35k
Нанук Паналык 3 часа назад
Российский экзоскелет для военных прошёл испытания
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63k
Вит Вит Нанук Паналык 2 часа назад
Ну да,СоюзМультфильму надо же как то на плаву держаться,вот и берут заказы на изготовление таких мультиков......
Вот скажи мне честно,узкоглазый,вы реально ДЕБИЛЫ или просто гонорар отрабатываете?????
Крымский мост-Мосфильм создал...картонный типа,Авангард,Посейдон,Калибр-СоюзМультфильм,убейтесьапстенку.....
%вари либероидные...
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10k
Яромиръ Нанук Паналык 40 минут назад
Российский экзоскелет для военных прошёл испытания
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10k
Яромиръ Нанук Паналык 39 минут назад
Российский экзоскелет для военных прошёл испытания
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