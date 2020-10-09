Российский экзоскелет для военных прошёл испытания

Ростех продемонстрировал испытания универсальных экзоскелетов для армии и промышленности, разработанных компанией "Ростех - Доверенные платформы Робототехнические комплексы".
На распространенном в понедельник пресс-службой госкорпорации видео демонстрируются движения бойца в полной экипировке и с вооружением: передвижение по пересеченной местности, бег, приседания, прыжки с места на возвышенную платформу, а также посадка в автомобиль и подъем по лестнице.
"Экзоскелет скрыт под экипировкой, не сковывает движения и разгружает опорно-двигательный аппарат. Позволяет переносить боевую экипировку и вооружение массой до 60 кг, при этом сам весит 6 кг", - сообщается в ролике.
"Экзоскелет скрыт под экипировкой, не сковывает движения и разгружает опорно-двигательный аппарат. Позволяет переносить боевую экипировку и вооружение массой до 60 кг, при этом сам весит 6 кг", - сообщается в ролике.
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Отмечается, что суставы экзоскелета могут блокироваться для длительного нахождения в одной позе.
В декабре 2019 эксперты ЦНИИточмаш (входит в Ростех), где занимаются разработкой перспективной боевой экипировки "Сотник", сообщили, что в ближайшие два-три года в серийное производство выйдут пассивные экзоскелеты для переноски тяжестей без источников питания, а в пределах четырех-шести лет может начаться производство активных экзоскелетов.
Тогда же в Ростехе напомнили, что уже разработанный образец силового пассивного экзоскелета, помогающий нести тяжести, прошел испытания в боевых условиях, в частности в операции в Сирии. В пресс-службе не исключили, что экзоскелет войдет в боевую экипировку 3-го поколения "Сотник".
В декабре 2019 эксперты ЦНИИточмаш (входит в Ростех), где занимаются разработкой перспективной боевой экипировки "Сотник", сообщили, что в ближайшие два-три года в серийное производство выйдут пассивные экзоскелеты для переноски тяжестей без источников питания, а в пределах четырех-шести лет может начаться производство активных экзоскелетов.
Тогда же в Ростехе напомнили, что уже разработанный образец силового пассивного экзоскелета, помогающий нести тяжести, прошел испытания в боевых условиях, в частности в операции в Сирии. В пресс-службе не исключили, что экзоскелет войдет в боевую экипировку 3-го поколения "Сотник".
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Метки: армия россия экзоскелет
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