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Сообщество Без кота и жизнь не та 674 поста • 329 подписчиков подписаться
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Коты были на седьмом небе от радости, точнее, на верхней полке: хозяин выкупил всё купе для поездки с питомцами

Коты были на седьмом небе от радости, точнее, на верхней полке: хозяин выкупил всё купе для поездки с питомцами (2 фото)

Автор:
09 октября 2020 06:32
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: билеты   забота   комфорт   коты   купе   реакция   ржд   соцсети   
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В соцсетях прославился пассажир поезда Москва - Анапа, который ради удобства своих котов не пожалел денег и выкупил все купе. Неизвестный любитель "усатых-полосатых" был вынужден согласиться с требованиями перевозчика - при невозможности перевозить животное в переноске, пассажир обязан взять билеты на весь купейный отсек.

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Метки: билеты   забота   комфорт   коты   купе   реакция   ржд   соцсети   
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7  комментариев
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19k
Батончик с маком Час назад
поди всю дорогу рыбу жрали, валерьянку бухали и кошачьи концерты устраивали
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17k
Nik 5 минут назад
Сильная и независимая женщина поехала на курорт искать себе мужчину
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16k
Delhana Час назад
Если котики пометили купе, то некоторое время пользоваться им будет невозможно.
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188
Nane First NameLast Час назад
Впервые слышу о кошатнике здорового человека. Ну а что. Чуваку респект. Он никому не мешал и ему никто не мешал.
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1k
an-bask Час назад
Коты на хозяина пожаловались и его с поезда снимают?
Коты на хозяина пожаловались и его с поезда снимают?
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188
Nane First NameLast an-bask Час назад
Не, скорее всего досмотр был. Согласитесь, не каждый день такой пассажир бывает.

А может заселфился на фоне котеек
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