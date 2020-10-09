Коты были на седьмом небе от радости, точнее, на верхней полке: хозяин выкупил всё купе для поездки с питомцами

В соцсетях прославился пассажир поезда Москва - Анапа, который ради удобства своих котов не пожалел денег и выкупил все купе. Неизвестный любитель "усатых-полосатых" был вынужден согласиться с требованиями перевозчика - при невозможности перевозить животное в переноске, пассажир обязан взять билеты на весь купейный отсек.
Имя пассажира так и осталось за кадром, а необычный случай стал достоянием общественности благодаря фотографии, сделанной одним из случайных свидетелей. На снимке, видно, как сообщество хвостатых комфортно расположились на полках купе и с любопытством посматривали в окно на перрон.
Многие пользователи соцсети одобрили заботу хозяина о братьях меньших. Другие отметили, что владелец котов мог бы оставить питомцев на попечение посторонних людей для спокойного проведения отпуска, но не пожалел сил и денег на то, чтобы взять их с собой в путешествие.
Ранее уже рассказывали о злоключениях толстого кота Виктора, с которым хозяин пытался улететь рейсом компании "Аэрофлот".
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А может заселфился на фоне котеек