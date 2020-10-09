Коты были на седьмом небе от радости, точнее, на верхней полке: хозяин выкупил всё купе для поездки с питомцами

Многие пользователи соцсети одобрили заботу хозяина о братьях меньших. Другие отметили, что владелец котов мог бы оставить питомцев на попечение посторонних людей для спокойного проведения отпуска, но не пожалел сил и денег на то, чтобы взять их с собой в путешествие.

Ранее уже рассказывали о злоключениях толстого кота Виктора, с которым хозяин пытался улететь рейсом компании "Аэрофлот".