20 странных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения

Иногда смотришь на фотографию и силишься понять - что же там происходит, а иногда вообще ничего интересного не видишь. Понимание приходит лишь тогда, когда прочтешь описание и сразу все становится на свои места - удивительное и познавательное рядом, поверьте...
Мы специально сделали описание фото снизу, чтобы вы подумали - что же тут происходит и что вообще такого странного в этом фото
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Рой Кливленд Салливан — смотритель Национального парка Шенандоа, известный тем, что в период с 1942 по 1977 год был семь раз поражён молнией и остался в живых.
Анна Сван весила около 8 кг, в четыре года ее рост составлял 150 см, а к 18 годам Анна выросла до 2 метров 42 см. Ее влагалище 48 см в окружности, и оно считается самым большим в мире.
19-летний парень David Isom прошелся по бассейну для белых, после чего чиновники закрыли объект. Флорида, июнь 1958 года.
Женщины делают фальшивые головы, чтобы помочь вычислить снайперов на фронте, Первая мировая.
Проект австрийской группы концептуальных архитекторов Haus-Rucker-Co был символичным для эпохи 1970-х “Оазис №7“. Германия, Кассель, 1972 год.
Cудебный процесс, собравший самое большое число посетителей - суд на Кубе по делу 51–летнего майора Хесус Соса Бланко, которого обвиняли в 108 убийствах. На слушание одного из эпизодов в суде, которое длилось 12,5 часа, в Гаванском дворце спорта собралось 17 тысяч человек. Виновный был казнен.
Семейный велосипед, на котором умещается вся семья, с добавленной швейной машинкой... 1939 год.
Кольцо "Мёртвая голова", учрежденное Гиммлером 10 апреля 1934 года, не являлось государственной наградой и считалось личным подарком рейхсфюрера СС. Теме не менее, внутри СС кольцо считалось одной из высших наград, которая вручалась за личные достижения, преданность службе, лояльность фюреру и идеям нацизма.
Студенты USC с нижним бельем сокурсниц, США, 1952 год. Panty raid — популярный у американских студентов в 1950–е розыгрыш в форме набега на женские общежития за соответствующими трофеями
Девушка целует первого секретаря ЦК Польской объединённой рабочей партии Владислава Гомулка, Польша, 1966 год.
Авторский пост
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Никого не слышал о подобном.
Говорят сейчас такие кольца стоят порядка миллиона рублей. Одуреть можно
Чота не косит она на 8 кг, там все 9-ть... ))))