FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 408 постов • 134 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
20 странных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения

20 странных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения (21 фото)

Автор:
01 октября 2020 13:50
Сообщество : Исторические факты
Метки: #фото #интересное   загадка   исторические факты   люди   мир   странности. удивительное   
7009
21

Иногда смотришь на фотографию и силишься понять - что же там происходит, а иногда вообще ничего интересного не видишь. Понимание приходит лишь тогда, когда прочтешь описание и сразу все становится на свои места - удивительное и познавательное рядом, поверьте...

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: #фото #интересное   загадка   исторические факты   люди   мир   странности. удивительное   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
19
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29
vova old 2 часа назад
мужик в котрого 7 раз ударила молния и он остался жив, в возрасте почти 80 покончил с ссобой из за НЕРАЗДЕЛЁННОЙ ЛЮБВИ. видимо ангелам надоело и они сменили оружие)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
443
zu4ara 2 минуты назад
Спасибо за пояснения к каждому фото! Очень интересно. Всегда бы так...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
443
zu4ara 10 минут назад
20 странных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
661
Геннадий Николаевич Казаков 39 минут назад
Интересную статью прочитал про кольцо "Мёртвая голова" на вики.
Никого не слышал о подобном.
Говорят сейчас такие кольца стоят порядка миллиона рублей. Одуреть можно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Элитный тигр Час назад
Обычные фото, разве что с целителем странная. Вот подписи к фото действительно странные. Мулефуеля, ты вообще как размер влагалища вычислила? По своему чтоль? Если у тебя рост 170 см и размер 30 в окружности, то у нее при росте 240 - 50 см??? *лять специально загуглил - самое большое влагалище у нее, да, но.... ВСЕГО 15 см!!!!! При том, что написано СЧИТАЕТСЯ, что ее влагалище было 15 см., это еще не доказано. Милефунеля, ты себе вообще дыру в 50 см как представляешь????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Имбецыл Элитный тигр 50 минут назад
Чот у тебя то ли с орехметикой, то ли с воображением. Есть такие размеры презервативов - 69, то есть есть и мужики у которых окружность члена под 14 см, и он должен куда-то влезать. Плюс ей детей еще рожать, так что влагалище 15 см в окружности для слонопотамихи вообще не размер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Имбецыл Элитный тигр 50 минут назад
Мож ты про диаметр ошибочно подумал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Haratemich Элитный тигр Полчаса назад
20 странных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mirza Huseyinov Элитный тигр Полчаса назад
У нее ребенок родился большеголовый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
443
zu4ara Элитный тигр 21 минуту назад
это не диаметр
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Chris Taylor Час назад
Макет ядерного взрыва на российских военных учениях ''Кавказ-2020'' - исторических?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
173
The Sinner 2 часа назад
По последней, можно немного исправить, "Принимай Роднина КОКС, как все в Единой России".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Из всех фото ,конечно,комментарии больше всего будут по влагалищу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Друг спрашивает фото-доказательство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Гуляка Дарвин и аморальная премия Час назад
Большому влагалищу - большие комментарии!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
251
Остап Ива́нович. 3 часа назад
Родина - Не принимай больше Кокс..
Родина - Не принимай больше Кокс..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Corvus Corax 3 часа назад
"Анна Сван весила около 8 кг, в четыре года ее рост составлял 150 см, а к 18 годам Анна выросла до 2 метров 42 см."
Чота не косит она на 8 кг, там все 9-ть... ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Андрей Дядя 3 часа назад
а где Моника Белуччи ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
☣️Месть печенегов☣️ Андрей Дядя 2 часа назад
В Италии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Лучшие телевизоры с 4K качеством изображения: рейтинг 2020 года (4 фото) Лучшие телевизоры с 4K качеством изображения: рейтинг 2020 года (4 фото) Подборка свежих снимков за 20.01.2020 Подборка свежих снимков за 20.01.2020 40 человек, повстречавших своих двойников в самых неожиданных местах 40 человек, повстречавших своих двойников в самых неожиданных местах 30 иллюстраций польского художника, которые показывают проблемы с нашим миром 30 иллюстраций польского художника, которые показывают проблемы с нашим миром Мир и коронавирус: 30 пробирающих до дрожи снимков, которые войдут в историю Мир и коронавирус: 30 пробирающих до дрожи снимков, которые войдут в историю 25 доказательств того, что мир не лишился доброты в условиях пандемии 25 доказательств того, что мир не лишился доброты в условиях пандемии
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

541580



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Молодость и зрелость
9
173
Молодость и зрелость
Кладбище забытых форматов
8
152
Кладбище забытых форматов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Съемки "Аватара-2" завершены
0
5
Съемки "Аватара-2" завершены
Женщина ослепла на один глаз из-за паразита, живущего в водопроводной воде
0
6
Женщина ослепла на один глаз из-за паразита, живущего в водопроводной воде
Девочка, певшая "Кукушку". Что стало с Ярославой Дегтяревой из "Голоса" (11 фото+видео)
Девочка, певшая "Кукушку". Что стало с Ярославой Дегтяревой из "Голоса" (11 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#прикол#авария#люди#разное#Душевное#истории#подборка#актеры
#факты#история#животные#дтп#СССР#природа#прикольные#картинки#позитив#дети
#интересно#интересное#россия#кино#авто авария#путешествия#искусство#москва#авария дня#китай

На что жалуетесь?

Вернуться