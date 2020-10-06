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Александр Солженицын: какая сумма находилась на европейских счетах писателя перед его высылкой из страны

Александр Солженицын: какая сумма находилась на европейских счетах писателя перед его высылкой из страны (3 фото)

Автор:
06 октября 2020 21:36
Метки: Ложь   Солженицын   миллионер   
698
3

Ольга Афанасьева в своей книге «Мстислав Ростропович» писала, что Александр Солженицын жил всего на один рубль в день, экономя буквально на всем. Однако на самом деле Солженицын уже тогда был долларовым миллионером. Информацию о суммах, которые накопил на своих европейских счетах писатель, предал гласности еще Юрий Андропов.

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Метки: Ложь   Солженицын   миллионер   
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7
Safari 3 часа назад
Мразь
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2k
Schumacher 38 минут назад
да и покуй на него
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2k
RALEXXX Час назад
В те годы за ГУЛАГ, если бы его нашли у тебя, можно было хороший срок схлопотать. А два года назад, когда в Москве был, свободно купил в "Доме Книги" на Новом Арбате.
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112
Artur Час назад
Предатель страны, народа, совести.
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4k
Бу Час назад
терпеть не мог это иудейское чмо
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Очень мерзкий тип. А то, что россияненские либерал-капиталисты провозгласили его совестью нации, нравственный эталоном, говорит о нравственном уровне самих либералов. Всех эти последователей ЕБНа, Гайдара и Чубайса.
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303
Hexo4uha Frank Borman Полчаса назад
Есть еще один товарищ, назвавший Солжа истинным патриотом.
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−4
Mystic 2 часа назад
Я вот не пойму а за что вы его осуждаете? за его свободу слова? за то что открыл глаза миру что творилось за железным занавесом? Можете вы хотите попасть в лагеря Гулага? Вы в то время не жили и не вам судить его. А что творила советская номенклатура которая не понесла за свои деяния наказания должна быть осуждена хотя бы мировой общественностью. Дабы в будущем не дай бог повторить подобное.
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303
Hexo4uha Mystic 21 минуту назад
Как минимум за бессовестное вранье. Зэк барачный вдруг откуда-то узнал все секреты ГУЛАГа и НКВД и написал нечто. Причём для тех, кто умеет читать даже прямым текстом написал что это не научный труд, а "опыт литературного расследования". Выдумка одним словом. Но вдохновенно врал как будто все правда. "Десятки миллионов расстреляли!" ( читать закатив глаза и с придыханием).
Хотя Земсков, не коммунист ни разу, по результату своего труда вывел более реальную цифру - 800 тысяч за 20 лет.
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1k
Бровеносец в потёмках Mystic 5 минут назад
За то, что он мразь. За то, что он дезертир и провокатор. Он понимал, что погибнуть на фронте в последние месяцы войны ему совсем не улыбается, и, зная о том, что все письма с фронта подлежат цензуре, начал отписывать всем друзьям и мало-мальски знакомым, ругая в письмах советскую власть, Сталина и т.д. За это и был арестован. Ясное дело, сидеть в лагере в глубоком тылу гораздо спокойнее, чем бегать под пулями. Вы внимательней вчитайтесь - как он пытался заводить с сокамерниками провокационные разговоры, как завербовался к оперу в стукачи, как получил блатное место работы. Он же не скрывая всё пишет. Как в лагере ему сделали операцию, спася его шкуру от рака. Вот ведь какой людоедский режим. И по поводу цифр, которые он приводит - это полный бред. Есть такой историк, Земсков. Так вот он приводит в своих работах реальные цифры репрессированных, и они на порядок меньше, чем утверждал исаич. Причём Земскова нельзя упрекнуть в большой любви к советскому строю. Но это историк, профессионал, и объективная оценка для него важнее, чем личная неприязнь.
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6k
Михалыч 2 часа назад
Тварь редкой пробы. Убрать из учебников и вычеркнуть из истории гниду.
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6k
diman02 3 часа назад
К слову и фото в лагерной робе постановочное .
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1k
Алексей 3 часа назад
Чем меньше говорить о подобном {
} тем оно будет меньше пахнуть и быстрее забудется.
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841
Sam Алексей 2 часа назад
наоборот, надо его агентурное дело из архивов достать и опубликовать его письма, доносы, свидетельские показания...
Но современная власть в России ставит гнидам памятники, вешает маннергеймам памятные доски, открывает ельцин-центры.
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7k
Sasa Алексей 2 часа назад
Нет, надо говорить о его лжи! Всегда!
Я говорил как-то с навальнёнком 25 лет от роду, который с пеной у рта доказывал мне, что мы живем в худшей стране созданной тираном и убийцей Сталиным, который убил десяток миллионов людей в лагерях, и Путин скоро тоже будет лагеря создавать для нас (видимо для него
). И потому Путин должен уйти! Я спросил про доказательства о смерти десятков миллионов, на что мне было сказано: у Солженицына читай.
Я спросил: а архивам верить, там всего-то согласно им было в лагерях поболее полмиллиона? А он ответил, нельзя верить, т.к. это при коммунистах архивы созданы были. После этих слов, мне не о чем было с ним говорить, да и что-то доказывать и убеждать!
Да, ещё. Он говорил, что так говорил историк в институте. А не верить преподавателю он не может, это же преподаватель!
Во, как промыли мозги!!!
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9
Дядя Витя 3 часа назад
Умный человек был. Мой коллега (это я себе льщу), просто мы оба окончили физмат, работали в сельской школе (сеяли разумное, доброе, вечное). Тем кто поставил минус, включите голову. Как вы относитесь к Сахарову? Я лично думаю они (Солженицин и Сахаров) на одной ступеньке, просто шли к истине разными путями (по-моему так и должно быть). P.S. А прочитал много про них после того как увидел плакат: "Позор буржуазнвм прихвостням Сахарову и Солженицину!" ы 1972 году. Теперь подумайте, вы мыслите категориями прошлого тысячалетия?
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27k
winergy2012 Дядя Витя Час назад
Возраст к тебе пришёл один.Без мозгов.
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303
Hexo4uha Дядя Витя 18 минут назад
Хороший плакат. И вообще почти все что нам коммунисты врали про капитализм оказалось правдой.
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6k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
соЛЖЕницын.

соЛЖЕницын.
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15k
MarkovAlexandr 3 часа назад
Солженицын - лжец, стукач и провокатор.
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1k
Albigoec 3 часа назад
Тварь
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7k
MakDag 3 часа назад
Падаль.
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