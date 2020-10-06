Александр Солженицын: какая сумма находилась на европейских счетах писателя перед его высылкой из страны

Причины высылки

Высылке Александра Солженицына из страны предшествовала история с одним из самых известных произведений писателя — «Архипелаг ГУЛАГ». Федор Раззаков в своей книге «Почему не гаснут советские «звезды» со ссылкой на историка Роя Медведева упоминает о том, что в 1973 году сотрудники КГБ, прознав об «Архипелаге», принялись охотиться за рукописью. Один экземпляр был изъят у помощницы Солженицына Екатерины Воронянской, которая впоследствии из-за этого покончила жизнь самоубийством. Но другой экземпляр Александру Исаевичу удалось переправить на Запад, где отрывки из него были немедленно переведены и напечатаны в различных газетах и журналах.

После этого судьба Александра Солженицына была предрешена. Правда, вопрос о том, какие именно меры необходимо применить к литератору, в правительстве вызвал споры. На заседании Политбюро, которое, по словам Александра Островского, автора книги «Солженицын: прощание с мифом», состоялось 7 января 1974 года, Алексей Косыгин предложил провести над Солженицыным суд, а уж затем выслать его в Верхоянск, куда «не поедут зарубежные корреспонденты». Сторонниками ареста писателя также оказались Николай Подгорный, Андрей Громыко и Александр Шелепин. Против такого развития событий был лишь глава КГБ Юрий Андропов. Однако тягаться с оппонентами в открытую Андропов не стал.