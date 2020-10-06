Александр Солженицын: какая сумма находилась на европейских счетах писателя перед его высылкой из страны

Ольга Афанасьева в своей книге «Мстислав Ростропович» писала, что Александр Солженицын жил всего на один рубль в день, экономя буквально на всем. Однако на самом деле Солженицын уже тогда был долларовым миллионером. Информацию о суммах, которые накопил на своих европейских счетах писатель, предал гласности еще Юрий Андропов.
Причины высылки
Высылке Александра Солженицына из страны предшествовала история с одним из самых известных произведений писателя — «Архипелаг ГУЛАГ». Федор Раззаков в своей книге «Почему не гаснут советские «звезды» со ссылкой на историка Роя Медведева упоминает о том, что в 1973 году сотрудники КГБ, прознав об «Архипелаге», принялись охотиться за рукописью. Один экземпляр был изъят у помощницы Солженицына Екатерины Воронянской, которая впоследствии из-за этого покончила жизнь самоубийством. Но другой экземпляр Александру Исаевичу удалось переправить на Запад, где отрывки из него были немедленно переведены и напечатаны в различных газетах и журналах.
После этого судьба Александра Солженицына была предрешена. Правда, вопрос о том, какие именно меры необходимо применить к литератору, в правительстве вызвал споры. На заседании Политбюро, которое, по словам Александра Островского, автора книги «Солженицын: прощание с мифом», состоялось 7 января 1974 года, Алексей Косыгин предложил провести над Солженицыным суд, а уж затем выслать его в Верхоянск, куда «не поедут зарубежные корреспонденты». Сторонниками ареста писателя также оказались Николай Подгорный, Андрей Громыко и Александр Шелепин. Против такого развития событий был лишь глава КГБ Юрий Андропов. Однако тягаться с оппонентами в открытую Андропов не стал.
Деньги на дорогу для миллионера
Юрий Андропов вышел на связь с канцлером ФРГ Вилли Брандтом и попросил его о политическом убежище для Александра Солженицына. Когда Брандт согласился, а потом и публично заявил о готовности Германии приютить у себя советского прозаика, Андропов умело склонил к идее о высылке писателя из СССР и Леонида Ильича Брежнева. Хотя, по словам Леонида Млечина, автора книги «КГБ. Председатели органов госбезопасности. Рассекреченные судьбы», посидеть немного в Лефортовской тюрьме Солженицыну все же пришлось. Но уже в феврале 1974 года он действительно был выслан в ФРГ. В том же месяце Александр Исаевич прибыл во Франкфурт-на-Майне.
Примечательно, что Юрий Андропов снабдил Александра Солженицына деньгами на дорогу в размере 300 марок, хотя отлично знал, что Солженицын – миллионер. По утверждению Роя и Жореса Медведевых, авторов «Нобелевских лауреатов России», на упомянутом январском заседании Политбюро Андропов дал понять, что о судьбе Александра Исаевича на чужбине можно не беспокоиться, так как на счетах писателя, зарегистрированных в европейских банках, в общей сложности находится около 8 миллионов рублей. В соответствии с тогдашним курсом рубля эта сумма равнялась 12 миллионам долларов.
Источники дохода
Откуда же взялись такие деньги у Александра Солженицына, который любил выставлять себя нищим советским писателем? По мнению Александра Островского, Солженицын, живя в Советском Союзе, вряд ли в чем-либо нуждался. Так, по воспоминаниям Натальи Решетовской, супруги литератора, за рассказ «Один день Ивана Денисовича» Александру Исаевичу заплатили из расчета 300 рублей за авторский лист. А таких листов в рассказе было 6. Для сравнения зарплата самой Решетовской, которая работала в вузе, составляла 320 рублей в месяц. Несмотря на то что больше ничего на родине Солженицыну опубликовать не удалось, он получил несколько авансов за впоследствии запрещенные произведения. Например, за роман «В круге первом» ему был начислен аванс в размере 2700 рублей.
Кроме того, Солженицын активно печатался за рубежом и соответственно получал за это немалые гонорары. По данным Олега Матвейчева и Анатолия Белякова, авторов книги «Ватник Солженицына», валютный счет во Внешторгбанке у Александра Исаевича появился еще в 1963 году. По словам О. Карлайл, за роман «В круге первом» издательство «Харпер энд Лоу» было готово заплатить Солженицыну только в качестве аванса около 60 тысяч долларов. Не стоит забывать и о наследстве, которое получил Солженицын после смерти Корнея Чуковского, а также о Нобелевской премии. К тому моменту литератор уже обзавелся собственным заграничным адвокатом Фрицем Хеебом, которому велел перевести часть престижной международной премии на его счет в шведский или швейцарский банк.
Источник:
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Понравилось25
Хотя Земсков, не коммунист ни разу, по результату своего труда вывел более реальную цифру - 800 тысяч за 20 лет.
Но современная власть в России ставит гнидам памятники, вешает маннергеймам памятные доски, открывает ельцин-центры.
Я говорил как-то с навальнёнком 25 лет от роду, который с пеной у рта доказывал мне, что мы живем в худшей стране созданной тираном и убийцей Сталиным, который убил десяток миллионов людей в лагерях, и Путин скоро тоже будет лагеря создавать для нас (видимо для него ). И потому Путин должен уйти! Я спросил про доказательства о смерти десятков миллионов, на что мне было сказано: у Солженицына читай.
Я спросил: а архивам верить, там всего-то согласно им было в лагерях поболее полмиллиона? А он ответил, нельзя верить, т.к. это при коммунистах архивы созданы были. После этих слов, мне не о чем было с ним говорить, да и что-то доказывать и убеждать!
Да, ещё. Он говорил, что так говорил историк в институте. А не верить преподавателю он не может, это же преподаватель!
Во, как промыли мозги!!!