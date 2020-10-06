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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (6 фото)

Автор:
06 октября 2020 08:29
Метки: бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисунки   юмор   
1349
6

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели. 

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Метки: бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисунки   юмор   
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6  комментариев
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186k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 57 минут назад
И кто же ставит лайки этому дерьму?
Уж не сам ли автор с разных аккаунтов?
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1k
Том Сойер Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
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48k
Павел Юрьевич 15 минут назад
О, опять всплыло!
О, опять всплыло!
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1k
Том Сойер Полчаса назад
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
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570
Kanifolkin 50 минут назад
Га.но принёс Беседар нам,
Рассыпав вольно, тут и там.
Кому он нужен? Нахрен он?
Кто его тянет - на рожон?
Он здесь - как зайцу стоп-сигнал,
И я его - не раз послал.
Но видно ОН добро такое -
Что вечно плавает, не тонет...
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Том Сойер Kanifolkin Полчаса назад
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
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