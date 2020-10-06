"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Нас тут не стреляло!
На специально созванной пресс-конференции в Нагорном Карабахе турецкие военные категорически опровергли Читать далее.
Рис. Александра Зудина
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Бюллетень на плетень
Лукашенко заявил, что Макрон не является легитимным лидером, так как вместо упорядоченной процедуры фальсификации выборов, президент Франции был Читать далее.
Рис. Александра Шмидта
Клятва идиота
Минздрав Израиля опроверг обвинения в том, что полеты за границу были отменены не по медицинским причинам, т. к. комиссия, принимавшая это Читать далее.
Рис. Анатолия Лернера
Приди, увиди, победи!
Протестующие на улице Бальфур обвинили правительство Нетаниягу в неспособности Читать далее.
Рис. Бориса Эренбурга
Тайна, покрытая славой
Ангела Меркель заявила, что действительно навестила Навального в больнице тайно, чтобы избежать обвинений Путина в том, что Читать далее.
Рис. Валериу Курту
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Уж не сам ли автор с разных аккаунтов?
Рассыпав вольно, тут и там.
Кому он нужен? Нахрен он?
Кто его тянет - на рожон?
Он здесь - как зайцу стоп-сигнал,
И я его - не раз послал.
Но видно ОН добро такое -
Что вечно плавает, не тонет...