FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 2801 пост • 1605 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
05 октября 2020 08:51
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
3373
25
Свернуть все комментарии под фото
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: картинки   прикол   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
55
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
54  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
BillyBonzz 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну а в моем детстве, что ни говори,
За валюты скупку
Отправляли
Годика на три.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
FED-Z 5 минут назад
Комментарий к фото
Что на фото?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
vit FED-Z Минуту назад
Комментарий к фото
Похоже на вареное яйцо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
deLaKvinto FED-Z Минуту назад
Комментарий к фото
Куриное яйцо без желтка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей Эйнав 11 минут назад
Комментарий к фото
Объект охраняется боевыми котами!
Объект охраняется боевыми котами!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Karelian Полчаса назад
Комментарий к фото
Надо не оценивать, а ценить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
612
Евгения Ефимова Полчаса назад
Комментарий к фото
Какие суровые караульные!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Андрей Бертон 38 минут назад
Комментарий к фото
Можно вместо окончания ТМ, поставить вперед : " ВСЁ ".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Izrin Maria 58 минут назад
Комментарий к фото
Этот, по-моему, лучше. И "международнее".
Этот, по-моему, лучше. И "международнее".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
208
Alex122 Час назад
Комментарий к фото
Сколько трагедии, сколько экспрессии - величайшее произведение живописи!!!! :)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Элек Мек Час назад
Комментарий к фото
Тем более опыт есть.
Тем более опыт есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
BillyBonzz Час назад
Комментарий к фото
Допрыгались уже до того, что рубль стал самой подешевевшей валютой в мире, с начала сентября. Самые дешевеющие валюты:
Российский рубль -7,6%
Турецкая лира -6,1%
Бразильский реал -4,7%
Аргентинское песо -3,0%

Допрыгались уже до того, что рубль стал самой подешевевшей валютой в мире, с начала сентября. Самые дешевеющие валюты: Российский рубль -7,6% Турецкая лира -6,1% Бразильский реал -4,7% Аргентинское песо -3,0%
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
☣️Месть печенегов☣️ BillyBonzz 20 минут назад
Комментарий к фото
Ссылка youtu.be


Нам только на пользу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Элек Мек Час назад
Комментарий к фото
Да да припоминаю, в школе проходили, произведение называлось НОС,Гоголь написал.))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Элек Мек Час назад
Комментарий к фото
Красавцы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Элек Мек Час назад
Комментарий к фото
Компромисс.
Компромисс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Элек Мек Час назад
Комментарий к фото
Кто то заботится о твоём холестерине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
383
piharev1 Час назад
Комментарий к фото
а ведь со временем станет не хуже черного квадрата
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
248
Вадим Час назад
Оценить думаю стоит и очень оценить, но спросите Николая Максимовича, стоило оно вообще того?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
dima423 Вадим Час назад
всмысле стоило ли оно того? а какие у него варианты были? ну можно было еще спиться лет в 30... так что думаю стоило))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий Данилов Вадим 57 минут назад
Люди того поколения рады были просто работать.
И сейчас ему не так важна пенсия, он этим трактором гектар земли перепахал, картошку высадил и себя , и детей, и внуков натур продуктом обеспечил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
KiploksAKS Час назад
Комментарий к фото
Это может прочитать только русский...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Андрей Час назад
Комментарий к фото
Так они же с нами уже шестой год воюют, не?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER Андрей Полчаса назад
Комментарий к фото
42% воюют .
от ленинградки до камчатки всё завоевали.
58% боятся.
математически все логично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
chichic1 Час назад
Комментарий к фото
Прикольные и смешные картинки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Комментарий к фото
блин, я услышал нижнюю картинку)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Андрей 2 часа назад
Мой дед выглядел практически так же, только вместо кепки была шляпа. Был зам.главного технолога 2 МЧЗ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 27 комментариев
Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото) Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото) Странные фотографии, не поддающихся логическому объяснению Странные фотографии, не поддающихся логическому объяснению Глупые лайфхаки, которые абсолютно бесполезны Глупые лайфхаки, которые абсолютно бесполезны Тонкости и приколы русского языка в картинках Тонкости и приколы русского языка в картинках 20 жизненных открыток, которые поймут только девушки 20 жизненных открыток, которые поймут только девушки Иллюстратор на карантине подружился с проросшей картошкой Иллюстратор на карантине подружился с проросшей картошкой
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2575920



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
16 неожиданных и удивительных мыслей
7
16
16 неожиданных и удивительных мыслей
20 странных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения
4
67
20 странных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Бренд Gucci создал платье для мужчин
0
32
Бренд Gucci создал платье для мужчин
Чарли Мартин станет первым гонщиком-трансгендером, участвующим в 24-часовой гонке на Нюрбургринге
0
26
Чарли Мартин станет первым гонщиком-трансгендером, участвующим в 24-часовой гонке на...
Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото)
Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ