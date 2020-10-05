Счастливое детство без интернета: как это было в 90-е

Сейчас смартфоны, планшеты и приставки настолько плотно проникли в жизнь детей, что уже трудно вспомнить, чем занималось в их возрасте поколение 90-х. Перед вами подборка фотографий, которая заставляет улыбнуться и задуматься.

0 Источник:

0 Источник:

×

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

Праздник Рождества Христова, Москва, Васильевский спуск, 1992 год 0

Школьники выбирают игрушки после уроков, 1993 год 0 Источник:

Дети и взрослые собирают мелочь на Красной площади, 1996 год 0 Источник:

Мальчик продает колу на улицах Москвы, 1994 год 0 Источник:

Выращивание овощей на крыше одного из домов Санкт-Петербурга, 90-е 0

Парк Горького, 1998 год 0 Источник:

Дети играют на улицах Грозного, 1995 год 0 Источник:

Солдат федеральных сил угощает чеченских ребят кока-колой, 1996 год 0 Источник:

В вашем парке был подобный аттракцион? 0 Источник:

Дети выбивают ковры в одном из московских дворов 0 Источник:

Чистка ковров на снегу. 0 Источник:

Москва, 1994 год 0 Источник:

Ребята продают яблоки на рынке в Москве, 1991 год 0 Источник:

Подростки делают первые шаги в торговле 0 Источник:

Мода 90-х 0 Источник:

Видеопрокат 0 Источник: