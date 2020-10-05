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Счастливое детство без интернета: как это было в 90-е

Счастливое детство без интернета: как это было в 90-е (22 фото)

Автор:
05 октября 2020 06:05
Метки: 90-е   интересное   история   фотография   
1007
22
Сейчас смартфоны, планшеты и приставки настолько плотно проникли в жизнь детей, что уже трудно вспомнить, чем занималось в их возрасте поколение 90-х. Перед вами подборка фотографий, которая заставляет улыбнуться и задуматься.
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Метки: 90-е   интересное   история   фотография   
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11  комментариев
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32
z 3 часа назад
половина фоток никакого отношения к проклятым 90м не имеет.
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2k
Вадим Игнатьев 4 минуты назад
Тоже Казань. Улица Федосеевская или соседние. Сейчас полностью всё перестроено.
Тоже Казань. Улица Федосеевская или соседние. Сейчас полностью всё перестроено.
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2k
Вадим Игнатьев 6 минут назад
Казань. Рядом с входом в Дворец Пионеров.
Казань. Рядом с входом в Дворец Пионеров.
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2k
смт 48 минут назад
Никто никакие игрушки там не выбирал. Приходили посмотреть на сегу и картриджи, облизнуться... А еще часами стояли и смотрели как играет продавец.
Никто никакие игрушки там не выбирал. Приходили посмотреть на сегу и картриджи, облизнуться... А еще часами стояли и смотрели как играет продавец.
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8k
Касьян Пуздой 56 минут назад
Счастливое детство без интернета: как это было в 90-е
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2k
barracuda Касьян Пуздой 10 минут назад
тож самое..... а вот про говно чёт мы не додумались...
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−61
Андрей Аксаментов 2 часа назад
Если помнить только хорошее, так и время в тюрьме покажется счастливым!
Ничего в бедности и разрухе хорошего нет. Все смотрели на новые западные товары, но позволить себе что то могли очень немногие... Только когда заканчивалось детство и появлялась работа, появлялись хоть и не большие но возможности куда то путешествовать или что то покупать.
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15k
бат св 2 часа назад
депресняк из 90х. У меня в 1996 сын родился, начфин части еле денег на зарплату нашел. Была жопа полная.
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43k
noName 2 часа назад
Наркота...бухло...безработица...бандиты..спасибо Борис Николаевич за наше счастливое детство
Ссылка youtu.be
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20k
Ваня 3 часа назад
млядские "святые 90-е"... я честно ненавижу это время, которое пережил...
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12k
куджо 3 часа назад
Ага, представляю как дети в Грозном тогда счастливы были.. Мы то что нас родители опекали, вот они не счастны были в 90е, или не достаточно счастливы... Прокляты 90е
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