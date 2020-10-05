Счастливое детство без интернета: как это было в 90-е

Сейчас смартфоны, планшеты и приставки настолько плотно проникли в жизнь детей, что уже трудно вспомнить, чем занималось в их возрасте поколение 90-х. Перед вами подборка фотографий, которая заставляет улыбнуться и задуматься.
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Метки: 90-е интересное история фотография
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Ничего в бедности и разрухе хорошего нет. Все смотрели на новые западные товары, но позволить себе что то могли очень немногие... Только когда заканчивалось детство и появлялась работа, появлялись хоть и не большие но возможности куда то путешествовать или что то покупать.