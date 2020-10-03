Рекордные достижения в интимной сфере

Многим людям присуще стремление стать первыми в какой-нибудь области. Возможности для этого расширились с появлением Книги рекордов Гинесса, которая стала регистрировать все достижения подряд. Если даже взять такую интимную сферу как секс, то и тут уже набралось немало отчаянных рекордсменов. Их успехи могут быть удивительными, смешными, даже глупыми, но все они интересны.
1. Самое большое число партнёров за день
16 октября 2004-го года порнозвезда Лиза Спаркс совершила невозможный подвиг. Многие сочтут его кошмаром. За один день она занялась сексом не с сотней, не с 500, а с 919 мужчинами. Это сделало её мировым рекордсменом по количеству сексуальных партнёров за день.
16 октября 2004-го года порнозвезда Лиза Спаркс совершила невозможный подвиг. Многие сочтут его кошмаром. За один день она занялась сексом не с сотней, не с 500, а с 919 мужчинами. Это сделало её мировым рекордсменом по количеству сексуальных партнёров за день.
Спаркс отчаянно хотела выиграть Третий чемпионат по гангбангу в Варшаве. Это означало, что придётся заняться сексом с сотнями нетерпеливых мужчин, многие из которых ни в малейшей степени не были привлекательными. Но Спаркс сделала это и заняла своё место в истории. До чемпионата она была замужем, и понимающий любящий муж поддерживал её в выбранной карьере. Но быть 920-м за день он, видимо, не захотел.
2. Самое большое количество половых актов у мужчин
Порноактер Джон До (John Dough) за один день мог сменить 55 партнерш.
3. Самое большое число оргазмов в день
Мировой рекорд по наибольшему количеству оргазмов принадлежит англичанке Заре Ричардсон – до 500 раз за день. Она испытывает оргазм во время тривиальных бытовых действий – когда обедает в ресторане, едет на поезде, ведёт машину или просто сидит с кем-то рядом на диване. Всё это её сексуально стимулирует.
2. Самое большое количество половых актов у мужчин
Порноактер Джон До (John Dough) за один день мог сменить 55 партнерш.
3. Самое большое число оргазмов в день
Мировой рекорд по наибольшему количеству оргазмов принадлежит англичанке Заре Ричардсон – до 500 раз за день. Она испытывает оргазм во время тривиальных бытовых действий – когда обедает в ресторане, едет на поезде, ведёт машину или просто сидит с кем-то рядом на диване. Всё это её сексуально стимулирует.
Как такое возможно? Ричардсон страдает от редкого расстройства под названием синдром постоянного сексуального возбуждения (СПСВ). Даже малейший несексуальный раздражитель может вызвать у неё мощный оргазм. Некоторые мужчины и женщины могли бы ей позавидовать, но сама Ричардсон говорит, что это делает её жизнь невыносимой.
Из-за неконтролируемых оргазмов она не в состоянии делать многие простые вещи. Кроме того, она почти всегда чувствует себя истощённой, а о нормальной сексуальной жизни вообще приходится забыть: ни один человек не способен сексуально удовлетворить того, кто испытывает сотни оргазмов в день.
4. Самое большое количество оргазмов в течение часа
В исследовании американцев доктора Уилльяма Хартмана (William Hartman) и Мэрилин Фитиан (Marilyn Fithian) (штат Калифорния) имеется показатель измеренных оргазмов за один час. У женщин – 163 и 16 – у мужчин. В эксперименте принимал участие 751 доброволец.
5. Самый длительный оргазм у женщины
Мастер (Master) и Джонсон (Johnson) опубликовали в 1966 году книгу, в которой утверждалось, что продолжительность оргазма у женщины может доходить до 43 секунд. При этом женщины имели до 25 следующих друг за другом вагинальных сокращений.
6. Самый длительный оргазм у мужчин
В среднем оргазм у мужчин продолжается от 3 до 8 секунд. Предполагают, что при регулярном использовании определенных дыхательных техник (йога, аутотренинг и т. д.) продолжительность оргазма можно увеличить до 10 секунд.
7. Самая длинная мастурбация
Медицинские эксперты считают, что регулярные мастурбации полезны для организма. Но один парень, кажется, воспринял совет слишком серьёзно и решил установить мировой рекорд по самой длинной мастурбации.
Из-за неконтролируемых оргазмов она не в состоянии делать многие простые вещи. Кроме того, она почти всегда чувствует себя истощённой, а о нормальной сексуальной жизни вообще приходится забыть: ни один человек не способен сексуально удовлетворить того, кто испытывает сотни оргазмов в день.
4. Самое большое количество оргазмов в течение часа
В исследовании американцев доктора Уилльяма Хартмана (William Hartman) и Мэрилин Фитиан (Marilyn Fithian) (штат Калифорния) имеется показатель измеренных оргазмов за один час. У женщин – 163 и 16 – у мужчин. В эксперименте принимал участие 751 доброволец.
5. Самый длительный оргазм у женщины
Мастер (Master) и Джонсон (Johnson) опубликовали в 1966 году книгу, в которой утверждалось, что продолжительность оргазма у женщины может доходить до 43 секунд. При этом женщины имели до 25 следующих друг за другом вагинальных сокращений.
6. Самый длительный оргазм у мужчин
В среднем оргазм у мужчин продолжается от 3 до 8 секунд. Предполагают, что при регулярном использовании определенных дыхательных техник (йога, аутотренинг и т. д.) продолжительность оргазма можно увеличить до 10 секунд.
7. Самая длинная мастурбация
Медицинские эксперты считают, что регулярные мастурбации полезны для организма. Но один парень, кажется, воспринял совет слишком серьёзно и решил установить мировой рекорд по самой длинной мастурбации.
Знакомьтесь – Масанобу Сато, парень из Страны Восходящего Солнца и величайший мастурбатор в мире. Он сумел делать это на протяжении 9 часов 58 минут. Он сделал это в ходе девятого ежегодного фестиваля «Masturbate-a-Thon» в Сан-Франциско в 2009-м году, побив свой собственный рекорд. Ранее, в 2008-м году, он установил свой первый мировой рекорд по мастурбации – 9 часов и 33 минуты.
8. Самое быстрое расстегивание бюстгальтеров
В сентябре 2007 года рекорд Томаса Вогеля (Thomas Vogel) был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. На сцене он сумел за 1 минуту расстегнуть 56 бюстгальтеров. Тем самым предыдущий рекордсмен отошел на второе место – в 2006 Оззи Рик из Сиднея расстегнул за минуту всего 42 лифчика. Пока что достижение Томаса остается непревзойденным.
8. Самое быстрое расстегивание бюстгальтеров
В сентябре 2007 года рекорд Томаса Вогеля (Thomas Vogel) был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. На сцене он сумел за 1 минуту расстегнуть 56 бюстгальтеров. Тем самым предыдущий рекордсмен отошел на второе место – в 2006 Оззи Рик из Сиднея расстегнул за минуту всего 42 лифчика. Пока что достижение Томаса остается непревзойденным.
Томас рассказывает: «Первый опыт пришел в 11 классе, когда наконец добился благосклонности подружки. Все дело конечно в практике, ну, и техника не на последнем месте, но я не делаю секрета и рассказываю обо всех нюансах в телепередачах. Бюстгальтеры имеют различные защелки, но в 8 случаях из 10 я с ними справляюсь мгновенно».
9. Самая многодетная мать
Федор Васильев (1707-1782) был крестьянином из Шуи, Россия. Его жена, Валентина Васильева, установила рекорд по самому большому количеству детей, рожденных одной женщиной. Она дала жизнь 69 детям, однако, очень мало дополнительной информации известно об ее жизни, к примеру, нет никаких данных о дате ее рождения и дате смерти. Она родила 16 раз двойню, 7 раз тройняшек и 4 раза четверню близнецов между 1725 и 1765 годами, в общей сложности она рожала 27 раз. 67 из 69 детей пережили младенчество.
10. Самый многодетный отец
Быть королем хорошо, но Мулай Исмаил ибн Шариф, король Марокко, видимо был не совсем удовлетворен этим и решил увековечить себя в еще одной области, став отцом, как минимум, для 1014 детей.
11. Самая большая грудь (искусственная)
9. Самая многодетная мать
Федор Васильев (1707-1782) был крестьянином из Шуи, Россия. Его жена, Валентина Васильева, установила рекорд по самому большому количеству детей, рожденных одной женщиной. Она дала жизнь 69 детям, однако, очень мало дополнительной информации известно об ее жизни, к примеру, нет никаких данных о дате ее рождения и дате смерти. Она родила 16 раз двойню, 7 раз тройняшек и 4 раза четверню близнецов между 1725 и 1765 годами, в общей сложности она рожала 27 раз. 67 из 69 детей пережили младенчество.
10. Самый многодетный отец
Быть королем хорошо, но Мулай Исмаил ибн Шариф, король Марокко, видимо был не совсем удовлетворен этим и решил увековечить себя в еще одной области, став отцом, как минимум, для 1014 детей.
11. Самая большая грудь (искусственная)
Женщина по имени Макси Маундс (Maxi Mounds) удерживает первенство в этой категории. Размер ее бюстгальтера – 42М.
12. Самая большая грудь (естественная)
12. Самая большая грудь (естественная)
Большая грудь от природы – далеко не частое явление. По этому критерию мировой рекорд удерживает Энни Хокинс-Тернер (Annie Hawkins-Turner).
13. Самое дальнее расстояние по выбросу спермы
Хорст Шульц (Horst Schultz) очень преуспел в этом деле, выпуская свою семенную жидкость на расстояние 6 метров. Известно, что его сперматозоиды также летают выше всех – 3,8 метров в высоту, и быстрее всех – 68 км/час.
14. Самая большая вагина
Крупнейшая вагина в мире, скорее всего, принадлежала шотландской великанше Анне Сван (Anna Swan, 1846-1888), замечательной женщине, которая установила несколько рекордов, относящихся к ее размерам.
Родилась Анна обычным ребенком нормального роста, но вскоре начала расти с поразительной скоростью. Рост остановился в 19 лет, когда достиг отметки в 2,37 метра. Решив заработать на своем росте денег, она присоединилась к одному шоу, которое путешествовало по стране. В этом путешествии она встретила и полюбила капитана Мартина Бейтса (Martin Bates), рост которого составлял 210 см. Они поженились в 1872 году, таким образом, став самой высокой супружеской парой в мире.
13. Самое дальнее расстояние по выбросу спермы
Хорст Шульц (Horst Schultz) очень преуспел в этом деле, выпуская свою семенную жидкость на расстояние 6 метров. Известно, что его сперматозоиды также летают выше всех – 3,8 метров в высоту, и быстрее всех – 68 км/час.
14. Самая большая вагина
Крупнейшая вагина в мире, скорее всего, принадлежала шотландской великанше Анне Сван (Anna Swan, 1846-1888), замечательной женщине, которая установила несколько рекордов, относящихся к ее размерам.
Родилась Анна обычным ребенком нормального роста, но вскоре начала расти с поразительной скоростью. Рост остановился в 19 лет, когда достиг отметки в 2,37 метра. Решив заработать на своем росте денег, она присоединилась к одному шоу, которое путешествовало по стране. В этом путешествии она встретила и полюбила капитана Мартина Бейтса (Martin Bates), рост которого составлял 210 см. Они поженились в 1872 году, таким образом, став самой высокой супружеской парой в мире.
Чета построила дом, заполнила его огромной мебелью, в том числе и кроватью, размером 3,5 метра. 18 июня 1879 года Анна родила крупнейшего ребенка в истории, весом почти 12 кг и ростом 86 см. Это настолько огромные размеры, что роды проходили крайне тяжело: малыша вытягивали щипцами и ремнями.
Ребенок, к сожалению, не выжил, но, тем не менее, был воссоздан вместе с родителями на выставке в Кливлендском музее здоровья. Самой большой частью тела ребенка была голова. Известно, что окружность черепа малыша составляла 48 см, поэтому легко получилось вычислить и минимальное расширение прохода Свэн – чуть более 15 см. Это довольно много, потому как обычное расширение к родам составляет 10 см.
15. Самый большой клитор
Швейцарский биолог Альбрехт фон Галлер (Albrecht fon Haller) утверждал, что при исследованиях он натолкнулся на клитор, который был величиной почти 30,5 см.
16. Самые большие половые губы
Ребенок, к сожалению, не выжил, но, тем не менее, был воссоздан вместе с родителями на выставке в Кливлендском музее здоровья. Самой большой частью тела ребенка была голова. Известно, что окружность черепа малыша составляла 48 см, поэтому легко получилось вычислить и минимальное расширение прохода Свэн – чуть более 15 см. Это довольно много, потому как обычное расширение к родам составляет 10 см.
15. Самый большой клитор
Швейцарский биолог Альбрехт фон Галлер (Albrecht fon Haller) утверждал, что при исследованиях он натолкнулся на клитор, который был величиной почти 30,5 см.
16. Самые большие половые губы
Женщины на юго-западе Африки из племен Бенин и Венда для привлекательности увеличивают свои половые губы до 18 см.
17. Самый большой пенис у животных
Блювал (синий кит) имеет пенис до 3-х метров 50 см, который поддерживается так называемой костью пениса.
18. Самое большое влагалище у животных
17. Самый большой пенис у животных
Блювал (синий кит) имеет пенис до 3-х метров 50 см, который поддерживается так называемой костью пениса.
18. Самое большое влагалище у животных
У самки блювала (синего кита) влагалище достигает длины 3-х метров.
19. Самые тяжелые тестикулы у животных
Северный гладкий кит (Eubalaena glacialis) – обладатель яичек почти в одну тонну весом, при его размерах от 11 до 18 метров. Общий вес гладкого кита: 30-80 тонн.
20. Самая крупная оргия
В римской вакханалии, которая состоялась в 200 г. до н. э., приняло участие примерно 7 тысяч человек.
21. Самая большая оргия современности
Когда речь заходит о сексуальных странностях, Япония – впереди планеты всей. Японцы изобрели соревнования по сексу в воздухе, каждый год в этой стране проводится Фестиваль железных пенисов «Канамара Мацури», а теперь японцам ещё и принадлежит мировой рекорд по количеству людей, занимавшихся сексом в одном месте в одно и то же время.
19. Самые тяжелые тестикулы у животных
Северный гладкий кит (Eubalaena glacialis) – обладатель яичек почти в одну тонну весом, при его размерах от 11 до 18 метров. Общий вес гладкого кита: 30-80 тонн.
20. Самая крупная оргия
В римской вакханалии, которая состоялась в 200 г. до н. э., приняло участие примерно 7 тысяч человек.
21. Самая большая оргия современности
Когда речь заходит о сексуальных странностях, Япония – впереди планеты всей. Японцы изобрели соревнования по сексу в воздухе, каждый год в этой стране проводится Фестиваль железных пенисов «Канамара Мацури», а теперь японцам ещё и принадлежит мировой рекорд по количеству людей, занимавшихся сексом в одном месте в одно и то же время.
В 2010-м году 250 мужчин и 250 женщин собрались на уединённом складе и устроили оргию. На месте событий присутствовала профессиональная съёмочная группа, так что рекорд документально подтверждён. Интересно, что все занимались сексом только парами – ни одной тройки, четвёрки…, даже смены партнёров не было. Просто 250 пар, не более.
22. Самый частый половой акт
Египетская Sundevall мышь из семейства Gerbillen занимается этим до 100 раз в течение одного часа.
23. Самый короткий половой акт
Парочка москитов обычно тратит на это не более трех секунд.
24. Самый длительный оргазм
22. Самый частый половой акт
Египетская Sundevall мышь из семейства Gerbillen занимается этим до 100 раз в течение одного часа.
23. Самый короткий половой акт
Парочка москитов обычно тратит на это не более трех секунд.
24. Самый длительный оргазм
Свиньи могут испытывать оргазм до 30 минут.
25. Самая сильная вагина
В основном женщинам вагина нужна для трёх вещей: мочеиспускания, родов и секса. Но российская гимнастка Татьяна Кожевникова решила, что этого недостаточно. После 20-ти лет интенсивных тренировок она освоила искусство поднимать тяжелые предметы только с помощью своей невероятно сильной вагины. «Книга рекордов Гиннесса» называет её влагалище самым сильным в мире.
25. Самая сильная вагина
В основном женщинам вагина нужна для трёх вещей: мочеиспускания, родов и секса. Но российская гимнастка Татьяна Кожевникова решила, что этого недостаточно. После 20-ти лет интенсивных тренировок она освоила искусство поднимать тяжелые предметы только с помощью своей невероятно сильной вагины. «Книга рекордов Гиннесса» называет её влагалище самым сильным в мире.
Татьяна легко может удержать своим влагалищем груз весом в 13,5 кг. Она ведёт курс для женщин, которые хотят укрепить мышцы влагалища. Также она предлагает курс о том, с помощью каких упражнений можно получить идеальные ягодицы.
26. Самые старые в мире близнецы-проститутки
Мартина и Луиза Фоккенс работали проститутками в Амстердаме 50 лет. Им нужны были деньги, поэтому близнецы и занялись проституцией. Они родились в не слишком благополучной семье, а выживать как-то надо было.
26. Самые старые в мире близнецы-проститутки
Мартина и Луиза Фоккенс работали проститутками в Амстердаме 50 лет. Им нужны были деньги, поэтому близнецы и занялись проституцией. Они родились в не слишком благополучной семье, а выживать как-то надо было.
Работать близнецы начали в 20 лет. За следующие 50 лет они переспали с 355 000 мужчин — тревожный рекорд. В 70 лет сёстры, наконец, поняли, что стали слишком старыми, чтобы выполнять некоторые акробатические сексуальные позы, и решили бросить работу.
27. Самый старый порноактер
Кто сказал, что популярная порнозвезда должна быть молодой? Шигео Токуда доказал, что пожилые люди тоже могут преуспевать в этой профессии и зарабатывать миллионы долларов. Японец Токуда начал работать в порноиндустрии в 1994-м году, когда ему было 59 лет. О своём решении он не пожалел ни разу.
27. Самый старый порноактер
Кто сказал, что популярная порнозвезда должна быть молодой? Шигео Токуда доказал, что пожилые люди тоже могут преуспевать в этой профессии и зарабатывать миллионы долларов. Японец Токуда начал работать в порноиндустрии в 1994-м году, когда ему было 59 лет. О своём решении он не пожалел ни разу.
Токуда снялся более чем в 350-ти порнофильмах, и большинство его партнёрш настолько молоды, что годятся ему в правнучки.
28. Самый продолжительный половой акт
Продолжался 15 часов. Рекорд, который добросовестно зарегистрировал сексолог доктор Вернон Колман (Vernon Coleman), поставили кинозвезда Мэй Вест (Mae West) и ее любовник Тед (Ted).
29. Кто лишил девственности наибольшее количество девушек?
В 1777 году капитан Кук, путешествуя по островам Тихого океана, посетил королевство Тонга, где повстречался с королем Фатафехи Паулахом (Fatafehi Paulah). Только король имел право лишать девственности всех местных девушек. 80-летний король признался английскому мореплавателю, что ежедневно он лишает девственности 8-10 девушек. При подсчете получается, что за свою долгую жизнь король лишил девственности более чем 37 тысяч аборигенок.
30. Самый маленький пенис
Самый маленький зарегистрированный пенис был длиной в один сантиметр. Такие мужские гениталии называются микропенисом. Болезнь, при которой член вообще отсутствует, имеет медицинское название Congenital Hypoplasia .
31. Самый большой пенис
Официальное звание носителя самого крупного пениса носит мужчина, информация о котором была задокументирована доктором Робертом Дикинсоном (Robert Dickinson) в первой половине ХХ века. Его пенис был 34 см в длину и 16 см в диаметре.
Однако из ныне живущих этот титул принадлежит Джона Фалкону (Jonah Falcon), проживающему в Бруклине, США. Его 34-сантиметровый пенис был измерен официально и задокументирован еще в 1999 году. Согласно данным, пенис Фалкона в вялом состоянии имеет в длину 24 см, при эрекции он увеличивается до 34,3 см.
28. Самый продолжительный половой акт
Продолжался 15 часов. Рекорд, который добросовестно зарегистрировал сексолог доктор Вернон Колман (Vernon Coleman), поставили кинозвезда Мэй Вест (Mae West) и ее любовник Тед (Ted).
29. Кто лишил девственности наибольшее количество девушек?
В 1777 году капитан Кук, путешествуя по островам Тихого океана, посетил королевство Тонга, где повстречался с королем Фатафехи Паулахом (Fatafehi Paulah). Только король имел право лишать девственности всех местных девушек. 80-летний король признался английскому мореплавателю, что ежедневно он лишает девственности 8-10 девушек. При подсчете получается, что за свою долгую жизнь король лишил девственности более чем 37 тысяч аборигенок.
30. Самый маленький пенис
Самый маленький зарегистрированный пенис был длиной в один сантиметр. Такие мужские гениталии называются микропенисом. Болезнь, при которой член вообще отсутствует, имеет медицинское название Congenital Hypoplasia .
31. Самый большой пенис
Официальное звание носителя самого крупного пениса носит мужчина, информация о котором была задокументирована доктором Робертом Дикинсоном (Robert Dickinson) в первой половине ХХ века. Его пенис был 34 см в длину и 16 см в диаметре.
Однако из ныне живущих этот титул принадлежит Джона Фалкону (Jonah Falcon), проживающему в Бруклине, США. Его 34-сантиметровый пенис был измерен официально и задокументирован еще в 1999 году. Согласно данным, пенис Фалкона в вялом состоянии имеет в длину 24 см, при эрекции он увеличивается до 34,3 см.
Источник:
Ссылки по теме:
- Что такое счет эскроу и где его используют
- Маслины и оливки: в чем разница — мифы и реальность
- Дегтярное мыло: польза и вред
- Что появилось первым: яйцо или курица?
- Из чего состоит гидросфера
23
Понравилось23
Новости партнёров
а она еще не удовлетворена?!
Помнится, читал про этот случай в начале 2000-х годов. 919 было чисто формально, давали вставить, разок дернуть и тут же отгоняли, и приводили следующего. Чистейшее надувательство, так как полноценного секса там не было.
Кажется у меня появился повод подать в суд на организаторов этого говна за душевные страдания.
Пришли, думают на какую же им лошадь поставить?
Одна спрашивает другую:
- Ты какой размер бюзгалтера носишь?
- Второй.
- А я третий... 2+3=5.
Решили поставить на лошадь под номером 5.
Пятая выигрывает в забеге. Девчонки с кучей денег возвращаются домой и
рассказывают обо всем своим мужьям.
Мужики на следующий день идут туда же. Перед ними встает тот же вопрос -
На какую клячу ставить?
Один предлагает:
- Ты свою жену сколько раз за ночь "любишь"?
- Пять.
- А я четыре... 5+4=9.
Ставят на девятую... Выигрывает лошадь под номером 2.
Мораль: Не надо ЛЯ-ЛЯ!