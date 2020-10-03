Рекордные достижения в интимной сфере

Как такое возможно? Ричардсон страдает от редкого расстройства под названием синдром постоянного сексуального возбуждения (СПСВ). Даже малейший несексуальный раздражитель может вызвать у неё мощный оргазм. Некоторые мужчины и женщины могли бы ей позавидовать, но сама Ричардсон говорит, что это делает её жизнь невыносимой.



Из-за неконтролируемых оргазмов она не в состоянии делать многие простые вещи. Кроме того, она почти всегда чувствует себя истощённой, а о нормальной сексуальной жизни вообще приходится забыть: ни один человек не способен сексуально удовлетворить того, кто испытывает сотни оргазмов в день.



4. Самое большое количество оргазмов в течение часа



В исследовании американцев доктора Уилльяма Хартмана (William Hartman) и Мэрилин Фитиан (Marilyn Fithian) (штат Калифорния) имеется показатель измеренных оргазмов за один час. У женщин – 163 и 16 – у мужчин. В эксперименте принимал участие 751 доброволец.



5. Самый длительный оргазм у женщины



Мастер (Master) и Джонсон (Johnson) опубликовали в 1966 году книгу, в которой утверждалось, что продолжительность оргазма у женщины может доходить до 43 секунд. При этом женщины имели до 25 следующих друг за другом вагинальных сокращений.



6. Самый длительный оргазм у мужчин



В среднем оргазм у мужчин продолжается от 3 до 8 секунд. Предполагают, что при регулярном использовании определенных дыхательных техник (йога, аутотренинг и т. д.) продолжительность оргазма можно увеличить до 10 секунд.



7. Самая длинная мастурбация



Медицинские эксперты считают, что регулярные мастурбации полезны для организма. Но один парень, кажется, воспринял совет слишком серьёзно и решил установить мировой рекорд по самой длинной мастурбации.