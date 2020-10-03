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Рекордные достижения в интимной сфере

Рекордные достижения в интимной сфере (16 фото)

Автор:
03 октября 2020 23:34
Сообщество : Факты
Метки: интересно   о главном   факты   
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16
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Многим людям присуще стремление стать первыми в какой-нибудь области. Возможности для этого расширились с появлением Книги рекордов Гинесса, которая стала регистрировать все достижения подряд. Если даже взять такую интимную сферу как секс, то и тут уже набралось немало отчаянных рекордсменов. Их успехи могут быть удивительными, смешными, даже глупыми, но все они интересны.

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Метки: интересно   о главном   факты   
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6  комментариев
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2k
au3 7 часов назад
"ни один человек не способен сексуально удовлетворить того, кто испытывает сотни оргазмов в день."

а она еще не удовлетворена?!
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8k
Antique computer 2 часа назад
"16 октября 2004-го года порнозвезда Лиза Спаркс совершила невозможный подвиг. Многие сочтут его кошмаром. За один день она занялась сексом не с сотней, не с 500, а с 919 мужчинами. Это сделало её мировым рекордсменом по количеству сексуальных партнёров за день."

Помнится, читал про этот случай в начале 2000-х годов. 919 было чисто формально, давали вставить, разок дернуть и тут же отгоняли, и приводили следующего. Чистейшее надувательство, так как полноценного секса там не было.
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3k
Schumacher 4 часа назад
не, пост более неприятен чем интересен. Но как факты имеет место быть.
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7k
Mauritanien Автор поста 6 часов назад
Мне конечно глубоко похер, но походу админы совсем оухели. Ниче что посты в старых и новых фишках выглядят не то что по разному, они вообще смысл теряют.
Кажется у меня появился повод подать в суд на организаторов этого говна за душевные страдания.
Мне конечно глубоко похер, но походу админы совсем оухели. Ниче что посты в старых и новых фишках выглядят не то что по разному, они вообще смысл теряют. Кажется у меня появился повод подать в суд на организаторов этого говна за душевные страдания.
Мне конечно глубоко похер, но походу админы совсем оухели. Ниче что посты в старых и новых фишках выглядят не то что по разному, они вообще смысл теряют. Кажется у меня появился повод подать в суд на организаторов этого говна за душевные страдания.
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9k
Sherion 8 часов назад
Две подруги пошли на ипподром, решили на скачках поиграть.
Пришли, думают на какую же им лошадь поставить?
Одна спрашивает другую:
- Ты какой размер бюзгалтера носишь?
- Второй.
- А я третий... 2+3=5.
Решили поставить на лошадь под номером 5.
Пятая выигрывает в забеге. Девчонки с кучей денег возвращаются домой и
рассказывают обо всем своим мужьям.
Мужики на следующий день идут туда же. Перед ними встает тот же вопрос -
На какую клячу ставить?
Один предлагает:
- Ты свою жену сколько раз за ночь "любишь"?
- Пять.
- А я четыре... 5+4=9.
Ставят на девятую... Выигрывает лошадь под номером 2.
Мораль: Не надо ЛЯ-ЛЯ!
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