«Не подскажете номер этой планеты в тентуре?»

Что необходимо знать и как надо отвечать
Несколько тысяч лет астрономы всего мира использовали геоцентрические координаты. В них за условную "точку ноль" принимаются центр Земли.
Однако со временем учёные поняли, что Земля вращается вокруг Солнца, и поэтому проводить расчёты в геоцентрической системе жутко неудобно. Гораздо удобнее переместить начало координат в центр Солнца. Такие координаты стали называть гелиоцентрическими. Именно в этой системе рассчитывают орбиты космических аппаратов, а также, комет и астероидов.
Но! Наша Галактика вращается вокруг Галактического Центра (один оборот длится приблизительно 230 миллионов лет), который расположен на расстоянии примерно 27000 световых лет от Солнца, в созвездии Стрельца. Решая астрономические задачи, касающиеся движений звёзд в Галактике, астрономы пользуются галактической системой координат. В ней "нулевой плоскостью" будет плоскость вращения Млечного Пути, за "точку ноль" принимается Солнце, а углы будут отсчитываться от направления на Галактический Центр. Впрочем, есть и вторая галактическая система, в которой "точкой ноль" является Галактический Центр, а не Солнце.
Однако со временем учёные поняли, что Земля вращается вокруг Солнца, и поэтому проводить расчёты в геоцентрической системе жутко неудобно. Гораздо удобнее переместить начало координат в центр Солнца. Такие координаты стали называть гелиоцентрическими. Именно в этой системе рассчитывают орбиты космических аппаратов, а также, комет и астероидов.
Но! Наша Галактика вращается вокруг Галактического Центра (один оборот длится приблизительно 230 миллионов лет), который расположен на расстоянии примерно 27000 световых лет от Солнца, в созвездии Стрельца. Решая астрономические задачи, касающиеся движений звёзд в Галактике, астрономы пользуются галактической системой координат. В ней "нулевой плоскостью" будет плоскость вращения Млечного Пути, за "точку ноль" принимается Солнце, а углы будут отсчитываться от направления на Галактический Центр. Впрочем, есть и вторая галактическая система, в которой "точкой ноль" является Галактический Центр, а не Солнце.
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Местная Группа
Но Вселенная намного больше одной галактики!
Наш Млечный Путь входит в Местную Группу.
Наш Млечный Путь входит в Местную Группу.
Местный пузырь
Местная Группа – в сверхскопление Девы, содержащее около 30 000 галактик. А сверхскопление Девы, в свою очередь, является частью мегаскопления Ланиакея...
Так что отвечать?
А пока – на случай встречи с пролетающими мимо заблудившимися инопланетянами («не подскажете, какой это номер в тентуре?») запоминайте наш адрес: мегаскопление Ланиакея, сверхскопление Девы, скопление Местная Группа, галактика Млечный Путь, рукав Ориона, Местный Пузырь, Солнечная Система, планета Земля.
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Метки: кин-дза-дза на память прикол факты юмор
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А вот Альфа.
На Альфе из нас кактусы делают.
Земля в антитентуре,
родной, и мы до нее
никак долететь не можем,понимаешь?
Не может пепелац на Землю попасть,
и хватит трепаться, ясно?
Пошли планету делить.
Ну - уж если те, кто станут спрашивать, найдут способ сделать вопрос понятным, то - скорее всего - ответ они будут знать и без нас.
А?