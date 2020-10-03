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«Не подскажете номер этой планеты в тентуре?»

«Не подскажете номер этой планеты в тентуре?» (2 фото)

Автор:
03 октября 2020 22:00
Метки: кин-дза-дза   на память   прикол   факты   юмор   
801
2
Что необходимо знать и как надо отвечать
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Метки: кин-дза-дза   на память   прикол   факты   юмор   
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21  комментарий
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43k
noName 2 часа назад
Ну вот,ток хотел морально разлагаться по средствам интернета,а тут научпоп завезли...
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7k
Prostovopros Полчаса назад
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10k
Yasen_Perec Полчаса назад
- Смотри. Вот мы, вот Земля.
А вот Альфа.
На Альфе из нас кактусы делают.
Земля в антитентуре,
родной, и мы до нее
никак долететь не можем,понимаешь?
Не может пепелац на Землю попасть,
и хватит трепаться, ясно?
Пошли планету делить.
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9k
Taximaxi 39 минут назад
Эцелопы умные,пусть и отвечают. У них и транклютаторы имеются.
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21k
Dobry vojak Svejk 41 минуту назад
Ты им про Рукава, Пузыри , а они в ответ:
Ты им про Рукава, Пузыри , а они в ответ:
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21k
Е-Лена 42 минуты назад
)))))
Ну - уж если те, кто станут спрашивать, найдут способ сделать вопрос понятным, то - скорее всего - ответ они будут знать и без нас.
А?
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3k
Летучий Мыш 48 минут назад
На случай, если подойдёт межгалактическая гопота со стандартным вопросом: "ты откуда будешь, в тентуре?!"
На случай, если подойдёт межгалактическая гопота со стандартным вопросом: "ты откуда будешь, в тентуре?!"
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9k
Сергей Летучий Мыш Полчаса назад
Миелофон есть? а если найду...
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587
Пчёлкин 59 минут назад
Спасибо!!!!
Спасибо!!!!
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46k
alertol Час назад
Вы извините меня скрипач, но это элементарное ку!
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13k
Alex Час назад
«Не подскажете номер этой планеты в тентуре?»
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6k
Караганда 2 часа назад
блин-как жить то дальше-а уже 61 стукнуло.
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3k
Majul 2 часа назад
Есть один нюанс: это мы так называем эти планеты, звезды, скопления и т.д. А для условного путешественника из других миров названия другие )
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3k
Едондер пуп Majul Час назад
Короче, по-любому он своим бластером аннигилирует за неправильный ответ, как ни заучивай((
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349k
rusfet 2 часа назад
А циферками нельзя сказать,- ну типо как индекс?
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10k
Yasen_Perec rusfet 2 часа назад
«Не подскажете номер этой планеты в тентуре?»
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349k
rusfet Yasen_Perec Час назад
Спасибо,,,- хоть один настоящий астроном ответил...,,, а то пузыри,галактики,..,
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15k
MarkovAlexandr 2 часа назад
Осталось убедиться, что система координат и наименований в тентуре совпадает с нашей системой наименований и координат.
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