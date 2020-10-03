«Не подскажете номер этой планеты в тентуре?»

Несколько тысяч лет астрономы всего мира использовали геоцентрические координаты. В них за условную "точку ноль" принимаются центр Земли.



Однако со временем учёные поняли, что Земля вращается вокруг Солнца, и поэтому проводить расчёты в геоцентрической системе жутко неудобно. Гораздо удобнее переместить начало координат в центр Солнца. Такие координаты стали называть гелиоцентрическими. Именно в этой системе рассчитывают орбиты космических аппаратов, а также, комет и астероидов.



Но! Наша Галактика вращается вокруг Галактического Центра (один оборот длится приблизительно 230 миллионов лет), который расположен на расстоянии примерно 27000 световых лет от Солнца, в созвездии Стрельца. Решая астрономические задачи, касающиеся движений звёзд в Галактике, астрономы пользуются галактической системой координат. В ней "нулевой плоскостью" будет плоскость вращения Млечного Пути, за "точку ноль" принимается Солнце, а углы будут отсчитываться от направления на Галактический Центр. Впрочем, есть и вторая галактическая система, в которой "точкой ноль" является Галактический Центр, а не Солнце.