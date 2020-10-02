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Пандемия, конфликты и стихийные бедствия: история трагических событий 2020 года

Пандемия, конфликты и стихийные бедствия: история трагических событий 2020 года (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2020 19:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 2020 год   360подмосковье   в мире   видео   високосный год   итоги   новости   пандемия   
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2020 год ещё даже не закончился, но уже оставил своими печальными событиями глубокий след в памяти людей. Есть даже ощущение, что его кто-то проклял: пандемия, природные катастрофы, аномалии и международные конфликты... Готовимся к худшему?

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Метки: 2020 год   360подмосковье   в мире   видео   високосный год   итоги   новости   пандемия   
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Влад Полчаса назад
Пандемия, конфликты и стихийные бедствия: история трагических событий 2020 года
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145
Василий Теркин Полчаса назад
Рано подитоживать (
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