Пандемия, конфликты и стихийные бедствия: история трагических событий 2020 года

2020 год ещё даже не закончился, но уже оставил своими печальными событиями глубокий след в памяти людей. Есть даже ощущение, что его кто-то проклял: пандемия, природные катастрофы, аномалии и международные конфликты... Готовимся к худшему?
Неизвестно, сможет ли еще чем-то удивить этот год, но событий, которые не только вошли в историю, но и перевернули её за эти 9 месяцев с ног на голову, предостаточно.
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