Армия Аргентины вооружилась боевыми ламами

Вот вы смеетесь, а это настоящая машина войны - кто не погибнет от ее от пули, падет от
смеха умиления.
Армия Аргентины пополнилась новой боевой единицей - ламами специального назначения. 20 обученных "новобранцев" поступили в распоряжение Пятой артиллерийской бригады Вооруженных сил Аргентины из провинции Жужуй.
Лама с пулеметом на седле со стороны выглядит потешно, но главная ее задача заключается не в том, чтобы скакать навстречу врагу, ведя огонь из всех стволов, а чтобы помогать солдатам перевозить тяжелые грузы по горным тропам.
Говорят, еще инки использовали их в качестве вьючных животных - одна лама способна перенести за день от 25 до 45 килограммов на расстояние до 30 километров. Со времен инков, конечно, изменилось многое, но ламы все также актуальны.
Сообщается, что у всех лам прекрасное "резюме". Некоторые "работали" в горном туризме, а других захватили у картелей, которые также пользуются услугами мохнатых помощников для транспортировки наркотиков в горной местности.
Несмотря на то, что горная артиллерия во многих странах мира все еще использует оленей, верблюдов и ослов, а ламы являются лишь спецификой латиноамериканского региона, для многих эта новость стала открытием и поводом для шуток.
Вроде таких: "Правительство Бразилии приобрело серию из 36 истребителей Gripen E для ВВС Бразилии у шведской компании Saab на сумму 4,7 миллиарда долларов.
Правительство Жужуя передало аргентинской армии 20 лам с грузоподъемностью по 20 кг каждая"
El gobierno de Brasil adquirio una serie de 36 cazas Gripen E para la Fuerza Aérea Brasileña a la empresa Sueca Saab por un valor de 4.700 millones de dólares.— Mister (@mistermiga) September 28, 2020
Jujuy el gobierno le entrego al ejercito argentino 20 llamas con capacidad para transportar 20 kg cada una. pic.twitter.com/v8D2ijOob9
Ну и таких, хорошо известных каждому россиянину: губернатор Жужуя Хернандо Моралес торжественно передал 5-ой артиллерийской бригаде 20 обученных лам, а "между тем, в остальном мире..."
Mientras tanto, en el resto del mundo pic.twitter.com/C1zbhuZrJP— jorge (@jorgeggallo) September 26, 2020
Всполошились и защитники животных, которые начали кричать о том, что бедные и несчастные мохнатики непременно будут страдать от нагрузок и жестокого обращения. Но во-первых, воспитанные наркобаронами ламы, как говорят, сами способны за себя постоять, а во-вторых, эти животные отличаются специфическим характером, если ей (точнее, ему - ноши таскают только самцы) груз покажется тяжелым, то животное просто присаживается "отдыхать", причем плеть, угрозы или ласка на них не действуют, как действуют на тех же ослов или лошадей.
Источник:
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Название для мульта подходящее "лама из жужуя"
Сплошные плюсы.