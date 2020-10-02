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Армия Аргентины вооружилась боевыми ламами

Армия Аргентины вооружилась боевыми ламами (7 фото)

Автор:
02 октября 2020 14:56
Сообщество : Военное
Метки: анды   аргентина   артиллерия   вьючное животное   ламы   пополнение   
636
7

Вот вы смеетесь, а это настоящая машина войны - кто не погибнет от ее от пули, падет от смеха умиления.

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Метки: анды   аргентина   артиллерия   вьючное животное   ламы   пополнение   
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7  комментариев
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35k
Нанук Паналык Час назад
Плагиаторы!
Плагиаторы!
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60
Lexx Ako 2 минуты назад
Тоже мне Жужуй! Правильно Хухуй.
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15k
Андрей Иванов Полчаса назад
Предлагаю посадить наш спецназ на медведей и шантажировать им закордонию
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3k
Летучий Мыш 44 минуты назад
Если в окружение попадут, будут отплевываться до последнего.
Название для мульта подходящее "лама из жужуя"
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25
СуньВЧуньХань или просто Волк Час назад
Ниче смешного. Транспорт с автопилотом, системой автоторможения, в случае чего. А еще экологичный выхлоп!
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15k
Андрей Иванов СуньВЧуньХань или просто Волк Полчаса назад
И бензин не нужен. Топливо растёт повсеместно, кроме пустынь и скалистых пиков
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25
СуньВЧуньХань или просто Волк Андрей Иванов Полчаса назад
А еще отсутствие налогов, нет нужды регистрировать в гаи, можно ехать после застолья :)
Сплошные плюсы.
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