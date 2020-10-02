Армия Аргентины вооружилась боевыми ламами

Сообщается, что у всех лам прекрасное "резюме". Некоторые "работали" в горном туризме, а других захватили у картелей, которые также пользуются услугами мохнатых помощников для транспортировки наркотиков в горной местности.

Несмотря на то, что горная артиллерия во многих странах мира все еще использует оленей, верблюдов и ослов, а ламы являются лишь спецификой латиноамериканского региона, для многих эта новость стала открытием и поводом для шуток.