Почему в деревнях и сёлах СССР было много мотоциклов

Помню ещё ребенком гостил на Оке у моей бабушки. Запомнил из той поездки я много. И отличную рыбалку, и настоящую русскую печь, и корову которая уходила по утрам вместе с пастухом, а вечером возвращалась, и чугунок с кашей, и ухват, которым этот чугунок вытаскивали из печи.
А больше всего я запомнил мотоциклы, на которых меня-пацан постоянно катали деревенские парни. Удивительно было то, что в каждом доме на нескольких улицах села были мотоциклы.
И у многих были моторные лодки.
Деревенские парни могли часами рассказывать об «Уралах» и «Минсках», о «Восходах» и «Явах», о мотоциклах «Иж Планета-3» и «Иж Юпитер-3». Многие из ребят могли сами починить практически любую поломку, при наличии запчастей. На мотоциклах они ездили в город, на танцы в сельский или деревенский клуб, к девчонкам в другую деревню, в магазин за покупками, на рыбалку и на охоту.
У молодых парней мотоциклы были в основном без колясок. У более старших мужчин мотоциклы были с колясками. И жену можно было посадить и ребёнка с собой взять. Да и сами женщины неплохо справлялись с железным конём.
Уже будучи подростком я часто бывал в деревнях и сёлах Советского Союза, и в каждом таком населённом пункте всегда было много мотоциклов.
В 1983 году уже в студенческие годы я вновь побывал в сельской местности. И вот тогда из бесед с жителями деревни я и понял, почему в деревнях и сёлах было так много мотоциклов.
- Во-первых, это мобильность. Этот вид транспорта был востребован в сельской местности.
Почему часто не покупали автомобиль, а покупали мотоцикл?
- Автомобиль считали городским видом транспорта, транспортом для асфальтовых дорог. Для сельских дорого мотоцикл подходил значительно лучше.
- Мотоцикл можно было почти всегда свободно купить в райцентре или областном городе, а чтобы купить автомобиль, нужно было стоять в очереди несколько лет.
- И ещё один немаловажный факт — это цена. Чтобы купить автомобиль, нужно было копить деньги не один год. А мотоциклы были намного дешевле.
Кстати именно из-за приемлемой цены в СССР часто покупали мотороллеры и автомобили «Запорожец». Я помню по городу ездили даже грузовые мотороллеры «Тула», а мотороллер «Вятка-электрон» стоил двести семьдесят рублей.
Цены на автомобили на середину 70-х годов. Цены могли отличаться, например в экспортном варианте автомобиль был дороже, на стоимость влияло и наличие или отсутствие радиоприёмника в автомобиле и многое другое.
- Запорожец ЗАЗ-968 стоил три с половиной тысячи рублей.
- Жигули ВАЗ-2101 «копейка» стоил пять с половиной тысяч рублей.
- Жигули ВАЗ-2102 стоил семь тысяч рублей.
- Москвич-408 четыре тысячи девятьсот — пять с половиной тысяч рублей.
- ГАЗ-24 «Волга» больше девяти тысяч рублей
А новые мотоциклы в начале и середине семидесятых можно было купить в среднем по такой цене:
- Мотоцикл «Иж-Планета» 624 — 670 рублей.
- Мотоцикл «Иж-Юпитер» 911 — 1040 рублей.
- Мотоцикл «Восход» 450 рублей.
Источник:
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Так же, даже если ты сломался, всегда можно было дотолкать мотик до "базы" пешком.
Восход 3М, 89-й год, 480 руб. В кредит/рассрочку на год. Без процентов.
Жигули ВАЗ-2102 стоил семь тысяч рублей."
Вроде, 5 тыр и 6 тыр эти цены были.
Жигули ВАЗ-2103 - 7.5 тыр
Жигули ВАЗ-2106 - 8.5 тыр (?)
нужно указывать, потому шо разницы были прямо противоположные твоим словам.
ну по мелочи - косить можно было везде, где непригодные поля = в поймах рек, берега озёр, лесные поляны.
я жил в казахстанском райцентре, люди косили газоны вокруг домов. даже вокруг райкома косили для себя.
мы с отцом для кроликов там косили. это не запрещено было.
колхозов у нас не было. совхозы. сено хрен купишь - они сами сено из России "закупали"(меняли на зерно).
давали сено из заготконторы - 1000литров молока сдал, получи тонну сена.
сено было проще спистить - поставил пузырь трактористу, он тебе привезёт сенажную телегу(около 1 тонны, если сухое).
косили сами только на подкорм летом. то шо КРС с табуна голодным приходил - все поля к августу просто выгорали...