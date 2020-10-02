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Почему в деревнях и сёлах СССР было много мотоциклов

Почему в деревнях и сёлах СССР было много мотоциклов (7 фото)

Автор:
02 октября 2020 14:38
Метки: СССР   интересно   мототехника   
1174
7

Помню ещё ребенком гостил на Оке у моей бабушки. Запомнил из той поездки я много. И отличную рыбалку, и настоящую русскую печь, и корову которая уходила по утрам вместе с пастухом, а вечером возвращалась, и чугунок с кашей, и ухват, которым этот чугунок вытаскивали из печи.

А больше всего я запомнил мотоциклы, на которых меня-пацан постоянно катали деревенские парни. Удивительно было то, что в каждом доме на нескольких улицах села были мотоциклы.

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Метки: СССР   интересно   мототехника   
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22  комментария
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3k
[email protected]@bux 5 часов назад
Мотоцикл можно было купить просто в спортивном магазине, а машины распределяли по предприятиям. Автосалонов на всю страну было пару штук, да и в них просто так машину было не купить. Вот и вся математика.
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8k
gnyS i 2 часа назад
Уже в далеком 98 году мне было 15 лет и при наличии всего лишь одного атласа по ремонту автомобилей(интернет все еще был по карточкам, да и такого обилия информации не было.) я собрал из 2х запорожцев 1 рабочий, а сейчас 15и летние подростки могут закрутить только подвороты на штанах.
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27k
LEPA 3 часа назад
Вот,мля загадка? А почему же раньше в селе были мотоциклы,а не было машин?! Да просто потому,что мотик можно было купить в сельпо,а машину и в столице не купишь без очереди. Автар открыл нам глаза на сов. действительность. БравА!
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3k
Курык Марий 3 часа назад
Один из плюсов мотатайки - проходимость!
Так же, даже если ты сломался, всегда можно было дотолкать мотик до "базы" пешком.
Один из плюсов мотатайки - проходимость! Так же, даже если ты сломался, всегда можно было дотолкать мотик до "базы" пешком.
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3k
Курык Марий 3 часа назад
Вот так выглядела Моя Прелесть:
Восход 3М, 89-й год, 480 руб. В кредит/рассрочку на год. Без процентов.
Вот так выглядела Моя Прелесть: Восход 3М, 89-й год, 480 руб. В кредит/рассрочку на год. Без процентов.
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−14
Атомный Крот 3 часа назад
"Жигули ВАЗ-2101 «копейка» стоил пять с половиной тысяч рублей.
Жигули ВАЗ-2102 стоил семь тысяч рублей."

Вроде, 5 тыр и 6 тыр эти цены были.

Жигули ВАЗ-2103 - 7.5 тыр
Жигули ВАЗ-2106 - 8.5 тыр (?)
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8k
gnyS i Атомный Крот 2 часа назад
Квартира в кооперативном доме 9к рублей двушка на 59кв.м.
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2k
ваня панкин 5 часов назад

Ссылка www.youtube.com
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3k
Dmitry_61rus 5 часов назад
А еще мотоциклы постоянно, после уборки урожая наиболее отличившимся комбайнерам, трактористам колхоз бесплатно раздавал.
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2k
Станислав Вершинин 5 часов назад
Да и не надо было ни права иметь, ни номера получать. Ну, если, ясное дело, в город на нем не мотаешься, а так он у тебя, по хозяйству и по бабам.
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11k
Андрей Дядя Станислав Вершинин 5 часов назад
номера получали , стоили копейки . а на счет прав да , по барабану . 14 лет, первый мотик - восход. до этого с 10 лет гонял на дельте
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63
volvulus 6 часов назад
Не только в деревнях, в городах мотов тоже было много.
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11k
Андрей Дядя 6 часов назад
машину мог себе позволить любой (по деньгам) . на книжке у каждой семьи была такая сумма. просто несколько лет - это как минимум 5 лет в среднем нужно было оттарабанить в очереди.
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6k
Михаил Филиппов Андрей Дядя 6 часов назад
ну да конечно на книжке деньги были у всех.... если семья за 40 лет взрослые возможно. если детей небыло или не более одного. книжки у кого более 3 т.р. были уже редкость.
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11k
Андрей Дядя Михаил Филиппов 5 часов назад
годам к 30 были у всех практически. парадокс. у меня отец был врачем , его младший брат работал в колхозе. и жил даже побогаче. там только в посевную срубали более штуки . да и реальноая зарплата в колхозе была норм. плюс каждый год по 10-12 поросей сдавал и пару телок .
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44k
Albert GER Андрей Дядя 4 часа назад
а корма для поросей и КРС халявные - просто пистили у колхозо совхозов.
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6k
Михаил Филиппов Андрей Дядя 3 часа назад
вы не поверите, но у меня тоже был врачом. вы знаете сколько был оклад врача? 130р это высшая категория. матушка бухгалтер тоже 120р. ну а теперь расскажите при наличии 2х детей, сколько у нас было на книжке .
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76
Никита 6 часов назад
Благодарю за пост, прочитал с интересом словно вернулся в своё детство и юность.У нас мотороллеры называли-"дырчики"
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1k
Rustam Ramazanov 6 часов назад
Дополню, мотоцикл с коляской был незаменимым помощником при заготовке сена.
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11k
Андрей Дядя Rustam Ramazanov 6 часов назад
ну по мелочи . в советские времена хрен где можно было косить , кроме своего участка . с другой стороны сено было дешевым , в колхозе пару машин заказал и все . по поводу грузоподъемности ,то да. помню по 20 мешков картошки возили в прицепе на урале или днепре - обычная картина была .
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44k
Albert GER Андрей Дядя 4 часа назад
ты о каком регине пишешь?
нужно указывать, потому шо разницы были прямо противоположные твоим словам.
ну по мелочи - косить можно было везде, где непригодные поля = в поймах рек, берега озёр, лесные поляны.
я жил в казахстанском райцентре, люди косили газоны вокруг домов. даже вокруг райкома косили для себя.
мы с отцом для кроликов там косили. это не запрещено было.

колхозов у нас не было. совхозы. сено хрен купишь - они сами сено из России "закупали"(меняли на зерно).
давали сено из заготконторы - 1000литров молока сдал, получи тонну сена.
сено было проще спистить - поставил пузырь трактористу, он тебе привезёт сенажную телегу(около 1 тонны, если сухое).

косили сами только на подкорм летом. то шо КРС с табуна голодным приходил - все поля к августу просто выгорали...
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11k
Андрей Дядя Albert GER 2 минуты назад
ви гетс брюда. спинным мозгом чувствую. что ты тоже немец
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