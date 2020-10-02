Почему в деревнях и сёлах СССР было много мотоциклов

Помню ещё ребенком гостил на Оке у моей бабушки. Запомнил из той поездки я много. И отличную рыбалку, и настоящую русскую печь, и корову которая уходила по утрам вместе с пастухом, а вечером возвращалась, и чугунок с кашей, и ухват, которым этот чугунок вытаскивали из печи.

А больше всего я запомнил мотоциклы, на которых меня-пацан постоянно катали деревенские парни. Удивительно было то, что в каждом доме на нескольких улицах села были мотоциклы.