2 октября 1768 г., 252 года назад, Екатерина II утвердила приговор Салтычихе

Дарья Николаевна Салтыкова родилась в марте 1730 года. Благодаря своему мужу и бракам старших сестер, Салтыкова принадлежала к лучшему обществу середины 18 столетия, но в историю она вошла под именем «Салтычихи» из-за бесчеловечных издевательств над своими крепостными.
Вскоре после смерти ее мужа, с 1756 года сначала исподволь, а затем открыто начали распространяться упорные слухи о ее жестокости. На протяжении шести лет ее крестьяне подавали жалобы на невыносимые издевательства, творимые ею. Но только в 1762 году двум ее крестьянам – Савелию Мартынову и Ермолаю Ильину удалось подать челобитную Екатерине II.
Императрица, увлекавшаяся в то время разговорами о справедливости и перепиской с французскими просветителями, поручила Сенату «наикрепчайше исследовать» это дело. Началось следствие, и выявились ужасающие подробности.
В ноябре 1763 года в Сенат было доложено, что по произведенному следствию Дарья Николаевна оказалась в «смертоубийствах весьма подозрительною». Но сама Салтыкова все обвинения категорически отрицала. Однако по показаниям свыше 200 свидетелей было твердо установлено, что ею были убиты по крайней мере 38 человек. Еще 26 смертей также должны были быть приписаны ей, но следственная комиссия не могла найти достаточных улик, чтобы прямо обвинить в них подсудимую.
Всех поразило то, что жертвы были не просто убиты в порыве злобы, а медленно и жестоко замучены. Предлогом для преступления обычно являлась ничтожнейшая причина – дурное, по мнению помещицы, мытье пола или посуды, измятое платье... Из 64 человек, погибших от рук «Салтычихи», только трое было мужчинами, остальные – женщины или девочки. После повального обыска в имении велено было пересмотреть все дела, поднимавшиеся ранее крепостными против помещицы.
Окончательный приговор был объявлен 2 октября 1768 года. Виновную было приказано лишить дворянства, впредь запрещалось называть ее как по фамилии мужа, так и по фамилии отца, а именовать как Дарью Николаеву, возвести ее на эшафот, повесить на шею доску с надписью «мучительница и душегубица», и после того, как она простоит с ней час, поместить ее навечно в темную землянку в одном из женских монастырей.
Спустя две недели приговор был приведен в исполнение. «Салтычиха» была заточена в Ивановском монастыре. Здесь ее ждала «покаянная» камера — почти яма, куда не проникал даже лучик света. Только в минуты, когда заключенной приносили еду, дозволялся свет — огарок свечи ставили рядом с миской на время трапезы.
Через десяток с лишним лет Салтычиху перевели в каменную пристройку соборного храма, где было маленькое зарешеченное окошко.
Там она пробыла больше тридцати лет и умерла в ноябре 1801 года, мучаясь припадками безумия.
Похоронили Дарью Салтыкову на кладбище Донского монастыря, рядом с родными.
Благородное российское дворянство стыдливо закрывало глаза на деяния последовательниц Салтычихи. К примеру, помещица Вера Соколова в сентябре 1842 года забила до смерти дворовую девку Настасью, а в Тамбовской губернии крестьяне как огня боялись жены дворянина Кошкарова. Эта светская дама, блистающая на балах, просто обожала в своем имении лично сечь кнутом «грубых мужиков» и «глупых баб». А некая Салтыкова, однофамилица Салтычихи, три года держала в клетке подле кровати дворового парикмахера. Впрочем, это всего несколько задокументированных случаев, сколько их было на самом деле — страшно представить.
Императрица, увлекавшаяся в то время разговорами о справедливости и перепиской с французскими просветителями, поручила Сенату «наикрепчайше исследовать» это дело. Началось следствие, и выявились ужасающие подробности.
В ноябре 1763 года в Сенат было доложено, что по произведенному следствию Дарья Николаевна оказалась в «смертоубийствах весьма подозрительною». Но сама Салтыкова все обвинения категорически отрицала. Однако по показаниям свыше 200 свидетелей было твердо установлено, что ею были убиты по крайней мере 38 человек. Еще 26 смертей также должны были быть приписаны ей, но следственная комиссия не могла найти достаточных улик, чтобы прямо обвинить в них подсудимую.
Всех поразило то, что жертвы были не просто убиты в порыве злобы, а медленно и жестоко замучены. Предлогом для преступления обычно являлась ничтожнейшая причина – дурное, по мнению помещицы, мытье пола или посуды, измятое платье... Из 64 человек, погибших от рук «Салтычихи», только трое было мужчинами, остальные – женщины или девочки. После повального обыска в имении велено было пересмотреть все дела, поднимавшиеся ранее крепостными против помещицы.
Окончательный приговор был объявлен 2 октября 1768 года. Виновную было приказано лишить дворянства, впредь запрещалось называть ее как по фамилии мужа, так и по фамилии отца, а именовать как Дарью Николаеву, возвести ее на эшафот, повесить на шею доску с надписью «мучительница и душегубица», и после того, как она простоит с ней час, поместить ее навечно в темную землянку в одном из женских монастырей.
Спустя две недели приговор был приведен в исполнение. «Салтычиха» была заточена в Ивановском монастыре. Здесь ее ждала «покаянная» камера — почти яма, куда не проникал даже лучик света. Только в минуты, когда заключенной приносили еду, дозволялся свет — огарок свечи ставили рядом с миской на время трапезы.
Через десяток с лишним лет Салтычиху перевели в каменную пристройку соборного храма, где было маленькое зарешеченное окошко.
Там она пробыла больше тридцати лет и умерла в ноябре 1801 года, мучаясь припадками безумия.
Похоронили Дарью Салтыкову на кладбище Донского монастыря, рядом с родными.
Благородное российское дворянство стыдливо закрывало глаза на деяния последовательниц Салтычихи. К примеру, помещица Вера Соколова в сентябре 1842 года забила до смерти дворовую девку Настасью, а в Тамбовской губернии крестьяне как огня боялись жены дворянина Кошкарова. Эта светская дама, блистающая на балах, просто обожала в своем имении лично сечь кнутом «грубых мужиков» и «глупых баб». А некая Салтыкова, однофамилица Салтычихи, три года держала в клетке подле кровати дворового парикмахера. Впрочем, это всего несколько задокументированных случаев, сколько их было на самом деле — страшно представить.
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Метки: Екатерина II Салтычиха приговор
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На самом деле, ничего такого сверх не естественного для тех времен она не делала. Просто или переборщила слегка или местные разборки тех времен.
Что там писали, наши великие поэты о поездках в свои деревни? Правильно, туда катались баб погонять. Особенно молодые барины, любили девок на сеновале. А отказать нельзя. И мать Тургенева тоже была та ещё ведьма.
Когда наши девушки, начитавшись романтических романов, любят представлять себя в барских платьях с зонтиками и веерами неспеша прогуливающиеся по парку и танцующие на балах. Вот раньше кавалеры были, а сейчас... А по факту, большинство топили бы свои избушки по черному, ходили бы в тряпье с лаптями и удовлетворяли бы своего пьяного барина, когда ему захочется, а за плохо постиранное белье в проруби зимой ловили бы розги. Да и мужей получали, кого дадут. Повезёт, если работящий. Главное, чтобы холопов побольше рожали. И так по всему миру, и не только в России. Немного сумбурно, но суть думаю уловили.
Эх раньше было лучше...