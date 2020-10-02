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2 октября 1768 г., 252 года назад, Екатерина II утвердила приговор Салтычихе

2 октября 1768 г., 252 года назад, Екатерина II утвердила приговор Салтычихе (2 фото)

Автор:
02 октября 2020 05:10
Метки: Екатерина II   Салтычиха   приговор   
704
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Дарья Николаевна Салтыкова родилась в марте 1730 года. Благодаря своему мужу и бракам старших сестер, Салтыкова принадлежала к лучшему обществу середины 18 столетия, но в историю она вошла под именем «Салтычихи» из-за бесчеловечных издевательств над своими крепостными.

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Метки: Екатерина II   Салтычиха   приговор   
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Софа Форте 3 часа назад
Да таких "Салтычих" немеряно и по сей день. У нас на работе начальница ОРП носящая по иронии судьбы такую же фамилию, увольняет работников налево и на право без зазрения совести. На неё регулярно строчат челобитные в инспекцию по охране труда, но ей и трудовой кодекс не писан и почему-то всё с рук сходит... Иногда так хочется, чтобы её в земляную яму лет на 5 посадили или хотя бы уволили, но...
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956
maloy 20 минут назад
Все, что надо знать о святых дворян и о том, что раньше было лучше.

На самом деле, ничего такого сверх не естественного для тех времен она не делала. Просто или переборщила слегка или местные разборки тех времен.

Что там писали, наши великие поэты о поездках в свои деревни? Правильно, туда катались баб погонять. Особенно молодые барины, любили девок на сеновале. А отказать нельзя. И мать Тургенева тоже была та ещё ведьма.

Когда наши девушки, начитавшись романтических романов, любят представлять себя в барских платьях с зонтиками и веерами неспеша прогуливающиеся по парку и танцующие на балах. Вот раньше кавалеры были, а сейчас... А по факту, большинство топили бы свои избушки по черному, ходили бы в тряпье с лаптями и удовлетворяли бы своего пьяного барина, когда ему захочется, а за плохо постиранное белье в проруби зимой ловили бы розги. Да и мужей получали, кого дадут. Повезёт, если работящий. Главное, чтобы холопов побольше рожали. И так по всему миру, и не только в России. Немного сумбурно, но суть думаю уловили.

Эх раньше было лучше...
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