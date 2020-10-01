Последнее сражение парусных кораблей в истории

В 1853 году дипломатические отношения России и Турции были разорваны, и осенью начались военные действия. Именно в этой войне состоялось последнее крупное сражение парусного флота в истории! Примечательно, что и первый бой паровых кораблей произошёл тогда же.



Всё началось с того, что 16 ноября от пленных были получены сведения о турецкой эскадре в Синопской бухте. Всего было семь фрегатов, три корвета, два колёсных парохода, два транспортных корабля и два брига. 23 ноября к турецкому Синопу подошла русская эскадра под командованием вице-адмирала П. С. Нахимова. В её составе было всего три 84-пушечных линейных корабля, поэтому установив блокаду, русская эскадра стала ждать подкрепления. Через 5 дней подошли три 120-пушечных линейных корабля под командованием контр-адмирала Ф. М. Новосильского. Теперь в распоряжении Нахимова было шесть линейных кораблей: «Императрица Мария» (флагман), «Великий князь Константин», «Чесма», «Париж», «Три святителя» и «Ростислав».



Утром 30 ноября на флагмане «Императрица Мария» был поднят сигнал «Приготовиться к бою!». Русские корабли, построившись в две колонны, пошли в атаку. Примерно в 12:30 бой начался. «Императрица Мария» встала на якорь и открыла огонь по турецкому флагману «Ауни-Аллах», заставив того выброситься на берег. Другие линейные корабли обрушили на турецкую эскадру и береговые батареи град снарядов.



Так, линкор «Великий князь Константин» огнём своих орудий уничтожил фрегаты «Навек-Бахри» и «Несими-Зефир». На линейном корабле «Три святителя» был перебит шпринг (канат, для удержания корабля в заданном положении), и, на непродолжительное время, он повернулся по ветру.