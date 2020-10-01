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Последнее сражение парусных кораблей в истории

Последнее сражение парусных кораблей в истории (2 фото)

Автор:
01 октября 2020 22:56
Метки: военные действия   война   интересный факт   история   крымская война   линейные корабли   парусный флот   
458
2
В XIX веке развитие технического прогресса затронуло и военно-морской флот — появление паровых машин дало ему новые возможности в кораблестроении. Парусные корабли сильно зависели от ветра, в то время как пароходы лишались этого недостатка, хоть и могли нести меньше орудий. Вооружение также совершенствовалось. Появлялись бомбические орудия — стреляющие разрывными снарядами.
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Метки: военные действия   война   интересный факт   история   крымская война   линейные корабли   парусный флот   
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6  комментариев
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3k
Убийца Прохиндеев 6 часов назад
Синоп велик тем, что русская эскадра *бала не только турецкую, но и стояла и билась одновременно против береговых батарей. А считается, что против береговых батарей никогда никакой артиллерийский флот не мог упереться. А русские корабли пару батарей зажгли и чуть город не спалили со всеми населяющими его турками.
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20k
Ваня 2 часа назад
постоянно в одной смычке турки, бриты и франики против нас... может послать всю братию нафуй окончательно и навсегда?..
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8k
Павел Ваня 2 часа назад
Меня всегда веселили такие вопрошатели.
Прям вот написал на фишках, все поставили лайк и послали.
Ми-ми-мишненько так.
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737
Алексей Ваня Час назад
---постоянно в одной смычке турки, бриты и франики----
================

А как же англо-турецкая война, раздел Османской империи союзниками, оккупация Константинополя войсками Антанты и война за независимость Турции? Или Вам первый канал заменил учебники истории?
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 8 часов назад
Вот он, Синоп
Вот он, Синоп
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127
Alex 8 часов назад
Последнее сражение парусных кораблей в истории
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