Последнее сражение парусных кораблей в истории

В XIX веке развитие технического прогресса затронуло и военно-морской флот — появление паровых машин дало ему новые возможности в кораблестроении. Парусные корабли сильно зависели от ветра, в то время как пароходы лишались этого недостатка, хоть и могли нести меньше орудий. Вооружение также совершенствовалось. Появлялись бомбические орудия — стреляющие разрывными снарядами.
В 1853 году дипломатические отношения России и Турции были разорваны, и осенью начались военные действия. Именно в этой войне состоялось последнее крупное сражение парусного флота в истории! Примечательно, что и первый бой паровых кораблей произошёл тогда же.
Всё началось с того, что 16 ноября от пленных были получены сведения о турецкой эскадре в Синопской бухте. Всего было семь фрегатов, три корвета, два колёсных парохода, два транспортных корабля и два брига. 23 ноября к турецкому Синопу подошла русская эскадра под командованием вице-адмирала П. С. Нахимова. В её составе было всего три 84-пушечных линейных корабля, поэтому установив блокаду, русская эскадра стала ждать подкрепления. Через 5 дней подошли три 120-пушечных линейных корабля под командованием контр-адмирала Ф. М. Новосильского. Теперь в распоряжении Нахимова было шесть линейных кораблей: «Императрица Мария» (флагман), «Великий князь Константин», «Чесма», «Париж», «Три святителя» и «Ростислав».
Утром 30 ноября на флагмане «Императрица Мария» был поднят сигнал «Приготовиться к бою!». Русские корабли, построившись в две колонны, пошли в атаку. Примерно в 12:30 бой начался. «Императрица Мария» встала на якорь и открыла огонь по турецкому флагману «Ауни-Аллах», заставив того выброситься на берег. Другие линейные корабли обрушили на турецкую эскадру и береговые батареи град снарядов.
Так, линкор «Великий князь Константин» огнём своих орудий уничтожил фрегаты «Навек-Бахри» и «Несими-Зефир». На линейном корабле «Три святителя» был перебит шпринг (канат, для удержания корабля в заданном положении), и, на непродолжительное время, он повернулся по ветру.
Всё началось с того, что 16 ноября от пленных были получены сведения о турецкой эскадре в Синопской бухте. Всего было семь фрегатов, три корвета, два колёсных парохода, два транспортных корабля и два брига. 23 ноября к турецкому Синопу подошла русская эскадра под командованием вице-адмирала П. С. Нахимова. В её составе было всего три 84-пушечных линейных корабля, поэтому установив блокаду, русская эскадра стала ждать подкрепления. Через 5 дней подошли три 120-пушечных линейных корабля под командованием контр-адмирала Ф. М. Новосильского. Теперь в распоряжении Нахимова было шесть линейных кораблей: «Императрица Мария» (флагман), «Великий князь Константин», «Чесма», «Париж», «Три святителя» и «Ростислав».
Утром 30 ноября на флагмане «Императрица Мария» был поднят сигнал «Приготовиться к бою!». Русские корабли, построившись в две колонны, пошли в атаку. Примерно в 12:30 бой начался. «Императрица Мария» встала на якорь и открыла огонь по турецкому флагману «Ауни-Аллах», заставив того выброситься на берег. Другие линейные корабли обрушили на турецкую эскадру и береговые батареи град снарядов.
Так, линкор «Великий князь Константин» огнём своих орудий уничтожил фрегаты «Навек-Бахри» и «Несими-Зефир». На линейном корабле «Три святителя» был перебит шпринг (канат, для удержания корабля в заданном положении), и, на непродолжительное время, он повернулся по ветру.
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К 16 часам дня в огне была не только #турецкая эскадра, но и сам город. При этом только турецкий пароходофрегат «Таиф» смог прорваться через блокаду и уйти в Стамбул. Командир корабля был лишён чина и уволен со службы.
В данном бою с русской стороны погибло 37 моряков, и ещё 233 было ранено. Турция потеряла 15 кораблей. Убитых и раненых было примерно 3000, ещё 200 было взято в плен, в том числе и адмирал Осман-паша. Потеря такого числа кораблей, особенно транспортных, нарушило планы Турции. Высадка десанта, которой хотели отрезать русскую армию на Кавказе, не удалась. Однако Синопский бой заставил французов и англичан создать коалицию против Россиийской империи, что привело к продолжению Крымской войны и осаде Севастополя, но это уже другая история...
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Прям вот написал на фишках, все поставили лайк и послали.
Ми-ми-мишненько так.
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А как же англо-турецкая война, раздел Османской империи союзниками, оккупация Константинополя войсками Антанты и война за независимость Турции? Или Вам первый канал заменил учебники истории?