«Ударь меня еще раз» - о непростой судьбе актера, исполнившего главную роль в фильме «Дежа вю»

Многим нашим зрителям этот польский актер знаком еще по фантастическим фильмам «Новые амазонки» и «Кингсайз». Первый фильм вышел в 1983 году, и в других странах шел под названием «Секс-миссия». «Кингсайз» был показан в СССР в 1988 году.

Кинокартины имели хорошие сборы в наших кинотеатрах, а зрители заметили интересного актера-комика, с типажом немного неуклюжего, но в то же время находчивого и сообразительного парня.