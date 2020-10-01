«Ударь меня еще раз» - о непростой судьбе актера, исполнившего главную роль в фильме «Дежа вю»

Многим нашим зрителям этот польский актер знаком еще по фантастическим фильмам «Новые амазонки» и «Кингсайз». Первый фильм вышел в 1983 году, и в других странах шел под названием «Секс-миссия». «Кингсайз» был показан в СССР в 1988 году.
Кинокартины имели хорошие сборы в наших кинотеатрах, а зрители заметили интересного актера-комика, с типажом немного неуклюжего, но в то же время находчивого и сообразительного парня.
Оба фильма были сняты на польской киностудии «Кадр», а всего в фильмографии этого актера около пятидесяти киноролей.
Наибольшую известность в нашей стране актер приобрел после премьеры кинокомедии «Дежа вю», где он сыграл главную роль гангстера американской мафии, который был послан в двадцатых годах в СССР со специальным заданием убить предателя их банды, который, по их сведениям, сбежал из США в Одессу.
Забавные приключения наемного американского убийцы в советской Одессе заканчиваются в психиатрической клинике, куда он попадает, испытав на себе все особенности социалистического строя. Фильм несет в себе скрытую сатиру коммунистических идей, которые впервые были реализованы в нашем обществе в первых годах советской власти.
То, что кажется первым советским одесситам обыденным и непримечательным, доводит человека из традиционной капиталистической страны до психбольницы.
Актер очень тонко прочувствовал и показал переживания своего героя, потому что сам вырос и жил в социалистической стране. Ежи Штур родился в польском Кракове в 1947 году. В 1972 году окончил Государственную высшую театральную школу, и до 1991 года проработал в Национальном Старом Театре им. Хелены Моджеевской в родном Кракове.
В кино дебютировал еще на последнем курсе института, снявшись в небольшой роли в польской комедии «Миллион за Лауру». Дебют признали удачным и с сразу после окончания института его пригласили одновременно в два фильма, где он также успешно отработал. Но потом главреж театра поставил его перед выбором – либо он снимается в кино, либо играет в театре. И Ежи выбрал театр. Поэтому в следующие пять лет на киноэкране он не появлялся.
В 1979 году он впервые снялся в главной роли в фильме «Кинолюбитель». Особенность этого фильма был в том, что Ежи выступал еще и в качестве соавтора сценария. Фильм имел большой успех не только в Польше, но и в других странах, включая СССР. Правда в широком прокате у нас его не было, но на Московском кинофестивале в 1979 году картина взяла две награды, включая главный Золотой приз. Потом фильм получил «Золотого льва» на национальном кинофестивале, а также приз на Берлинском кинофестивале 1980 года.
Это было стартом карьеры Ежи Штура в большом кино. В совместном советско-польском фильме «Дежа вю», который вышел на экраны в 1989 году, Ежи уже был признанным киноактером, преподавателем Государственной высшей театральной школы, где он набирал курсы студентов, а также обладателем нескольких международных наград как за театральные роли, так и за работу в кино. В 1998 году, он стал членом Европейской киноакадемии, и в нулевых годах много проработал в итальянском кинематографе не только как актер, но и как режиссер.
В 2011 году у Ежи стало побаливать горло. Он списывал это на обычную простуду, принимал обычные для ОРВИ препараты, когда боли усиливались пил обезболивающие. Но горло не проходило, и актер обратился к специалистам. Выявленный диагноз поверг его в шок – рак гортани. Нужно было срочно проводить курс интенсивной химиотерапии, врачи открытым текстом говорили о невысокой вероятности излечения, но надежда всё же была. Задачу осложняло то, что двумя годами раньше актер перенёс инфаркт.
Понимая, что болезнь может не отступить, Ежи, прямо в клинике, поторопился написать автобиографическую книгу «Сердечная болезнь, или Моя жизнь в искусстве», которая в 2013 году была издана в Польше. Но воля к жизни и высококвалифицированное лечение в Израиле помогли остановить болезнь.
В настоящее время 73-летний Ежи Штур продолжает свою режиссерскую работу в театре, а также педагогическую деятельность в Высшей театральной школе. Актер уже много лет женат и имеет взрослых детей. Старший сын пошел по стопам отца – сегодня 45-летний Мацей Штур успешный актер театра и кино. Дочь закончила художественную академию и занимается изобразительным искусством.
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