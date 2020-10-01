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«Ударь меня еще раз» - о непростой судьбе актера, исполнившего главную роль в фильме «Дежа вю»

«Ударь меня еще раз» - о непростой судьбе актера, исполнившего главную роль в фильме «Дежа вю» (14 фото)

Автор:
01 октября 2020 12:22
Метки: актеры   кино   роли   
2074
14

Многим нашим зрителям этот польский актер знаком еще по фантастическим фильмам «Новые амазонки» и «Кингсайз». Первый фильм вышел в 1983 году, и в других странах шел под названием «Секс-миссия». «Кингсайз» был показан в СССР в 1988 году.

Кинокартины имели хорошие сборы в наших кинотеатрах, а зрители заметили интересного актера-комика, с типажом немного неуклюжего, но в то же время находчивого и сообразительного парня.

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Метки: актеры   кино   роли   
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2k
VL 6 часов назад
Великолепнейший актёр. У пОляков в то время был реально свой кинематограф.
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24k
Мрачный мачо 8 минут назад
"Помню, помню, как мыл твою обосранную жопку в фонтанах Баден-Бадена..."
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2k
ваня панкин 4 часа назад
здоровья великолепному актеру!!!
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11k
Corvus Corax 6 часов назад
Очень хороший актер, без вопросов...
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23k
MatveiVainrub 6 часов назад
Дежа Вю один из моих любимых фильмов !!! Актёр очень круто сыграл своего героя !!! Ежи Штуру +++
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38
Никита 6 часов назад
Замечательный и очень интересный Актёр!Обаятельный, по своему привлекательный и забавный.Очень понравился в указанных фильмах,а также в трогательной драме "Арье',где сыграл знаменитого хирурга пронёсшего всю жизнь любовь к подруге детства.
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28k
Alex 6 часов назад
Дежа вю просто обожаю. Потрясающий актер
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6k
Wollas 6 часов назад
Ссылка youtu.be
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78k
Taras Kozalupko Wollas 6 часов назад
"Даун-хаус" Россия

Не фильм, а набор мемов
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