Чем можно и чем нельзя кормить хомяка

Многие берут хомячков в качестве домашних питомцев из-за того, что они мило «набивают щеки». Проблема в том, что они быстро набирают жир и это сокращает жизнь грызуну. Поэтому внимательно прочтите рекомендации по кормлению ниже.



Хомяк – животное ночное. Вечером у него «завтрак», он и должен стать основным приемом пищи. Многие дают корм питомцу только вечером, и в этом нет ошибки, но можно разделить и на 2 раза (меньшую часть давать утром).



Какое количество корма нужно хомячку на каждый день – сказать сложно, это зависит от:



Породы хомяка

Размеров

Состояния здоровья

Количества физической активности

При использовании готовых смесей рекомендуем кормить такими порциями (это средние значения): дневная норма корма должна составлять 2/3 веса хомяка. Т.е. хомяк весом 100 г должен потреблять не более 70 г еды.