Чем можно и чем нельзя кормить хомяка

Уверены, вы уже в курсе, какие хомячки милые и как важно то, что мы вам расскажем. Поэтому обойдемся без «классического» бесполезного вступления, перейдем сразу к делу.
Начнем с того, чем кормить хомяка в домашних условиях и, не отнимая времени, перейдем к перечню запрещенного.
Какими продуктами можно кормить хомячков?
Идеальное решение – сухой корм из магазина. Он уже содержит необходимое количество микро- и макроэлементов, полезных веществ (часто в состав входят даже прессованные травы). Его несложно намешать и самостоятельно (смотрите видео).
Преимущества готового продукта:
Не нужно подбирать рацион (все уже сбалансировано)
Удобно дозировать (чтобы кормить в меру)
Сухое питание не испортится у зверька в «кладовой»
Если в ваших глазах выгоды перевешивают ценник – это определенно ваш выбор.
Не пытайтесь давать питомцу корм для других грызунов и, тем более, птиц. В лучшем случае это закончится проблемами с пищеварением.
Преимущества готового продукта:
Не нужно подбирать рацион (все уже сбалансировано)
Удобно дозировать (чтобы кормить в меру)
Сухое питание не испортится у зверька в «кладовой»
Если в ваших глазах выгоды перевешивают ценник – это определенно ваш выбор.
Не пытайтесь давать питомцу корм для других грызунов и, тем более, птиц. В лучшем случае это закончится проблемами с пищеварением.
Что можно давать хомякам помимо корма? Об этом далее.
Кормим семенами, злаками и орехами
Такой рацион близок к тому, чем питаются хомячки в естественной среде. Им можно кушать:
Семена тыквы, дыни, подсолнечника (кормим нечасто и осторожно – слишком большая жирность)
Крупу (ячмень, пшеницу, овес)
Бобовые (зеленый горох, чечевицу)
Орехи (грецкие, кедровые, арахис, фундук)
Кукурузу (нежелательно кормить ей хомяков Кэмпбелла)
Орехи очень нравятся хомякам. И очень полезны.
Семена тыквы, дыни, подсолнечника (кормим нечасто и осторожно – слишком большая жирность)
Крупу (ячмень, пшеницу, овес)
Бобовые (зеленый горох, чечевицу)
Орехи (грецкие, кедровые, арахис, фундук)
Кукурузу (нежелательно кормить ей хомяков Кэмпбелла)
Орехи очень нравятся хомякам. И очень полезны.
Хомяков нельзя кормить:
Миндалем (можно отравить грызуна)
Бразильским орехом (слишком «тяжел» для пищеварения)
Косточками от фруктов (содержат токсины и синильную кислоту).
Бразильским орехом (слишком «тяжел» для пищеварения)
Косточками от фруктов (содержат токсины и синильную кислоту).
Зелень для хомяка
Периодически хомячков нужно подкармливать свежей зеленью (включите в ежедневный рацион).
Желательный «свежий корм»:
Укроп
Петрушка
Салат
Ростки пшеница или овса
Молодой бамбук
Желательный «свежий корм»:
Укроп
Петрушка
Салат
Ростки пшеница или овса
Молодой бамбук
Что из травы хомякам есть нельзя:
Простую уличную траву
Щавель
Мяту
Прочие пряные травы
Пора перейти к следующему разделу здоровой пищи – овощам.
Щавель
Мяту
Прочие пряные травы
Пора перейти к следующему разделу здоровой пищи – овощам.
Список полезных овощей
Рацион питания хомячка в домашних условиях должен включать свежие овощи. Их желательно давать даже когда вы используете готовые корма, хотя бы в сезон.
Можно есть:
Тыкву
Кабачки
Болгарский перец (это тот, который не острый)
Томаты
Огурцы
Морковь
Свеклу
Брокколи
Цветную капусту (белокочанной не кормить!)
Баклажаны
Можно есть:
Тыкву
Кабачки
Болгарский перец (это тот, который не острый)
Томаты
Огурцы
Морковь
Свеклу
Брокколи
Цветную капусту (белокочанной не кормить!)
Баклажаны
Запрещается кормить зверька:
Картошкой (слишком много крахмала)
Белокочанной капустой (будут проблемы с желудком, из которых газы – самые безобидные)
Консервированными овощами (в консервах много соли, а она животному вредна, как и другие сильные специи)
Много овощей за раз не давайте: утащит в «кладовую», а там они испортятся.
Белокочанной капустой (будут проблемы с желудком, из которых газы – самые безобидные)
Консервированными овощами (в консервах много соли, а она животному вредна, как и другие сильные специи)
Много овощей за раз не давайте: утащит в «кладовую», а там они испортятся.
Нужны ли хомячку фрукты?
Витамины еще никому не мешали, не помешают и вашему зверьку. В качестве еды для хомяков можно использовать практически весь «ассортимент» плодовых деревьев, поэтому остановимся только на том, чего хомячку давать не стоит.
Кормить нельзя плодами, которые произрастают вдали от естественных мест обитания хомяка, т.е. те, которые мы привыкли называть «экзотикой». Это:
Цитрусовые (лимоны, апельсины, мандарины)
Ананасы
Киви
Авокадо
Избегайте и других фруктов с большим содержанием сахара: бананов, абрикос, дынь. Кормите ими очень редко. Хомячки склонны к диабету (особенно карликовые), такая «диета» их попросту убьет. (Знаем, что банан и дыня – это ягоды, но так уж повелось…)
Кормить нельзя плодами, которые произрастают вдали от естественных мест обитания хомяка, т.е. те, которые мы привыкли называть «экзотикой». Это:
Цитрусовые (лимоны, апельсины, мандарины)
Ананасы
Киви
Авокадо
Избегайте и других фруктов с большим содержанием сахара: бананов, абрикос, дынь. Кормите ими очень редко. Хомячки склонны к диабету (особенно карликовые), такая «диета» их попросту убьет. (Знаем, что банан и дыня – это ягоды, но так уж повелось…)
Какие ягоды можно хомяку?
Здесь придерживайтесь тех же рекомендаций: меньше сахара и умеренность. Еще советуем удалять косточки, если они достаточно крупные (в них много вредных для хомяка веществ).
Кормить рекомендуем:
Клубникой, земляникой
Вишней, черешней (в малых количествах)
Крыжовником
Смородиной
Черникой
Кормить рекомендуем:
Клубникой, земляникой
Вишней, черешней (в малых количествах)
Крыжовником
Смородиной
Черникой
Зачем хомячку белок?
Хомяк – злобный и кровожадный хищник, а не милый пушистик, каким его привыкли считать. Шутка. Не такой уж злобный, но кормить животным белком его необходимо (2-3 раза в неделю).
В качестве белковой еды для хомячков используйте:
Вареную рыбу (нежирную)
Яичный белок (лучше перепелиного яйца)
Курицу (постную, сваренную)
Молочные продукты с низким содержанием жира
Насекомых (часто продают в зоомагазинах)
Не кормите питомца жирными молокопродуктами и колбасой.
В качестве белковой еды для хомячков используйте:
Вареную рыбу (нежирную)
Яичный белок (лучше перепелиного яйца)
Курицу (постную, сваренную)
Молочные продукты с низким содержанием жира
Насекомых (часто продают в зоомагазинах)
Не кормите питомца жирными молокопродуктами и колбасой.
Что можно давать хомякам «со стола»?
Что едят грызуны в домашних условиях помимо перечисленного? Если вам дороги жизнь и здоровье хомячка, ограничьтесь тем, что мы уже назвали.
Сколько едят хомячки?
Многие берут хомячков в качестве домашних питомцев из-за того, что они мило «набивают щеки». Проблема в том, что они быстро набирают жир и это сокращает жизнь грызуну. Поэтому внимательно прочтите рекомендации по кормлению ниже.
Хомяк – животное ночное. Вечером у него «завтрак», он и должен стать основным приемом пищи. Многие дают корм питомцу только вечером, и в этом нет ошибки, но можно разделить и на 2 раза (меньшую часть давать утром).
Какое количество корма нужно хомячку на каждый день – сказать сложно, это зависит от:
Породы хомяка
Размеров
Состояния здоровья
Количества физической активности
При использовании готовых смесей рекомендуем кормить такими порциями (это средние значения): дневная норма корма должна составлять 2/3 веса хомяка. Т.е. хомяк весом 100 г должен потреблять не более 70 г еды.
Хомяк – животное ночное. Вечером у него «завтрак», он и должен стать основным приемом пищи. Многие дают корм питомцу только вечером, и в этом нет ошибки, но можно разделить и на 2 раза (меньшую часть давать утром).
Какое количество корма нужно хомячку на каждый день – сказать сложно, это зависит от:
Породы хомяка
Размеров
Состояния здоровья
Количества физической активности
При использовании готовых смесей рекомендуем кормить такими порциями (это средние значения): дневная норма корма должна составлять 2/3 веса хомяка. Т.е. хомяк весом 100 г должен потреблять не более 70 г еды.
Чем категорически нельзя кормить хомяков?
В целом, вы уже представляете чем нельзя кормить хомячка. Помимо описанного выше, исключите такие продукты:
Специи
Хлеб
Сладкое (в любом его проявлении)
Все жирное, жареное
Специи
Хлеб
Сладкое (в любом его проявлении)
Все жирное, жареное
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