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Чем можно и чем нельзя кормить хомяка

Чем можно и чем нельзя кормить хомяка (8 фото + 2 видео)

Автор:
01 октября 2020 09:01
Сообщество : Животные
Метки: видео   домашний питомец   животные фото   хомяк   чем кормить   
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Уверены, вы уже в курсе, какие хомячки милые и как важно то, что мы вам расскажем. Поэтому обойдемся без «классического» бесполезного вступления, перейдем сразу к делу.

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Метки: видео   домашний питомец   животные фото   хомяк   чем кормить   
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2  комментария
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18k
Виталий Касандров 2 часа назад
Ну не знаю, наши хомяки в основном на лапше от Сисяна сидят - ничего довольны и вполне упитанны .
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9k
Denissg 2 часа назад
Какая разница, чем кормить хомяка? Все равно максимум через две недели он станет героем.
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