Голландский папа вправил мозги дочке, которая наслушалась Греты Тунберг

Голландские родители очень серьезно обеспокоены в последнее время. Их детишки, наслушавшись воззваний Греты Тунберг, постоянно ходят на экологические митинги и забастовки. А школьные уроки, между прочим, из-за этого пропускают. А по голландским меркам — это самый страшный грех и проступок.



Вообще голландцы — очень терпеливые родители. Они практически все разрешают своим школьниками. И травки курнуть, и пивка бахнуть, и полового партнера в 15 лет домой привести. У них в каждом городе от мэрии по выходным бесплатные автобусы ездят по самым популярным барам. Родители в них садятся и своих забухавших чад разыскивают.



Но вот школу пропускать нельзя. Потому хорошее образование — это все. Так у голландцев всегда было заведено.



И вот как-то одна голландская девочка, послушав своего кумира Грету и в очередной раз пропустив школу, устроило папке с мамкой скандал с истерикой. Ах вы, сволочи такие, ничего 30 лет не делаете, экологию моей планеты всю загадили. Папа на такие дерзкие слова не обиделся, но вот, что дочурка опять в школу не пошла, его очень расстроило.



Но папа был умный. На следующий день он устроил доченьке такую экологию, что восхищенные голландцы даже пропечатали его план действий в газете на первой полосе большими буквами.



Папа призвал дочку на семейный совет и сказал ей мудрые, просто золотые слова:



— Дочь, у тебя должно быть будущее. Оно может состояться лишь тогда, когда планета охладиться на 4 градуса по Цельсию. Поэтому…



Дальше шел комплекс мер, который поможет планете не быть такой горячей.



Дочка теперь должна ездить в школу исключительно на велосипеде. На машине теперь нельзя. Бензин делается из нефти, а ее добыча сильно нарушает экологию.



Электровелосипедом пользоваться нельзя. Там аккумулятора из лития, а его добыча сильно нарушает экологию.



Зимой, конечно, будет совсем тяжело. Но ездить на автобусе теперь нельзя. Автобус работает на дизеле, дизель производится из нефти, а ее добыча сильно нарушает экологию.





Впрочем, в велосипеде нет ничего страшного. И папа, и мама в детстве добирался в школу именно так. Без всяких школьных автобусов.



Добыча газа тоже нарушает экологию, поэтому теперь обогревательная батарея в комнате дочери будет выключена. Да, температура из-за упадет до 12 градусов Цельсия, а в холода — до нуля и даже ниже. В таком случае родители дадут девочке дополнительную одежду: нижнюю и верхнюю. Возможно, даже шапку и перчатки, но это не точно.



Душ экологическая активистка теперь будет принимать только холодный. Это тоже из-за добычи газа. Одежду надо стирать только на стиральной доске, потому что стиральная машина потребляет очень много электроэнергии, а это для экологии очень вредно.



В понедельник родители с девочкой пойдут в комиссионный магазин и сдадут туда все одежду активистки. Она искусственная, а значит, сделана из нефти. А нефть… Ну вы поняли.



Новую одежду из льна, шерсти и джута родители купят девочке в эко-магазине. Да, такая одежда не красивая, да, из джута делают мешки, да, над девочкой из-за этого будут смеяться. Но что делать? Экология превыше всего.



Одежда из хлопка теперь под запретом, ведь при выращивании используются пестициды.



В доме теперь будет режим экономии электроэнергии. Вай-фай будет включаться только на полчаса после ужина. Так девочка не будет испытывать информационный стресс и сможет нормально сосредоточиться на домашних делах.



Еда теперь будет теперь только натуральная, выращенная без выделения CO2 и нарушения экологии. Значит, мяса, птицы, рыбы и сои, которая может заменить все вышеперечисленное не будет. Шоколада, чая и кофе тоже не будет. Все знают, что они производятся с нарушением экологии.



Теперь только голландский картофель, овощи и фрукты. Но только из грунта. Никаких тепличных продуктов быть на столе не должно. При выращивании в теплицах используются котлы отоплении. А это выделение CO2 в атмосферу. Так земля никогда не остынет.



Хлеб есть можно, но яйца, молоко и молочные продукты нельзя, потому куры и коровы выделяют очень много метана, а он сильно нагревает атмосферу.



Мороженое тоже нельзя. Экология. И вино нельзя. И тем более пиво, там же пузырьки, которые состоят из вредного CO2.



Весь пластик теперь запрещен. Он же из нефти. Сталь и чугун тоже. Ведь их для выплавки тратится огромное количество электроэнергии, что совсем не полезно для экологии.



Косметики, мыла, шампуня, кремов, лосьонов, кондиционеров, зубной пасты и лекарств тоже не будет. С гигиеническими прокладками проще. Девочка может сделать из волокон льна.



«Мы верим, что эти меры помогут остановить массовое вымирание животных и уничтожение целых экологических систем, — сказал голландский папа. — И теперь, дочка, у тебя будет будущее. Ура!»