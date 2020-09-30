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Голландский папа вправил мозги дочке, которая наслушалась Греты Тунберг

Голландский папа вправил мозги дочке, которая наслушалась Греты Тунберг (1 фото)

Автор:
30 сентября 2020 13:53
Метки: Голландские родители   Социум   воспитание детей   грета тунберг   экологические митинги   
1359
1
Это было просто прекрасно!

Источник:

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Метки: Голландские родители   Социум   воспитание детей   грета тунберг   экологические митинги   
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Prostovopros Час назад
Вот у кого с головой непорядок полный - так это у папы. И Грета тут совсем ни при чём - ему бы к доктору. История, конечно, пиндёж.
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7k
ГородДомов Prostovopros Час назад
Грета , узбакойзя
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1
Smirnov Evgenij Полминуты назад
Доброе сочинение, причём тут голландский папа? И почему недокручена тема? Агафьей Лыковой дочки жизнь должна быть как минимум.
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17k
turyst 5 минут назад
"Весь пластик теперь запрещен. Он же из нефти. Сталь и чугун тоже. Ведь их для выплавки тратится огромное количество электроэнергии, что совсем не полезно для экологии."

Поэтому, велосипед будет таким:

"Весь пластик теперь запрещен. Он же из нефти. Сталь и чугун тоже. Ведь их для выплавки тратится огромное количество электроэнергии, что совсем не полезно для экологии." Поэтому, велосипед будет таким:
"Весь пластик теперь запрещен. Он же из нефти. Сталь и чугун тоже. Ведь их для выплавки тратится огромное количество электроэнергии, что совсем не полезно для экологии." Поэтому, велосипед будет таким:
"Весь пластик теперь запрещен. Он же из нефти. Сталь и чугун тоже. Ведь их для выплавки тратится огромное количество электроэнергии, что совсем не полезно для экологии." Поэтому, велосипед будет таким:
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17k
turyst 14 минут назад
"И вот как-то одна голландская девочка, послушав своего кумира Грету и в очередной раз пропустив школу, устроило папке с мамкой скандал с истерикой."

Дочка. Устроило.

Ох уж эти голландцы...

"И вот как-то одна голландская девочка, послушав своего кумира Грету и в очередной раз пропустив школу, устроило папке с мамкой скандал с истерикой." Дочка. Устроило. Ох уж эти голландцы...
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5k
Ivan 49 минут назад
Голландский папа вправил мозги дочке, которая наслушалась Греты Тунберг
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 56 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
БарНалей ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 13 минут назад
Как задолбали эти разоблачатели. Всем давно понятно, что электромобили и всякие там эко автомобили нихрена с мировой экологией не решат. Но они ЗНАЧИТЕЛЬНО изменят ситуацию с экологией мегаполисов. Они способны избавить нас от этого звездеца (на фото).
Как задолбали эти разоблачатели. Всем давно понятно, что электромобили и всякие там эко автомобили нихрена с мировой экологией не решат. Но они ЗНАЧИТЕЛЬНО изменят ситуацию с экологией мегаполисов. Они способны избавить нас от этого звездеца (на фото).
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК БарНалей 6 минут назад
для электромобилей совсем другая инфраструктура нужна и электросети и АЭС. от ветряков неделю будешь теслу заряжать :)
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8k
БарНалей ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 минуты назад
Единственно с чем согласен - это развитие атомной промышленности. Это САМАЯ экологичная энергетика. Даже с учетом прошлых аварий, атом нанес гораздо меньший ущерб экологии, чем аварии углеводородной энергетики. Только аварии, не говоря уже о выбросах.
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
мощьно !!!!!!
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24k
Fat Lynx Час назад
Воду для душа пусть тоже ведрами на коромысле таскает, ибо не-х-уй!
Что за полумеры?
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71k
Броненосец Потелкам Fat Lynx Час назад
Причём из моря
Нехер тратьти дефицитную пресную воду
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25k
Snork Snorkoff Броненосец Потелкам Час назад
Для Нидерландов это не актуально. ))
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43k
noName Час назад
Голландский папа вправил мозги дочке, которая наслушалась Греты Тунберг
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32k
AGM Час назад
на велике тоже ездить нельзя. он из металла, пластика, шины из резины. только пешком. и чтоб не пердела и выдыхала свой CO2 обратно в себя.
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7k
ГородДомов AGM Час назад
пешком и ГОЛОЙ !!! .. так как всё сделано из.... ну вы поняли.
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7k
Kucher ГородДомов 44 минуты назад
И по обочине. Асфальт - из нефти.
Или у них там мостовые?
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9k
alexis AGM Полчаса назад
Есть выход.
Есть выход.
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4k
Ф Ив 2 часа назад
Папа всё правильно сделал.
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Николай Николаенко

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