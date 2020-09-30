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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
30 сентября 2020 08:47
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
2682
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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27  комментариев
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2k
Евгений 2 часа назад
Комментарий к фото
Счастливчик.

Счастливчик.
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7k
Uron 17 минут назад
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еще не везде
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4k
Владимир 17 минут назад
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Как "новенькая"
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14k
Мойша 18 минут назад
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Прикольные и смешные картинки
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7k
Uron 20 минут назад
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это старинное блюдо из грузинской кухни называется "Жричодали"
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38k
Raush Полчаса назад
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Вчера подключал Smart Home сенсор к телефону. Включил на телефоне поиск сенсора, а на экране написано типа убедитесь что сенсор и телефон находятся поблизости друг от друга. Смотрю на стол, сенсор лежит... Стал головой крутить в поисках телефона, уже было рот открыл крикнуть жене, что бы в спальне посмотрела и тут доходит, что читал-то я это с экрана телефона...
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26k
KiploksAKS 37 минут назад
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Можно даже с дивана не вставать, просто заказать доставку продуктов. Каждый батон будет в своём пакете и в пакете.
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13k
Юрий 37 минут назад
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Прикольные и смешные картинки
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1k
fraxinus 39 минут назад
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задолбали уже
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66k
Фома 57 минут назад
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Ссылка youtu.be
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17k
SerGProS 59 минут назад
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Женщины бывают прелесть какие дурочки и ужас какие дуры!“ ©
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17k
SerGProS Час назад
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Время есть, еще успеем
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17k
SerGProS Час назад
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Скорее - вот и старость пришла.
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SerGProS Час назад
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В смысле: айфон будет или вот тебе на все лицо?
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17k
SerGProS Час назад
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Хочу такой.Буду зимой на работу ходить.
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555
Серый Мех SerGProS Час назад
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Я когда зимой на работу прихожу, я такой.
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17k
SerGProS Час назад
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Что-то бабулек "захлебушкомнадругойконецгорода" не видать
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6k
Izrin Maria 2 часа назад
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Кардиостимуляторы после смерти гасят специальным очень сильным магнитом.
В западных странах есть возможность пожертвовать кардиостимулятор последних моделей, прослуживший менее пяти, кажется, лет - для повторного использования где-нибудь в странах третьего мира.
Они дорогие, а резерв у них ещё лет на десять.
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3k
Mimik 2 часа назад
А потом такая: ой сережки забыла, приеду заберу. И понеслось.
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6k
Izrin Maria 2 часа назад
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Класс!
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297
Алексей 2 часа назад
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...я так и не нашла......
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Афраний 2 часа назад
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Видно,что не Газелька.В ней они стояли бы согнутые два раза.
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