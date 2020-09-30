Если оставлять мужа без присмотра, то его обязательно кто-то подберёт

Только потом выяснится, что муж ей не изменял, а во всём виновата разыгравшаяся паранойя и подружки-советчицы, подливавшие масло в огонь. Наш шеф человек брутальный и мощный… но перед натиском жены сдался. Когда мы ушли с работы, шеф остался в кабинете. На следующее утро он уже был в офисе раньше всех. Понятно, что и не уходил никуда.





Ночевать он остался прямо на рабочем месте.



Некоторые детали его жизни в офисе мы узнали спустя несколько месяцев. Но жёнушка сказала, чтобы он не появлялся больше дома. А идти ему было особо некуда. Несколько раз в неделю он ездил в баню. Купил шмотки и рыльно-мыльное. Обустроил себе на работе подобие спальной комнаты за широкой ширмой, рукомойник у него был, так ещё обзавёлся электроплиткой, раскладывающимся креслом и гладильной доской.



Может он так и ночевал бы в своём рабочем кабинете, если через пару месяцев не взяли бы симпатичную девушку на должность дизайнера.



В первый же день мы ввели её в курс дела. А уже через день она подключила тяжёлую артиллерию. Её юбки становились всё короче, а разносолы, которыми ежедневно угощала начальника, разнообразнее и изысканнее. Пару раз она специально задерживалась на работе, чтобы "доделать срочные вещи".



Шеф переехал к молодой дизайнерше, а ещё через пару недель развёлся с женой. Его жена даже на работу приходила, разговаривала со своим мужем за закрытой дверью, но уже не на повышенных тонах. А когда уходила, то так хлопнула дверью, что даже штукатурка треснула над дверным проёмом.



Короче, история без особой морали. Но если долго оставлять своего мужа без присмотра и голодным, то его обязательно кто-то подберёт и накормит.



Автор: @AnnaBombita