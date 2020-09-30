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Если оставлять мужа без присмотра, то его обязательно кто-то подберёт

Если оставлять мужа без присмотра, то его обязательно кто-то подберёт (1 фото)

Автор:
30 сентября 2020 09:35
Сообщество : Истории
Метки: истории из жизни   история   офис   офисные истории   развод   реальные истории   
2730
1
Спать на рабочем месте пришлось нашему шефу после того, как его безумная жёнушка примчалась на работу и закатила скандалище. Никаких доказательств измены не было — только подозрения. Оскорбления из неё сыпались словно из рога изобилия.

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Метки: истории из жизни   история   офис   офисные истории   развод   реальные истории   
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13  комментариев
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7k
Andrey 46 минут назад
Бежит женщина в магазин вечером, торопится хлеба купить до закрытия.
Смотрит, у магазина пьяный мужичок валяется.
Присмотрелась - нормальный мужичок, пощупала - отличный мужик.
Ну, думает, никуда он не денется, успею хлеба купить. Забежала в
магазин, купила хлеба, выбегает, а мужика нет.
Женщина швыряет хлеб на землю:
- Можно подумать, я три года хлеба не ела!!!
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1k
Дмитрий 4 минуты назад
Если оставлять мужа без присмотра, то его обязательно кто-то подберёт
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7k
Prostovopros 11 минут назад
В России 65% разводов! Цифра немыслимая. Жениться можно просто закрыв глаза - повезёт не повезёт. Фишек не хватит описать этот процесс.
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12k
Hairy. Полчаса назад
Сегодня прям день 'ох.ительных" историй, то медузы, то вот это не пойми что..
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14k
Мойша 36 минут назад
Если оставлять мужа без присмотра, то его обязательно кто-то подберёт
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2k
Кистень 47 минут назад
Этот случай-упрёк отделочникам? Просто так штукатурка не трескается! Значит-халтура!
Шучу!
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2k
DENIS-KA 49 минут назад
Кооот!? Кыс Кыс Кыс...
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3k
Александр Зотов DENIS-KA Полчаса назад
Если оставлять мужа без присмотра, то его обязательно кто-то подберёт
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2k
aleksei 50 минут назад
А шефа денег квартиру снять конечно не было, поэтому на работе жил
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17k
kamanch aleksei Полчаса назад
Я больше скажу.
Поехать жить к бабе, а тем более к подчиненной - то еще приключение.
Это какой-то неправильный шеф. Я бы сказал, он мечтает быть шефом. Последние лет 20-30.
А реально история такова:
- Жена мымра, домой идти не хочется. Вот не пойду, останусь на работе жить. А вон дизайнерша молодая. Спросит "чего это домой не идешь?" а я: да не хочу.
А она пожалеет и к себе заберет. и штаны поменяет и сиську даст
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13k
Ego sum qui sum Час назад
зачем это говно тут?
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6k
Комменты Галлея. Час назад
Кота в студию.
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869
Радик Зевакин Комменты Галлея. Полчаса назад
Если оставлять мужа без присмотра, то его обязательно кто-то подберёт
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