Если оставлять мужа без присмотра, то его обязательно кто-то подберёт

Спать на рабочем месте пришлось нашему шефу после того, как его безумная жёнушка примчалась на работу и закатила скандалище. Никаких доказательств измены не было — только подозрения. Оскорбления из неё сыпались словно из рога изобилия.
Только потом выяснится, что муж ей не изменял, а во всём виновата разыгравшаяся паранойя и подружки-советчицы, подливавшие масло в огонь. Наш шеф человек брутальный и мощный… но перед натиском жены сдался. Когда мы ушли с работы, шеф остался в кабинете. На следующее утро он уже был в офисе раньше всех. Понятно, что и не уходил никуда.
Ночевать он остался прямо на рабочем месте.
Некоторые детали его жизни в офисе мы узнали спустя несколько месяцев. Но жёнушка сказала, чтобы он не появлялся больше дома. А идти ему было особо некуда. Несколько раз в неделю он ездил в баню. Купил шмотки и рыльно-мыльное. Обустроил себе на работе подобие спальной комнаты за широкой ширмой, рукомойник у него был, так ещё обзавёлся электроплиткой, раскладывающимся креслом и гладильной доской.
Может он так и ночевал бы в своём рабочем кабинете, если через пару месяцев не взяли бы симпатичную девушку на должность дизайнера.
В первый же день мы ввели её в курс дела. А уже через день она подключила тяжёлую артиллерию. Её юбки становились всё короче, а разносолы, которыми ежедневно угощала начальника, разнообразнее и изысканнее. Пару раз она специально задерживалась на работе, чтобы "доделать срочные вещи".
Шеф переехал к молодой дизайнерше, а ещё через пару недель развёлся с женой. Его жена даже на работу приходила, разговаривала со своим мужем за закрытой дверью, но уже не на повышенных тонах. А когда уходила, то так хлопнула дверью, что даже штукатурка треснула над дверным проёмом.
Короче, история без особой морали. Но если долго оставлять своего мужа без присмотра и голодным, то его обязательно кто-то подберёт и накормит.
Автор: @AnnaBombita
Ночевать он остался прямо на рабочем месте.
Некоторые детали его жизни в офисе мы узнали спустя несколько месяцев. Но жёнушка сказала, чтобы он не появлялся больше дома. А идти ему было особо некуда. Несколько раз в неделю он ездил в баню. Купил шмотки и рыльно-мыльное. Обустроил себе на работе подобие спальной комнаты за широкой ширмой, рукомойник у него был, так ещё обзавёлся электроплиткой, раскладывающимся креслом и гладильной доской.
Может он так и ночевал бы в своём рабочем кабинете, если через пару месяцев не взяли бы симпатичную девушку на должность дизайнера.
В первый же день мы ввели её в курс дела. А уже через день она подключила тяжёлую артиллерию. Её юбки становились всё короче, а разносолы, которыми ежедневно угощала начальника, разнообразнее и изысканнее. Пару раз она специально задерживалась на работе, чтобы "доделать срочные вещи".
Шеф переехал к молодой дизайнерше, а ещё через пару недель развёлся с женой. Его жена даже на работу приходила, разговаривала со своим мужем за закрытой дверью, но уже не на повышенных тонах. А когда уходила, то так хлопнула дверью, что даже штукатурка треснула над дверным проёмом.
Короче, история без особой морали. Но если долго оставлять своего мужа без присмотра и голодным, то его обязательно кто-то подберёт и накормит.
Автор: @AnnaBombita
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Смотрит, у магазина пьяный мужичок валяется.
Присмотрелась - нормальный мужичок, пощупала - отличный мужик.
Ну, думает, никуда он не денется, успею хлеба купить. Забежала в
магазин, купила хлеба, выбегает, а мужика нет.
Женщина швыряет хлеб на землю:
- Можно подумать, я три года хлеба не ела!!!
Поехать жить к бабе, а тем более к подчиненной - то еще приключение.
Это какой-то неправильный шеф. Я бы сказал, он мечтает быть шефом. Последние лет 20-30.
А реально история такова:
- Жена мымра, домой идти не хочется. Вот не пойду, останусь на работе жить. А вон дизайнерша молодая. Спросит "чего это домой не идешь?" а я: да не хочу.
А она пожалеет и к себе заберет. и штаны поменяет и сиську даст