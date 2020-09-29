— Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Долой два рубля... Чашка стоит дороже, она фамильная, но... бог с вами! Где наше не пропадало? Потом-с, по вашему недосмотру Коля полез на дерево и порвал себе сюртучок... Долой десять... Горничная тоже по вашему недосмотру украла у Вари ботинки. Вы должны за всем смотреть. Вы жалованье получаете. Итак, значит, долой еще пять... Десятого января вы взяли у меня десять рублей...



— Я не брала, — шепнула Юлия Васильевна.



— Но у меня записано!



— Ну, пусть... хорошо.



— Из сорока одного вычесть двадцать семь — останется четырнадцать...



Оба глаза наполнились слезами... На длинном хорошеньком носике выступил пот. Бедная девочка!



— Я раз только брала, — сказала она дрожащим голосом. — Я у вашей супруги взяла три рубля... Больше не брала...



— Да? Ишь ведь, а у меня и не записано! Долой из четырнадцати три, останется одиннадцать... Вот вам ваши деньги, милейшая! Три... три, три... один и один... Получите-с!



И я подал ей одиннадцать рублей... Она взяла и дрожащими пальчиками сунула их в карман.



— Merci, — прошептала она.



Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватила злость.



— За что же merci? — спросил я.



— За деньги...



— Но ведь я же вас обобрал, чёрт возьми, ограбил! Ведь я украл у вас! За что же merci?



— В других местах мне и вовсе не давали...



— Не давали? И не мудрено! Я пошутил над вами, жестокий урок дал вам... Я отдам вам все ваши восемьдесят! Вон они в конверте для вас приготовлены! Но разве можно быть такой кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазней?



Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице: «Можно!»



Я попросил у нее прощение за жестокий урок и отдал ей, к великому ее удивлению, все восемьдесят. Она робко замерсикала и вышла... Я поглядел ей вслед и подумал: легко на этом свете быть сильным!

Чехов А.П