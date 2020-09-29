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Размазня

Размазня (2 фото)

Автор:
29 сентября 2020 15:51
Метки: Чехов   жизнь   рассказ   
941
2
На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей, Юлию Васильевну. Нужно было посчитаться.

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Метки: Чехов   жизнь   рассказ   
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15k
Виталий Кот 3 часа назад
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2k
Том Джоуд 2 часа назад
Ну а что, хороший рассказ. Злободневный. Всё так и есть. Только таких рассказчиков нетути. И поэтому, такие размазни, и будут терпеть и жить. Государство за них не заступится. Только если они не пойдут против системы, и с оглаской. Без огласки они потерпят поражение. Капитализьма с оттенком российско-царской барщины. На современно-эрэфовский лад.
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35k
Нанук Паналык 3 часа назад
Чехов это лучшее из русской классики. Достоевский мрачен, Толстой моралист, Тургенев больше по природе и барышням спец и тд. Пушкин и Лермонтов прекрасны, если бы мне нравилась поэзия. А Чехов лаконично и без нравоучений бьёт в самую точку.
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6k
Alexandr Barhudarov 3 часа назад
Смысл спорить ? Надо уходить...
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