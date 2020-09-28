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Сообщество Жизнь в США 452 поста • 192 подписчика подписаться
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Нашла свое призвание: женщина-пастор из Миннесоты променяла церковь на стриптиз

Нашла свое призвание: женщина-пастор из Миннесоты променяла церковь на стриптиз (12 фото)

Автор:
28 сентября 2020 17:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Николь Митчелл   баптисты   жизнь   история   судьба   церковь   
2944
12
До чего же причудливой бывает судьба! Выросшая в строгой семье баптистов, Николь Митчелл вопреки воли родителей сначала стала пастором, потом подалась в стриптизерши.

Источник:

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Метки: Николь Митчелл   баптисты   жизнь   история   судьба   церковь   
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30  комментариев
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1k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Тю. Совмещала б. Сутки-двое
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9k
net 15 минут назад
Дьявол победил её.
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824
Шурман 24 минуты назад
Я бы исповедался :) правда с перекурами :) после первой исповеди обрел бы блаженство :)
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40k
SAndre Полчаса назад
т.е. пока была в среде баптистов была нормальной, отошла от учения - пошла по рукам...
забавно
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17k
turyst 37 минут назад
Нашла свое призвание: женщина-пастор из Миннесоты променяла церковь на стриптиз
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19k
Батончик с маком 40 минут назад
где записаться к ней на приватную исповедь?
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15k
Flying Dutchmen. 47 минут назад
Она осуществила свою мечту. Молодец...
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3k
Мих 59 минут назад
Кратко о сути феминизма.
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2k
leto2016 59 минут назад
Все потому, что кто-то, из толпы крикнул:"разлевайся" и понеслась.
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8k
Великий Кормчий Час назад
Альтернатива для попов.
Не собрал денег с прихода - айда в другую профессию!
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4k
Олег Час назад
Нашла свое призвание: женщина-пастор из Миннесоты променяла церковь на стриптиз
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1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Все профессии важны,все профессии нужны-уважаю ее выбор,но тема сисек раскрыта не полностью
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2k
leto2016 Дарвин и аморальная премия Час назад
В инстаграмме раскрыта
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14k
Поручик Час назад
Как ни фотошопь фоточки, сисек оно не прибавит...
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37k
Сергей Час назад
что то я Ваню вспомнил Охлобыстина.
что то я Ваню вспомнил Охлобыстина.
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1k
Дарвин и аморальная премия Сергей Час назад
Что это за дерьмо?
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22k
Григорий Сергей Час назад
Иван сначала стал умным, востребованным и успешным, а потом понял, что Может помочь людям Словом.
Многие Афганцы после войны пришли к Богу, сидельцев немало. Переосмыслили жизнь, впитали ее уроки. Стали творить добро, как они его видят.
А эта девушка что? Была неизвестным и, вероятно, посредственным пастырем, а после стала обычной шлюхой (я был в стриптизе - кто они и чем зарабатывают знаю). И никто-б ее кроме соседей не заметил, но столь разительная переобувка показалась забавной.
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13k
vikklu Час назад
Уж если шлюхой уродилась, воспитывай - не воспитывай, один хрен, дядь получится.
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1k
Дарвин и аморальная премия vikklu Час назад
Собственный опыт?
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13k
vikklu Дарвин и аморальная премия 51 минуту назад
Спетросянил?
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17
wr3mafena 2 часа назад
ну не хочет девка замуж и иметь нормальную семью, её дело. Ведь по лицу видно что у неё не совсем хорошо с головой, взгляд немного безумный. А троих родить - так это для физиологически здоровой бабы не трудно, у некоторых это типа спорта
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2k
Максим 2 часа назад
Нашла свое призвание: женщина-пастор из Миннесоты променяла церковь на стриптиз
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1k
Заряд бодрости 2 часа назад
как будто и не рожала. да ладноб после одного так сохранилась- после трёх же
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17
wr3mafena Заряд бодрости 2 часа назад
фотошоп творит чудеса, вот где магия
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33k
dima423 2 часа назад
ну и молодец, новое занятие всяко полезнее))
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vikklu dima423 Час назад
Своей жене и дочери пожелай такого.
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dima423 vikklu Час назад
каждому свое) ...но я им и проповедницами в храме не пожелал бы быть)
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vikklu Час назад
Чё, не нравится? А какого хера тогда одобряете?
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13k
vikklu dima423 55 минут назад
А им само учение Христово запрещает быть проповедницами в храме. Эт она нашла каких-то плясунов харизматов, кои прикрываются христианством для клепания бабла, так тем похер, лишь бы десятины с лохов вышибала. Много щас такой нечисти развелось.
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