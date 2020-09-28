Нашла свое призвание: женщина-пастор из Миннесоты променяла церковь на стриптиз

До чего же причудливой бывает судьба! Выросшая в строгой семье баптистов, Николь Митчелл вопреки воли родителей сначала стала пастором, потом подалась в стриптизерши.
"Меня учили, что женщинам место на кухне и с детьми", - рассказывает о своем детстве и воспитании Митчелл, которая в результате не стала кроткой овечкой, а благодаря бунтарскому характеру сначала нашла ту церковь, в которой приветствовали гендерное равенство, а после и вовсе изменила судьбу.
В 2011 году Митчелл вместе со своим бывшим мужем присоединилась к церкви Вудленд-Хиллз - евангелистской церкви в Сент-Поле, штат Миннесота. Именно тут, как говорит девушка, ей открыли глаза на то, что жизнь женщины не должна ограничиваться только домом, детьми и служением мужу.
Дальше- больше. После проповедей она была первой, чтобы задать пастору волнующие ее вопросы. Однажды беседуя с девушкой, отец-проповедник сказал, что та - прирожденный пастор и сама могла бы проповедовать.
В 2016 году Митчелл, воспитывавшая к тому времени трех детей 10, 7 и 4 лет, получила предложение еженедельно проповедовать прихожанам.
Дальше- больше. После проповедей она была первой, чтобы задать пастору волнующие ее вопросы. Однажды беседуя с девушкой, отец-проповедник сказал, что та - прирожденный пастор и сама могла бы проповедовать.
В 2016 году Митчелл, воспитывавшая к тому времени трех детей 10, 7 и 4 лет, получила предложение еженедельно проповедовать прихожанам.
Николь Митчелл читает проповедь
Однако на этот поприще ее карьера не сложилась. После одного из выступлений девушка попала на представление ЛГБТ-театра и подумала, что, возможно, она не совсем натуралка. С тех пор Митчелл делала все, чтобы раскрыть свою сексуальность. Она заказала фотосессию и сначала с трудом уговорила себя предстать перед фотографом в красивом белье. Но потом дело пошло на лад. Ее соцсети, прежде заполненные снимками детей, соседей и прихожан, теперь превратились в анкету стриптизерши.
Что при этом испытывают прихожане, видя в Сети ту, которая долгое время была образцом морали и нравственности, неизвестно. Но, подозреваем, некоторые из них явно недоумевают: "А что, так было можно?"
В 2019 году Митчелл развелась с мужем, который не смог принять такое перерождение его благоверной. Бывший пастор продает свои откровенные снимки и ни о чем не жалеет. А ведь все так хорошо начиналось: строгое воспитание, замужество, дети, красивая семья...
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Не собрал денег с прихода - айда в другую профессию!
Многие Афганцы после войны пришли к Богу, сидельцев немало. Переосмыслили жизнь, впитали ее уроки. Стали творить добро, как они его видят.
А эта девушка что? Была неизвестным и, вероятно, посредственным пастырем, а после стала обычной шлюхой (я был в стриптизе - кто они и чем зарабатывают знаю). И никто-б ее кроме соседей не заметил, но столь разительная переобувка показалась забавной.