Нашла свое призвание: женщина-пастор из Миннесоты променяла церковь на стриптиз

В 2011 году Митчелл вместе со своим бывшим мужем присоединилась к церкви Вудленд-Хиллз - евангелистской церкви в Сент-Поле, штат Миннесота. Именно тут, как говорит девушка, ей открыли глаза на то, что жизнь женщины не должна ограничиваться только домом, детьми и служением мужу.

Дальше- больше. После проповедей она была первой, чтобы задать пастору волнующие ее вопросы. Однажды беседуя с девушкой, отец-проповедник сказал, что та - прирожденный пастор и сама могла бы проповедовать.

В 2016 году Митчелл, воспитывавшая к тому времени трех детей 10, 7 и 4 лет, получила предложение еженедельно проповедовать прихожанам.