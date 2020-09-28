Эверест, гора трупов и тщеславия

Эверест. Вершина мира (8848 метров). Самая высокая точка нашей суши, материальный эпитет всей нашей с вами судьбы. Покорять вершины, идти в гору, лезть в верх, ступать по головам, быть выше других, подняться над миром… сколько красивых метафор мы придумали.
Когда-то объект профессионального альпинизма, а ныне - Святая Мекка для всех коуч-тренеров, инстаграмм-гуру, инфлюенсеров. Один из самых дорогих туров на свете, проложенный между человеческих костей.
Когда-то объект профессионального альпинизма, а ныне - Святая Мекка для всех коуч-тренеров, инстаграмм-гуру, инфлюенсеров. Один из самых дорогих туров на свете, проложенный между человеческих костей.
Канченджанга
Эверест. Вершина мира (8848 метров). Самая высокая точка нашей суши, материальный эпитет всей нашей с вами судьбы. Покорять вершины, идти в гору, лезть в верх, ступать по головам, быть выше других, подняться над миром… сколько красивых метафор мы придумали.
Когда-то объект профессионального альпинизма, а ныне - Святая Мекка для всех коуч-тренеров, инстаграмм-гуру, инфлюенсеров. Один из самых дорогих туров на свете, проложенный между человеческих костей. Проституция, воровство, наркотики и падения в пропасть во время селфи — на Эвересте есть всё.
И чего ради? Такой ли он уникальный? Только вдумайтесь. Пик является частью хребта Махалангур-Химал, по которому проходит граница Непала и Тибетского автономного района (Китай). На юге находится перевал Южное седло (7906 м) и Лхоцзе (8516 м), на севере Северное седло (7020 м) соединяет Эверест с Северной вершиной — Чангзе (7553 м), на востоке непроходимая восточная стена Кангшунг (3350 м). Казалось бы, хочешь экстрима - вот тебе нехоженые тропы, такие сложные, уникальные и опасные. И это соседи Эвереста. А если просто обойти Гималаи, то можно найти 10 из 14 вершин восьмитысячников: Канченджанга (8586 м), Лхоцзе (8516 м), Макалу (8485 м), Чо Ойю (8201 м), Дхаулагири (8167 м), Манаслу (8156 м), Нангапарбат (8126 м), Аннапурна (8091 м), Шишабангма (8027 м). И, к примеру, Канченджанга выглядит гораздо более впечатляюще, чем Эверест — огромный массив, пронзающий небо. Рядом с ним гномий Эребор - хобичья нора на склоне мусорного полигона в Химках. Гора пяти сокровищ, дающая названия 5 пикам, огромная, страшная… Чего вам ещё надо?
Самый ли Эверест сложный для восхождения? Отнюдь. Есть десятки, если не сотни, более сложных пиков, где угол подъема будет даже отрицательным, если вам так больше нравится. Самый ли Эверест смертельный? Тоже нет. Эверест безопаснее для альпинистов, чем целый ряд других вершин, правда с учетом погодных особенностей. Но ведь в не сезон туда никто не лезет. Только пара примеров более сложных и смертоносных вершин — это Канченджанга, К2, Аннапурна, Нанга Парбат и Эйгер. На том же Монблане ежегодно умирает больше людей, чем на Эвересте: более сотни в течение обычного года и более восьми тысяч с тех пор, как начали вести записи. Но и сравнивать Эверест с кем попало нельзя, это данные о профессиональных альпинистах, а не статистика обморожений в Омском вытрезвителе.
Когда-то объект профессионального альпинизма, а ныне - Святая Мекка для всех коуч-тренеров, инстаграмм-гуру, инфлюенсеров. Один из самых дорогих туров на свете, проложенный между человеческих костей. Проституция, воровство, наркотики и падения в пропасть во время селфи — на Эвересте есть всё.
И чего ради? Такой ли он уникальный? Только вдумайтесь. Пик является частью хребта Махалангур-Химал, по которому проходит граница Непала и Тибетского автономного района (Китай). На юге находится перевал Южное седло (7906 м) и Лхоцзе (8516 м), на севере Северное седло (7020 м) соединяет Эверест с Северной вершиной — Чангзе (7553 м), на востоке непроходимая восточная стена Кангшунг (3350 м). Казалось бы, хочешь экстрима - вот тебе нехоженые тропы, такие сложные, уникальные и опасные. И это соседи Эвереста. А если просто обойти Гималаи, то можно найти 10 из 14 вершин восьмитысячников: Канченджанга (8586 м), Лхоцзе (8516 м), Макалу (8485 м), Чо Ойю (8201 м), Дхаулагири (8167 м), Манаслу (8156 м), Нангапарбат (8126 м), Аннапурна (8091 м), Шишабангма (8027 м). И, к примеру, Канченджанга выглядит гораздо более впечатляюще, чем Эверест — огромный массив, пронзающий небо. Рядом с ним гномий Эребор - хобичья нора на склоне мусорного полигона в Химках. Гора пяти сокровищ, дающая названия 5 пикам, огромная, страшная… Чего вам ещё надо?
Самый ли Эверест сложный для восхождения? Отнюдь. Есть десятки, если не сотни, более сложных пиков, где угол подъема будет даже отрицательным, если вам так больше нравится. Самый ли Эверест смертельный? Тоже нет. Эверест безопаснее для альпинистов, чем целый ряд других вершин, правда с учетом погодных особенностей. Но ведь в не сезон туда никто не лезет. Только пара примеров более сложных и смертоносных вершин — это Канченджанга, К2, Аннапурна, Нанга Парбат и Эйгер. На том же Монблане ежегодно умирает больше людей, чем на Эвересте: более сотни в течение обычного года и более восьми тысяч с тех пор, как начали вести записи. Но и сравнивать Эверест с кем попало нельзя, это данные о профессиональных альпинистах, а не статистика обморожений в Омском вытрезвителе.
Аннапурна
В чем же причина такой популярности? Да в банальном тщеславии: это же самая высокая точка суши на земном шаре. Да будь она хоть на 3 метра выше, чем все остальные - именно к ней бы несло, как мотыльков, всех, кто хочет не просто испытать адреналин или ощутить собственную значимость, проверить силы и характер, но и тех, кто хочет добавить к своим достижениям в жизни слово «самую». Это гора номер один и это дело принципа. Это как надпись shelby limited edition на вашем мустанге или калине. И за этот принцип многие люди поплатились жизнью.
С чем же мы имеем дело?
Во-первых, это не Эверест. Буквально. Эверест — это имя топогрофа, который ни к данной местности, ни к культуре отношения не имеет. А вот как раз «Джомолунгма» это и есть «Богиня Мать Мира», то есть «наша мать». Дело было так: в 1852 году спонсируемая Великобританией Большая тригонометрическая съемка, которая составляла карты Индийского субконтинента с начала 1800-х годов, определила самую высокую гору в мире, пересекающую Непал и Тибет в Гималаях. Британцы первоначально называли гору высотой, определенной на глаз, в 8850 метров — Пиком XV. Пока Эндрю Во, генеральный инспектор Индии, не предложил назвать ее в честь своего предшественника, сэра Джорджа Эвереста.
С чем же мы имеем дело?
Во-первых, это не Эверест. Буквально. Эверест — это имя топогрофа, который ни к данной местности, ни к культуре отношения не имеет. А вот как раз «Джомолунгма» это и есть «Богиня Мать Мира», то есть «наша мать». Дело было так: в 1852 году спонсируемая Великобританией Большая тригонометрическая съемка, которая составляла карты Индийского субконтинента с начала 1800-х годов, определила самую высокую гору в мире, пересекающую Непал и Тибет в Гималаях. Британцы первоначально называли гору высотой, определенной на глаз, в 8850 метров — Пиком XV. Пока Эндрю Во, генеральный инспектор Индии, не предложил назвать ее в честь своего предшественника, сэра Джорджа Эвереста.
Сэр Эверест родился в Уэльсе 4 июля 1790 года, закончил Английское военное училище и отправился в Индию. Проработав несколько лет в Ост-Индской компании, он присоединился геодезистом к Великой тригонометрической службе в 1818 году и пахал там следующие 25 лет, пройдя путь до суперинтенданта в 1823 году, а потом и до генерального инспектора Индии в 1830 году. После выхода на пенсию он вернулся в Великобританию в 1843 г. и был посвящен в рыцари в 1861 г. Но гору он никогда не видел. И это миф, который часто упоминается, например, в фильме Эверест 2015 года, в контексте «сам Джон Эверест был тут». Так и вышло — просто один из топ-менеджеров ост-индийской компании назвал самую высокую гору в мире в честь своего предшественника. Всё.
Во-вторых, это не лестница в небо, где первая ступенька находится на высоте 0 метров, а последняя ровно на 8848 м. Эверест имеет форму трёхгранной пирамиды, где южный склон более крутой. На южном склоне и рёбрах горы снег и фирн (снежный нарост) не удерживаются, вследствие чего склоны все голенькие. Высота пирамиды от подножия до вершины всего около 3550 м. Так что визуально, если вы добрались до подножия, перед вами будет всего 3-километровый огрызок на фоне куч мусора и ушлых шерпов, ну и …потрясающих видов на Гималаи. Даже если мерять от самого плато, то высота будет 5200 м., что, например, технически ниже, чем Килиманджаро.
Во-вторых, это не лестница в небо, где первая ступенька находится на высоте 0 метров, а последняя ровно на 8848 м. Эверест имеет форму трёхгранной пирамиды, где южный склон более крутой. На южном склоне и рёбрах горы снег и фирн (снежный нарост) не удерживаются, вследствие чего склоны все голенькие. Высота пирамиды от подножия до вершины всего около 3550 м. Так что визуально, если вы добрались до подножия, перед вами будет всего 3-километровый огрызок на фоне куч мусора и ушлых шерпов, ну и …потрясающих видов на Гималаи. Даже если мерять от самого плато, то высота будет 5200 м., что, например, технически ниже, чем Килиманджаро.
Но высота над уровнем моря, всё-таки, не пустой звук, и с физикой спорить сложно. Реальная жесть начинается с погодных условий. Которых там от слова — нет.
Средняя дневная температура на вершине Джомолунгмы в июле составляет порядка −19 °С, в январе −36 °C, с резкими перепадами до −60 °C. Вершина находится на нижней границе высотного струйного течения, и то, что в «Победе» Харламов озвучивает, как легкая турбулентность, для живого человека есть пронизывающие до костей штормы с порывами ветра до 160 км/ч. Добавьте сюда низкое атмосферное давление, которое возле вершины составляет около трети давления от уровня моря, или 0,333 стандартной атмосферы, или 337 мбар. В результате, когда вы делаете вдох, вы получаете только ⅓ кислорода от того, который планировали. Чтобы понять, как это работает, попробуйте начать дышать в три раза чаще с той же глубиной. Осадки там выпадают во время летнего муссона, с конца мая до середины сентября.
Допустим, наплевали вы на всё и решили утешить свое эго припиской «был на самой-самой». Что вас ждёт?
Подъём
Подъём на вершину процесс не быстрый. Даже в коммерческом варианте он занимает около 2 месяцев. В основном из-за необходимости акклиматизации. Без неё на высоте около 8000 метров обыватель теряет сознание за 2-3 минуты. При отсутствии кислорода, постоянном холоде и изнуряющем подъёме, только потеря массы составляет в среднем 10—15 кг. Страны, на территории которых находятся подступы к вершине, берут плату не только за восхождение, но и за ряд добровольно-принудительных услуг, вроде транспорта, офицера связи, переводчика и так далее. Сезон короткий, погодные окна небольшие, и с момента оформления договора вы встаете в очередь на ожидание. Дорожка-то одна, а миллионеров много. И эта очередь будет с вами на подъеме всегда: в базовом лагере, на вершине, на всём пути обратно. Всегда и везде. Сегодня, кстати, сам подъем обойдется около 100 000 долларов, не считая перелетов, личного оборудования и т.д.
Маршрут
Дешевле всего лезть на Джомолунгму со стороны Тибета (КНР) по классическому маршруту с севера. Вот видео кстати
https://www.youtube.com/watch?v=1pCvMkygmS0&ab_channel=%CA%EB%F3%E17%C2%E5%F0%F8%E8%ED
Исходя из точки старта, вы и выбираете одну из компаний для организации подъема. По данным на 2017 год их около 30 штук, и это не считая частных гидов: Adventure Consultants, Adventure Peaks, Adventure Global, Altitude Junkies, Alpenglow, Alpine Ascents International (AAI), Arnold Coster, Furtenbach Adventures, Himalayan Experience (Himex), International Mountain Guides (IMG), Jagged Globe, Kobler & Partner, Madison Mountaineering, Mountain Trip, Mountain Professionals, Benegas Brothers, RMI, Tim Mosedale, 7 Summits Club, Summit Climb, Ascent Himalaya, Asian Trekking, Arun Treks (India Transcend Adventures), Dreamers Destination, Seven Summits Treks, Satori, TAGnepal, Expedition Himalaya, Himalayan Ascent. Гуглите любую, идете в контакты и договариваетесь о сезоне, условиях и суммах.
Основных сезонов кстати два — весна и осень, так как в это время отсутствуют муссоны. Наиболее приятной считается весна. Осенью можно подниматься только с юга. Как правило, фирма проводит необходимое обучение, предоставляет снаряжение и, насколько это возможно, обеспечивает безопасность на всём пути. Но, как мы узнаем дальше из описаний смертельных случаев, далеко не всегда это вообще выполнимо, так как гид тоже может умереть. Итак, вы выбрали фирму, купили билет на весну, договорились о маршруте, гидах, сопровождении, купили флаг, который хотите водрузить на вершину, взяли селфи палку, написали завещание и полетели.
Средняя дневная температура на вершине Джомолунгмы в июле составляет порядка −19 °С, в январе −36 °C, с резкими перепадами до −60 °C. Вершина находится на нижней границе высотного струйного течения, и то, что в «Победе» Харламов озвучивает, как легкая турбулентность, для живого человека есть пронизывающие до костей штормы с порывами ветра до 160 км/ч. Добавьте сюда низкое атмосферное давление, которое возле вершины составляет около трети давления от уровня моря, или 0,333 стандартной атмосферы, или 337 мбар. В результате, когда вы делаете вдох, вы получаете только ⅓ кислорода от того, который планировали. Чтобы понять, как это работает, попробуйте начать дышать в три раза чаще с той же глубиной. Осадки там выпадают во время летнего муссона, с конца мая до середины сентября.
Допустим, наплевали вы на всё и решили утешить свое эго припиской «был на самой-самой». Что вас ждёт?
Подъём
Подъём на вершину процесс не быстрый. Даже в коммерческом варианте он занимает около 2 месяцев. В основном из-за необходимости акклиматизации. Без неё на высоте около 8000 метров обыватель теряет сознание за 2-3 минуты. При отсутствии кислорода, постоянном холоде и изнуряющем подъёме, только потеря массы составляет в среднем 10—15 кг. Страны, на территории которых находятся подступы к вершине, берут плату не только за восхождение, но и за ряд добровольно-принудительных услуг, вроде транспорта, офицера связи, переводчика и так далее. Сезон короткий, погодные окна небольшие, и с момента оформления договора вы встаете в очередь на ожидание. Дорожка-то одна, а миллионеров много. И эта очередь будет с вами на подъеме всегда: в базовом лагере, на вершине, на всём пути обратно. Всегда и везде. Сегодня, кстати, сам подъем обойдется около 100 000 долларов, не считая перелетов, личного оборудования и т.д.
Маршрут
Дешевле всего лезть на Джомолунгму со стороны Тибета (КНР) по классическому маршруту с севера. Вот видео кстати
https://www.youtube.com/watch?v=1pCvMkygmS0&ab_channel=%CA%EB%F3%E17%C2%E5%F0%F8%E8%ED
Исходя из точки старта, вы и выбираете одну из компаний для организации подъема. По данным на 2017 год их около 30 штук, и это не считая частных гидов: Adventure Consultants, Adventure Peaks, Adventure Global, Altitude Junkies, Alpenglow, Alpine Ascents International (AAI), Arnold Coster, Furtenbach Adventures, Himalayan Experience (Himex), International Mountain Guides (IMG), Jagged Globe, Kobler & Partner, Madison Mountaineering, Mountain Trip, Mountain Professionals, Benegas Brothers, RMI, Tim Mosedale, 7 Summits Club, Summit Climb, Ascent Himalaya, Asian Trekking, Arun Treks (India Transcend Adventures), Dreamers Destination, Seven Summits Treks, Satori, TAGnepal, Expedition Himalaya, Himalayan Ascent. Гуглите любую, идете в контакты и договариваетесь о сезоне, условиях и суммах.
Основных сезонов кстати два — весна и осень, так как в это время отсутствуют муссоны. Наиболее приятной считается весна. Осенью можно подниматься только с юга. Как правило, фирма проводит необходимое обучение, предоставляет снаряжение и, насколько это возможно, обеспечивает безопасность на всём пути. Но, как мы узнаем дальше из описаний смертельных случаев, далеко не всегда это вообще выполнимо, так как гид тоже может умереть. Итак, вы выбрали фирму, купили билет на весну, договорились о маршруте, гидах, сопровождении, купили флаг, который хотите водрузить на вершину, взяли селфи палку, написали завещание и полетели.
Скорость ветра на вершине, диаграмма за май
Классический маршрут это не только дешево — он просто самый обхоженный. Именно по этому маршруту шли первые покорители «самой-самой» в 1953 году- Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей. Лететь вам до Катманду, оттуда перелет в Луклу и это уже 2860 метров над уровнем моря. Так что вышел из самолета - покорил первые 3 км.
Дальше Факдинг, Намче-Базар, Тенгбоче и Дингбоче дарят вам колорит местных деревень, знакомят с туристическим бизнесом у местных и добавляют ещё 2000 метров неспешных прогулок по плато вверх. Но если маршрут от «Гугла» предлагает вам преодолеть эти 55 км за 12 бодрых часов, то на деле это около недели с остановками на отдышаться.
Базовый лагерь
Итак, вы идете (или едете) в базовый лагерь на высоте 5380 м. на леднике Кхумбу. Там вас ждут ещё две недели акклиматизации. А пока вы отдыхаете и любуетесь видами, шерпы и члены десятков туристических компаний прокладывают маршрут, ставят лестницы и крепят веревки, покоряя вершину туда и обратно за вас. Попутно десятки яков и коровяков (дзопкё/дзо — гибрид яка с коровой) вместе с сотнями носильщиков доставляют в лагерь всё необходимое для богатых людей.
Як
Когда Хиллари и Тенцинг поднялись на Эверест в 1953 году, британская экспедиция, в которой они участвовали, на тот момент насчитывала более 400 носильщиков и шерпов. Сейчас это полноценная инфраструктура. Да-да, абсолютное большинство (до 30 000 человек в год) путешествует до базового лагеря. В его окрестностях даже есть самый высокогорный «лухари» отель в мире, с видом на Самую-самую.
И здесь же в базовом лагере, многие отсеиваются, а некоторые умирают.
И речь идет не только про трагедии и антропогенные причины, как, например, в апреле 2015 года, когда 19 человек погибли от схода лавины недалеко от базового лагеря. Но и о многих опосредованных смертях, так или иначе связанных с горной болезнью. Мы, прежде всего, белковая форма жизни, и большинство процессов в нашем организме завязано на наличии кислорода. Что будет, если его чуть-чуть убавить? Нарушится пищеварение, упадет аппетит, уменьшится всасывание и выделение ферментов. Перестанут усваиваться жиры, начнется понос. Именно из-за обезвоживания происходит резкая потеря веса. На высоте около 5 км можно скидывать до 10 кило в месяц даже в «лухари» отеле, в прямом смысле просерая деньги и здоровье. Медикаментозно это не исправить. Если будете паинькой и станете глубоко дышать и плотно кушать - может быть адаптируетесь. А может дойдете до базового лагеря, худые и усталые, и поедете обратно, плюнув на этот огромный кусок осадочных пород с приставкой «самая-самая».
Из примеров смертей в базовом лагере: Малкольм Дафф, 23 апреля, 1997 год, сердечный приступ; Шайлендра Кумар Упадхуайя, 9 мая 2011 года, горная болезнь, попытка побить рекорд «самый старый человек на Эвересте».
И это мы говорим про Базовый лагерь в Тибете. Он более обустроен, как и вся дорога до него: гестхаусы с вай-фаем и горячим Даль-Бхат (овощи карри с рисом). Базовый лагерь в Непале более дикий.
И речь идет не только про трагедии и антропогенные причины, как, например, в апреле 2015 года, когда 19 человек погибли от схода лавины недалеко от базового лагеря. Но и о многих опосредованных смертях, так или иначе связанных с горной болезнью. Мы, прежде всего, белковая форма жизни, и большинство процессов в нашем организме завязано на наличии кислорода. Что будет, если его чуть-чуть убавить? Нарушится пищеварение, упадет аппетит, уменьшится всасывание и выделение ферментов. Перестанут усваиваться жиры, начнется понос. Именно из-за обезвоживания происходит резкая потеря веса. На высоте около 5 км можно скидывать до 10 кило в месяц даже в «лухари» отеле, в прямом смысле просерая деньги и здоровье. Медикаментозно это не исправить. Если будете паинькой и станете глубоко дышать и плотно кушать - может быть адаптируетесь. А может дойдете до базового лагеря, худые и усталые, и поедете обратно, плюнув на этот огромный кусок осадочных пород с приставкой «самая-самая».
Из примеров смертей в базовом лагере: Малкольм Дафф, 23 апреля, 1997 год, сердечный приступ; Шайлендра Кумар Упадхуайя, 9 мая 2011 года, горная болезнь, попытка побить рекорд «самый старый человек на Эвересте».
И это мы говорим про Базовый лагерь в Тибете. Он более обустроен, как и вся дорога до него: гестхаусы с вай-фаем и горячим Даль-Бхат (овощи карри с рисом). Базовый лагерь в Непале более дикий.
Кроме ЖКТ страдает абсолютно каждый орган в вашем теле. В частности, глаза: падает зрение в отношении яркости до 2х раз, сужается периферическое зрение, затуманивается картинка, сложно фиксировать взгляд, определять расстояние, скорость реакции зрачков меняется, вам нужно больше времени, чтобы привыкнуть к сумеркам и темноте. Если подниметесь выше - станет хуже, возникает риск кровоизлияния в сетчатку. В нормальных условиях она заживает в течение нескольких недель после возвращения на более низкие высоты. Но это при условии, что вы можете спуститься и отдохнуть, а не находитесь на одной из самых ушлых и загруженных троп на свете.
Вот вам несколько историй
В час дня британский альпинист Питер Кинлох был на крыше мира при ярком солнечном свете и фотографировал Гималаи, он был в «приподнятом и веселом настроении». Но всего через несколько минут он внезапно ослеп. В течение следующих 12 часов команда приложила огромные усилия, чтобы попытаться спустить его с горы, но безуспешно, так как им не удалось провести его через сложные участки. И его просто оставили. Слепого.
И это было ещё не так печально, как история Бэка Уэзерса, который отправился «консультантом по приключениям» во главе с Робом Холлом. Он решил покорить Эверест после радиальной кератотомии (коррекция близорукости), но обнаружил, что под воздействием большой высоты и ультрафиолетового излучения можно совершенно ослепнуть. 10 мая, в день штурма вершины, Холл, после того как ему сказали, что Уэзерс ослеп, посоветовал ему посидеть и подождать пока выйдет солнце. В надежде на то, что зрение вернется, а если нет, то они подберут его на обратном пути. Правда Холл умер на вершине с другим клиентом, и ослепший Уэзерс, не дождавшись его, начал спуск вместе с другим гидом Майклом Грумом. Но тут началась метель, которая дезориентировала Уэзерса и 10 других альпинистов из-за чего они не попали в лагерь IV. В итоге Уэзерс и четверо других альпинистов настолько вымотались, что остались ждать, пока остальные отправились за помощью. Помощь пришла в виде Анатолия Букреева, который вывел всех, кроме Уэзерса и Ясуко Намбы.
Вот вам несколько историй
В час дня британский альпинист Питер Кинлох был на крыше мира при ярком солнечном свете и фотографировал Гималаи, он был в «приподнятом и веселом настроении». Но всего через несколько минут он внезапно ослеп. В течение следующих 12 часов команда приложила огромные усилия, чтобы попытаться спустить его с горы, но безуспешно, так как им не удалось провести его через сложные участки. И его просто оставили. Слепого.
И это было ещё не так печально, как история Бэка Уэзерса, который отправился «консультантом по приключениям» во главе с Робом Холлом. Он решил покорить Эверест после радиальной кератотомии (коррекция близорукости), но обнаружил, что под воздействием большой высоты и ультрафиолетового излучения можно совершенно ослепнуть. 10 мая, в день штурма вершины, Холл, после того как ему сказали, что Уэзерс ослеп, посоветовал ему посидеть и подождать пока выйдет солнце. В надежде на то, что зрение вернется, а если нет, то они подберут его на обратном пути. Правда Холл умер на вершине с другим клиентом, и ослепший Уэзерс, не дождавшись его, начал спуск вместе с другим гидом Майклом Грумом. Но тут началась метель, которая дезориентировала Уэзерса и 10 других альпинистов из-за чего они не попали в лагерь IV. В итоге Уэзерс и четверо других альпинистов настолько вымотались, что остались ждать, пока остальные отправились за помощью. Помощь пришла в виде Анатолия Букреева, который вывел всех, кроме Уэзерса и Ясуко Намбы.
Уэзерс
Уэзерс провел ночь на открытом воздухе в метель, с незакрытым лицом и руками, проснулся и пошел в Лагерь IV своим ходом. В лагере его встретили, описали как наполовину фарфорового, холодного и безусловно обреченного, уложили поудобнее, решив, что он не выживет, и снова оставили. Ни его крики о помощи, ни то, что он был ещё жив, никого не тронули. Уэзерс успешно прожил ещё одну ночь на Эвересте, после чего с помощью следующей группы он всё же дошел на замерзших ногах и слепой до нижестоящего лагеря, где в его честь началась одна из самых сложных медицинских эвакуаций в истории. После серии ампутаций он выживет, напишет книгу и будет вести тренинги. 47-летняя Ясуко не пережила и первую ночь. А всего та метель 1996 года унесла жизни 5 человек.
Но по сравнению с общей статистикой, уровень смертности достаточно низок.
Среди недавних трагедий - учёная Королевского флота Рэйчел Берк, которая почувствовала себя плохо из-за горной болезни и повернула назад, спустя 10 часов она умерла от сердечного приступа в столовой. И Дебра Уилдинг, которая была в походе со своей дочерью и командой из 12 туристов из Великобритании — ей стало трудно дышать, потом 49-летняя женщина провела ночь в отеле в Хумджунге и умерла на следующий день.
Допустим у вас не встало сердце, не оторвался тромб, и не постиг инсульт. Ваши артерии и сосуды благополучно пережили падение давления.
Но по сравнению с общей статистикой, уровень смертности достаточно низок.
Среди недавних трагедий - учёная Королевского флота Рэйчел Берк, которая почувствовала себя плохо из-за горной болезни и повернула назад, спустя 10 часов она умерла от сердечного приступа в столовой. И Дебра Уилдинг, которая была в походе со своей дочерью и командой из 12 туристов из Великобритании — ей стало трудно дышать, потом 49-летняя женщина провела ночь в отеле в Хумджунге и умерла на следующий день.
Допустим у вас не встало сердце, не оторвался тромб, и не постиг инсульт. Ваши артерии и сосуды благополучно пережили падение давления.
От базового лагеря, направляясь к вершине, вы минуете ледопад Кхумбу. Он задает ритм восхождения. Дело в том, что ледник Кхумбу, образующий ледопад, движется. Образуясь на горе, он постоянно спускается вниз, проходя в сутки расстояние от 0,9 до 1,2 метров. Глобальное потепление в этом плане играет особенно злые шутки. Ледник обнажает останки и части тел пропавших альпинистов, о которых никто не знал, даже рядом с базовым лагерем. Само перемещение ледника может создавать сераками - ледяные башни и разломы, которые то открываются, то закрываются, а при ярком солнце, когда сераками подтаят, можно встретить катящиеся с ледника глыбы льда, размером от снежка до небольшого здания. Из-за этой особенности пересекать ледник начинают самым ранним утром, пока мороз удерживает его в покое.
Согласно базе данных Гималаев по анализу смертей, не связанных с болезнями, между 5400 м и 5940 м, что собственно и есть ледопад, в период с 1953 по 2016 год погибло 44 человека, что составляет около 25% от 176 смертей на непальской стороне.
44 смерти в разбивке по причинам выглядят так. Падение в расселину — 6 смертей; обрушение льда — 9 смертей; лавина — 29 смертей. И если с лавинами и обрушениями льда что-то сделать сложно, то вот падение в расщелину, как причина смерти для профессионального альпиниста — ошибка. Так как в абсолютном большинстве случаев это означает то, что турист при переходе расщелины забыл пристегнуться к страховочному тросу. Таковы, например, случаи падения гражданки ЕС в 2005 году из группу «Консультантов по приключениям» и падение шерпы в 2012 году.
Согласно базе данных Гималаев по анализу смертей, не связанных с болезнями, между 5400 м и 5940 м, что собственно и есть ледопад, в период с 1953 по 2016 год погибло 44 человека, что составляет около 25% от 176 смертей на непальской стороне.
44 смерти в разбивке по причинам выглядят так. Падение в расселину — 6 смертей; обрушение льда — 9 смертей; лавина — 29 смертей. И если с лавинами и обрушениями льда что-то сделать сложно, то вот падение в расщелину, как причина смерти для профессионального альпиниста — ошибка. Так как в абсолютном большинстве случаев это означает то, что турист при переходе расщелины забыл пристегнуться к страховочному тросу. Таковы, например, случаи падения гражданки ЕС в 2005 году из группу «Консультантов по приключениям» и падение шерпы в 2012 году.
Первый лагерь
Путь от базового лагеря до Лагеря 1 занимает у подготовленного профессионального альпиниста, в среднем, 6 часов. Шерпы, провожающие туристов и обустраивающие дорогу, за это время успевают подняться и спуститься обратно. При этом, соотношения смертности альпинистов к шерпам 1 к 3.
Масштаб ледника сложно представить, так что лучше внимательнее смотреть на фото. Такие нагрузки не проходят даром. Если в нормальном состоянии выделение воды из организма, как известно, осуществляется в основном почками, кожей и кишечником, и составляет около 3 л в сутки, то при усиленной мышечной деятельности, только через кожу начинает выходить до 4, а из-за недостатка кислорода и сухости воздуха, добавляется потеря влаги с дыханием, доводя общий обмен до 7-10 литров. Примерно столько же нужно и пить. Нагрузки приводят к инсультам прямо во время перехода — Хироаки Кино, сентябрь 2011, Дава Тензинг апрель 2012 г.
Лагерь 2 и 3
Из лагеря 1 альпинисты поднимаются по Западному CWM или Долине молчания, к основанию стены Лхоцзе (подножие соседней горы). Долина названа так Джорджем Меллори в 1921 году, так как ледниковая чаща закрывает внутреннюю поверхность от ветра. Альпинисты вынуждены пересекать её по самому краю, направляясь в крайний правый угол — «угол Нупцзе». Узкие тропинки и постоянная нагрузка делают свое дело: Нима Ринзи, 6 мая 1997 года, падение с обрыва Лхоцзе. На высоте 6500 м устанавливается лагерь II или передовой базовый лагерь (ABC), чтобы восстановить силы и собраться перед ещё более сложными участками. Хотя, и отдых там условный — Нгванг Топче, 6 июня 1996 г., впал в кому в Лагере 2, умер в госпитале.
Из расширенного базового лагеря альпинисты поднимаются на стену Лхоцзе по фиксированным канатам до лагеря III, расположенного на небольшом уступе на высоте 7470 м (24 500 футов). Оттуда еще 500 метров до лагеря IV на Южном седле на высоте 7920 м (26 000 футов).
Зачем и куда собираться по этим лагерям? Дальше нужно тащить баллоны с кислородом, еду и снаряжение. Всё это и оставляется в лагере, в нычках и схронах, чтобы подобрать на обратном пути. Носят по большей части шерпы. Но в связи с большим наплывом «туристов» участились кражи, как со стороны местных, так и «своих». Стоимость снаряженного баллона на склоне горы достигает сотен долларов, но даже если вы идете без кислорода, это не панацея. Такова история Витора Негрете (13 ноября 1967 - 19 мая 2006) первый бразилец, достигший вершины Эвереста без дополнительного кислорода в 2005 году и погибший при второй попытке 18 мая 2006 года при спуске.
Масштаб ледника сложно представить, так что лучше внимательнее смотреть на фото. Такие нагрузки не проходят даром. Если в нормальном состоянии выделение воды из организма, как известно, осуществляется в основном почками, кожей и кишечником, и составляет около 3 л в сутки, то при усиленной мышечной деятельности, только через кожу начинает выходить до 4, а из-за недостатка кислорода и сухости воздуха, добавляется потеря влаги с дыханием, доводя общий обмен до 7-10 литров. Примерно столько же нужно и пить. Нагрузки приводят к инсультам прямо во время перехода — Хироаки Кино, сентябрь 2011, Дава Тензинг апрель 2012 г.
Лагерь 2 и 3
Из лагеря 1 альпинисты поднимаются по Западному CWM или Долине молчания, к основанию стены Лхоцзе (подножие соседней горы). Долина названа так Джорджем Меллори в 1921 году, так как ледниковая чаща закрывает внутреннюю поверхность от ветра. Альпинисты вынуждены пересекать её по самому краю, направляясь в крайний правый угол — «угол Нупцзе». Узкие тропинки и постоянная нагрузка делают свое дело: Нима Ринзи, 6 мая 1997 года, падение с обрыва Лхоцзе. На высоте 6500 м устанавливается лагерь II или передовой базовый лагерь (ABC), чтобы восстановить силы и собраться перед ещё более сложными участками. Хотя, и отдых там условный — Нгванг Топче, 6 июня 1996 г., впал в кому в Лагере 2, умер в госпитале.
Из расширенного базового лагеря альпинисты поднимаются на стену Лхоцзе по фиксированным канатам до лагеря III, расположенного на небольшом уступе на высоте 7470 м (24 500 футов). Оттуда еще 500 метров до лагеря IV на Южном седле на высоте 7920 м (26 000 футов).
Зачем и куда собираться по этим лагерям? Дальше нужно тащить баллоны с кислородом, еду и снаряжение. Всё это и оставляется в лагере, в нычках и схронах, чтобы подобрать на обратном пути. Носят по большей части шерпы. Но в связи с большим наплывом «туристов» участились кражи, как со стороны местных, так и «своих». Стоимость снаряженного баллона на склоне горы достигает сотен долларов, но даже если вы идете без кислорода, это не панацея. Такова история Витора Негрете (13 ноября 1967 - 19 мая 2006) первый бразилец, достигший вершины Эвереста без дополнительного кислорода в 2005 году и погибший при второй попытке 18 мая 2006 года при спуске.
Витор Негрете
В мае 2006 года Негрете и его бразильский товарищ по команде, Родриго Райнери, пытались подняться на Эверест по маршруту северного гребня без баллонов, но кто-то разграбил и опустошил тайник, в котором хранилось снаряжение и еда, оставленные бразильцами в лагере II. Негрете хотел отказаться от попытки восхождения, но Родриго отдал свои припасы и сказал, чтобы тот добрался до вершины за них обоих. 17 мая 2006 г. Негрете сообщил из лагеря III, что отправляется на вершину. «Я иду сегодня вечером без O2, без шерпа и без спутникового телефона, так как батареи почти разрядились… иду полностью один. Обещаю, что буду осторожен», - добавил Негрете. Согласно сообщениям, Негрете звал на помощь при спуске с вершины, которую он достиг к полудню 18 мая. Проводник-шерп, Анг Дава Шерпа, который был в Лагере III, немедленно отправился на помощь, застал Негрете живым и помог тому спуститься в Лагерь III, но Негрете вскоре умер.
Лагерь 4
От лагеря III до лагеря IV альпинисты сталкиваются с двумя дополнительными проблемами: Женевский отрог и Желтая полоса. Женевский отрог - это выступ из черной скалы в форме наковальни, названный так швейцарской экспедицией 1952 года. Желтая полоса - это секция из прослоенного мрамора, филлита и полусланца, для прохождения которой также требуется около 100 метров веревки. Но то, что раньше нужно было проходить самостоятельно, сейчас — проложенные шерпами маршруты со страховкой. И наибольшую угрозу представляет даже не риск поскользнуться.
Многие альпинисты рассказывают о влиянии высоты на психику человека. Например, Райнхольд Месснер (высота 8200 м, бескислородное одиночное восхождение на Эверест в 1980 году) сообщал об усиливающемся ощущении наличия невидимого спутника, вплоть до того, что он делился с ним пищей. Участник первого советского восхождения на Эверест Михаил Туркевич сообщал о том, что Эдуард Мысловский во время спуска отказывался идти дальше, после того, как у него кончился кислород, сообщив, что ему хорошо и он хочет остаться в горах. Или Марко Сифферди, потомственный французский альпинист, спустившийся с Эвереста в 2001 году на сноуборде, решивший повторить опыт по более опасному склону в 2002 году. На высоте за 8000 метров он сказал трем шерпам-провожатым, что «устал лазить», и съехал в отвесный обрыв на своем сноуборде.
Лагерь 4
От лагеря III до лагеря IV альпинисты сталкиваются с двумя дополнительными проблемами: Женевский отрог и Желтая полоса. Женевский отрог - это выступ из черной скалы в форме наковальни, названный так швейцарской экспедицией 1952 года. Желтая полоса - это секция из прослоенного мрамора, филлита и полусланца, для прохождения которой также требуется около 100 метров веревки. Но то, что раньше нужно было проходить самостоятельно, сейчас — проложенные шерпами маршруты со страховкой. И наибольшую угрозу представляет даже не риск поскользнуться.
Многие альпинисты рассказывают о влиянии высоты на психику человека. Например, Райнхольд Месснер (высота 8200 м, бескислородное одиночное восхождение на Эверест в 1980 году) сообщал об усиливающемся ощущении наличия невидимого спутника, вплоть до того, что он делился с ним пищей. Участник первого советского восхождения на Эверест Михаил Туркевич сообщал о том, что Эдуард Мысловский во время спуска отказывался идти дальше, после того, как у него кончился кислород, сообщив, что ему хорошо и он хочет остаться в горах. Или Марко Сифферди, потомственный французский альпинист, спустившийся с Эвереста в 2001 году на сноуборде, решивший повторить опыт по более опасному склону в 2002 году. На высоте за 8000 метров он сказал трем шерпам-провожатым, что «устал лазить», и съехал в отвесный обрыв на своем сноуборде.
Марко Сифферди
Но даже если вы — образец здоровья, физического и психического, и в прямом смысле элита нашего мира — астронавт, то это не значит, что вы там выживете. Если вы были отобраны как самый-самый-самый лучший из лучших, это гарантирует вам на Эвересте… совершенно ничего. Астронавт Карл Гордон Хенайз умер в 1993 году во время экспедиции на Эверест для испытаний оборудования НАСА. Он отправился в поход на Эверест с британской исследовательской группой High Adventure BVI, целью которой было протестировать воздействие радиации на ткани человека. Хенайз прошел акклиматизацию в Катманду, в базовом лагере экспедиции в Китае. А 4 октября 1993 года начал поход в передовой базовый лагерь. Но вскоре после начала Хенайз сообщил о проблемах с дыханием. Экспедиция развернулась, а 5 октября он умер во сне от высокогорного отека легких.
Зона смерти и радужное плато
На Южном седле альпинисты попадают в зону смерти. Название не метафоричное, а буквальное — обычные люди, претендующие на покорение вершины, могут продержаться на этой высоте не более двух-трех дней, затем следует смерть. Это одна из причин, почему ясная погода и слабый ветер являются критическими факторами при принятии решения о попытке восхождения. Если погода в ближайшие 2-3 дня рискует испортится, нужно спускаться обратно, а попытку подъема считать неудачной. Отправившись вверх и рискнув задержаться, вы скорей всего умрете. Собственно, здесь же большинство и гибнет.
Зона смерти и радужное плато
На Южном седле альпинисты попадают в зону смерти. Название не метафоричное, а буквальное — обычные люди, претендующие на покорение вершины, могут продержаться на этой высоте не более двух-трех дней, затем следует смерть. Это одна из причин, почему ясная погода и слабый ветер являются критическими факторами при принятии решения о попытке восхождения. Если погода в ближайшие 2-3 дня рискует испортится, нужно спускаться обратно, а попытку подъема считать неудачной. Отправившись вверх и рискнув задержаться, вы скорей всего умрете. Собственно, здесь же большинство и гибнет.
Из лагеря IV альпинисты начинают свой штурм около полуночи, надеясь достичь вершины (еще на 1000 метров выше) в течение 10–12 часов. Первая точка «Балкон» на высоте 8 400 м — небольшая платформа, где они могут отдохнуть и полюбоваться вершинами на юге и востоке в раннем свете рассвета. Любоваться долго — чревато. (Сонг Вон-Бин, 2012 г., падение с балкона; Ха Венуй, 2012 г., горная болезнь, смерть на балконе; Симус Шай Лолес, 2019 г., падение; Калпана Даш, 2019 г., истощение, балкон, и т.д.)
Но, например, именно на балконе при помощи шерпов была установлена метеостанция. Да, самая высотная в мире. А как иначе, это ж Эверест.
Но, например, именно на балконе при помощи шерпов была установлена метеостанция. Да, самая высотная в мире. А как иначе, это ж Эверест.
Продолжая подниматься по гребню, альпинисты сталкиваются с серией внушительных каменных ступенек, которые обычно выталкивают их на восточный склон, в снег по пояс, что создает серьезную опасность схода вместе с лавиной. На высоте 8750 м небольшой купол размером со стол из льда и снега отмечает Южную вершину.
С Южной вершины альпинисты следуют по острому юго-восточному гребню вдоль так называемого «траверса карниза», где снег цепляется за прерывистые скалы. Это наиболее незащищенный участок подъема, и неправильный шаг налево приведет к тому, что человек резко спустится на 2400 м вниз по юго-западной стене, или справа по стене Кангшунг на 3050 м. Помимо отека легких и падения с обрыва (Брюс Херрод, 1996 г., обрыв веревки), можно получить отек мозга — излишнее скопление жидкости в клетках, который тоже может быть результатом перепадов давления (Эберхард Шааф, 2012 г., отек мозга, ступени Хилари, Дональд Кэш, 2019 г., горная болезнь).
С Южной вершины альпинисты следуют по острому юго-восточному гребню вдоль так называемого «траверса карниза», где снег цепляется за прерывистые скалы. Это наиболее незащищенный участок подъема, и неправильный шаг налево приведет к тому, что человек резко спустится на 2400 м вниз по юго-западной стене, или справа по стене Кангшунг на 3050 м. Помимо отека легких и падения с обрыва (Брюс Херрод, 1996 г., обрыв веревки), можно получить отек мозга — излишнее скопление жидкости в клетках, который тоже может быть результатом перепадов давления (Эберхард Шааф, 2012 г., отек мозга, ступени Хилари, Дональд Кэш, 2019 г., горная болезнь).
ступени Хилари
Хиллари и Тенцинг были первыми альпинистами, поднявшимися на эти ступени, и они сделали это, используя примитивное снаряжение для ледолазания и простые веревки. В настоящее время даже здесь это не свободное восхождение — на маршруте есть точки крепления, установленные шерпами. Убивает именно нагрузка и последствия большой высоты.
После ступени Хиллари альпинисты также должны преодолеть рыхлый и каменистый участок. Они обычно проводят на вершине менее получаса, чтобы успеть спуститься в лагерь IV до наступления темноты и избежать серьезных проблем с дневной погодой или связанных с тем, что закончились кислородные баллоны. Любопытный факт, шерпов это всё не очень касается: среди рекордов — 21 подъем Пурба Таши, Апа Шерпа, а Ками Рита — 24 подъема. У шерпов множество рекордов по продолжительности, скорости, по пребыванию на высоте без О2. У простых смертных гипоксия же постоянно растет, по мере её роста падает чувствительность, вплоть до полной утраты болевого порога, что тоже может убить.
После ступени Хиллари альпинисты также должны преодолеть рыхлый и каменистый участок. Они обычно проводят на вершине менее получаса, чтобы успеть спуститься в лагерь IV до наступления темноты и избежать серьезных проблем с дневной погодой или связанных с тем, что закончились кислородные баллоны. Любопытный факт, шерпов это всё не очень касается: среди рекордов — 21 подъем Пурба Таши, Апа Шерпа, а Ками Рита — 24 подъема. У шерпов множество рекордов по продолжительности, скорости, по пребыванию на высоте без О2. У простых смертных гипоксия же постоянно растет, по мере её роста падает чувствительность, вплоть до полной утраты болевого порога, что тоже может убить.
Пурба Таши
Здесь же и вспоминается кончившийся/украденный кислород, так как на такой высоте он нужнее всего. Марко Лихтенекер (21 сентября 1959 - 5 мая 2005) был словенским лыжником и альпинистом. В мае 2005 года Лихтенекер умер из-за проблем с кислородом на высоте около 8 800 м во время спуска после выхода из последнего лагеря. Последний раз его видели живым в нескольких метрах от вершины, когда он пытался решить проблемы с кислородной системой.
Вершина Эвереста — это узкий пятачок, «размером с обеденный стол». Как и на протяжении всего подъема, с большей долей вероятности умереть здесь можно в очереди, нежели упав с обрыва. Калпана Даш была индийским юристом и альпинистом. 23 мая 2019 года Даш во второй раз покоряла Эверест, а на спуске недалеко от балкона она умерла.
Причиной ее смерти стал необычный затор возле вершины Эвереста из-за узкого окна для лазания, суженного из-за суровых погодных условий и выдачи разрешения правительством Непала нескольким сотням альпинистов. В тот сезон погибло по крайней мере 11 опытных альпинистов из Непала, Европы, США и Индии. Нехватка кислорода, его перерасход, часовые очереди перед проходами в минус 30 градусов, горная болезнь. И всё это на пике возможностей и нагрузки, в то время как перед тобой 50 человек делают селфи.
Вершина Эвереста — это узкий пятачок, «размером с обеденный стол». Как и на протяжении всего подъема, с большей долей вероятности умереть здесь можно в очереди, нежели упав с обрыва. Калпана Даш была индийским юристом и альпинистом. 23 мая 2019 года Даш во второй раз покоряла Эверест, а на спуске недалеко от балкона она умерла.
Причиной ее смерти стал необычный затор возле вершины Эвереста из-за узкого окна для лазания, суженного из-за суровых погодных условий и выдачи разрешения правительством Непала нескольким сотням альпинистов. В тот сезон погибло по крайней мере 11 опытных альпинистов из Непала, Европы, США и Индии. Нехватка кислорода, его перерасход, часовые очереди перед проходами в минус 30 градусов, горная болезнь. И всё это на пике возможностей и нагрузки, в то время как перед тобой 50 человек делают селфи.
Даже если треть всей очереди погибнет, выжившие назовут это новым худшим сезоном, напишут десяток книг, выйдет пара фильмов. А ваш яркий труп скатится в радужную долину (так из-за этого и названную), чтобы радовать новых туристов загадочной позой. Ведь вывоз тела с Эвереста стоит ровно столько же, сколько и ввоз. Вот вам одна из современных историй:
Шах-Клорфайн заказала восхождение в компании Utmost Adventure Trekking, новинку на рынке. Ни она, ни руководство компании, не имели большого опыта восхождений. Тем не менее наверх её дотащили (ох уж эти шерпы). Руководитель фирмы сказал, что просил ее не пытаться подняться на вершину в тот день, и предупреждал, что она — альпинистка ниже среднего уровня. По сути, она заплатила около 100 000 долларов, чтобы, дойдя до опасной точки маршрута, ей сказали — мы за вас больше не отвечаем, так как дальше вам идти, на наш взгляд, опасно. В ходе расследований компания-конкурент потом утверждала, что дело было в недостаче кислорода, а не уровне подготовки. Как бы то ни было, одной из проблем, отмеченных абсолютно всеми в тот день, было долгое время ожидания, вызванное медленным прохождением альпинистов через определенные узкие места на маршруте.
В базе данных Гималаев записано, что она умерла 19 мая 2012 года на южной стороне Эвереста на высоте 8400 метров. В том же сезоне погибли ещё двое на северном склоне и восемь на южном.
На следующий день после ее смерти на ее тело наткнулась альпинистка Линн Шаттлворт. Шаттлворт и ее отец, с которым она поднималась, должны были обойти тело Шах-Клорфайн, так как она все еще была привязана к веревке.
Сухая строчка: горная болезнь.
То, что с подножья выглядит как легкая прогулка, несоизмеримо с 1000 раз подняться на 5-ый этаж, или вроде того. Количество кислорода на высотах 5000−7000 м приводит к постоянному ощущению слабости, усталости, которая не проходит никогда и никак. При резких движениях, наклонах и поворотах головы возникает сильнейшее головокружение, боль в висках, затылочной и лобной части головы. На высоте в 8000 метров от вашей работоспособности остается не более 15%.
Недостаток жидкости и обезвоживание — обкладывает язык, постоянная жажда, потеря аппетита, тошнота и рвота при приемах пищи, все виды ЖКТ расстройств. Недостаток кислорода — частое и сбивчивое дыхание, потеря сна, рост температуры тела и синюшность кожи. Вкупе с низким давлением могут начаться кровотечения из носа, рта, легких и желудка. Отёк легки и отёк мозга — лишь окончательный срыв адаптационных возможностей организма.
Они не возникают сразу. Как правило, есть до 3х дней прежде, чем капилляры легких начнут наполнять просвет альвеол жидкостью. Когда это случится газообмен начнет резко сокращаться. От момента первых симптомов до смерти от удушья может пройти всего несколько часов. Отек мозга схож по патогенезу, из капилляров головного мозга выходит жидкость, он увеличивается в объёме. ткани мозжечка вклиниваются в ствол спинного мозга, происходит разрушение находящихся в нём жизненно важных центров, и наступает смерть.
Участник одной из экспедиций на Эверест, Дейл Круз, так описал свои ощущения при отеке головного мозга: «Было ощущение, как будто я очень пьян. Я не мог идти, не спотыкаясь, и совершенно потерял способность думать и говорить. У меня в голове было несколько слов, но я никак не мог сообразить, как мне их произнести».
Даже если вас просто сбросить на вершину на 5 минут, вы скорее всего умрете от гипоксического удушья. Но мне кажется если бы и была такая техническая возможность главным бы был вопрос — за 4:59 можно ли успеть сделать селфи и поставить флажок на Самой-самой, или нет?
Шах-Клорфайн заказала восхождение в компании Utmost Adventure Trekking, новинку на рынке. Ни она, ни руководство компании, не имели большого опыта восхождений. Тем не менее наверх её дотащили (ох уж эти шерпы). Руководитель фирмы сказал, что просил ее не пытаться подняться на вершину в тот день, и предупреждал, что она — альпинистка ниже среднего уровня. По сути, она заплатила около 100 000 долларов, чтобы, дойдя до опасной точки маршрута, ей сказали — мы за вас больше не отвечаем, так как дальше вам идти, на наш взгляд, опасно. В ходе расследований компания-конкурент потом утверждала, что дело было в недостаче кислорода, а не уровне подготовки. Как бы то ни было, одной из проблем, отмеченных абсолютно всеми в тот день, было долгое время ожидания, вызванное медленным прохождением альпинистов через определенные узкие места на маршруте.
В базе данных Гималаев записано, что она умерла 19 мая 2012 года на южной стороне Эвереста на высоте 8400 метров. В том же сезоне погибли ещё двое на северном склоне и восемь на южном.
На следующий день после ее смерти на ее тело наткнулась альпинистка Линн Шаттлворт. Шаттлворт и ее отец, с которым она поднималась, должны были обойти тело Шах-Клорфайн, так как она все еще была привязана к веревке.
Сухая строчка: горная болезнь.
То, что с подножья выглядит как легкая прогулка, несоизмеримо с 1000 раз подняться на 5-ый этаж, или вроде того. Количество кислорода на высотах 5000−7000 м приводит к постоянному ощущению слабости, усталости, которая не проходит никогда и никак. При резких движениях, наклонах и поворотах головы возникает сильнейшее головокружение, боль в висках, затылочной и лобной части головы. На высоте в 8000 метров от вашей работоспособности остается не более 15%.
Недостаток жидкости и обезвоживание — обкладывает язык, постоянная жажда, потеря аппетита, тошнота и рвота при приемах пищи, все виды ЖКТ расстройств. Недостаток кислорода — частое и сбивчивое дыхание, потеря сна, рост температуры тела и синюшность кожи. Вкупе с низким давлением могут начаться кровотечения из носа, рта, легких и желудка. Отёк легки и отёк мозга — лишь окончательный срыв адаптационных возможностей организма.
Они не возникают сразу. Как правило, есть до 3х дней прежде, чем капилляры легких начнут наполнять просвет альвеол жидкостью. Когда это случится газообмен начнет резко сокращаться. От момента первых симптомов до смерти от удушья может пройти всего несколько часов. Отек мозга схож по патогенезу, из капилляров головного мозга выходит жидкость, он увеличивается в объёме. ткани мозжечка вклиниваются в ствол спинного мозга, происходит разрушение находящихся в нём жизненно важных центров, и наступает смерть.
Участник одной из экспедиций на Эверест, Дейл Круз, так описал свои ощущения при отеке головного мозга: «Было ощущение, как будто я очень пьян. Я не мог идти, не спотыкаясь, и совершенно потерял способность думать и говорить. У меня в голове было несколько слов, но я никак не мог сообразить, как мне их произнести».
Даже если вас просто сбросить на вершину на 5 минут, вы скорее всего умрете от гипоксического удушья. Но мне кажется если бы и была такая техническая возможность главным бы был вопрос — за 4:59 можно ли успеть сделать селфи и поставить флажок на Самой-самой, или нет?
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Ответ: надо подняться на Еверест и сдохнуть там. Желательно, перед смертью зафигачить селфи и запостить их в Инстаграм.
Зачеем... остаться инвалидом, или умереть?
Сказать, что я был на Эвересте. А в ответ услышать: "И чо...?"