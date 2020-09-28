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Эверест, гора трупов и тщеславия

Эверест, гора трупов и тщеславия (31 фото)

Автор:
28 сентября 2020 12:54
Метки: Канченджанга   аннапурна   вершина мира   восхождение   гора трупов   тщеславия   эверест   
2304
31
Эверест. Вершина мира (8848 метров). Самая высокая точка нашей суши, материальный эпитет всей нашей с вами судьбы. Покорять вершины, идти в гору, лезть в верх, ступать по головам, быть выше других, подняться над миром… сколько красивых метафор мы придумали.
Когда-то объект профессионального альпинизма, а ныне - Святая Мекка для всех коуч-тренеров, инстаграмм-гуру, инфлюенсеров. Один из самых дорогих туров на свете, проложенный между человеческих костей.

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Метки: Канченджанга   аннапурна   вершина мира   восхождение   гора трупов   тщеславия   эверест   
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16  комментариев
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3k
Пополь Вух 2 часа назад
Нормальные герои всегда идут в обход!

Нормальные герои всегда идут в обход!
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265
Санек Полчаса назад
Очень познавательно, как вроде книгу прочитал. Хочу еще.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Вопрос: как стать коуч-тренером, инстаграмм-гуру или инфлюенсером?
Ответ: надо подняться на Еверест и сдохнуть там. Желательно, перед смертью зафигачить селфи и запостить их в Инстаграм.
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28k
Alex 2 часа назад
Аннапурна - на порядок сложнее в плане восхождения. Просто она не так раскручена.
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10k
Neverь 2 часа назад
Эверест, гора трупов и тщеславия
Эверест, гора трупов и тщеславия
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81
Дядя Витя 2 часа назад
Эверест? Не знаю. Джомолугма - да. Нагло-саксы окончательно обнаглели.
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2k
barracuda 2 часа назад
за такие бабки туда лезть???
Зачеем... остаться инвалидом, или умереть?
Сказать, что я был на Эвересте. А в ответ услышать: "И чо...?"
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3k
Sanar 3 часа назад
Интересная лекция Ковалёва, правда 2 часа, кто интересуется доходчиво всё объясняет про оба маршрута.
Ссылка www.youtube.com
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4k
Olga Raudis 3 часа назад
Потрясающая статья.
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19k
Тигран Саркисян 3 часа назад
на уой вы все прётесь туда , чтобы что?
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3k
Sanar Тигран Саркисян 3 часа назад
Толстосумы с жиру бесятся, ну и в итоге находят что желают. Если таких ребят как Букреев ещё понять можно, то этих которые за огромные деньги желают зажмурится максимально эффектно, как то не очень.
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711
Афраний 3 часа назад
Мда.."Лучше гор могут быть только горы"..
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29k
Элек Мек 3 часа назад
Эверест, гора трупов и тщеславия
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19k
Тигран Саркисян Элек Мек 3 часа назад
золотые слова
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Дядя Витя Элек Мек 3 часа назад
А с другой стороны: Дураку семь вёрст не крюк!
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Элек Мек Дядя Витя 2 часа назад
Семь вёрст,зато живой.
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