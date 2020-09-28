Эверест, гора трупов и тщеславия

Даже если треть всей очереди погибнет, выжившие назовут это новым худшим сезоном, напишут десяток книг, выйдет пара фильмов. А ваш яркий труп скатится в радужную долину (так из-за этого и названную), чтобы радовать новых туристов загадочной позой. Ведь вывоз тела с Эвереста стоит ровно столько же, сколько и ввоз. Вот вам одна из современных историй:



Шах-Клорфайн заказала восхождение в компании Utmost Adventure Trekking, новинку на рынке. Ни она, ни руководство компании, не имели большого опыта восхождений. Тем не менее наверх её дотащили (ох уж эти шерпы). Руководитель фирмы сказал, что просил ее не пытаться подняться на вершину в тот день, и предупреждал, что она — альпинистка ниже среднего уровня. По сути, она заплатила около 100 000 долларов, чтобы, дойдя до опасной точки маршрута, ей сказали — мы за вас больше не отвечаем, так как дальше вам идти, на наш взгляд, опасно. В ходе расследований компания-конкурент потом утверждала, что дело было в недостаче кислорода, а не уровне подготовки. Как бы то ни было, одной из проблем, отмеченных абсолютно всеми в тот день, было долгое время ожидания, вызванное медленным прохождением альпинистов через определенные узкие места на маршруте.



В базе данных Гималаев записано, что она умерла 19 мая 2012 года на южной стороне Эвереста на высоте 8400 метров. В том же сезоне погибли ещё двое на северном склоне и восемь на южном.



На следующий день после ее смерти на ее тело наткнулась альпинистка Линн Шаттлворт. Шаттлворт и ее отец, с которым она поднималась, должны были обойти тело Шах-Клорфайн, так как она все еще была привязана к веревке.



Сухая строчка: горная болезнь.



То, что с подножья выглядит как легкая прогулка, несоизмеримо с 1000 раз подняться на 5-ый этаж, или вроде того. Количество кислорода на высотах 5000−7000 м приводит к постоянному ощущению слабости, усталости, которая не проходит никогда и никак. При резких движениях, наклонах и поворотах головы возникает сильнейшее головокружение, боль в висках, затылочной и лобной части головы. На высоте в 8000 метров от вашей работоспособности остается не более 15%.



Недостаток жидкости и обезвоживание — обкладывает язык, постоянная жажда, потеря аппетита, тошнота и рвота при приемах пищи, все виды ЖКТ расстройств. Недостаток кислорода — частое и сбивчивое дыхание, потеря сна, рост температуры тела и синюшность кожи. Вкупе с низким давлением могут начаться кровотечения из носа, рта, легких и желудка. Отёк легки и отёк мозга — лишь окончательный срыв адаптационных возможностей организма.



Они не возникают сразу. Как правило, есть до 3х дней прежде, чем капилляры легких начнут наполнять просвет альвеол жидкостью. Когда это случится газообмен начнет резко сокращаться. От момента первых симптомов до смерти от удушья может пройти всего несколько часов. Отек мозга схож по патогенезу, из капилляров головного мозга выходит жидкость, он увеличивается в объёме. ткани мозжечка вклиниваются в ствол спинного мозга, происходит разрушение находящихся в нём жизненно важных центров, и наступает смерть.



Участник одной из экспедиций на Эверест, Дейл Круз, так описал свои ощущения при отеке головного мозга: «Было ощущение, как будто я очень пьян. Я не мог идти, не спотыкаясь, и совершенно потерял способность думать и говорить. У меня в голове было несколько слов, но я никак не мог сообразить, как мне их произнести».



Даже если вас просто сбросить на вершину на 5 минут, вы скорее всего умрете от гипоксического удушья. Но мне кажется если бы и была такая техническая возможность главным бы был вопрос — за 4:59 можно ли успеть сделать селфи и поставить флажок на Самой-самой, или нет?