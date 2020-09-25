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Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2020 г. 6 часть

Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2020 г. 6 часть (35 фото)

Автор:
25 сентября 2020 20:33
Сообщество : Искусство
Метки: иллюстратор   картины   коты   художник   юмор   
376
35
Ирина родилась и живет в Минске.
По образованию — архитектор, по профессии — художник-иллюстратор.
Любит детей, зверей и свою работу.
Работы художницы получаются все, как на подбор, очень яркими, забавными, милыми и тёплыми.
Если уже что-то было, то не серчайте, такие картинки можно глянуть ещё разок.

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Метки: иллюстратор   картины   коты   художник   юмор   
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6  комментариев
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49k
Андрей 3 часа назад
Почему-то вспомнилось: "Лю-удк! А Людк!"
Почему-то вспомнилось: "Лю-удк! А Людк!"
Почему-то вспомнилось: "Лю-удк! А Людк!"
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274
Grinoom Час назад
Замечательные, милые, добрые, ламповые иллюстрации - да еще и в наше время, редкость. Обычно сейчас всё в цифре. Напомнило работы советских художников, которые с душой рисовали открытки и иллюстрации к детским книгам.
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16k
иванов дмитрий 2 часа назад
Картинки добрые- плюсую!
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