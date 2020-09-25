Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2020 г. 6 часть

Ирина родилась и живет в Минске.
По образованию — архитектор, по профессии — художник-иллюстратор.
Любит детей, зверей и свою работу.
Работы художницы получаются все, как на подбор, очень яркими, забавными, милыми и тёплыми.
Если уже что-то было, то не серчайте, такие картинки можно глянуть ещё разок.
По образованию — архитектор, по профессии — художник-иллюстратор.
Любит детей, зверей и свою работу.
Работы художницы получаются все, как на подбор, очень яркими, забавными, милыми и тёплыми.
Если уже что-то было, то не серчайте, такие картинки можно глянуть ещё разок.
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Метки: иллюстратор картины коты художник юмор
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