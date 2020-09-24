На кричавшую и ударившую ребенка в такси мать завели уголовное дело

Женщину зовут Екатерина. Живёт с двумя детьми на пенсию мамы и дяди. Старший сын рассказал, что часто попадает под горячую руку своей мамы, особенно когда она выпьет. По словам мальчика, его били руками, ногами и ремнём.



Шокирующую правду подтвердила и соседка неблагополучной семьи. По её словам - Екатерина трудолюбивая и разумная, но только когда не злоупотребляет спиртным.