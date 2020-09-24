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На кричавшую и ударившую ребенка в такси мать завели уголовное дело

На кричавшую и ударившую ребенка в такси мать завели уголовное дело (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 14:29
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   видео   дети   избиение   курск   мать   сын   такси   
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На женщину из Курска, которая ударила своего сына и накричала на него в такси матом, завели уголовное дело. Её задержали и могут лишить родительских прав.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   видео   дети   избиение   курск   мать   сын   такси   
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8  комментариев
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
биомусор, а не мать...
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Дмитрий Горчилин 48 секунд назад
Вот правильно- ребенка в детдом, Павлик Морозов еб.. !
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2k
kreza 43 минуты назад
Да там, походу, все участники кино не хило закладывают за воротник ....
Да там, походу, все участники кино не хило закладывают за воротник ....
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60k
HundeBeißer2 45 минут назад
У чиновницы рожа продавщицы из 80-х!
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17k
SerGProS HundeBeißer2 39 минут назад
Возможно, она и есть продавщица из 80-ых
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3k
Majul Час назад
Почему именно такая категория "женщин" рожает детей как не в себя.
Мразь, искренне желаю ей худшего на нарах.
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562
Злодей Час назад
Куда папаша то смотрит,не понимаю. Или тоже забил на детей.
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3k
Sanar Злодей Час назад
А был ли там папаша то? От таких осеменители сваливают в закат, раньше чем дичь осознает что беременна.
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