На кричавшую и ударившую ребенка в такси мать завели уголовное дело

На женщину из Курска, которая ударила своего сына и накричала на него в такси матом, завели уголовное дело. Её задержали и могут лишить родительских прав.
Женщину зовут Екатерина. Живёт с двумя детьми на пенсию мамы и дяди. Старший сын рассказал, что часто попадает под горячую руку своей мамы, особенно когда она выпьет. По словам мальчика, его били руками, ногами и ремнём.
Шокирующую правду подтвердила и соседка неблагополучной семьи. По её словам - Екатерина трудолюбивая и разумная, но только когда не злоупотребляет спиртным.
Шокирующую правду подтвердила и соседка неблагополучной семьи. По её словам - Екатерина трудолюбивая и разумная, но только когда не злоупотребляет спиртным.
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Мразь, искренне желаю ей худшего на нарах.