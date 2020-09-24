FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2086 постов • 999 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Нервная автоледи забросала яйцами машину мужчины, отлучившегося за дочерью в школу

Нервная автоледи забросала яйцами машину мужчины, отлучившегося за дочерью в школу (4 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 09:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: автоледи   женщина и руль   забросала яйцами   конфликт   парковка   санкт-петербург   скандал   
2907
4
1
Санкт-Петербург - город для грустных. То ли погода так влияет на людей, то ли что-то иное, но скандалы с автовладельцами тут возникают все чаще. На этот раз дама сорвалась с катушек и отомстила водителю машины, мешающей проезду. Что характерно, даже ругаясь, женщина обращается к своему обидчику на "вы". Культурная столица!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: автоледи   женщина и руль   забросала яйцами   конфликт   парковка   санкт-петербург   скандал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
39
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Alexes 2 часа назад
"Очевидцы инцидента, снимавшие видео, отметили, что запрещающих знаков здесь нет и посоветовали мужчине обратиться в полицию" Совсем что-ли припухли?! На каждом въезде должен знак стоять "остановка запрещена"???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Объект реальности 7 минут назад
Да там даже проезд остался. Нет я мужика не оправдываю, но проехать там реально можно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Pravednik84 19 минут назад
Я из СПб, закидывать яйцами дорого и никакого результата не принесёт. Ну и в конце концов это просто не этично. Берёшь ниппельный ключ и выкручиваешь человеку 2-4 ниппеля (колпачки одеть на место, ниппеля кинуть под капот, на стык капота и корпуса).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Миха 19 минут назад
Вот реально ситуация посередине, для меня лично, по крайней мере
С одной стороны и мужик не молодец, перекрыл выезд и свалил, но с другой...
есть такие улицы и районы в нашем славном городе, что можно минут 10-15 в легкую крутиться, искать место куда встать рядом с нужным домом и места в итоге не найти. Вот прям совсем, никак. Особенно в районе где-нибудь Фонтанки, ближе к Исакию. Могу с этой стороны понять человека, - встать на аварийке и быро кого-то выгрузить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
310
Rabie Liz 23 минуты назад
Интересно) а если бы это был не мужчина, а девушка и на месте девушки с бмв наоборот. Тогда бы все пищали, что тп "яжмать" припарковалась
Этот папаша неправильно поставил, раз закрыл въезд и выезд. А если бы скорая приехала... Правильно девушка замечание сделала, только яйца перебор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
281
Ager Полчаса назад
не повезло детям с мамкой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Serg2001 Полчаса назад
Ну так то она права...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
365
im240 36 минут назад
дед конечно не прав в плане парковки, но курица эта с яйцами вообще не в себе. Либо осень либо клинический недотрах. Но всяко, пару подсрачников отвесить ей надо было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
aed 47 минут назад
Осеннее обострение оно такое )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ЕвгенийДончак 49 минут назад
Истинно 3,14-дорская тема - поставить автомобиль так чтобы нарушить ПДД и максимально доставить неудобства окружающим, включить аварийку и думать что теперь всё нормально...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
alex9845 58 минут назад
Ставить машину где попало потому что вышел на "минутку" и даже за ребёнком в школу не оправдание. Если есть въезд во двор,значит там машину ставить нельзя, и никаких запрещающих знаков стоянки не должно стоять,это правило по умолчанию.Не напасёшься запрещающих знаков на каждый выезд под каждого идиота. Представьте что какой нибудь мудак поставит машину перед воротами вашего дома,где естественно нет никаких знаков,какая будет ваша реакция? Женщине 5+
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ivan Ivanov Час назад
интересно, а почему водителей мужского пола не называют "автолордами"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
257
пенс Час назад
А , что цивилизованными способами никак проблему решить нельзя? И чего она добилась? Ну выпишут мужику штраф, а ей может прилететь статья за умышленную порчу имущества. Да и въехать во двор не сможет пока полиция разбираться будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум Час назад
старый мудак оказался последней каплей перед нервным срывом у этой дамочки... ну он реально старый мудак, потому что даже не отдупляется, что перекрыл дорогу... а если скорая или еще что!? короче, он - старый мудак!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad Час назад
Неутомимый Result в ежедневном поиске говна в интернете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кружок Час назад
Правильно всё сделала . Бесят такие вот м*даки, бросающие свои вёдра там, где им прикакалось ... Был бы я на её месте, ещё бы в табло дал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Денис Час назад
Встретились два дебила - один выезд из двора блокирует, вторая - имущество портит.
Да ещё и пешеход, не знающий ПДД доставляет :)
Интересно, чем всё закончилось :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Николай Час назад
То что крыло помяла, это плохо и за это привлечь её нужно, но мужик сам виноват как минимум в яйца заслуженно, я детей, мудей, женщин, только если пожилой человек с трудом передвигающийся или инвалид, а так нет оправдания его нарушению... ибо нех, щас все такие умные будут ставить что бы что то там на минуточку сделать и пол страны встанет из-за недоумков...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
ВОВЧЕГ Час назад
С ТП все понятно, но этот старый мудель "я в школу ушел", когда в школу идешь конечно же можно на всех насрать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
portroy Час назад
Картину можно назвать - дама с яйцами))) Это перфоманс отличный, им надо скооперироваться и повторить, а видео потом выставлять в галлереях современного искуства)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ScorpionDS 2 часа назад
В соседнем дворе, снимал весной, мужик наверно тоже к любовнице хотел заскочить только на 5 минут, когда ставил машину других мест не было, поставил как удобнее ему, но пандемия его застала, не мог из дома выйти ...
В соседнем дворе, снимал весной, мужик наверно тоже к любовнице хотел заскочить только на 5 минут, когда ставил машину других мест не было, поставил как удобнее ему, но пандемия его застала, не мог из дома выйти ...
В соседнем дворе, снимал весной, мужик наверно тоже к любовнице хотел заскочить только на 5 минут, когда ставил машину других мест не было, поставил как удобнее ему, но пандемия его застала, не мог из дома выйти ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 8 комментариев
Бразильский ОМОН применил дубинки и слезоточивый газ против футболистов Бразильский ОМОН применил дубинки и слезоточивый газ против футболистов Мамаша устроила скандал: дочке не дали погладить собаку-поводыря Мамаша устроила скандал: дочке не дали погладить собаку-поводыря Пешеход из Питера набросился с кулаками на водителя, наехавшего на "зебру" Пешеход из Питера набросился с кулаками на водителя, наехавшего на "зебру" Женщина-трансгендер разозлилась на кассира, который обратился к ней как к мужчине Женщина-трансгендер разозлилась на кассира, который обратился к ней как к мужчине Бабушку, попросившую бумажный гигиенический пакет, высадили из самолета Бабушку, попросившую бумажный гигиенический пакет, высадили из самолета
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

576899



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Культурный кот Петербурга: Вася Ложкин собрался в город на Неве
3
22
Культурный кот Петербурга: Вася Ложкин собрался в город на Неве
За кулисами советской киноклассики
1
34
За кулисами советской киноклассики
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сколько людей можно вылечить за 1,5 миллиарда?
0
109
Сколько людей можно вылечить за 1,5 миллиарда?
Турция 2020. День 3-й, бухты, Каш
0
0
Турция 2020. День 3-й, бухты, Каш
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#дтп#позитив#смешные#авто авария#креатив#в мире#коты
#юмор#интересно#животные#природа#россия#СССР#дети#деньги#дизайн#люди
#прикол#факты#авария#прикольные#разное#на различный вкус#кино#автомобили#картинки#реакция

На что жалуетесь?

Вернуться