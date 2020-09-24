Нервная автоледи забросала яйцами машину мужчины, отлучившегося за дочерью в школу

Санкт-Петербург - город для грустных. То ли погода так влияет на людей, то ли что-то иное, но скандалы с автовладельцами тут возникают все чаще. На этот раз дама сорвалась с катушек и отомстила водителю машины, мешающей проезду. Что характерно, даже ругаясь, женщина обращается к своему обидчику на "вы". Культурная столица!

0 Источник: Владелица белого BMW не смогла проехать во двор из-за припаркованного автомобиля Nissan, владелец которого отлучился за ребенком в школу. Пока водителя не было, дама разнервничалась и устроила настоящий погром.

0 Источник: Сначала она набросилась на авто и оставила на нем изрядную вмятину, затем стала забрасывать Nissan яйцами, которые методично доставала из упаковки и кидала в лобовое стекло. Кульминация мести автоледи попала на видео.

"Вы телефон оставили?! Въезд-выезд во двор закрыли", - кричала хозяйка белого BMW.

"Я в школу ушел!" - парирует владелец "Ниссана".

Очевидцы инцидента, снимавшие видео, отметили, что запрещающих знаков здесь нет и посоветовали мужчине обратиться в полицию.