Нервная автоледи забросала яйцами машину мужчины, отлучившегося за дочерью в школу

Санкт-Петербург - город для грустных. То ли погода так влияет на людей, то ли что-то иное, но скандалы с автовладельцами тут возникают все чаще. На этот раз дама сорвалась с катушек и отомстила водителю машины, мешающей проезду. Что характерно, даже ругаясь, женщина обращается к своему обидчику на "вы". Культурная столица!
Владелица белого BMW не смогла проехать во двор из-за припаркованного автомобиля Nissan, владелец которого отлучился за ребенком в школу. Пока водителя не было, дама разнервничалась и устроила настоящий погром.
Сначала она набросилась на авто и оставила на нем изрядную вмятину, затем стала забрасывать Nissan яйцами, которые методично доставала из упаковки и кидала в лобовое стекло. Кульминация мести автоледи попала на видео.
"Вы телефон оставили?! Въезд-выезд во двор закрыли", - кричала хозяйка белого BMW.
"Я в школу ушел!" - парирует владелец "Ниссана".
"Вы телефон оставили?! Въезд-выезд во двор закрыли", - кричала хозяйка белого BMW.
"Я в школу ушел!" - парирует владелец "Ниссана".
Очевидцы инцидента, снимавшие видео, отметили, что запрещающих знаков здесь нет и посоветовали мужчине обратиться в полицию.
В Санкт-Петербурге курьера Lamoda порезали ножом из-за неправильной парковки
Не все столкновения из-за неправильной парковки заканчиваются лишь порчей имущества. Совсем недавно в Санкт-Петербурге пострадал курьер крупного интернет-магазина (пост по ссылке в шапке). Так что этому мужчине на "Ниссане" еще повезло - следы от разбитых яиц - это все-таки не порезы ножом.
Это не попалась на реаритетную иномарку,а то до конца жизни на стул было бы больно садится.— Дмитрий Иванов (@dmitriyivanovmi) September 23, 2020
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Тут либо нарушил либо нет.
С одной стороны и мужик не молодец, перекрыл выезд и свалил, но с другой...
есть такие улицы и районы в нашем славном городе, что можно минут 10-15 в легкую крутиться, искать место куда встать рядом с нужным домом и места в итоге не найти. Вот прям совсем, никак. Особенно в районе где-нибудь Фонтанки, ближе к Исакию. Могу с этой стороны понять человека, - встать на аварийке и быро кого-то выгрузить
Да ещё и пешеход, не знающий ПДД доставляет :)
Интересно, чем всё закончилось :)