Гений был замечен на бензоколонке

В небольшом городке США посетители автозаправке сняли на видео гениального мужчину, который пытался набрать бензин в дырявый пакет. Что он сделал после просто не поддаётся объяснению!
Сначала неизвестный мужчина пытался наполнить бензином полиэтиленовый пакет, но тот оказался дырявым. Недолго думая, этот "гигант мысли" поместил дырявый пакет в плетёную корзину и поставил её в автомобиль. Очевидцы не смогли сдержаться от смеха и язвительных комментариев!
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Ты в слове ИМБЕЦИЛ кучу ошибок наделал
Нашёл где-то что-то…
Что-то зачем-то нажал он чего-то.
Это чего-то кого-то куда-то…
Будьте внимательней с этим ребята