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Гений был замечен на бензоколонке

Гений был замечен на бензоколонке (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 12:06
Сообщество : Юмор
Метки: видео   заправка   интересное   колонка   прикол   фото   юмор   
2489
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В небольшом городке США посетители автозаправке сняли на видео гениального мужчину, который пытался набрать бензин в дырявый пакет. Что он сделал после просто не поддаётся объяснению!

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Метки: видео   заправка   интересное   колонка   прикол   фото   юмор   
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12  комментариев
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5k
JACKAL Час назад
ВООО ДЕБИЛ!!! Вот куда надо было наливать
ВООО ДЕБИЛ!!! Вот куда надо было наливать
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7k
chichic1 Полчаса назад
Наркоман наверное, таких дебилов не бывает. По моему даже обезьяна сообразила бы.
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6k
KOSTELLO Полчаса назад
Автор, надо быть аккуратнее!
Ты в слове ИМБЕЦИЛ кучу ошибок наделал
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16k
Ватаку Накомоде 44 минуты назад
Ну вы поняли)
Ну вы поняли)
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6k
Дмитрий Данилов 46 минут назад
Просто у него был план, которого он придерживался
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9k
Евгений 48 минут назад
Дебилы кто ему налил. От статики элементарно загорается вся колонка - хоть в бутылку пластиковую лей, хоть в пакет.
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2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Зато не негр
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29k
Лесли 🥰 Час назад
Гений был замечен на бензоколонке
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25k
Игорь Час назад
Зато в маске на улице - коронавирусом не заболеет!
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796
Игорь Час назад
Не смотря на дырявый пакет, товарищ решил придерживаться первоначальной стратегии.
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610
Victor Час назад
Маленький кто-то
Нашёл где-то что-то…
Что-то зачем-то нажал он чего-то.
Это чего-то кого-то куда-то…
Будьте внимательней с этим ребята
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4k
Странник Час назад
Он там не сигаретой шел в конце видео?
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