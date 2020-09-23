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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
23 сентября 2020 08:49
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
2130
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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31  комментарий
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17k
SerGProS Час назад
Комментарий к фото
Как говорят американцы: кто дорогу перебегает, тот не всегда черный
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459
Victor 13 минут назад
Комментарий к фото
чувак, открою тебе тайну, в прошлом тысячелетии все так же и называли, как у тебя на 21веке написано. вроде до каникул еще долго, откуда вы такую хрень берете?
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132
Технік Кіровоград 14 минут назад
Комментарий к фото
У шведов все ОК, в отличии от нас...
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6k
Константин Касьянов Технік Кіровоград 4 минуты назад
Комментарий к фото
Говори за себя, у меня всё ОК!
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4k
Mr.X Полчаса назад
Комментарий к фото
Я думаю стоматологи цену от балды берут, причем в разных больницах разница в цене может быть на 50% как в большую, так и в меньшую сторону, а качество примерно одинаковое, порой даже где дешевле лучше. Проверил на своих зубах)
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1k
RaiJu Mr.X 15 минут назад
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Это как риэлторы, тоже [мат]ни деньги делают.
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4k
Nikolay Fomin Полчаса назад
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Я когда не могу выбрать сухарики, покупаю семечки)))
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4k
Nikolay Fomin 39 минут назад
Комментарий к фото
Ну, как бы, псиологическое воздействие тоже криминал, в некотором роде.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 42 минуты назад
Комментарий к фото
Причём все сленговые неологизмы как раз 80х годов 20 века. Школота проснулась
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 45 минут назад
Комментарий к фото
Баклан выглядят не так
Баклан выглядят не так
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521
Blink 45 минут назад
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Вот если предтрен бахните хорошего, заряда вам на весь день хватит) Вот этот)
Вот если предтрен бахните хорошего, заряда вам на весь день хватит) Вот этот)
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521
Blink 47 минут назад
Комментарий к фото
на 15 минут хватает кофеина, конечно если это кофе а не в порошке бурда.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 50 минут назад
Комментарий к фото
Я думал, такое только в американском кино
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459
Victor ☣️Месть печенегов☣️ 22 минуты назад
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в немецких же
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 53 минуты назад
Комментарий к фото
И надкусывать девушку, чтобы кому-то сразу было вкуснее?
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 55 минут назад
Комментарий к фото
Баяну лет 5, так еще вроде и опровержение было
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24k
Acu900 Час назад
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В чем проблема то?
В чем проблема то?
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38k
Raush Час назад
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Прикольные и смешные картинки
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2k
ваня панкин Raush 59 минут назад
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опередил...
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4k
☣️Месть печенегов☣️ ваня панкин 46 минут назад
Комментарий к фото
Так вот как называется чувство, когда понимаешь, что надо кого-то послать, но ты же хороший мальчик
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9k
Karelian Час назад
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Нефиг в рабочее время на диванах лежать.
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606
Shekhar Kapur Час назад
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Наоборот, люди начинают есть дешевую еду и набирают вес. От дорогих макарон не потолстеешь, от дешевых быстро .
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521
Blink Shekhar Kapur 42 минуты назад
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Можно есть по шавухе в день, по КБЖУ нормально) а если с хумусом то даже полезно, если вместо мазика)
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17k
SerGProS Час назад
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Нормальный спереди противовес..
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17k
SerGProS Час назад
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Скорее - расшатанная
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4k
☣️Месть печенегов☣️ SerGProS 51 минуту назад
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Неокрепшая как раз быстрее расшатывается
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12k
Alex 2 часа назад
ящик из ХХ века...
ящик из ХХ века...
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693
Афраний 2 часа назад
Это мои ассоциации, когда залетит один говнюк,и тиранит тебя всю ночь.
Это мои ассоциации, когда залетит один говнюк,и тиранит тебя всю ночь.
Это мои ассоциации, когда залетит один говнюк,и тиранит тебя всю ночь.
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9k
Karelian Афраний Час назад
Смотри, щас припишут героизацию нацизма.
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693
Афраний Karelian Час назад
В следующий раз,буду осторожней..
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9k
Karelian Афраний 11 минут назад
Следующий раз?
За вами уже выехали.
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