Визбор. Юрий Визбор

В 1966 году Юрий Визбор впервые снялся в кино. Известный режиссер Марлен Хуциев побывал на концерте у барда и вскоре предложил ему роль в фильме «Июльский дождь». Поэт вспоминал: «Собственно говоря, я ничего не умел делать в кино… <…> Марлен в начале нашей работы сказал: «<…> Дело в том, что ты должен сыграть кого-то из нас, из своих. Сыграй меня, сыграй себя, кого-то из своего круга». Фильм «Июльский дождь» рассказывал о жизни инженера Лены и молодого ученого Володи с июля до поздней осени. Режиссер говорил, что снимал не о том, как рождаются чувства, а о том, как они угасают. Юрий Визбор сыграл Алика — друга главных героев: ловеласа и барда, который воевал в Великой Отечественной войне. В картине Визбор исполнил свою песню «Спокойно, товарищ, спокойно» и композицию Булата Окуджавы «Не верьте пехоте».



По сюжету в конце фильма Алик встречался с ветеранами войны у Большого театра. Эту сцену пришлось снимать дважды. Первый раз актера Визбора загримировали, надели фальшивые ордена и отправили на встречу настоящих фронтовиков. Он вспоминал: «Это было для меня совершенно невыносимо, и никакой съемки в результате не получилось. То есть нас снимали, но мысль о том, что я играю, а они — нет, что они заработали свои награды… Ведь я по отношению к себе испытывал те же самые знаки дружественного участия!» Во второй раз эпизод пересняли со статистами. Он и вошел в итоговую версию фильма.



Во время съемок Юрий Визбор написал песни «Я гляжу сквозь тебя», «На киностудии свирепствует зима», «О великое искусство киносъемки» и многие другие. Бард вспоминал: «Картина оставила глубокий след в моей жизни… именно на съемках был такой творческий подъем». На площадке Визбор познакомился с исполнительницей главной роли Евгенией Ураловой. В 1967 году поэт развелся с Якушевой, а актриса стала его второй женой. Ураловой Визбор посвятил песню «Милая моя»