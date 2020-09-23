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Визбор. Юрий Визбор

Визбор. Юрий Визбор (15 фото)

Автор:
23 сентября 2020 07:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Визбор   СССР   история   
134
15
Главный романтик СССР. Человек с гитарой и огромным сердцем. На его стихах и песнях выросло не одно поколение. Уверен, его песни знакомы и вам.

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Метки: Визбор   СССР   история   
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9  комментариев
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214
Кот в шкафу Автор поста 2 часа назад
К сожалению, карма не позволяет вставлять видео в пост. Но законы на то и нужны, чтобы их нарушать...
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17k
SerGProS 17 секунд назад
Хороший и нужный пост. Творчество Юрия Визбора заслуживает внимания. Но пост подпорчен темой про "сынов врагов народа". Даже дети кулаков имели право на образование в любом ВУЗ-е а "кулак", в истинном своем значении слова, один из злейших врагов
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973k
Сергей 2 часа назад
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