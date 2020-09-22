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Первый опыт на Фишках. И почему так много желчи?

Первый опыт на Фишках. И почему так много желчи? (3 фото)

Автор:
22 сентября 2020 11:12
Метки: желчь   карма   опыт   фишки   
1414
3
14 сентября 2020 года, я зарегался на Фишках. Принимаю активное участие в комментировании интересных мне постов. И заметил много желчи от Фишечников.

Авторский пост

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Метки: желчь   карма   опыт   фишки   
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847
Lana Krasnovska 2 часа назад
Автору следует чётко указывать - он за белых или красных, за какой Интернационал, за либералов или адекватных, за Украину или нынешний Хохложопинск, за официальный флаг Белоруссии или за гиен да шакалов под бело-красно-белой тряпкой и так далее. Будут тогда у него и хорошие плюсы. Разве что.., если он выберет правильную сторону. Всегда надо делать выбор, поскольку в стороне остаться довольно трудно...
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3k
Aleksandr Kovaljov 2 минуты назад
Удивительно сильное желание быть в стаде. Живи своей головой. Не нравится что-то кому-то пусть идут лесом. 99% даже не пытается понять смысл написанного тобой.
Ну а темы взяты сопливые, не мужикам ими заниматься.
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6k
Мэйсон Второй 2 минуты назад
Если ты в сети высказал своё мнение, то и должен увидеть оценку своему мнению. Минусы и плюсы показывают какой процент поддерживает твоё мнение или же наоборот. Посмотрел на минусы и возможно сделал выводы, что ты может и не прав. Хотя выходит наоборот, обозляешься на электорат, что тебя не поняли и пишешь вот такие посты.
Мне лично пофигу.
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651
Акроко 5 минут назад
Тю.. "за личное мнение" Тут иногда за факты минусуют если они не вписываются в чью то картину мира.
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6k
Administrator 8 минут назад
Такой контингент здесь. Деды маразматики в большинстве.
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16k
Феникс 11 минут назад
Уважаемый - лайк,это не рубль. не поцелуй, не комплимент, и не билет на проезд.

Это мифическое нажатие кнопочки людьми, которых вы никогда не знали, и, если только не приложите огромных, усилий - не узнаете.

Я лично, писАл, и буду писАть то, что думаю, не смягчая пилюлю никому.
Не оглядываясь ни на кого, и не щадя никого.

А если вас так расстраивают эти виртуальные минусы - то зачем вы это делаете?
Самооценку надо поднимать в реальной жизни.
А не набором кармы на фишках, ну что вы в самом деле...
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367
Аки Зи 12 минут назад
1. Автор не допускает никаких других мыслей на этот счет. "Мы пришли к выводу. Просто понаблюдайте сами". Это звучит грубо и категорично. Написал бы "мне кажется, что женщины с возрастом становятся жестче, а мужчины мягче", думаю, реакция была бы другой. При чем тут "примеров масса"? Массу примеров можно найти любому "факту", хоть 2+2=5. Я лично могу кучу пруфов за мужское ожесточение привети, это не приводит факт в абсолютную истину.
2. Без контекста сложно понять, но... Во-первых, "рилигия" - это не похоже на описку. Во-вторых, дальнейшее сравнение весьма странное. При чем тут иная вера и птицы или мыши? Опять же, не зная контекста, не могу ничего сказать точнее. Но выглядит коммент странно
3. Опять же, по-моему, тут плюсовали не какому-то важному мнению, а забавной шутке в конце коммента)

И вообще, при чем тут желчь? Ты захотел высказать мнение, ты его высказал. Какая тебе разница, сколько человек ему плюсанет или минусанет? Это ж ТВОЕ мнение. Люди имеют право соглашаться и нет
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4k
vitenok 13 минут назад
Да это чё! Мне вообще коленную чашечку прострелили на третий день коментариев. До сих пор хромаю. Это фишки, бро, это фишки.
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6k
Мэйсон Второй vitenok Минуту назад
А мне ушат говна с экрана вылили)))
До сих пор отмыться не могу.
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1k
Свирепый Бамбр 14 минут назад
Понятно. Кармадрочер плакает.
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8k
Сол Гудман 18 минут назад
Первый опыт на Фишках. И почему так много желчи?
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9k
Artem 19 минут назад
Это еще что...
Тут публика своеобразная.
Вот если бы в теме про ДТП с участием мотоцикла осмелился заикнуться, что мотоциклист прав, вообще бы расстреляли...
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5k
Валерий 19 минут назад
"Умников" тут хватает. Мнят себя грамотными, а сами толком как веники.
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8k
Денис 20 минут назад
1. Автор, да, за иное мнение минусуют. Именно так. Это такой способ показать, что с Вами несогласны.
2. " без всяких оскорблений" - вообще-то Вы сказали, что с возрастом все женщины становятся злее, а мужчины добрее. Я полагаю, что минусанули Вас как раз женщины, которые несогласны с Вашим мнением. Ну или которые сочли себя оскорблёнными.
3. Про "описки" - да, на фишках знатные граммар наци. Я отношусь к ошибкам спокойно, если только кто-то не начинает делать их явно нарочно. Время удаффщины прошло. :)
4. Про популизм - я думаю, что плюсуют, опять-таки за выражение мнения, совпадающего с мнением оценивающего. Ну и пошутили Вы удачно, вроде как :)
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31k
Игорь 20 минут назад
Здесь может быть всё, что угодно. За одно и тоже мнение, по одному и тому же поводу, но высказанное под постами разных авторов, в одном случае можно набрать плюсов, в другом минусов.

Одназначно минусы можно набрать за:
1. Высказывания в поддержку РПЦ. (У нас же атеисты самые мирные...)
2. За резкую критику устройства СССР.

Оценка за высказывания на острые темы о современной политике зависит от автора (см. выше).
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1k
Outcast Полчаса назад
Первый опыт на Фишках. И почему так много желчи?
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57k
Доктор Джонс Полчаса назад
Не ссы, Андрей! Держи куй бодрей!
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27k
LEPA Полчаса назад
Почитал камменты. Налетели коршуны на парня. Не ссы Андрюха! С волками жить,по волчьи выть. Плюсанул тебе сколько смог. А так то забей на лайки и глаголь,то что думаешь. А местную публику увещеваниями уже не исправить.
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3k
Федя Хитрый Полчаса назад
Написал пост и выхватил дизов еще в 10 раз больше)) Не любят у нас лайкодротов.
Кстати, если мне дизов много ставят, я тоже еще один коммент оставляю.Пусть люди вдоволь надизлайкают. Вообще фиолетово.
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29k
Элек Мек Федя Хитрый Полчаса назад
Согласен,лайки,дизлайки денег не добавят и пенсию раньше времени не дадут.
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255
vvv Полчаса назад
Чувак просто вырос из фишек. Здесь все посты и комментарии с пивом хорошо идут. Извилины не задействуются. После работы самое то паоу дизлайков поставить.
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1k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Бл-дь,не перевариваю людей,которые усотребляют слово "зарегался"
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14k
dimitr Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
У него в профиле ещё и "пробыватель" есть.
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−93
Beglov 40 минут назад
Фишки проталкивают государственную пропаганду по видом само-модерации. Вот в топе сейчас классическая пригожинская [мат], которая оскорбила одним постом кого-только можно, и сейчас у нее 20 плюсов. Вывод - хочешь иметь хорошую "карму" - не думай головой, будь тупой [мат], пиши то, что тебе скармливают пропагандисты. Хочешь быть человеком и писать людям правду? Будь готов менять бесполезный, заминусованный аккаунт раз в месяц. Такая жизнь, чувак.
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404
Ринат Beglov Полчаса назад
Да вы что, в ютубе сразу удаляют комментарии за кастрюлеголовый,хохол,укроп зато путин [мат] без проблем
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