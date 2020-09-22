Первый опыт на Фишках. И почему так много желчи?

14 сентября 2020 года, я зарегался на Фишках. Принимаю активное участие в комментировании интересных мне постов. И заметил много желчи от Фишечников.
И не дай бог у вас будет Описка
За описку нальют очень много дизов. Ведь Фишковое сообщество самое грамотное. Для чего же давать возможность редактирования своих комментов? Даже и не знаю...
А вот за популизм плюсуют
За популизм + немного заумничества плюсуют.
Что в целом могу сказать спустя первую неделю опыта на Фишках? — Фишковцы, будьте добрее. Не обязательно минусовать авторов комментов, если не совпадают ваши мнения, можно просто пройти мимо, не изливая желчь.
Спасибо за внимание!
Что в целом могу сказать спустя первую неделю опыта на Фишках? — Фишковцы, будьте добрее. Не обязательно минусовать авторов комментов, если не совпадают ваши мнения, можно просто пройти мимо, не изливая желчь.
Спасибо за внимание!
Авторский пост
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Простейший рецепт: прочли пост, почитайте камменты, обратите внимание за что лайкают. Соответственно, диаметрально противоположное мнение наберет дизов. Хотя это не аксиома. Обычно сначала в камментах школота и молодняк, старички подтягиваются попозже. И адекватный обоснованный каммент может поначалу выхватить 2-3 диза, а потом уйти в +20, например. У меня такое было неоднократно.
А вообще гоняться за лайками здесь смешно. Хочешь лайков - пости котиков. За каждый пост поднимешь гораздо больше, чем за камменты.
Ну а темы взяты сопливые, не мужикам ими заниматься.
Мне лично пофигу.
Это мифическое нажатие кнопочки людьми, которых вы никогда не знали, и, если только не приложите огромных, усилий - не узнаете.
Я лично, писАл, и буду писАть то, что думаю, не смягчая пилюлю никому.
Не оглядываясь ни на кого, и не щадя никого.
А если вас так расстраивают эти виртуальные минусы - то зачем вы это делаете?
Самооценку надо поднимать в реальной жизни.
А не набором кармы на фишках, ну что вы в самом деле...
2. Без контекста сложно понять, но... Во-первых, "рилигия" - это не похоже на описку. Во-вторых, дальнейшее сравнение весьма странное. При чем тут иная вера и птицы или мыши? Опять же, не зная контекста, не могу ничего сказать точнее. Но выглядит коммент странно
3. Опять же, по-моему, тут плюсовали не какому-то важному мнению, а забавной шутке в конце коммента)
И вообще, при чем тут желчь? Ты захотел высказать мнение, ты его высказал. Какая тебе разница, сколько человек ему плюсанет или минусанет? Это ж ТВОЕ мнение. Люди имеют право соглашаться и нет
Тут публика своеобразная.
Вот если бы в теме про ДТП с участием мотоцикла осмелился заикнуться, что мотоциклист прав, вообще бы расстреляли...
2. " без всяких оскорблений" - вообще-то Вы сказали, что с возрастом все женщины становятся злее, а мужчины добрее. Я полагаю, что минусанули Вас как раз женщины, которые несогласны с Вашим мнением. Ну или которые сочли себя оскорблёнными.
3. Про "описки" - да, на фишках знатные граммар наци. Я отношусь к ошибкам спокойно, если только кто-то не начинает делать их явно нарочно. Время удаффщины прошло. :)
4. Про популизм - я думаю, что плюсуют, опять-таки за выражение мнения, совпадающего с мнением оценивающего. Ну и пошутили Вы удачно, вроде как :)
Одназначно минусы можно набрать за:
1. Высказывания в поддержку РПЦ. (У нас же атеисты самые мирные...)
2. За резкую критику устройства СССР.
Оценка за высказывания на острые темы о современной политике зависит от автора (см. выше).
Кстати, если мне дизов много ставят, я тоже еще один коммент оставляю.Пусть люди вдоволь надизлайкают. Вообще фиолетово.