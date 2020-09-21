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Интересные факты о фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

Интересные факты о фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (24 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2020 09:29
Сообщество : Кино
Метки: интересное   факты   фильм   
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В 1978 году на киностудии «Ленфильм» режиссер Игорь Масленников приступает к съемкам фильма «Ше́рлок Холмс и до́ктор Ватсон». В то время никто даже подумать не мог, что съемки растянутся почти на восемь лет, а двухсерийный фильм превратится в целую киноэпопею об одном из величайших сыщиков викторианской Англии.

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Метки: интересное   факты   фильм   
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1  комментарий
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Олег 3 часа назад
Спасибо за интересный пост.Ну а фильм просто выше всяких похвал, вечно живая классика которую можно смотреть по несколько раз и каждый раз словно заново.Превосходно всё и подбор и великолепная игра актёров и музыка сопровождающая фильм.
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