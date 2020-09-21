Интересные факты о фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

В 1978 году на киностудии «Ленфильм» режиссер Игорь Масленников приступает к съемкам фильма «Ше́рлок Холмс и до́ктор Ватсон». В то время никто даже подумать не мог, что съемки растянутся почти на восемь лет, а двухсерийный фильм превратится в целую киноэпопею об одном из величайших сыщиков викторианской Англии.
История создания
Идея экранизировать историю о легендарном сыщике пришла к Игорю Масленникову совершенно случайно. В конце семидесятых сценаристы Юлий Дунский и Валерий Фрид принесли в творческое объединение телефильмов сценарий картины о Шерлоке Холмсе. Стоит сказать, что Игорь Федорович, еще в детстве прочитавший полное собрание сочинений Диккенса, проявлял искренний интерес ко всему английскому (ему нравилась Англия викторианской эпохи, и он хорошо представлял, о чем нужно снимать). Поэтому и взялся за дело с таким воодушевлением.
Актеры и роли
Василий Ливанов — Шерлок Холмс
Первостепенной задачей был подбор актеров на главные роли. В образе Шерлока Холмса Масленников видел исключительно Василия Ливанова, которого ранее снимал в своем фильме «Ярославна – королева Франции». Но руководство Гостелерадио (как главный заказчик картины) эту идею отвергло, ведь Ливанов был широко известен своим крутым и шумным нравом.
Масленникову предложили рассмотреть кандидатуры Сергея Юрского, Олега Янковского, Александра Кайдановского. С последним даже было сделано несколько фотопроб. Но режиссер продолжал отстаивать персону Василия Борисовича, желая немного «разбавить» канонический образ спокойного и рассудительного джентльмена, и показать на экране иного Холмса – не совпадающего с первоисточником.
А в персоне Ливанова как раз и было все, что для этого нужно:
-непредсказуемый характер;
-мальчишество и позерство;
-заносчивость и даже некая надменность;
-а еще необычный тембр голоса, который он приобрел совершенно случайно.
Масленникову предложили рассмотреть кандидатуры Сергея Юрского, Олега Янковского, Александра Кайдановского. С последним даже было сделано несколько фотопроб. Но режиссер продолжал отстаивать персону Василия Борисовича, желая немного «разбавить» канонический образ спокойного и рассудительного джентльмена, и показать на экране иного Холмса – не совпадающего с первоисточником.
А в персоне Ливанова как раз и было все, что для этого нужно:
-непредсказуемый характер;
-мальчишество и позерство;
-заносчивость и даже некая надменность;
-а еще необычный тембр голоса, который он приобрел совершенно случайно.
На съёмках фильма «Неотправленное письмо» Ливанову как-то пришлось очень громко кричать в кадре, после чего актер сорвал голос. В течение 2 недель он молчал, а когда заговорил – понял, что от привычного баритона не осталось и следа. Сначала актер был в ужасе, но затем понял, что стал обладателем уникального тембра, и, как сам говорит, выиграл миллион по трамвайному билетуJ. С этим нельзя не согласиться, ведь многие зрители знают и любят Громозеку, крокодила Гену, дядюшку Ау, задумчивого удава и, конечно, Карлсона, именно благодаря неподражаемому голосу Василия Ливанова.
Кроме того, актер признается, что с детства очень любил английскую литературу. В 14-летнем возрасте открыл для себя Конан Дойла и зачитывался историями о легендарном сыщике. Но о том, чтобы сыграть Холмса не мог даже мечтать!
Кстати, в сериале засветился и старший сын Василия Ливанова – Борис. В одном из эпизодов серии «Кровавая надпись» ему досталась крошечная роль мальчишки-беспризорника («Одну сигару на всех, сэр» - курить вредно).
Разглагольствуя в кадре о вреде курения, в жизни Василий Ливанов, как и его герой Холмс, не расстается с вредной привычкой. Актер вспоминает, что, когда звучала команда «Стоп! Снято!», он откладывал трубку, брал сигареты и отправлялся на «перекур».
Есть версия, что трубку для Шерлока Холмса изготовил знаменитый мастер Алексей Федоров, чьи трубки курили Иосиф Сталин, Жорж Сименон и практически вся творческая элита СССР. Это был очень красивый аксессуар, вырезанный по спецзаказу, на котором стояло авторское клеймо. Возможно, поэтому трубку вскоре украли. В дальнейшем было сделано две копии (их изготовили уже ученики Федорова) — по окончанию съёмок одна отправилась в музей «Ленфильма», а вторая находится дома у Василия Ливанова.
Кроме того, актер признается, что с детства очень любил английскую литературу. В 14-летнем возрасте открыл для себя Конан Дойла и зачитывался историями о легендарном сыщике. Но о том, чтобы сыграть Холмса не мог даже мечтать!
Кстати, в сериале засветился и старший сын Василия Ливанова – Борис. В одном из эпизодов серии «Кровавая надпись» ему досталась крошечная роль мальчишки-беспризорника («Одну сигару на всех, сэр» - курить вредно).
Разглагольствуя в кадре о вреде курения, в жизни Василий Ливанов, как и его герой Холмс, не расстается с вредной привычкой. Актер вспоминает, что, когда звучала команда «Стоп! Снято!», он откладывал трубку, брал сигареты и отправлялся на «перекур».
Есть версия, что трубку для Шерлока Холмса изготовил знаменитый мастер Алексей Федоров, чьи трубки курили Иосиф Сталин, Жорж Сименон и практически вся творческая элита СССР. Это был очень красивый аксессуар, вырезанный по спецзаказу, на котором стояло авторское клеймо. Возможно, поэтому трубку вскоре украли. В дальнейшем было сделано две копии (их изготовили уже ученики Федорова) — по окончанию съёмок одна отправилась в музей «Ленфильма», а вторая находится дома у Василия Ливанова.
Виталий Соломин — доктор Ватсон
Что касается роли Ватсона, здесь все обстояло гораздо сложнее. Как вспоминает режиссер: «У Конан Дойла все написано от имени Ватсона. Сам же он всегда находится как бы за кадром». Тем не менее, Юлий Дунский и Валерий Фрид в своем сценарии впервые сделали его полноценным персонажем, так сказать, «оживили»:
-наделили душевным благородством и легким незлобивым характером;
-а еще – наивным романтизмом, открытостью и преданностью.
Режиссер долго искал актера на эту роль. Подумывал пригласить Олега Басилашвили, Юрия Богатырева или Леонида Куравлева (которого впоследствии, кстати, снял в заключительных сериях цикла). Как вдруг в картотеке актерского отдела Ленфильма наткнулся на фотопробы Виталия Соломина с наклеенными усами, рыжими волосами и веснушками – как у настоящего англичанина. Кроме того, в глаза бросалось его удивительное сходство с Артуром Конан Дойлом!
Поначалу комиссия не желала принимать кандидатуру Соломина, мотивируя это тем, что ни грим, ни усы, ни цвет волос не помогут скрыть курносую русскую физиономию. Тем не менее режиссер провел пробы Соломина с Ливановым – и все встало на свои места. Рядом с сухим педантом Холмсом Ватсон отлично вписался в тандем. Причем, на равных правах, поэтому фильм и получил название «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».
До съемок в фильме Ливанов и Соломин не были знакомы. Но в процессе работы так подружились, что их дружба продлилась до самой смерти Виталия Мефодьевича в 2002 году. Василий Борисович всегда с теплом вспоминает своего друга и говорит, что даже любовь без взаимности можно изобразить на экране, а вот дружбу «сыграть» невозможно.
Такие разные по характеру и темпераменту, актеры не просто сыграли, а прожили свои роли: живо беседовали в кадре, затевали разные авантюры, мастерски перевоплощались и даже дрались.
Причем, дрались так увлеченно, что порой забывали указания режиссера. Нельзя не заметить, что в пылу дискуссии оба спарринг-партнера задействуют и правую, и левую руку.
А вот сцена с пожаром в комнате Холмса для Виталия Соломина едва не стала последней. От попадания огненных шаров, приготовленных пиротехниками, декорация заполыхала в считанные секунды. Между тем, актер продолжал играть, даже когда на нем задымилась одежда и загорелись волосы. Поэтому съемки в срочном порядке пришлось останавливать и спасать актера.
Что ж, искусство требует жертв. Но сложнее всего Соломину давались не остросюжетные, а лирические любовные сцены. Особенно эпизод, где его герой целует будущую жену – мисс Мэри Морстен в исполнении Екатерины Зинченко. Актер безумно смущался и никак не мог расслабиться, чтобы изобразить подлинные чувства.
Впрочем, в фильме также принимала участие и настоящая супруга Виталия Мефодьевича. В серии «Знакомство» Мария Соломина появилась сразу в двух ролях – сыграла сестер-близнецов Элен и Джулию Стоунер.
-наделили душевным благородством и легким незлобивым характером;
-а еще – наивным романтизмом, открытостью и преданностью.
Режиссер долго искал актера на эту роль. Подумывал пригласить Олега Басилашвили, Юрия Богатырева или Леонида Куравлева (которого впоследствии, кстати, снял в заключительных сериях цикла). Как вдруг в картотеке актерского отдела Ленфильма наткнулся на фотопробы Виталия Соломина с наклеенными усами, рыжими волосами и веснушками – как у настоящего англичанина. Кроме того, в глаза бросалось его удивительное сходство с Артуром Конан Дойлом!
Поначалу комиссия не желала принимать кандидатуру Соломина, мотивируя это тем, что ни грим, ни усы, ни цвет волос не помогут скрыть курносую русскую физиономию. Тем не менее режиссер провел пробы Соломина с Ливановым – и все встало на свои места. Рядом с сухим педантом Холмсом Ватсон отлично вписался в тандем. Причем, на равных правах, поэтому фильм и получил название «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».
До съемок в фильме Ливанов и Соломин не были знакомы. Но в процессе работы так подружились, что их дружба продлилась до самой смерти Виталия Мефодьевича в 2002 году. Василий Борисович всегда с теплом вспоминает своего друга и говорит, что даже любовь без взаимности можно изобразить на экране, а вот дружбу «сыграть» невозможно.
Такие разные по характеру и темпераменту, актеры не просто сыграли, а прожили свои роли: живо беседовали в кадре, затевали разные авантюры, мастерски перевоплощались и даже дрались.
Причем, дрались так увлеченно, что порой забывали указания режиссера. Нельзя не заметить, что в пылу дискуссии оба спарринг-партнера задействуют и правую, и левую руку.
А вот сцена с пожаром в комнате Холмса для Виталия Соломина едва не стала последней. От попадания огненных шаров, приготовленных пиротехниками, декорация заполыхала в считанные секунды. Между тем, актер продолжал играть, даже когда на нем задымилась одежда и загорелись волосы. Поэтому съемки в срочном порядке пришлось останавливать и спасать актера.
Что ж, искусство требует жертв. Но сложнее всего Соломину давались не остросюжетные, а лирические любовные сцены. Особенно эпизод, где его герой целует будущую жену – мисс Мэри Морстен в исполнении Екатерины Зинченко. Актер безумно смущался и никак не мог расслабиться, чтобы изобразить подлинные чувства.
Впрочем, в фильме также принимала участие и настоящая супруга Виталия Мефодьевича. В серии «Знакомство» Мария Соломина появилась сразу в двух ролях – сыграла сестер-близнецов Элен и Джулию Стоунер.
Рина Зелёная — миссис Хадсон
В то время, как Холмс с Ватсоном боролись с преступностью, их собственный покой и уют оберегала невозмутимая миссис Хадсон в исполнении блистательной Рины Зеленой. За плечами актрисы более полусотни ролей в кино («Подкидыш», «12 стульев», «Приключения Буратино», «Про Красную шапочку») и десятки озвученных персонажей в мультфильмах («Лошарик», «Вовка в тридевятом царстве»), тем не менее, многие зрители помнят Рину Зеленую по небольшой, но такой яркой роли квартирной хозяйки на легендарной Бейкер-стрит, 221 Би.
На самом деле актрису звали Екатерина. Но, когда ее имя впервые должно было появиться на афише, оно попросту не поместилось. И тогда артистка отсекла его часть, оставив короткое и звучное – Рина. Игорь Масленников вспоминает, что однажды обратился к ней «Екатерина Васильевна», на что актриса с улыбкой ответила: «Тогда уж лучше зовите меня «Руина Васильевна»».
Роль миссис Хадсон могла достаться Евгении Ханаевой или Любови Добржанской, тем не менее, режиссер настоял на кандидатуре Рины Зеленой. За нее пришлось основательно побороться с чиновниками Гостелерадио, ведь на момент съёмок актрисе было 77 лет, и ее никак не хотели утверждать. Говорили, что старая совсем, будет текст забывать и теряться на площадке. Тем не менее, Рина Васильевна справилась безупречно!
Несмотря на возраст и необходимость постоянно мотаться в Ленинград из Москвы, она играла с полной отдачей:
-выполняла все поставленные режиссером задачи, хотя еле дышала от слишком тугого корсета;
часто импровизировала – например, в сцене воскрешения Холмса наравне с Ватсоном рухнула в обморок, хотя этого не было в сценарии (чем едва не довела до инфаркта самого режиссера)
-терпеливо ждала своего выхода на площадку (а порой ожидание длилось несколько часов) и никогда не жаловалась.
Как-то Масленников предложил ей немного расширить роль, дописав реплики, на что Рина Васильевна ответила: «Мое присутствие тут так же необходимо, как часы в столовой или фигурные подсвечники. Я никогда в жизни не играла мебель. Но мне это очень нравится».
Рина Зеленая идеально дополнила дуэт Ливанова и Соломина, с которыми на съемках у нее сложились теплые отношения. А еще актриса просто обожала Борислава Брондукова, сыгравшего инспектора Лестрейда, несмотря на то, что по фильму должна была относиться к нему с явным пренебрежением.
На самом деле актрису звали Екатерина. Но, когда ее имя впервые должно было появиться на афише, оно попросту не поместилось. И тогда артистка отсекла его часть, оставив короткое и звучное – Рина. Игорь Масленников вспоминает, что однажды обратился к ней «Екатерина Васильевна», на что актриса с улыбкой ответила: «Тогда уж лучше зовите меня «Руина Васильевна»».
Роль миссис Хадсон могла достаться Евгении Ханаевой или Любови Добржанской, тем не менее, режиссер настоял на кандидатуре Рины Зеленой. За нее пришлось основательно побороться с чиновниками Гостелерадио, ведь на момент съёмок актрисе было 77 лет, и ее никак не хотели утверждать. Говорили, что старая совсем, будет текст забывать и теряться на площадке. Тем не менее, Рина Васильевна справилась безупречно!
Несмотря на возраст и необходимость постоянно мотаться в Ленинград из Москвы, она играла с полной отдачей:
-выполняла все поставленные режиссером задачи, хотя еле дышала от слишком тугого корсета;
часто импровизировала – например, в сцене воскрешения Холмса наравне с Ватсоном рухнула в обморок, хотя этого не было в сценарии (чем едва не довела до инфаркта самого режиссера)
-терпеливо ждала своего выхода на площадку (а порой ожидание длилось несколько часов) и никогда не жаловалась.
Как-то Масленников предложил ей немного расширить роль, дописав реплики, на что Рина Васильевна ответила: «Мое присутствие тут так же необходимо, как часы в столовой или фигурные подсвечники. Я никогда в жизни не играла мебель. Но мне это очень нравится».
Рина Зеленая идеально дополнила дуэт Ливанова и Соломина, с которыми на съемках у нее сложились теплые отношения. А еще актриса просто обожала Борислава Брондукова, сыгравшего инспектора Лестрейда, несмотря на то, что по фильму должна была относиться к нему с явным пренебрежением.
Борислав Брондуков — инспектор Лестрейд
Брондукова нельзя было не любить. Доброжелательность, открытость, потрясающее чувство юмора и забавные анекдоты на все случаи жизни делали его душой любой компании. В роли инспектора Скотленд-Ярда режиссер поначалу видел Льва Дурова, но все же отдал предпочтение Бориславу Николаевичу. И не ошибся. Благодаря природному таланту актёра, его Лестрейд, хвастливый и туповатый, получился комичным, но при этом не лишённым обаяния.
Единственной проблемой был заметный акцент украинского артиста. Поэтому, чтобы не нарушать общую стилистику картины, было решено переозвучить его героя, обратившись за помощью к актеру Игорю Ефимову. В результате, в сериале о приключениях Шерлока Холмса голосом Игоря Константиновича заговорил не только инспектор Лестрейд, но также Гримсби Ройлотт, маркёр Прайс и майор Шолто. А в финальной картине «Двадцатый век начинается» актер сам появляется в кадре – в эпизодической роли фальшивомонетчика Фергюсона.
Единственной проблемой был заметный акцент украинского артиста. Поэтому, чтобы не нарушать общую стилистику картины, было решено переозвучить его героя, обратившись за помощью к актеру Игорю Ефимову. В результате, в сериале о приключениях Шерлока Холмса голосом Игоря Константиновича заговорил не только инспектор Лестрейд, но также Гримсби Ройлотт, маркёр Прайс и майор Шолто. А в финальной картине «Двадцатый век начинается» актер сам появляется в кадре – в эпизодической роли фальшивомонетчика Фергюсона.
Профессор Мориарти – Виктор Евграфов
Образ главного злодея блестяще воплотил на экране Виктор Евграфов. Изначально на роль профессора Мориарти режиссер хотел пригласить Иннокентия Смоктуновского, а Евграфов, который в совершенстве владел боевыми искусствами и самостоятельно выполнял даже самые сложные трюки, должен был заменить его лишь в сцене финального поединка.
Но когда режиссер увидел Виктора Ивановича в гриме, то сразу понял – что это и есть настоящий профессор Мориарти. В результате Евграфов был утвержден, а Смоктуновскому предложили роль премьер-министра Великобритании в заключительной части цикла – «Двадцатый век начинается».
Стоит сказать, что Евграфов, уже снимался у Масленникова в картине «Ярославна – королева Франции», и режиссер даже подумывал взять его на роль Хоупа (которую в результате сыграл Николай Караченцов). Но затем сменил свое решение и ни разу об этом не пожалел.
Примечательно, что Василий Ливанов и Виктор Евграфов и в жизни друг друга недолюбливали. Возможно, поэтому во время поединка актеры дрались настолько самоотверженно, что помощь каскадеров не понадобилась. В разряд «подмен» можно отнести лишь устрашающий голос профессора, который на самом деле принадлежит актеру Олегу Далю, и, разумеется, момент падения Мориарти – вместо артиста в бушующий водопад полетел манекен.
Но когда режиссер увидел Виктора Ивановича в гриме, то сразу понял – что это и есть настоящий профессор Мориарти. В результате Евграфов был утвержден, а Смоктуновскому предложили роль премьер-министра Великобритании в заключительной части цикла – «Двадцатый век начинается».
Стоит сказать, что Евграфов, уже снимался у Масленникова в картине «Ярославна – королева Франции», и режиссер даже подумывал взять его на роль Хоупа (которую в результате сыграл Николай Караченцов). Но затем сменил свое решение и ни разу об этом не пожалел.
Примечательно, что Василий Ливанов и Виктор Евграфов и в жизни друг друга недолюбливали. Возможно, поэтому во время поединка актеры дрались настолько самоотверженно, что помощь каскадеров не понадобилась. В разряд «подмен» можно отнести лишь устрашающий голос профессора, который на самом деле принадлежит актеру Олегу Далю, и, разумеется, момент падения Мориарти – вместо артиста в бушующий водопад полетел манекен.
География съемок
Рейхенбагский водопад
Живописные виды Альп снимали в горах Кавказа, а роль Рейхенбахского водопада, на краю которого состоялась решающая битва между великим сыщиком и гением преступного мира, сыграл Гегский (он же Черкесский) водопад в Гагрском районе Абхазии.
Лондон
Настоящий Лондон снять не получилось: картина имела небольшой бюджет, а о выезде съемочной группы за границу не могло быть и речи. Но тут на помощь пришел корреспондент Центрального телевидения Игорь Ильяшенко, который бывал в командировке в Англии и снял на камеру панораму Темзы. Эту запись он предложил Игорю Масленникову. Так в картину вошли реальные английские пейзажи.
Съемки в Ленинграде
Но в целом, большая часть натурных съемок была сделана в Ленинграде:
1. Лондонской Темзой стала родная Нева.
2. В Доме ученых им. Горького на Дворцовой набережной Игорь Масленников расположил клуб «Диоген». Именно там зрители знакомятся со старшим братом великого сыщика – Майкрофтом Холмсом в исполнении Бориса Клюева. После выхода фильма публика отметила его поразительный английский лоск. А кое-кто даже предположил, что актер имеет британские корни. Попадание в образ получилось на 100%, ведь Борис Владимирович – артист многогранный, способный изобразить как утонченного аристократа , так и простецкого мужика с тяжелым характером
3. Местом убийства Энека Дреббера был выбран дом княгини Салтыковой на улице академика Крылова.
Особняк короля шантажа Милвертона располагался в парке Александрия в Петергофе.
4. Интерьеры квартиры миссис Хадсон, где проживали главные герои, были оборудованы в павильоне Ленфильма.
5. А вот фасад дома на Бейкер-стрит уже снимали в Латвии: в действительности это часть здания, входящего в комплекс Домского монастыря в Риге.
6. Здесь же, в Латвии, в Кемерском Национальном парке была снята усадьба Сток-Морон, где жестокий отчим пытался избавиться падчериц ради наследства.
7. А основные съемки фильма о мистической собаке Баскервилей проводились в Эстонии
1. Лондонской Темзой стала родная Нева.
2. В Доме ученых им. Горького на Дворцовой набережной Игорь Масленников расположил клуб «Диоген». Именно там зрители знакомятся со старшим братом великого сыщика – Майкрофтом Холмсом в исполнении Бориса Клюева. После выхода фильма публика отметила его поразительный английский лоск. А кое-кто даже предположил, что актер имеет британские корни. Попадание в образ получилось на 100%, ведь Борис Владимирович – артист многогранный, способный изобразить как утонченного аристократа , так и простецкого мужика с тяжелым характером
3. Местом убийства Энека Дреббера был выбран дом княгини Салтыковой на улице академика Крылова.
Особняк короля шантажа Милвертона располагался в парке Александрия в Петергофе.
4. Интерьеры квартиры миссис Хадсон, где проживали главные герои, были оборудованы в павильоне Ленфильма.
5. А вот фасад дома на Бейкер-стрит уже снимали в Латвии: в действительности это часть здания, входящего в комплекс Домского монастыря в Риге.
6. Здесь же, в Латвии, в Кемерском Национальном парке была снята усадьба Сток-Морон, где жестокий отчим пытался избавиться падчериц ради наследства.
7. А основные съемки фильма о мистической собаке Баскервилей проводились в Эстонии
Съемки в Эстонии
1. Баскервиль-холл изображали сразу два замка в Таллине:
- сцену, где Джеймс Мортимер (в исполнении актера Евгения Стеблова) рассказывает легенду рода Баскервилей, (сцены, где пленница Хьюго спускалась из окна по плющу, а также эпизод с обнаружением тела сэра Чарльза), снимали возле замка барона Александра Николая фон Глена;
- а в эпизодах приезда Генри Баскервиля и в сценах прогулки Ватсона фигурирует летняя резиденция графа А.В. Орлова-Давыдова.
2. Болота снимали в районе поселка Ристи, каменоломню нашли на окраинах Таллина (где действительно когда-то велись горные разработки строительных пород), а вот огромные валуны не имеют природного происхождения (это бутафорские камни, которые специально для съемок подготовила художник-постановщик Белла Маневич).
- сцену, где Джеймс Мортимер (в исполнении актера Евгения Стеблова) рассказывает легенду рода Баскервилей, (сцены, где пленница Хьюго спускалась из окна по плющу, а также эпизод с обнаружением тела сэра Чарльза), снимали возле замка барона Александра Николая фон Глена;
- а в эпизодах приезда Генри Баскервиля и в сценах прогулки Ватсона фигурирует летняя резиденция графа А.В. Орлова-Давыдова.
2. Болота снимали в районе поселка Ристи, каменоломню нашли на окраинах Таллина (где действительно когда-то велись горные разработки строительных пород), а вот огромные валуны не имеют природного происхождения (это бутафорские камни, которые специально для съемок подготовила художник-постановщик Белла Маневич).
Никита Михалков — сэр Генри Баскервиль
Роль обаятельного и шумного Генри Баскервиля блистательно исполнил Никита Михалков. Правда, поначалу, режиссер видел в образе племянника сэра Чарльза другого актера – Николая Губенко – и приглашал его на пробы. Но тот отказывался сниматься без своей жены Жанны Болотовой.
Никита Сергеевич показал своего героя человеком открытым и темпераментным, внеся нотку юмора в съемочный процесс.
А еще позволял себе импровизации, которые режиссер, впрочем, охотно принимал, если они не портили настрой картины.
Никита Сергеевич показал своего героя человеком открытым и темпераментным, внеся нотку юмора в съемочный процесс.
А еще позволял себе импровизации, которые режиссер, впрочем, охотно принимал, если они не портили настрой картины.
Александр Адабашьян — Джон Бэрримор, дворецкий сэра Генри
Позволял себе экспромты и Александр Адабашьян, которому досталась роль дворецкого.
Вместе с Виталием Соломиным они придумали целую схему поведения: дескать Ватсон неотлучно находится при Генри Баскервиле, все контролирует и записывает свои наблюдения, а дворецкий недоволен присутствием в доме постороннего человека и демонстрирует это всем своим видом – даже за столом насыпает ему совсем маленькую порцию овсянки. Ватсон делает вид, что не замечает, а вот Соломин не остался в долгу. Адабашьян вспоминает, как во время съемки заглянул в его записную книжку и увидел, что там несколько раз записано: «Бэрримор – дурак!»
Стоит сказать, что каша, которую недолюбливал сэр Генри, на самом деле была невероятно вкусной: ее потрясающе готовила ассистентка режиссёра. При этом порцию постепенно приходилось увеличивать, ведь в ходе репетиций кашу молниеносно съедали, и к началу съемки в кастрюльке уже ничего не оставалось.
А коронная фраза «Овсянка, сэр!» давно стала крылатой. И даже сегодня Александр Адабашьян нередко на улице слышит в свой адрес знакомые слова.
Вместе с Виталием Соломиным они придумали целую схему поведения: дескать Ватсон неотлучно находится при Генри Баскервиле, все контролирует и записывает свои наблюдения, а дворецкий недоволен присутствием в доме постороннего человека и демонстрирует это всем своим видом – даже за столом насыпает ему совсем маленькую порцию овсянки. Ватсон делает вид, что не замечает, а вот Соломин не остался в долгу. Адабашьян вспоминает, как во время съемки заглянул в его записную книжку и увидел, что там несколько раз записано: «Бэрримор – дурак!»
Стоит сказать, что каша, которую недолюбливал сэр Генри, на самом деле была невероятно вкусной: ее потрясающе готовила ассистентка режиссёра. При этом порцию постепенно приходилось увеличивать, ведь в ходе репетиций кашу молниеносно съедали, и к началу съемки в кастрюльке уже ничего не оставалось.
А коронная фраза «Овсянка, сэр!» давно стала крылатой. И даже сегодня Александр Адабашьян нередко на улице слышит в свой адрес знакомые слова.
Светлана Крючкова — Элиза Бэрримор, жена Бэрримора, экономка сэра Генри
Историю про овсяную кашу тоже придумал Александр Артемович. Актриса Светлана Крючкова, сыгравшая роль супруги дворецкого, настолько увлеченно рассказывает сэру Генри эту сказку, что не только он, но и вся зрительская аудитория заряжается ее оптимизмом.
Правда, по сценарию, ей все время нужно было плакать. Но в тот период актриса была беременна, и негативные эмоции могли повредить будущему ребенку. Поэтому Светлана Николаевна переиначила свой образ – с ее лёгкой руки плачущая особа превратилась в веселую болтунью, которая пусть и таким необычным способом, но разбавляла мрачную атмосферу замка Баскервилей.
На съемочную площадку актриса попала совершенно случайно и задолго до «Собаки Баскервилей». Дело в том, что Светлана Крючкова была женой главного оператора картины – Юрия Векслера, и как-то во время съемок серии «Король шантажа» приехала к мужу. Масленников предложил ей принять участие в небольшом эпизоде – в роли горничной Агаты. А затем, подбирая актерский состав для «Собаки Баскервилей», целенаправленно пригласил актрису на роль Элизы Бэрримор.
Светлана Николаевна постоянно удивляла коллег: забавляла эксцентричным поведением своей героини и поражала невероятным объемом текста, который «тараторила» в кадре. Причем в процессе озвучивания четко повторяла все сказанное на экране, сохраняя ритм и точно попадая в артикуляцию.
Кстати, Рина Зеленая и Сергей Мартинсон, сыгравший престарелого сутягу мистера Фрэнкленда, также отлично записали свои слова. Хотя чиновники Гостелерадио были уверены, что в силу возраста актеры не справятся с задачей. Впоследствии Рина Васильевна вспоминала, как в тон-ателье ей помогал Игорь Масленников – он держал ее за руку и, когда нужно было вступать, легонько сжимал ладонь.
В целом, на площадке подобралась команда настоящих профессионалов, которые поддерживали друг друга, по-доброму дурачились и смеялись. Хотя в некоторых моментах было не до смеха. Например, когда в одном из эпизодов Никита Михалков загнал лошадь, и та просто упала без сил, едва не покалечив наездника.
Правда, по сценарию, ей все время нужно было плакать. Но в тот период актриса была беременна, и негативные эмоции могли повредить будущему ребенку. Поэтому Светлана Николаевна переиначила свой образ – с ее лёгкой руки плачущая особа превратилась в веселую болтунью, которая пусть и таким необычным способом, но разбавляла мрачную атмосферу замка Баскервилей.
На съемочную площадку актриса попала совершенно случайно и задолго до «Собаки Баскервилей». Дело в том, что Светлана Крючкова была женой главного оператора картины – Юрия Векслера, и как-то во время съемок серии «Король шантажа» приехала к мужу. Масленников предложил ей принять участие в небольшом эпизоде – в роли горничной Агаты. А затем, подбирая актерский состав для «Собаки Баскервилей», целенаправленно пригласил актрису на роль Элизы Бэрримор.
Светлана Николаевна постоянно удивляла коллег: забавляла эксцентричным поведением своей героини и поражала невероятным объемом текста, который «тараторила» в кадре. Причем в процессе озвучивания четко повторяла все сказанное на экране, сохраняя ритм и точно попадая в артикуляцию.
Кстати, Рина Зеленая и Сергей Мартинсон, сыгравший престарелого сутягу мистера Фрэнкленда, также отлично записали свои слова. Хотя чиновники Гостелерадио были уверены, что в силу возраста актеры не справятся с задачей. Впоследствии Рина Васильевна вспоминала, как в тон-ателье ей помогал Игорь Масленников – он держал ее за руку и, когда нужно было вступать, легонько сжимал ладонь.
В целом, на площадке подобралась команда настоящих профессионалов, которые поддерживали друг друга, по-доброму дурачились и смеялись. Хотя в некоторых моментах было не до смеха. Например, когда в одном из эпизодов Никита Михалков загнал лошадь, и та просто упала без сил, едва не покалечив наездника.
Нападение собаки Баскервилей. Дог
Никита Сергеевич овладел верховой ездой еще в детстве и отлично держался в седле, не прибегая к помощи каскадера. А вот в сценах, где молодой Баскервиль подвергался нападению злобной собаки, актеру пришлось искать замену. Впрочем, собака (огромный и очень красивый дог по имени Циклон) была вовсе не злобной, а, скорее, наоборот. Умнейший и хорошо воспитанный пес никак не хотел набрасываться на «жертву», в образе которой на площадке выступал его владелец. Как только звучала команда «Мотор!», собаку отпускали, она что есть силы мчалась к хозяину и… покорно мостилась у его ног.
Поэтому сцену с нападением пришлось снимать по частям: сначала убегающего Никиту Михалкова, а затем, отдельно – пса, который догоняет и бросается на переодетого в Баскервиля своего хозяина. После чего полученные кадры совместили.
Каким образом собаку заставили прыгнуть – уже никто не помнит. Зато хорошо помнят, как пытались сделать из нее призрачного монстра. Раскрашивать животное фосфором, как в сюжете Конан Дойла, было нельзя. Опытные собаководы в один голос твердили, что это яд, который вреден для дыхательных путей, а главное – способен испортить животному нюх. Поэтому было решено:
обклеить собаку скотчлайтом (клейкой светоотражающей лентой), которая светилась в темноте и отлично смотрелась на общих планах в сцене погони.
А вот для съемок крупным планом пришлось изготовить искусственную голову собаки, которую перед камерой приводил в движение второй режиссер картины Аркадий Тигай.
Чтобы изобразить жуткий вой собаки Баскервилей, также пришлось изрядно попотеть. Пробовали голоса льва, медведя, тигра и даже визг автомобильных тормозов. Но результат получился самый неожиданный – вместо животного на болоте воет сирена воздушной тревоги.
Поэтому сцену с нападением пришлось снимать по частям: сначала убегающего Никиту Михалкова, а затем, отдельно – пса, который догоняет и бросается на переодетого в Баскервиля своего хозяина. После чего полученные кадры совместили.
Каким образом собаку заставили прыгнуть – уже никто не помнит. Зато хорошо помнят, как пытались сделать из нее призрачного монстра. Раскрашивать животное фосфором, как в сюжете Конан Дойла, было нельзя. Опытные собаководы в один голос твердили, что это яд, который вреден для дыхательных путей, а главное – способен испортить животному нюх. Поэтому было решено:
обклеить собаку скотчлайтом (клейкой светоотражающей лентой), которая светилась в темноте и отлично смотрелась на общих планах в сцене погони.
А вот для съемок крупным планом пришлось изготовить искусственную голову собаки, которую перед камерой приводил в движение второй режиссер картины Аркадий Тигай.
Чтобы изобразить жуткий вой собаки Баскервилей, также пришлось изрядно попотеть. Пробовали голоса льва, медведя, тигра и даже визг автомобильных тормозов. Но результат получился самый неожиданный – вместо животного на болоте воет сирена воздушной тревоги.
Другие животные на съемках
Снупи
Многих зрителей волнует судьба очаровательного кокер-спаниеля Снупи, погибшего в зубах собаки Баскервилей. На самом же деле его останки были сделаны реквизиторами из меховых обрезков и гусиных косточек. При этом ни сам Снупи, ни другие животные, принимавшие участие в съемках, не пострадали.
В картине снималось целых пять английских кокер-спаниелей. Поскольку съемки велись в разных городах, постоянно приходилось искать нового артиста, чтобы каждый новый Снупи не расставался с хозяином.
В картине снималось целых пять английских кокер-спаниелей. Поскольку съемки велись в разных городах, постоянно приходилось искать нового артиста, чтобы каждый новый Снупи не расставался с хозяином.
Бульдога Тори
Следует вспомнить еще одного четвероногого актера – английского бульдога Тори, который помог Холмсу с Ватсоном выйти на след похитителей сокровищ Агры. Этот симпатичный пес на самом деле – домашний питомец Василия Ливанова со звучным именем Бамбула.
Другие животные
Кроме собак, в съемках принимали участие гиена, кошка, попугай, змея… Впрочем, внимательные зрители заметили, что в роли «пестрой ленты» снимались сразу две змеи – в разных кадрах отчетливо видны различия в цвете кожи. А вот то, что змея не может ползать по стенам и, тем более, спускаться по шнуру, а также не слышит свист своего хозяина (как было написано у Конан-Дойла), это уже недочет самого писателя. Впрочем, создатели фильма постарались его исправить, дописав диалог главных героев с разъяснениями.
Интересные факты
1. Кое-что подправить пришлось и в сцене знакомства. Холмс спрашивает у Ватсона: «Давно с востока?», но по его губам легко прочесть – «из Афганистана». Казалось бы, обычная фраза из текста Конан Дойла. Однако члены худсовета во время просмотра фильма были шокированы. Дело в том, что именно в то время Советский Союз ввел войска в Афганистан. Поэтому во избежание политического подтекста, фраза была переозвучена.
2. Внимания заслуживают и жутковатые личности на портретах, которых Холмс представил как своих хороших знакомых. На самом деле это фото героев из фильмов ужасов 20-40-х годов прошлого века, зловещий вид которых подчеркнут леденящей душу музыкой.
2. Внимания заслуживают и жутковатые личности на портретах, которых Холмс представил как своих хороших знакомых. На самом деле это фото героев из фильмов ужасов 20-40-х годов прошлого века, зловещий вид которых подчеркнут леденящей душу музыкой.
Музыка
Автором музыки к фильму стал композитор Владимир Дашкевич. Владимир Сергеевич признается, что Игорь Масленников просил его написать что-то, наподобие музыкальной заставки к культурной передаче радиостанции BBC. Но он все время забывал прослушать эту тему.
Когда же Масленников через неделю позвонил и напомнил о своей просьбе, Дашкевич просто сымпровизировал ему по телефону коротенькую мелодию в подчеркнуто бравурном духе. И режиссёр остался доволен. Главная тема удалась! В дальнейшем Дашкевич написал и другие мелодии для музыкального оформления разных эпизодов, которые стали неотъемлемой частью картины.
Когда же Масленников через неделю позвонил и напомнил о своей просьбе, Дашкевич просто сымпровизировал ему по телефону коротенькую мелодию в подчеркнуто бравурном духе. И режиссёр остался доволен. Главная тема удалась! В дальнейшем Дашкевич написал и другие мелодии для музыкального оформления разных эпизодов, которые стали неотъемлемой частью картины.
Реквизит
Равно как и «шпионские» титры, изготовлением которых занимался художник комбинированных съемок Виктор Оковитый. Выполнить, на первый взгляд несложные манипуляции, было довольно трудно. Чего стоит один трафарет для тайнописи – просто ювелирная работа! А пульверизатор – на самом деле это флакон из-под французского одеколона, который Виктор Кириллович получил в подарок на собственную свадьбу.
Оформление ларца с сокровищами Агры – тоже творение рук Оковитого. Правда, сама шкатулка – вовсе не работа бенаресских кустарей, а бухгалтерский ящик, где обычно хранят документы или деньги. А элементы декора были вырезаны из нарядной упаковки дефицитного по тем временам индийского чая.
Надпись внутри ларца – просто красивая абракадабра, в которой не стоит искать скрытый смысл. При этом Виктор Кириллович с улыбкой замечал: если бы знал, что публика так заинтересуется и попытается перевести эти слова на русский язык, то непременно подготовил бы правильный текст.
Оформление ларца с сокровищами Агры – тоже творение рук Оковитого. Правда, сама шкатулка – вовсе не работа бенаресских кустарей, а бухгалтерский ящик, где обычно хранят документы или деньги. А элементы декора были вырезаны из нарядной упаковки дефицитного по тем временам индийского чая.
Надпись внутри ларца – просто красивая абракадабра, в которой не стоит искать скрытый смысл. При этом Виктор Кириллович с улыбкой замечал: если бы знал, что публика так заинтересуется и попытается перевести эти слова на русский язык, то непременно подготовил бы правильный текст.
Автопарк
Потрудиться пришлось и над транспортом для фильма «ХХ век начинается»:
1. Машины начала ХХ века строили на базе одного модуля, который видоизменяли под различные марки и перекрашивали.
2. Летящий в небе самолет агента вражеской разведки – на самом деле небольшой макет, подвешенный на тросе над камерой, лежащей в траве.
3. Поезд метро – тоже муляж, который тащили на проволоке, да и сам дом, построенный над железной дорогой – вполне реалистичный фанерный макет. Настоящим был только мотоцикл, на котором Ватсон приезжал к Холмсу на его новое место жительства.
1. Машины начала ХХ века строили на базе одного модуля, который видоизменяли под различные марки и перекрашивали.
2. Летящий в небе самолет агента вражеской разведки – на самом деле небольшой макет, подвешенный на тросе над камерой, лежащей в траве.
3. Поезд метро – тоже муляж, который тащили на проволоке, да и сам дом, построенный над железной дорогой – вполне реалистичный фанерный макет. Настоящим был только мотоцикл, на котором Ватсон приезжал к Холмсу на его новое место жительства.
Популярность.
В восьмидесятые годы в английской газете «Дейли мейл» дуэт Ливанова и Соломина в образе героев Конан Дойла был признан лучшим среди всех, когда-либо показанных на экране. Кстати, по числу экранизаций история о Шерлоке Холмсе попала в Книгу рекордов Гиннесса и насчитывает больше сотни фильмов, сериалов и мультиков.
Но несмотря на это, многие зрители ставят на первое место фильмы Игоря Масленникова, повторяют любимые фразы, пересказывают анекдоты с участием главных героев и даже с радостью смотрят рекламные ролики с Василием Ливановым в образе Холмса.
Но несмотря на это, многие зрители ставят на первое место фильмы Игоря Масленникова, повторяют любимые фразы, пересказывают анекдоты с участием главных героев и даже с радостью смотрят рекламные ролики с Василием Ливановым в образе Холмса.
Орден. Памятник. Юбилейные монеты
В 2006 году правнучка королевы Виктории, королева Елизавета ІІ наградила Василия Ливанова Орденом Британской империи, назвав его послом Британской культуры в России. А в апреле 2007-го в Москве на Смоленской набережной возле посольства Великобритании был установлен памятник Холмсу и Ватсону с лицами знаменитых актеров.
В этом же году, к 120-летию первой публикации произведений о Шерлоке Холмсе, Монетный двор Новой Зеландии отчеканил серию коллекционных монет с цветной фотопечатью, на которых красуются герои советского фильма о знаменитом сыщике.
В этом же году, к 120-летию первой публикации произведений о Шерлоке Холмсе, Монетный двор Новой Зеландии отчеканил серию коллекционных монет с цветной фотопечатью, на которых красуются герои советского фильма о знаменитом сыщике.
Вывод
Известный американский актер и режиссер Орсон Уэллс говорил: «Шерлок Холмс – это человек, который никогда не жил, но который никогда не умрет».
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