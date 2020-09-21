Интересные факты о фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

Что касается роли Ватсона, здесь все обстояло гораздо сложнее. Как вспоминает режиссер: «У Конан Дойла все написано от имени Ватсона. Сам же он всегда находится как бы за кадром». Тем не менее, Юлий Дунский и Валерий Фрид в своем сценарии впервые сделали его полноценным персонажем, так сказать, «оживили»:



-наделили душевным благородством и легким незлобивым характером;

-а еще – наивным романтизмом, открытостью и преданностью.

Режиссер долго искал актера на эту роль. Подумывал пригласить Олега Басилашвили, Юрия Богатырева или Леонида Куравлева (которого впоследствии, кстати, снял в заключительных сериях цикла). Как вдруг в картотеке актерского отдела Ленфильма наткнулся на фотопробы Виталия Соломина с наклеенными усами, рыжими волосами и веснушками – как у настоящего англичанина. Кроме того, в глаза бросалось его удивительное сходство с Артуром Конан Дойлом!



Поначалу комиссия не желала принимать кандидатуру Соломина, мотивируя это тем, что ни грим, ни усы, ни цвет волос не помогут скрыть курносую русскую физиономию. Тем не менее режиссер провел пробы Соломина с Ливановым – и все встало на свои места. Рядом с сухим педантом Холмсом Ватсон отлично вписался в тандем. Причем, на равных правах, поэтому фильм и получил название «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».



До съемок в фильме Ливанов и Соломин не были знакомы. Но в процессе работы так подружились, что их дружба продлилась до самой смерти Виталия Мефодьевича в 2002 году. Василий Борисович всегда с теплом вспоминает своего друга и говорит, что даже любовь без взаимности можно изобразить на экране, а вот дружбу «сыграть» невозможно.



Такие разные по характеру и темпераменту, актеры не просто сыграли, а прожили свои роли: живо беседовали в кадре, затевали разные авантюры, мастерски перевоплощались и даже дрались.



Причем, дрались так увлеченно, что порой забывали указания режиссера. Нельзя не заметить, что в пылу дискуссии оба спарринг-партнера задействуют и правую, и левую руку.



А вот сцена с пожаром в комнате Холмса для Виталия Соломина едва не стала последней. От попадания огненных шаров, приготовленных пиротехниками, декорация заполыхала в считанные секунды. Между тем, актер продолжал играть, даже когда на нем задымилась одежда и загорелись волосы. Поэтому съемки в срочном порядке пришлось останавливать и спасать актера.



Что ж, искусство требует жертв. Но сложнее всего Соломину давались не остросюжетные, а лирические любовные сцены. Особенно эпизод, где его герой целует будущую жену – мисс Мэри Морстен в исполнении Екатерины Зинченко. Актер безумно смущался и никак не мог расслабиться, чтобы изобразить подлинные чувства.



Впрочем, в фильме также принимала участие и настоящая супруга Виталия Мефодьевича. В серии «Знакомство» Мария Соломина появилась сразу в двух ролях – сыграла сестер-близнецов Элен и Джулию Стоунер.