Детские фильмы, которые снял Ролан Быков

Ролана Быкова мы знаем не только как замечательного актера, но и как необычного режиссера фильмов для детей. А почему необычного? Его фильмы очень отличались от привычного понятия "детское кино", когда "закон жанра" выглядел настоящей авторской работой. Именно поэтому некоторые его фильмы не совсем нравятся некоторым гражданам.
- На любителя, - говорят они.
А мне нравятся. Возможно, его детские фильмы привлекают своей нестандартностью.
Айболит-66
Это не пересказ известного произведения, это фильм про Айболита и его друзей. Фильм снят по системе "вариоэкран". Это означает, что в зависимости от сцены использовались разные форматы и размеры изображения. Чего стоит момент с зонтиком, который повесили за край кадра.
Необычность фильму придает и факт того, что нам показывают съемочную группу как часть фильма т.е. мы понимаем, что съемка кино и сюжет фильма идут как бы параллельно друг другу.
К сожалению данный фильм получил не очень приятные оценки со стороны кинокритиков. Для детей фильм был слишком взрослым, а для взрослых - слишком детским.
Внимание, черепаха!
Хороший детский фильм про непростые взаимоотношения детей, взрослых и питомцев живого уголка.
В фильме снялось много известных взрослых актеров, а вот дети, принявшие участие в съемках, известными актерами так и не стали.
Интересный момент - для съемок пробовали и юного Олега Меньшикова, но Быков его забраковал, сказав, что такие люди актерами не становятся. Меньшикова не взяли, а он вдруг стал известным актером.
Телеграмма
Не сказать, что это фильм чисто для детей. Он будет интересен и взрослым. В основу сюжета положена история, которая началась еще в годы Великой Отечественной войны.
Спустя много лет двое школьников случайным образом оказались вовлечены в таинственную историю, в ходе которой всё тайное оказалось близкой явью.
Автомобиль, скрипка и собака Клякса
Про дружбу и отношения трех детей. Олег и Давид влюблены в красивую девочку Аню. Олег - мастер на все руки, а Давид - умеет играть на скрипке. А еще в фильме есть младший брат Ани по имени Кузя.
И вот так просто дети живут своими детскими мечтами и фантазиями.
Чучело
Один из самых тяжелых детских фильмов. К сожалению, не всё в детстве солнечно и радостно. Лена на себе прочувствовала жестокость детей, про которую не принято было говорить вслух, а тем более показывать это в кино.
В главных ролях снялись Кристина Орбакайте и Юрий Никулин.
Фильм, который ни на крупицу не потерял своей актуальности, так как наш мир остался таким же жестоким.
Источник:
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