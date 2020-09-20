Детские фильмы, которые снял Ролан Быков

Ролана Быкова мы знаем не только как замечательного актера, но и как необычного режиссера фильмов для детей. А почему необычного? Его фильмы очень отличались от привычного понятия "детское кино", когда "закон жанра" выглядел настоящей авторской работой. Именно поэтому некоторые его фильмы не совсем нравятся некоторым гражданам.

- На любителя, - говорят они.

А мне нравятся. Возможно, его детские фильмы привлекают своей нестандартностью.