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Детские фильмы, которые снял Ролан Быков

Детские фильмы, которые снял Ролан Быков (15 фото)

Автор:
20 сентября 2020 19:59
Сообщество : Кино
Метки: интересно   режиссер   фильмы   
396
15

Ролана Быкова мы знаем не только как замечательного актера, но и как необычного режиссера фильмов для детей. А почему необычного? Его фильмы очень отличались от привычного понятия "детское кино", когда "закон жанра" выглядел настоящей авторской работой. Именно поэтому некоторые его фильмы не совсем нравятся некоторым гражданам.

- На любителя, - говорят они.

А мне нравятся. Возможно, его детские фильмы привлекают своей нестандартностью.

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Метки: интересно   режиссер   фильмы   
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3  комментария
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16k
babuby 2 часа назад
И актёр великий, и фильмы отличные! Да, возможно более глубокие для понимания чем некоторые другие детские фильмы, но отличные!
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3k
КремлеКот Час назад
Буквально недавно в очередной раз посмотрел два фильма, "Женитьба Бальзаминова" и "По семейным обстоятельствам", в которых Ролан Быков играл эпизодические роли. Но как играл ! Наслаждался каждой минутой его игры.
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20k
Ваня Час назад
я смотрел все фильмы... они очень жесткие и правдивы... быков - память моего сердца... виват режиссеру!!!
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