Жены и любовницы короля Таиланда: Одну кормил из собачьей миски, другую - отправил к смертникам

Если вы думаете, что этим бурная любовная эпопея Махи завершилась, то сильно ошибетесь. Через пару месяцев после свадьбы король вдруг представил изумленной стране фаворитку - Сининат Вонгваджирапакди, которая тоже стала генералом. Мало того, ей присвоили титул «благородной королевы-консорта» (любовницы, возведенной в официальный статус), который не использовался около 100 лет. К гадалке ходить не пришлось, чтобы понять: между двумя дамами вот-вот заискрит. Так оно и вышло: Сининат повздорила с Сутхидой и дала понять, что сама метит на ее место. Король расстроился и отправил фаворитку в опалу, лишив ее всех постов, званий и наград. Причина: неуважительное отношение к его своей «главной» жене. Как утверждает британская газета The Daily Mail, дом семьи Сининат снесли, а она сама почти год провела в тюрьме для смертников.



Но и это еще не конец. В начале сентября королевский дворец выпустил сенсационное заявление: «Сининат Вонгваджирапакди ничем себя не запятнала. Отныне будет считаться, что она никогда не лишалась титула королевского консорта, воинских званий и королевских наград». Сумасбродный король простил фаворитку, и, видимо, она вот-вот возвратится во дворец. Можно точно сказать, что по крайней мере одна персона в королевских покоях будет этим крайне недовольна...



Карантин с красотками

Взойдя на престол, Маха Вачиралонгкорн внес поправки в законодательство, восстановив полигамию. Во время пандемии коронавируса он улетел в Баварию в компании 20 наложниц. Отели были закрыты на карантин, но для богатого клиента власти сделали исключение, предоставив ему вместе со свитой и обслугой отдельную гостиницу.



Рама Х и наложницы прокатились на велосипедах по альпийскому лесу. Фотографии кавалькады полуголых девиц с монархом во главе разлетелись по миру. Жители Таиланда сочли такое поведение своего короля недостойным. В стране вновь зазвучали призывы реформировать монархию.

