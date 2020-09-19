Жены и любовницы короля Таиланда: Одну кормил из собачьей миски, другую - отправил к смертникам

Маршал авиации пудель Фу-Фу с самим Махой. Фото: The Bureau of the Royal Household/Wikimedia Commons



Опозоренная Ювадхида подхватила детей и сбежала с ними в Англию.



Ужасная расправа

Король и королева Таиланда вздохнули было с облегчением. Пусть он кутит, гоняет на люксовых авто ценой в 200 тысяч долларов, просаживает в казино миллионы, вкушает пиццу, которую ему военными самолетами специально доставляли из Италии. Главное - наследник престола больше не связан узами брака с недостойной женщиной. Но старики рано радовались: в 2001 году Маха Вачиралонгкорн повел под венец третью жену. К ужасу родителей, избранницей принца оказалась крестьянка из бедной семьи, бывшая официантка Срирасми Акхарапхонгпричу. И где только он ее откопал?!



Четыре года королевская семья скрывала этот брак. И лишь когда новая жена родила мальчика, ее скрепя сердце признали официально. Будущего наследника назвали Дипангкорном, а экс-сотруднице общепита даровали титул принцессы Срирасми. Увы, бедная принцесса натерпелась бед от своего муженька. Принц регулярно избивал ее, выводил на официальные приемы в джинсах и топиках. Наконец в СМИ не весть каким путем попало видео, на которых Срирасми, одетая только в ночнушку и стринги, кормит пуделя Фу-Фу праздничным тортом, сама ест из его миски и поет «С днем рожденья тебя!».



В конце концов Вачиралонгкорну надоела и эта жена. Он заявил, что она и ее бедные родственники присосались к королевской кормушке и погрязли в коррупции. Расправа была показательной и быстрой. Родители Срирасми загремели в тюрьму на три года, братья - на пять. Сына у супруги принц отнял, а саму ее обрил наголо и отправил в ссылку - жить в глуши, в убогой хибарке, где нарочно даже выломали унитаз. Говорят, там она коротает свой век до сих пор.



Два генерала.

В юбках

В 2016 году умер король Рама IX, и Маха Вачиралонгкорн, которому тогда исполнилось уже 64 года, взошел на престол под именем Рамы X. Но церемонию коронации по лишь ему ведомой причине оттянул на три года. И все это время официально холостяковал. В четвертый раз он женился в мае прошлого года - за несколько дней до того, как надеть на себя корону. Очередной женой стала 40-летняя Сутхида Тиджай, в прошлом - стюардесса, а ныне... - начальник личной охраны Вачиралонгкорна в чине генерала. Она получила титул «тануинг» («леди»). Чтобы поприветствовать новую жену короля, на улицах, по которым двигалась свадебная процессия, выстроилось более 150 тысяч человек.